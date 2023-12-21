Gençliğimin Akmerkez'i 30. yılını geçtiğimiz akşam ünlü İtalyan restoranı Papermoon'da seçkin ve eşsiz lezzetlerle harika bir davetle kutladı...

Akmerkez'in açıldığı gün; dün gibi aklımda ve gözümün önünde film şeridi gibi aktı geçti davete gittiğimde. Hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadım. 30. yıl ne demek; Türkiye'nin ilk luxury alışveriş ve yeme içme merkezi; hepimizin bir anda göz bebeği ve sosyalleştiği tek çatı olmuştu!

Akmerkez'e gitmek hepimiz için ayrıcalıktı! Türkiye'nin kendi dalında en ünlü isimleri butikler, kuaförler, alışveriş mağazaları ve ünlü restoranlar 30 yıl önce açılan İstanbul’un “kalbinde” yer alan Akmerkez'deydi. Akmerkez açıldığında kızım daha 2 yaşındaydı ve pusetle gezdirdiğim Akmerkez'de resmen büyümüştü.:) Kızımın ilk saçını Akmerkez'de en alt katta yer alan MOS kuaförde rahmetli Sedat Kamaz kesmişti! Ah ah ah unutulmaz anlarımıza anılarımıza hatıralarımıza imza atan Akmerkez...

Akmerkez 30. yılını 19 Aralık akşamı Akmerkez bünyesinde yer alan İtalyan restoranı Papermoon'da düzenlenen seçkin bir davetle kutladı. Davetlileri kapıda Akkök Yönetim kurulu başkanı Raif Dinçkök bizzat kendisi karşıladı! Ne kadar hoş bir jest oldu gelen misafirler için tebrikler bu içten ve samimi karşılama için;)

Davette iş, sanat, cemiyet ve moda dünyasından seçkin isimlerin katıldığı bizlere Papermoon ekibi hizmet ve lezzetleri ile unutulmaz anlar yaşattılar ve Akmerkez'in İstanbul'un parlayan yıldızı olma vizyonunu bizlere bir kez daha yansıttılar...

Türkiye’nin alışveriş kültürüne yön veren ve bir simge olarak kabul edilen ve İstanbul’un kalbinde bir yaşam tarzının yaratıcısı olan Akmerkez, 30 yıllık yolculuğunu, iş, sanat, cemiyet ve moda dünyasından konukları ile kutladığı 19 Aralık akşamı davete moda ve tasarım dünyasına yön veren markaların temsilcileri, tasarımcıları ile moda sektörünün önde gelen isimleri de katıldı. Şıklık, zarafet ve eğlencenin buluştuğu davette Nevbahar-Ali Koç, Ali Sabancı, Cem Hakko, Ümit-Cem Boyner, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Murat-Yasemin Özyeğin, Mustafa Taviloğlu, Elif Dürüst, Dilan Çiçek Deniz, Gülşah Saraçoğlu, Milka Karaağaçlı, Ebru Erberdi, Ahu Tuğbay, Hafsanur Sancaktutan ve Berrak Tüzünataç gibi isimler benim gözüme çarpanlardı.

Paper Moon'daki atmosfer, 30 yıl süresince sektöre yön veren, zaman içinde her daim yenilenerek öncü olan Akmerkez’in şık mimarisini ve seçkin marka karmasını incelikle yansıttı. Canlı müzik performanslarıyla renklenen davet, Akmerkez’in misafirlere sadece bir alışveriş merkezi değil, sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi. Girişteki zarif piyano ve vokal akustik performanslar ile saksafon sanatçısının DJ altyapısıyla birleşerek sunduğu müzik şöleni, biz davetlilere keyifli bir gece yaşattı. Paper Moon'un her köşesinde yankılanan canlı müzik notaları, davete enerji ve ritim katarak hepimizi yerimizde kıpır kıpır oynattı;)