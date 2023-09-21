Dünya Moda haftaları son hızla geldi, esti ve şu günlerde sona ermek üzere! 

Moda haftalarındaki markaların 2024 trendlerini şimdilik bir kenara bırakıp, önümüzdeki 2023 Sonbahar- Kış sezonuna odaklanalım diyorum!

Ne dersiniz?

2023 Sonbahar ve Kış sezonunun en trend olacak parçaları neler?

Dünyaca ünlü Celebrity'ler ve Influencer'lar hangi markalardan hangi ürünleri seçti ve trend alarmını başlattı; hepsini bir bir inceleyip aşağıda biz Türk kadınları için en uygun olabilecekleri bir araya getirdim!

Trend olmak ve modayı yakından takip ettiğinizi etrafınıza hissettirmek ve göstermek istiyorsanız; aşağıdaki yazıyı dikkate alın derim! ;)



Son yıllarda en içimizi açan marka Prada 'Dünyanın her yerinde çiçekler açsın' sloganı ve uygulamaları ile biz kadınları en mutlu eden marka oldu ve 2024 sezonunda da etmeye devam edecek gibi görünüyor!

Prada'nın 2023 sonbahar ve kış reklam planı 'Çiçeklerle diyalog'u hayata geçtiğinden beri hepimiz daha mutlu değilmiyiz?

Prada'nın çiçekleri sadece güzelliği temsil etmekle kalmadı, aynı zamanda sevgi ve bakım gibi ebedi değerleri de simgelediği için bizleri mutlu etti. Prada'nın 2023 sonbahar ve kış reklam planının baş kahramanı çiçekler 2024 sezonunda da olacağını duyurdu!

Marka Burberry'den süresi sınırlı İngiliz Kahvaltısı! Geçtiğimiz hafta yapılan Londra Moda Haftası, Londra'nın ünlü Norman's Café'sini devraldı ve moda haftası boyunca harika bir menü sundu!

Burberry, moda haftası boyunca Londra'nın ünlü kafesi Norman's Café'yi devralarak yeni bir Burberry tarzı görünüm ve özel bir kahvaltı sundu! Çok beğenilen kahvaltı sunumu Ekim başına kadar devam edecek; Londra'da olanlar mutlaka uğramalısınız!

Bunu ilk kullanan Shu Qi oldu! Bottega Veneta'nın yeni "Hop" çantası, sade çizgiler ve hassas işçilik içeriyor!

Dokuma derisi ve işçiliğiyle ünlü Bottega Veneta, büyük çantası "Hop"u bu sonbahar ve kışta yeniden piyasaya sürecek! Sezonun en trend çantası olacak diyebilirim!

2023 Sonbahar ve Kış Trendleri: Erkek arkadaşlarınızdan, kocanızdan ya da babalarınızdan ödünç alacağınız kravatlar trend olacak! Kravat ayrıca takan kadının kişiliğini ve çekiciliğini yükseltir unutmayın!

Unutmayın kravat takmak sadece erkeklere özgü bir şey değil! Gömlekler ve kravatlar Sonbahar/Kış 2023 defilelerinin önemli bir görünümü haline geldi ve bu Kış için trend alarm veriyoruz!

FENTY x PUMA geri dönüyor! Rihanna beş yıl sonra yeni ayakkabı tasarımını ortaya koydu!

FENTY x PUMA güçlü bir geri dönüş yapıyor ve şimdiden yeni koleksiyondan bir çift rezerve yapmalısınız!

Chanel, Sofia Coppola'nın yeni filmi "Priscilla"ya destek veriyor! Kreatif direktör Virginie Viard işlemeli gelinlik ve kostümler tasarladı!

CHANEL marka elçisi ve ünlü yönetmen Sofia Coppola'nın yeni filmi "Priscilla" Chanel'den tam destek alıyor. İşlemeli gelinlik ve kostümler Chanel kreatif direktörü Virginie Viard tarafından tasarlandı!

Tatlı ve şık! Her kadının ve kızların ayakkabı dolaplarında bir çift olmalı. Sizlere sezonun en trend olacak markası Mary Jane ayakkabılarını öneriyorum!

Beyaz çorap ve mokasenlerin yanı sıra ayakkabı dolabınızda bir çift Mary Jane ayakkabıya da ihtiyacınız var!

Satürn'ün dönüşünden ilham aldık! Vivienne Westwood ve Eastpak ortak seriyi başlatmak için el ele verdi!

Vivienne Westwood ve Eastpak, benzersiz ve pratik çantalar yaratmak için DNA'larını harmanlayan ortak bir seri başlatmak için bir kez daha güçlerini birleştirdi.



Geleneksel tarzdan ilham alan özgür bir ruh! Miu Miu ve Church's ın içten dışa zarif ayrıntılarla dolu lansman ayakkabıları beni benden aldı!

Her zaman feminen bir izlenim bırakan Miu Miu, İngiliz ayakkabı markası Church's ile iş birliği yaparak ortak bir seri başlatarak, markanın özgür ruhunu bu geleneksel ayakkabı markasının resmi tarzına aşıladı ve sezonun en trend olanlarının başında yer alacak!

Retro, şık ve çok yönlülüğü birleştiren Bottega Veneta 2023 kış yeni spor ayakkabısı "ORBIT"

Bottega Veneta, 2023 kış serisinde 90'ların tarzından ilham alan yeni spor ayakkabı "ORBIT"i piyasaya sürdü!



Louis Vuitton 2023'te çanta stillerini tanıttı! GO-14 el çantası güçlü bir geri dönüş yaptı ve inanılmaz şık görünüyor!

Louis Vuitton'un klasik tarzları sürekli yenileriyle karşımıza çıkıyor. Bunların arasında bu yıl dikkat çekici bir geri dönüş yapan Louis Vuitton GO-14 el çantası oldu ve aşırı dikkate değer!

UNIQLO, günlük giyimi yeniden tanımlayacak yeni koleksiyon için eski Givenchy sanat yönetmeni Clare Waight Keller ile iş birliği yapıyor!

İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller , LifeWear'ı gündelik zarafetle yeniden tanımlayan yeni kadın giyim serisi UNIQLO: C'yi piyasaya sürmek için ilk kez UNIQLO ile güçlerini birleştiriyor ve bu güç birliğinden harika bir koleksiyonun ortaya çıktığı görülüyor! Bu kış oldukça popüler olacak!

Çok yönlü, modaya uygun ve zamansız Dior Toujours Çanta, ilk çıkışından bu yana aktrislerin yeni favorisi oldu.

Dior tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen Dior Toujours el çantası, zarif şekliyle biliniyor. BLACKPINK Jisoo, "Pachinko" kahramanı Kim Min-ha vb. dahil olmak üzere pek çok moda aktrisin yeni favorisi haline gelmesine şaşmamalı. Bu, bu çantanın ne kadar büyüleyici olduğunu gösteriyor !

Moda'yı ve trendleri Gecce Gusto Life Style ile izlemeye, öğrenmeye ve ilham almaya devam...