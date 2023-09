22 - 25 Eylül arası Gecce Gusto ekibinden eğlence, lezzet ve sanat dolu hafta sonu önerileri!

Gecce Life Style ve Gecce Gusto ekibinden hafta sonu için sizlere muhteşem öneri ve tavsiyeleri / 22 - 24 Eylül

Gecce Gusto kurucusu Kenan Erçetingöz / @kenanerçetingöz 'ün hafta sonu önerileri

En yakın dostum Erhan Köstepen ile Bankong'a uçup yeni yerler keşfedeceğim ve size Bankong'un en iyi yeme- içme rehberini paylaşacağım!

Uçmadan önce havaalanında Duty Free'den kendime yeni sezonun en trend erkek parfümlerinden biri olan marka Kirke'yi deneyeceğim

Ardından Puro mağazasına uğrayıp seyahatte kullanacağım .

"Davidoff" ve "Arturo Fuente", Havana'dan ise “Hoyo de Monterrey”, “Monte Cristo”, “Partagas” ve hala en iyilerinden biri olan “Cohiba" alacağım sizlere de bu markaları öneririm!

Gecce Gusto kurucusu ve Proje Yöneticisi Gül Erçetingöz / @gulercetingoz 'ün hafta sonu önerileri

Gecce Gusto Güzellik Editörü Tolga Aybakan ile İzmir İstinyepark'a gidip Lancôme’un Louvre Müzesi’ndeki eserlerden ilham alarak tasarlanan sınırlı sayıdaki Lancôme x Louvre Koleksiyonu‘nu keşfedeceğiz! Güzellik kavramının sanatla bu büyüleyici buluşmasını yakından keşfedecek olmak hem bana hem Tolga'ya aşırı heyecan verici olacak!

22-25 Eylül Urla'da olacağım için yeni yerler, yeni mekanlar keşfinde olacağım! Sosyal medyadan beni takipte kalın derim! ;)

Bu arada Od Urla'ya mutlaka gidip yeni sezon Şef Osman Sezener'in menüsünü deneyeceğim ve sizlerle fikirlerimi paylaşacağım

Od Urla: Rüstem Mahallesi 2018. Sokak, Urla ; 0532 696 39 30



Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Travel Editörü Nurdan Yüzbaşıoğlu / @nrdnyzbsgl 'nun hafta sonu önerileri

Kapılarını geçen hafta açan İstanbul'un en iyisi Mandarin Bosphorus içerisinde yer alan Hakkasan Restoran’ın Executive Şefi Andrew Yeo’nun tadım menüsü etkinliğine katılacağım.

Michelin yıldızlı dünyaca ünlü Hakkasan, Bodrum’dan sonra ikinci restoranının kapılarını Mandarin Oriental Bosphorus’ta açan Hakkasan Kanton Mutfağı Executive Şef Andrew Yeo'nun eşsiz Boğaz manzarasında gerçekleşecek tadım menüsü etkinliğine katılarak, Kanton Mutfağı'nda gastronomik bir yolculuğa çıkacağım.

Hakkasan: Mandarin Oriental Istanbul, Kuruçeşme; 0212 349 88 88

Eylül ayı ve sonbaharın hafif serinliği ve yaprakların rengarenk tonları, beni kendimi daha özel hissettirecek bir parfüm arayışına soktuğu için Beymen'e gidip yeni sezon parfümleri keşfedeceğim! Son zamanlarda aklımda kalan ve merak ettiğim Parfums de Marly Delina'nın kokusunu deneyeceğim!

Beymen, Zorlu Center: Levazım, Koru Sok. N0:2, Beşiktaş; 444 4 700

Ardından Zorlu Beymen içinde yer alan Morini Restaurant'ın yeni kış menüsünden el yapımı makarna deneyeceğim! Morini'nin el yapımı özel şef makarnalarına her zaman ayrı bir tutkum var!

Morini: 0212 353 67 67



Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Dijital Editörü Sedef Çalarkan / @sedefcalarkann 'ın hafta sonu önerileri



İş ortağım ve yakın dostum Mimar Derin Sarıyer ile birlikte; mimarlık ve tasarım odaklı bir platform olan The Circle’da“Geleceğe Yadigâr” sergisine gideceğiz!

The Circle’ın ortamında böyle bir sergiye gitmek için can atıyoruz! “Geleceğe Yadigâr” sergisi, açık çağrı ile başlamış ve seçilen dokuz tasarımcının gelecek nesillere ‘yadigâr’ olarak aktarılabilecek tasarımları ile hayat bulmuş. Sürdürülebilirlik, uzun ömürlülük ve kalite seçimlerdeki ölçütleri bu sergide hayat bulmuş! Yakından incelemek ilginç olacak!

Yer: The Circle

Tarih: 7 – 30 Eylül 2023





Eylül ayında en güzel manzarası ve kokteylleri olan Sunset'in tadını birbirinden lezzetli kokteylleri ile çıkaracağım. İstanbul Ulus'ta bulunan Sunset şehrin yegane iyi manzarasına, yemeklerine ve kokteyllerine sahip bir mekan. Gerçekten farklı lezzetler ve ambiyans peşindeyseniz Sunset'i size öneririm.

Sunset Grill & Bar: Kuruçeşme Mah. Yol Sok. No:2, Ulus Park; 0212 287 03 57



Gecce Gusto Köşe Yazarı ve Art Direktör Sedef Ertekin / @sedefturker 'in hafta sonu önerileri

Kısa bir süre önce şehrin gastronomi sahnesine yeniden katılan Lacivert'in yenilenen yüzüyle tanışmaya gideceğim. Yeni dekorasyonun tüm detaylarını inceleyecek, menüden tadımlar yaparak favorilerimi belirleyeceğim.

Lacivert: Anadolu Hisarı, Körfez Cad. 57/A, Beykoz; 0216 413 42 24

Şehrin büyülü ve gizli kalmış bahçesi Chalet Garden'da gerçekleşecek Festibağ'ya katılacağım. Şarap hakkında yeni vizyonlarla tanışacak, eğlenceli anlar geçireceğim. Festival kapsamında 24 Eylül'de sahne alacak Jehan Barbur'u dinlemeye de kesinlikle gideceğim!



Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Güzellik Editörü Tolga Aybakan / @tolga_aybakan 'ın hafta sonu önerileri

En çok kullandığım ve herkesin cildimin güzelliğini sorduğu Lancome Triple Serum’u yeniden ve yeniden satın alacağım.

Lancome’un kullanmaktan vazgeçemediğim Renergie Triple Serum’u kullandığım ilk haftadan itibaren cildimle gözle görülür etkisinden dolayı kullanmaya devam edeceğim! Bu harika beauty tech üründe cildimin ihtiyacı olan 3 içerik tek bir şişede bir arada. Özellikle Eylül - Aralık arası başlayacak olan yoğun iş döneminde tek ürünle pek çok ihtiyacımın karşılanması da beni bu ürüne bağlayan bir diğer sebep ve sizlere de kesinlike öneririm

Satın al: Lancome.com.tr

Bu hafta sevgili Gül Erçetingöz'e özel bir geccesi için makyaj yapacağım için aşırı heyecanlıyım! Takipte kalın; 23 Eylül Cumartesi sosyal medyamızdan makyaj anını ve kullandığım malzemeleri sizlere tek tek göstereceğim!

Gecce Food Gusto ve Travel Editörü Caner Ural / @canerural 'ın hafta sonu önerileri

Hafta sonu günün ilk ışıklarıyla uyanıp, Bağdat Caddesi'nden Suadiye yürüyerek gidip Suadiye Kirpi'de nefis bir kahvaltı yapacağım!

Kirpi, Suadiye: 0216 403 10 67

BigChefs'in Galataport'taki şubesinde çok sevdiğim lezzetlerini deneyeceğim!

BigChefs, Galataport: Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cad. K2, No:8, Beyoğlu; 0212 877 00 77

Ev sahipliğini Saint Benoît Lisesi’nin yaptığı İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali’ne katılacağım. Saint Benoît Lisesi, 20-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali‘ne ev sahipliği yapıyor. Vidgis Hjorth, Vladislav Bajac, Marec Sindelka gibi edebiyatın önemli isimlerinin Saint Benoît Lisesi’nin Silüet Salonu’nda konuşmalar gerçekleştireceği etkinliğe katılacağım

Yer: Saint Benoît Lisesi

Tarih: 20 – 24 Eylül 2023

Detaylı bilgi: itef.com.tr

Gecce Food Gusto Köşe Yazarı Gürkan Boztepe / @gurkan_boztepe 'nin hafta sonu önerileri



Hafta sonu akşam yemeği için Cihangir Arwin'e gidip müthiş manzara ve lezzetlerin tadına varacağım.

Arwin Cihangir: Firuzaga Mah. Deftardar Yokusu, Batarya Sk. No:16, Beyoğlu; 0535 522 79 46

Develi Samatya'ya gidip geleneksel tatları yaratıcı şekilde yeniden yorumlayan kebap ustalarının lezzetlerini tadacağım ve Samatya'nın kültürel ve mistik ambiyansını doyasıya içime çekerek sokaklarını dolaşacağım.

Develi Samatya: Kocamustafapaşa, Gümüş Yüksük Sk. No:5, Samatya; 0212 529 08 33

-----------------------------------

Gecce Life Style ve Gecce Gusto ekibinden hafta sonu için sizlere muhteşem öneri ve tavsiyeleri / 8 - 10 Eylül için tıklayın!