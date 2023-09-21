Kenan Erçetingöz ve şef Erhan Köstepen dünyanın en gözde şehri Bankong'un en yeni restoranlarını ve şeflerini birlikte keşfe çıktılar!

Bangkok'u keşfedelim!

Gecce Gusto kurucusu Kenan Erçetingöz ve Miami'nin en iyi restoranlarından Doya'nın sahibi ve kurucusu Erhan Köstepen; birlikte Bangkok'a iniş yaptılar!

Miami'de Modern Ege Mutfağı yorumlamasıyla dikkat çeken Doya Restaurant; tamamen mevsimselliği ön plana çıkardığı mutfağında leziz mezelere yer veriyor. Doğaya duyduğu saygıyla tamamen mevsimin en taze ürünlerinden hazırladıkları mezelerle misafirlerini hayran bırakn Doya'nın sahibi, kurucusu ve şefi Erhan Köstepen; Bangkok macerasında Kenan Erçetingöz'e eşlik ediyor.

Bangkok'un en iyilerini deneyimleyecekler!

Geçtiğimiz gün Bangkok'a iniş yapan ikili, Fransız yeteneğini Tayland misafirperverliğiyle harmanlayan Sofitel Bangkok Sukhumvit ayrıcalığı ile konaklıyor.

Bangkok'ta geçirdikleri ilk geccesi ise lezzet tercihlerini Teppen Bangkok'tan yana kullandılar. Bölgeye uygun şahane bir Japon restoranı olan Teppen Bangkok'un lezzet detaylarını ve Bangkok seyahatlerinin tüm detaylarını @gecceguide hesabından takip edebilirsiniz.