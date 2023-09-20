Caner Ural, Adana Altın Koza Film Festivali'nden bildiriyor!

Adana Altın Koza Film Festivali başladı!

18 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'e kadar devam edecek olan ve 30. kez sinemaseverlerle buluşan Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin açılış geccesi Yetkin Dikinciler’in sunumuyla başladı.

Pazartesi akşamı gerçekleşen törende Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Emek Ödülleri, Türk Sineması’na sesiyle büyük emeği veren, Yeşilçam’ın şarkılarının unutulmaz sesi Belkıs Özener’ ve “Genç Sinema” hareketinin kurucularından senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner’e verildi.

Hemşehrilerine, “Çok sevdiklerim, iki gözüm” diye hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana’ya gelen sinema sanatçılarına da minnettarlığını iletti.

Belkıs Özener’e ödülünü oyuncu Binnur Kaya takdim ederken, Türk Sineması’na büyük emek vermiş, yönetmen, senarist, yazar Ahmet Soner’e ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü takdim etti

Açılış geccesinde, “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’ Jüri Başkanı yönetmen Ömer Faruk Sorak da konuşma yaptı. Sorak “Meslekte 30. yılım ve 30. yılda böyle bir festivale jüri başkanı olarak layık görülmem beni çok mutlu etti. Seçici kurula ve jürideki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sinema filmi çekmeye başladığım dönemde İstanbul’da ‘’Eğer çektiğin film Adana’da izleniyorsa emin ol tutar’’ derlerdi. Ve ben bunu tecrübe ettim. Yaptığım filmlerin, Adana’da izlenenlerinin ne kadar çok izlendiğini şahsen tecrübe ettim. Bu sebeple sizlerin sanata olan sevgisine ve saygısına sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel bir festival geçirmeniz dileğiyle” dedi.

Ödül töreninin ardından sahne alan Candan Erçetin, film müzikleri ve sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla açılış törenini izlemeye gelen Adanalılara keyifli bir gece yaşattı. Erçetin, binlerce kişinin katılımıyla şarkılarını dev bir koro eşliğinde seslendirdi.

30.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ilk günü programında, Vadullah Taş tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Sineması’nda 100 Kadraj” fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı. Esas01 Burda AVM'de açılan sergi, festival boyunca açık olacak.

Festival 23 Eylül geccesi kapanış töreni ile son bulacak.

18 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl 45 yapım başvurmuş.. Sinema yazarı-senarist Burak Göral, sinema yazarı Burçin S. Yalçın, sinema yazarı-akademisyen Janet Barış, yönetmen-senarist Hakan Haksun ve akademisyen Dr. Tuğçe Keleş’ten oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 11 film Adana’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Alpgiray M. Uğurlu ‘nun yönettiği “Açık Kapılar Ardında” , Umut Evirgen’in yönettiği “Annesinin Kuzusu” , Eylem Kaftan’ın yönettiği “Bir Gün, 365 Saat”, Fikret Reyhan’ın yönettiği “Cam Perde”, Tufan Şimşekcan’ ın yönettiği “Ceylin”, Tunahan Kurt’un yönettiği “Karganın Uykusu”, Büşra Bilginer’in yönettiği “Kıyıda”, Esra Saydam ve Malik Isasis’in birlikte yönettiği “Öte” , Umut Subaşı’nın yönettiği “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, Aslıhan Ünaldı ‘nın yönettiği “Suyun Üstü” , Filiz Kuka’nın yönettiği “Yüzleşme” bu yıl Adana’da yarışma heyecanı yaşayacak.

Altı yapımın, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri üzerine çektiği yarışmada aynı zamanda, altı filmin dünya prömiyeri, iki filmin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

’Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’nda yarışacak filmleri, yönetmen Ömer Faruk Sorak başkanlığında, oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyuncu Cezmi Baskın, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof.Dr. Senem Erkılıç ve sinema yazarı, Sinematek Film Program Koordinatörü Senem Erdine’den oluşan jüri değerlendirecek.

Festival kapsamında verilecek SİYAD En İyi Film Ödülü’nü belirleyecek sinema yazarları jürisi Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk’ten oluşuyor.

Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilecek “Film-Yön En İyi Yönetmen” ödülü, Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun’dan oluşan jüri tarafından belirlenecek.

“Belgesel Film Yarışması”nda yarışacak filmleri ise; belgesel film yapımcısı Coşkun Aral; yapımcı, yönetmen ve yazar Cengiz Özkarabekir; yönetmen, akademisyen, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Özgen; yönetmen Mustafa Ünlü; yapımcı, yönetmen, Belgesel Sinemacılar Birliği kurucu üyesi Dr. Semra GüzelKorver’in yer aldığı jüri değerlendirecek.

Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisi, akademisyen Prof. Dr. Bülent Çaplı, oyuncu Feride Çetin, Uluslararası Burgas Film Festivali Direktörü Emil Ovanesov ve yönetmenİlker Savaşkurt’tan oluşurken; Öğrenci Kısa Film Yarışması jüri üyeleri, yönetmen ve oyuncu Barış Atay, Diyarbakır Kısa Film Festivali Direktörü Serhat Gönen ve yönetmen, yapımcı Vuslat Saraçoğlu’ndan oluşuyor.

Adana Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmleri ise akademisyen Bülent Özkam, oyuncu Mine Çayıroğlu ve yönetmen, oyuncu Savaş Satış’tan oluşan jüri değerlendirecek.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde ise ulusal yarışma filmlerinden “Yüzleşme”, “Cam Perde” ve “Öte” seyirci ile buluştu.

Yönetmen Reis Çelik, Lal Gecce filminin özel gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirdi. Yoğun program, Çukurova Altın Koza Film Akademisi’nin düzenlediği özel söyleşiler, Belgesel Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması finalist filmlerinin gösterimi ile devam etti.

Caner Ural