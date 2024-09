SS25 Bottega Veneta'nın Büyülü Evreni!

Bottega Veneta'nın büyülü evreninde: SS25 defilesinin en etkilendiğim 5 öne çıkan özelliğini sizler için kaleme aldım!

Marka Bottega en güzel tabirle masalsı bir mekanda, kreatif direktör Matthieu Blazy yeni Bottega Veneta SS25 koleksiyonunu sundu...

Hepimizi yeniden çocuk gibi hissettiren bir geçit töreniyle, bizi gerçeküstü ve masalsı bir evrene sürükleyen bir gösteriye tanık olduk1

Dün Milano Moda Haftasının bu yeni edisyonunda marka, Bottega Veneta'nın yeni SS25 koleksiyonu sunuldu ve ben canlı yayını izlerken resmen bir masal alemine daldım.

Aslında marka, Matthieu Blazy'nin yaratıcı yönetimi altında, gelecek sezon için yeni kreasyonlarını , yeni koleksiyonun görünümünün canlı ve eğlenceli cazibesini çok iyi yansıtan eğlenceli ve hafif bir atmosferde tanıttı gibi yansıtsa da benim için çok özel bir gösteriydi. Bunda markayı uzun yıllardır takip etmem ve her sezonda markanın kollekesiyonundan mutlaka birkaç parça edinmeminde etkisi olsa gerek;),

Gelelim geçit töreninden benim neleri hatırlayacağıma? Dekorasyonundan, konumuna, podyumda görülen sıra dışı aksesuarlara kadar: işte sevdiğim ve unutmayacağım 5 şey;)

01. Defilenin kurgusu

Basit bir gösteri değil, Matthieu Blazy'nin yaratıcı evrenine gerçek bir duygusal yolculuk: Bottega Veneta'nın SS25 koleksiyonu bir tür harikalar diyarında tanıtıldı. Gösterinin mekânı aslında hayali ve neşeli bir dünya uyandırmak ve izleyiciyi adeta masalsı bir atmosfere sürüklemek için tasarlandı.

Gösterinin koltukları, mucizelerle ve çocukluktan gelen ilhamlarla dolu bu "harikalar diyarını" çağrıştırıyordu: hayvan şeklinde bir dizi deri puf . Zanotta'nın ikonik Sacco koltuğundan ilham alan koltuklar, sınırlı sayıda üretilen özel bir koleksiyon olan "The Ark"ın bir parçası ve Ekim ayından itibaren satın alınabilecek. Kesinlikle alınacaklar listemin başına bu sevimli puflar konulacak;)

The Ark'ın sınırlı sayıdaki örnekleri 22 Eylül Pazar günü Bottega Veneta web sitesinde satışa sunulacak. İncil'deki referansa göre her hayvandan sadece iki tane olacak. The Ark, Aralık ayında Design Miami'de satışa sunulacak ve burada açık gri tavşan ve beyaz tavuk yalnızca burada satılacak. Önümüzdeki altı ay boyunca koleksiyon az sayıda satılmaya devam edecek.

02. Büyükelçi Jacob Elordi

Yeni büyükelçi Jacob Elordi kesinlikle ön sırada eksik olamazdı . Gösteri öncesinde bazı hayranlarıyla buluşup fotoğraf çektirmeyi başaran “Euphoria” oyuncusunun Bottega Veneta ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi bulunuyor.

Geçmişte - markanın resmi referansı olarak atanmadan önce bile - markanın büyük bir destekçisi olduğunu kanıtladı ve sık sık kolunda ikonik çantalarıyla fotoğraflandı. Ve dünkü defiledeki varlığı, markayla olan güçlü bağını ve Matthieu Blazy'nin yönettiği moda evine sürekli desteğini teyit etmekten başka bir şey yapmadı ve gerçekten cool duruşu ve stili ile yine bizleri kendine hayran bıraktı! Seviyoruz Seni Jacob Elordi;)

03. Bottega Veneta'nın SS25 koleksiyonu

Yaratıcı yönetmenin halkı eğlenceli bir evrene taşıma arzusu , büyük bir özgürlük ve kaygısızlık duygusu taşıyan bir koleksiyon olan yeni SS25'te de çok iyi bir şekilde ortaya çıktı. Klasik silüetleri tamamen yeniden bu koleksiyonda keşfettik. Ceket ve pantolon takımlar büyük beden, ceketler buruşuk ve etek ile pantolon arasında kalan hibrit giysiler podyumda geçit töreni yaptı. Çok yumuşak ince ipliklerden yapılmış çok sayıda süper zarif örgü elbiseler vardı ancak aynı zamanda bol tişörtler ve kot pantolonlar gibi daha resmi olmayan günlük parçalar da koleksiyonun ana parçaları arasındaydı. Koleksiyonun Renk paleti ise sakin tonlardan oluşuyordu, doğadan ilham alan yeşil, bej ve toprak tonlarıyla birleşiyor. Bu koleksiyon, hem marka tutkunlarına hem de yenilik arayanlara hitap eden güçlü bir estetik sundu

04. Yeni aksesuarlar

Bottega Veneta'nın Milano Moda Haftası'nda sunduğu koleksiyon, masalsı bir atmosfer yaratarak gelecek sezona neşeli ve abartılı aksesuar önerileriyle damgasını vurdu. İkonik dokuma deri çantaların ve yeni iş evrak çantalarının yanı sıra, eğlenceli alışveriş çantaları dikkat çekti. Ayrıca, ipek püsküllerle kaplı eksantrik başlıklar, canlı renklerde deri çiçek buketleri ve kıyafetleri süsleyen küçük mücevher kurbağaları gibi yaratıcı dokunuşlar, koleksiyonun masalsı temasını güçlendiren detaylar oldu. Bu aksesuarlar, markanın zamansız zarafetini korurken aynı zamanda moda dünyasına cesur bir oyunbazlık katıyor! Moda Dünyasında eğlenceye hazır olalım;)

05. Ön sıradaki ünlüler

Bottega Veneta'nın Milano Moda Haftası'ndaki gösterisinde ünlü isimlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Jacob Elordi'nin yanı sıra ön sırada A$AP Rocky ve Kendall Jenner gibi moda dünyasının büyük isimleri tüm fotoğrafçıların odak noktası oldu. Bununla birlikte, yeni Olimpiyat boks şampiyonu Imane Khelif'in de katılımı sürpriz yarattı. Julianne Moore, Salma Hayek, Lee Young-ae ve Bruna Marquezine gibi ünlü aktrislerle birlikte Khelif, moda dünyasına yeni bir soluk getiren isimler arasında yer aldı. Gösteri, hem moda hem de ünlülerin yoğun katılımıyla adeta bir yıldızlar geçidine dönüşmüştü!. Bu arada Kendall jenner'in platin saırısı saçlarını sevmedimmm:( Ya Sizzzzzz sevdiniz mi;)

Imane Khelif at Bottega Veneta defilesinde.

A$AP Rocky

Yara Shahidi at Bottega Veneta'da.

Julianne Moore

.