Gül Erçetingöz bildiriyor:)))

Noel Geri Sayım Takvimi 2023: Hediye kutuları satışa çıktı...



Siz de benim gibi her yıl kozmetik markalarının çıkardığı bu Noel geri sayım takvim hediye kutularını dört gözle bekliyorsanız haydi aşağıda sizler için bir araya getirdiğim seçeneklere göz atın!

Jo Malone, DIOR ve daha birçok markanın popüler sürpriz hediye kutuları sizleri bekliyor! Kesinlikle kaçırmamanız gerekli...

Yıl sonu yaklaşıyor ve birçok marka birbiri ardına Noel serileri başlatıyor, bunların arasında her yıl en çok beklenen Noel geri sayım takvimleri de açıklandı! Yalnızca popüler ünlü cilt bakım ürünleri ve kozmetik ürünlerini değil, aynı zamanda en popüler vücut bakım ürünleri ve koku serilerinin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen güzellik sürprizlerini de bu takvim kutularının içine yerleştirdiler!

Hediye takvim kutularının her bölümü sürprizlerle dolu ve bu da onu mükemmel bir hediye veya kişisel koleksiyon haline getiriyor. Pişmanlık yok! Bu yıl neleri satın almaya değer olduğuna haydi gelin birlikte bir göz atalım!

Dior

Dior, bu yılın tasarımı da yine festival için ilginç hayvanlarla özel olarak süslenen ve parlak renklerle boyanan ikonik büyülü altın arı kutusunu temel alıyor. Hediye kutusu, her gün farklı hediye sürprizleri getiren çeşitli kokulu mumlar, mini kokular, kokulu seramikler, cilt bakım ürünleri ve güzellik ürünleri vb. içeriyor!



Louboutin

Christian Louboutin'in yıllık tatil geri sayım takvimi, Louboutin Express'in bu tatil için sizinle birlikte geri sayım yapmasına olanak tanıyor.Trende 24 adet renkli tren vagonu var. Her vagon, mini parfümler ve çeşitli güzellik ürünleri de dahil olmak üzere mutlu ve güzel sürprizler saklıyor. Bunun gibi güzellik ürünleri, bu sınırlı sayıda üretilen hazineyi ortaya çıkarmak için kullanın Aralık ayı boyunca bayram mutluluğunun büyüsünü yaşayın ve Noel'in gelişini karşılayın.

La Mer

La Mer'in sınırlı sayıda üretilen Noel Geri Sayım Takvimi Hediye Kutusu, ipeksi esanslar ve dolgunlaştırıcı kremler gibi sizi şaşırtan ve şımartan 12 temel cilt bakım ürününü bir arada barındırıyor. En popüler cilt bakımı, dudak bakımı ve vücut bakım serisini bir arada barındırarak hayatı güzelliklerle dolu hale getiriyor. Sınırlı sayıdaki Noel geri sayım takviminin ardında saklı olan tüm sürprizlerin kilidini açın ve bu tatil sezonunda gerçek büyüyü deneyimleyin!



Penhaligon’s

Fantezi ve hayal gücüyle dolu bu oyuncak kutusunda 24 adet mini koku sürprizi bulunmaktadır. Hediye kutusunda klasik eau de parfum, kolonya, kokulu mumlar, el kremi, dudak kremi vb. bulunmaktadır.Her gün farklı bir koku hediyesi açabilir, böylece Düşebilirsiniz. harika aromalarla dolu hayali bir krallığa girin ve hafıza baloncuklarını birbiri ardına üfleyin!

Jo Malone

Her yıl koku hayranlarının en çok beklediği Jo Malone Londra Noel Geri Sayım Takvimi, lüks ve benzersiz bir şekilde Noel'e geri sayan 24 hoş kokulu küçük sürpriz içeriyor! Yeni geri sayım takvimi, Noel eğlenceli zencefilli kurabiye ve rengarenk yeni kırmızı ve beyaz tatil sınırlı sayıda üretilen ürünlerle süslenmiş, klasik ve tatile özel kolonyalar, mini kokulu mumlar ve şımartıcı ürünler serisini getiriyor.Son olarak göz kamaştırıcı bir ürün olarak klasik kolonya 30ml var. Sürpriz yapın ve kokunun tatil sezonu boyunca kalmasına izin verin.

Sisley

Bu yıl Sisley, marka kurucusu Isabel'den ilham alan benzersiz tasarımlı bir Noel geri sayım takvimi sunmaya devam ediyor. Kontes Donano tarafından tasarlanan el işlemeli yastık dekorasyonu. Farklı renklerde nakış desenlerine sahip 25 küçük kutu, Sisley'den popüler klasik çok amaçlı losyon, prestijli yaşlanma karşıtı S-krem (canlandırıcı ve yenileyici krem) ve her türlü hava koşuluna uygun cilt koruması dahil olmak üzere Sisley'den 25 mutlu sürpriz içerir. gündüz kremi, en üst düzey canlandırıcı ve yenileyici gece kreminin en son yükseltilmiş versiyonu ve HAIR ritüelinin temizleme ürünleri vb. 10 Kasım'dan 20 Aralık'a kadar 5.500 HK$'ın üzerinde herhangi bir ürün satın alan herkese ücretsiz bir Noel geri sayım takvimi verilecek. (Her kişi bir hediye ile sınırlıdır, miktar sınırlıdır, stoklarla sınırlıdır)

Diptyque

Diptyque'in sınırlı sayıda üretilen Advent Takvimi, klasik atlama harflerini içerir ve meyve ve odun kömüründen incir ve güle kadar çeşitli ev, kişisel ve vücut bakım ürünleri içerir.Hazırlıklı olun! Bu yıl ayrıca Sapin, Délice ve Coton'un da aralarında bulunduğu üç adet sınırlı sayıda küçük kokulu mum da var! Genellikle resmi parfüm veya mum satın alma konusunda isteksiz olanlar için, çeşitli küçük parfümler ve küçük mumları tek seferde almak için bu fırsatı değerlendirebilir ve toplam 25 kutu hediye ile Noel'e geri sayım yapabilirsiniz. sürprizler

YSL Beauté

Son derece lüks hediye kutusu, tatil sınırlı yaldızlı buzul ambalajıyla değiştirilerek YSL BEAUTÉ markasının stili vurgulanıyor. Bu yılın sınırlı sayıda üretilen ters takvim hediye kutusu, 5 ürün paketi, 18 mini deneme boyutu ve 1 sürpriz hediye dahil tüm YSL imzalı ürünleri kapsayan 24 çekmeceli çekmece tasarımıyla her zamankinden daha cömert ve lüks. Her kutu farklı sürprizlerle dolu ve koleksiyonluk değeri yüksek.Tatil hediyeleri için kesinlikle en iyi seçim!

Memo Paris

Fransız lüks parfüm markası Memo Paris, bu yıl ilk kez sınırlı bir geri sayım takvimi başlatıyor: İsviçre kağıt kesme sanatından ilham alan, geleneksel Çin işçiliğini miras alan ve Doğu ile Batı estetiğinin özünü birleştiren takvim. Güzel seyahat anılarını anında canlandıran, size eşsiz bir tatil hatırası getiren ve kışın hoş bir atmosfer yayan 7 adet seyahat boyu parfüm içerir.Koku severlerin mutlaka edinmesi gereken bir parfüm

Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury'nin her, zamankinden daha şaşırtıcı çeşitli ödüllü güzellik ve cilt bakım ürünlerini içerir; bunlar arasında, MAGIC CREAM 15ml, seyahat boyutu HOLLYWOOD COMPLEXION BRUSH fondöten fırçası, seyahat boyutu, BEAUTY BLUSH WAND allık kalemi, vb. aramanızı bekliyor! Fantezi cazibesiyle dolu büyülü şanslı yıldız kutusu aynı zamanda mücevher kutusu olarak da kullanılabilir. Bu Noel'de mutlaka sahip olunması gereken bir fantezi



Benefit

Benefit Cosmetics, ilk kez sınırlı sayıda üretilen 24 günlük bir tatil geri sayım takvimini piyasaya sürüyor. 1960'ların Noel partilerinden ilham alan tasarım konsepti, 1960'ların ana renkleriyle eşleştirilen bir dizi psychedelic geometrik baskıya dayanıyor. nostaljik modernlik! Kaş makyajı, gözenek önleyici bazlar ve cilt bakım ürünlerinden, özel allık pudrasına, farklı işlevlere sahip maskara ve dudak makyajı ürünlerine kadar 24 popüler ve en çok satan güzellik ürününün tamamı bu her şey dahil mağazada mevcuttur. Noel Advent Takvimi içinde!

Sabon

Sabon bu yıl sizi çekmeceleri açmaya ve sürprizler aramaya davet ediyor! Her biri Sabon'un elinizden bırakamayacağınız en çok satan ürünü olan, cilt bakımı, banyo veya vücut bakım ürünlerini içeren, kişisel kullanım veya hediye olarak mükemmel bir değere sahip 24 adet sınırlı sayıda Noel ürünü bulunmaktadır.

L'Occitane

Renkli ve rüya gibi hediye kutusu, asil Immortelle Ultimate Repair Essence Cream 4ml, Helichrysum Revitalizing Dual Effect Essence 5ml vb. dahil olmak üzere son derece etkili cilt bakım formüllerini bir araya getiren L'OCCITANE'ın seçilmiş 24 ürününü ve elbette imzasını içerir. Shea Butter Duş Yağı 35ml, Verbena Light Fragrance 7.5ml ve Bitkisel Terapi Onarıcı Şampuan 35ml gibi vücut bakım ve koku ürünleri vazgeçilmezdir. Noel'den sonra bu büyülü hediye kutusu, sevdiğiniz eşyalarınızı saklamak için pratiklik açısından mükemmel bir saklama kutusuna da dönüştürülebilir!



Clarins

Clarins, 2023 Noel 24 Günlük Geri Sayım Takvimi'nin koleksiyoncu edisyonunu 1 Kasım'da piyasaya sürdü. Kapağında altın ışıkla dolu C şeklinde bir Noel cazibesi bulunan, kitap şeklinde zarif bir hediye kutusu tasarımına sahip. 25 marka ve ürün içeriyor. 10 yüz cilt bakım ürünü, 6 makyaj ürünü ve 9 vücut bakım ürünü dahil olmak üzere popüler ürünler: Bunlardan 3'ü en popüler ürünlerdir: Crystal Beauty Cream, Brightening Lip Oil ve Full- effect 4D Intense Black Daha Uzun Maskara!

Kiehl's

3’ü resmi ürün olmak üzere 24 parça Kiehl's’in en sevilen klasik ürünleri ve seyahat örneklerini taşıyor ve içeriği de oldukça samimi! Çevrenin korunmasına yanıt olarak takvim, sıfır plastik içerik ve geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış, böylece Noel daha anlamlı hale geliyor! 580 HK$ veya üzeri satın alma işleminizde, Kiehl's Sınırlı Üretim Noel Geri Sayım Takvimi'nin (2.511 HK$ değerinde) bir kopyasını 590 HK$ karşılığında kullanabilirsiniz. Her kişi bir kullanımla sınırlıdır.