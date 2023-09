Sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel destinasyonlar!

Sonbahar geldi çattı! Yaz bitti diye bizler de üzülmüyor değiliz ama kabul edin; giderek serinleyen hava, hafif puslu bir gökyüzü, renk değiştiren ağaçlar ve dolaplardan çıkarılan battaniyeler ile sonbaharın keyfi de bir başka! Siz de bu keyfi doyasıya hissedin diye Türkiye’nin dört bir yanında tarih, gastronomi ve kültüre doyabileceğiniz destinasyonları ve sonbaharda gidebileceğiniz en iyi otelleri sizler için keşfettik.

İstanbul’a Yakın Oteller

Casa Giallo, Sapanca

Sapanca’da doğanın içerisinde sakin, nezih ve konforlu butik otelde kalmak isterseniz Casa Giallo‘yu değerlendirebilirsiniz. Sapanca Gölü’ne üç kilometre uzakta olan otel sadece 12 yaş üzeri misafirleri kabul ediyor. Ağaçların içerisinde, doğayla bir bütün olarak tasarlanan otelin toplamda 13 odası bulunuyor. Kuş cıvıltılarıyla uyanmak, oksijen depolamak için harika sonbahar otellerinden bir tanesi.

Mahmudiye, Ceylan 1 Sokak No:18, 54600 Sapanca/Sakarya, 05395106777

Narköy, Kocaeli

Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin eğitim odaklı sürdürülebilir turizm merkezi ve organik tarım çiftliği olan Narköy, konuklarına muhteşem bir orman ve doğanın sürprizlerini, çeşitli eğitim, aktivite ve atölye çalışmalarını sunuyor. Beden ve ruh bütünlüğü sağlamak için odalarında televizyona yer vermeyen Narköy, orman yürüyüşleri, organik tarım çiftliği gibi alternatif aktiviteleri ile dikkat çekiyor.

Kıncıllı Köyü, Yayla Mevki, Kerpe Caddesi No 13/A, 41600 Kocaeli, 02625612525

Yeşilev, Abant

Abant kuşkusuz ki her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip ancak sonbaharın renk geçişleriyle ve yaprakların dökülmesiyle apayrı bir ambiyansa bürünüyor. Doğayla iç içe olan Yeşilev, kulübe tarzı evleriyle sonsuz huzur vaat eden bir deneyim sunuyor. Kuş sesleriyle başlayacağınız güne, yapacağınız uzunca bir doğa yürüyüşünün ardından doğal köy kahvaltısı ile devam edebilirsiniz.

Abant Yolu 5. Km, 14030 Akçaalan/Bolu Merkez/Bolu, 03742371149

Abant Lotus Otel, Abant

Bir aile işletmesi olan Abant Lotus Otel, Abant’a sadece 16 km uzaklıkta büyüleyici bir doğanın içinde konumlanıyor. Taze köy ürünleri ile nefis bir kahvaltı ettikten sonra otelin Spa merkezinde kişisel bakımlar ile rahatlayabilir veya odanıza çekilip şömine karşısında kitap okuyarak zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bu muhteşem ormanlık alanda yürüyüşler yapıp oksijen depolamanız da mümkün.

Aşağı akçaalan mevkii, 14030 Bolu Merkez/Bolu, 03742371090

Palivor Çiftliği, Kırklareli

Palivor Çiftliği, Kırklareli’nde yeşil ve maviyi birleştiren İğneada yakınlarında 140 dönüm arazi üzerine kurulu bir çiftlik. Her biri kendine ait 6 dönümle 20 dönüm arasında organik tarla büyüklüğüne sahip 10 ayrı müstakil konutun yer aldığı arazi, 2011 Avrupa Gayrimenkul Ödüllerinde toplam 6 ödül kazanmış bir eko-yaşam projesi olarak dikkat çekiyor. Doğada vakit geçirip, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve at binmek gibi türlü aktivitenin yapılacağı çiftlikte mantar avı gibi gurme aktiviteler de bulunuyor. Kış günlerinde şömine başında kendi üretimleri olan yiyecekler eşliğinde kış mevsiminin romantizmini yaşamak için özellikle kalabalık gruplar ve çocuklu aileler için oldukça keyifli bir kaçış rotası.

Avcılar Köyü Palivor Mahallesi Yolu Demirköy, 39500 Demirköy/Kırklareli, 05350251361

Grandma’s Wonderland, Silivri

Grandma’s Wonderland‘in temeli, 1995 yılında bir aile çiftlik evi olarak atılmış. Ailenin çocukları için özel olarak düzenlenen odalar, antikalarla ve nadide parçalarla dizayn edilmiş. Grandma’s Wonderland adını verdikleri bu özel yer, çevresindeki verimli toprak sayesinde de iyice bereketlenmiş. Çiftlik evini butik otele dönüştürerek, bu güzel yeri herkesle paylaşma fikri de işte tam bu noktada ortaya çıkmış. Eskiden ahır olan bölüm ise çiftlik ürünleri kullanılarak birbirinden nefis lezzetlerin yaratıldığı bir restorana çevrilmiş.

Oren Ciftlik Evleri, Yenimahalle, Akoren Caddesi, No:114 Silivri, 34570 Gazitepekoy, 05422535080

Simurg Inn, Ayvacık

Otelin ismini aldığı zümrüd-ü anka kuşu yani “Simurg”, felsefede ruhun yücelmesini ve yaşarken yeniden doğuşu ifade ediyor. Evrensel bir varlık olan bu olağanüstü ölümsüz kuş, aslında ulaşılması zor ideal bir gücü de simgelemesinin yanı sıra tarihteki birçok efsaneye göre de “kendini aramanın sembolü”. Zümrüdüanka kuşu gibi olağanüstü bir varlık ile muhteşem bir felsefeden ortaya çıkan Simurg Inn’in, sahip olduğu enerji, iç içe konumlandığı eşsiz doğası, muhteşem manzarası ve huzurlu ortamıyla misafirlerini masalsı bir deneyime davet ediyor. Kendine özgü mimarisi ve tüm doğal güzellikler sunan Simurg Inn’in büyülü dünyası sahip olduğu eşsiz doğa ve leziz mutfağına kadar Ege’nin vaat ettiği tüm güzellikleri misafirleriyle buluşturuyor. Sebzeleri ve meyveleri bahçelerinden, zeytin ve zeytinyağları ağaçlarından, yumurtaları ise tavuklarından olmak üzere mutfaklarına giren ürünler kendileri tarafından yetiştirilen organik ürünlerden sadece birkaçı… Doğa yürüyüşleri, safari turları, tarım aktiviteleri, tekne turları, yoga, nefes terapileri ve fotoğraf turları gibi farklı aktivite alternatifleriyle şehirden uzaklaşmak için Ayvacık’ın Ahmetçe Köyü’ne doğru yol alıp, Simurg Inn’de evinizde gibi hissedeceğiniz rahatlıkta vakit geçirebilirsiniz.

Ahmetçe Köyü No:2, 17860 Ayvacık/Çanakkale, 05366118929

Manici Kasrı, Ayvacık

Türkiye’nin bakir Kuzey Ege kıyı şeridinde, Kaz Dağları’nın ortasında yer alan Manici Kasrı kelimenin tam anlamıyla doğanın kalbine konumlanıyor. Türkiye’de oksijen seviyesinin en yüksek olduğu yer olan bölge dünya çapında da benzer bir sıralamayla oksijen seviyesi en yüksek yerler arasında yer alıyor. Geleneksel köşk havasına sahip bir yaklaşımla inşa edilen Manici Kasrı, Türkiye’nin en değerli ve keşfedilmemiş bölgelerinden birinde, zarif taş mimarisini ve geleneksel yapısını hala korumakta olan Yeşilyurt kasabasında bulunuyor. Etrafı yemyeşil çam ormanları ve çok eski zeytinliklerle çevrili olan, 52 kişinin konaklayabildiği 24 odasıyla Yeşilyurt Köyü’nün neredeyse tüm güney yakasına yayılan otel, 90’lı yılların sonlarına doğru içinde bulunduğu muhteşem doğal çevreyle harmanlanan yerel taşlarla ve ahşapla inşa edilmiş.

17980 Yeşilyurt/Ayvacık/Çanakkale, 02867521731

Nadas Kaz Dağları, Kaz Dağları

Nadas Kaz Dağları, ilhamını ve rengini Kaz Dağları’nın antik çağlardan beri değişmeyen yeşil ormanlarından alıyor. Her biri özel, farklı, samimi dokudaki odalarında huzur, heyecan ve mutluluk ile buluşacağınız Nadas Kaz Dağları, otele giriş yaptığınız andan itibaren bir otele değil de keyifli bir dost evine misafir olmuş hissi uyandırmayı ilke edinmiş. Kaz Dağları’nın antik çağlardan beri değişmeyen yeşil ortamında, bahçe teraslı, ormanın derinlikleri ile buluşan, Floransa ruhunu Kaz Dağları’na taşıyan birbirinden farklı ambiyanslara sahip 14 farklı hikaye ile buluşacağınız odalar mevcut. Buraya geldiğinizde rahatlayıp kendinizi şımartmak için aromaterapi, meditasyon, yoga, arınma terapileri ve müzik dinletileriyle ruhunuzu Kaz Dağları’nın yaşam enerjisiyle doldurabilir, dünya mutfağından gurme lezzetleri tadarken, mevsimin dönüşümüyle gelen, bölgesel tatlar ve tazeleyici doğal lezzetlerin peşine düşebilirsiniz.

No:203, 17980 Yeşilyurt/Ayvacık/Çanakkale, 02867521117

İda Blue Adatepe, Kaz Dağları

Kaz Dağları’nın büyülü atmosferinde üç adet taş evden oluşan İda Blue, bir Rum köyü olan Adatepe’de bulunuyor. Oksijenin en bol olduğu Kaz Dağları’nda mükemmel bir bahçenin içerisinde yer alan İda Blue, lokal yemekleri ve dinlendirici havası ile konukların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Eğer biraz macera arıyorsanız olağan üstü manzaralara karşı trekking yapabilir ve dağ safarisine katılabilirsiniz. Daha sakin bir tatil arayanlar ise bağbozumu veya zeytin hasadı tarihlerinde gurme bir kaçamak şansı bulabilir.

Adatepe Köyü Yolu No:87, 17980 Adatepe/Ayvacık/Çanakkale, 02867521045

Hotel Caeli, Çanakkale

Hotel Caeli, Gelibolu yarım adasının tarihsel ve doğal güzellikleri ile dolu toprakları üzerinde, Eceabat ilçesinin Kumköy mevkiinde misafirlerine huzurlu ve keyifli bir konaklama deneyimi sunuyor. 21 oda ve süiti bulunan otelde odaların isimleri dünyanın seçkin üzümlerinden ilham alınarak koyulmuş. Yöresel ve mevsimsel lezzetlerin ön planda olduğu mutfaklarından çıkan menü ise gastronomik bir deneyim vaat ediyor. Türkiye’nin en lezzetli üzümlerinin yetiştiği bir çevrede bağların arasında bulunan otelin kendi yapımları olan içecek seçeneklerinin de tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca sanatla iç içe olan otelde Seçkin Pirim’den New York’lu sanatçı Carole Feurman gibi isimlerin eserlerinin bulunduğu sanat koşu parkuru ve heykel bahçesi bulunuyor.

Bahşi Mevkii, No: 423, 17902 Kumköy/Eceabat/Çanakkale, 02868548336

OMM INN, Eskişehir

Eylül’de açılacak olan Odunpazarı Modern Müze dolayısıyla sonbahar destinasyonlarının en heyecan verici duraklarından biri olan Eskişehir’de, 4500 metrekarelik Türkiye’nin en özel müzelerinden biri olmaya aday olan müzenin yanı başındaki oteli OMM INN, şık ambiyansı ve alternatif restoranlarıyla oldukça heyecan verici bir adres. Leziz mezeleriyle bilinen Aheste Pera’dan tanıdığımız şef Sara Tabrizi önderliğindeki OMM INN Restoran’da öğlen odun ateşinde pişmiş pizzalardan, akşam lezzetli mezelere kadar pek çok ağız sulandıran yemeğe ulaşmak mümkün. Ayrıca vejetaryen beslenenler için tantuni ve çiğ börek gibi vazgeçilmez lezzetlerin bitkisel versiyonlarını düşünülmüş.

Şarkiye, Arpacılar Türmen Hoca Sk. No:15, 26030 Odunpazarı/Eskişehir, 0222220064

Huzurlu Bir Kaçış Arayanlar İçin: Abant

Abant Gölü ve çevresi, huzura doyacağınız bir tatil için biçilmiş kaftan. İstanbul’a 227 kilometre mesafede bulunan bulunan Abant’a yolculuk sadece 4 saat sürüyor ve bu sürenin sonunda sizleri muazzam bir göl manzarası bekliyor. Olağanüstü zenginlikte bir bitki örtüsüne sahip olan Abant, bu özelliği sebebi ile 1988 yılında koruma altına alınmış ve “Tabiat Parkı” olarak kabul edilmiştir. Bölgede gezebileceğiniz yerler ise burası ile sınırlı değil. Yedigöller Milli Parkı, Seben Kaya Evleri, Örmeci Yaylası, Sinekli Yaylası, Yıldırım Beyazıt Hamamı ile Abant Doğal Yaşam Müzesi de gezi rotanıza ekleyebileceğiniz noktalardan. Bu noktalara ek olarak dilerseniz trekking, hiking, safari ya da kamp yapıp doğanın keyfini daha da çıkarabilirsiniz. Eve dönerken yanınızda şahane fotoğraflar dışında başka anılarınız da olsun istiyorsanız Abant Köy Pazarı’na uğramanızı öneririz. Organik meyve-sebzelerden yöresel el işi hediyelik ürünlere pek çok şeyi burada bulabilirsiniz. Özellikle hafta sonu kaçamaklarınız için ideal olan Abant’ta hem oksijene hem de mutluluğa doyacaksınız!

Gazelle Resort & Spa Otel (Merkez, Bolu)

Burası Kartalkaya’daki meşhur Grand Kartal Otel’in ikinci işletmesi, SPA konseptiyle misafirlerine beklentilerinin üzerinde hizmet kalitesi sunan resortu Gazelle. İstanbul’a 2,5, Ankara’ya 1,5 saatlik sürüş mesafesinde.

Gazelle Resort & Spa, yemyeşil bir meşe ormanının ortasında yer alıyor. Otel yapımında bir tane bile ağaç kesilmemekle birlikte projenin ortasındaki 300 yıllık meşe ağacı için proje tamamen değiştirilmiş. Otel; çevreciliğiyle, hayvanlar için güzel bir yaşam ortamı sunması ve sürdürülebilirliği sağlamasıyla bölgedeki ilk ve tek yeşil beş yıldızlı otel hakkını da gururla taşıyor.

5000m2’lik spa bölümünde klasik İsveç masajından, Türk hamamına, kum terapisinden macera duşuna, Thai masajından bio saunaya, Bali masajından saman terapisine, misafirlerin aklına gelebilecek her çeşit terapi yer alıyor

Lotus Otel, Abant

Abant’a sadece 16 km uzaklıkta büyüleyici bir doğanın içinde konumlanan Lotus Otel, önünden usul usul akan deresi, neşeyle salınan ördekleri ve kucakladığı huzur dolu ormanıyla rüya gibi bir kaçamak vadediyor.

Rahatlığın ön planda tutulduğu ve her birine geniş camlarından gün ışığı dolan 20 odaya sahip olan otel bir ana bina ve bir de köşk bölümünden oluşuyor. Bu 20 odadan biri odun şöminesi ve banyodan bağımsız bir jakuziye sahipken, bir başka oda ise otelin eşsiz manzarasını kucaklayan camla çevrili bir çatı katı…

Otelin Bolu mutfağına ait yöresel lezzetlerin yer aldığı geniş bir menüye sahip olan restoranı ise sade ve şık bir ambiyansa sahip. Ayrıca iki adet kış bahçesi bulunuyor. Abant Gölü’ne 15 dakikada ulaşılabilen otel konum olarak da civarı keşfetme fırsatı sunuyor. Abant Gölü, Mudurnu ve Göynük’teki tarihi evler veya otelin çevresindeki yürüyüş parkurlarıyla orman havası solumak burada gerçekleştirebileceğiniz deneyimler arasında.

NG Sapanca Enjoy (Sapanca, Sakarya)

Burası yeni bir tesis olduğu için kalabalık da değil. Had safhada bir sosyal mesafe ile tatilinizi yapabiliyorsunuz. Önce çok güzel bir peyzaja sahip bir bahçe ve dev bir ıhlamur ağacı karşılıyor sizi.

Lobide klasik araba ve motosikletler de var. Dekorasyon ve mobilya seçimleri çok başarılı. Orman ve havuz manzaralı geniş odalar çok şık. Yemekler gayet lezzetli. Yeşil her yerde başrolde. 5’i kapalı, 2’si açık toplam 7 havuz var.

Bambu ve flamingolu bir dekorasyon sizi açık büfe restorana sokuyor. A’la carte restoranları Safran’ın yemeklerini başarılı buldum. Servis iyi ve profesyonel.

Melisa Sports Bar’ı ve 4600 m2’lik Spa Merkezi’ni çok beğendim. NG Kütahya Seramik’in sahibi olduğu NG Sapanca Enjoy‘un kardeş oteli NG Hotels Afyon’un bu sene en iyi termal otel seçildiğini eklememde de fayda var.

Yeşil Çizme Doğa Evi

Doğanın içinde kaybolacağınız bir tatil arıyorsanız sizin için en doğru adres Yeşil Çizme Doğa Evi. Safranbolu’da ormanın derinliklerinde bulunan bu yer hayatın koşuşturmacasına dur diyebileceğiniz mükemmel bir alan. 14 dönüm arazinin ortasında kurulmuş olan Yeşil Çizme Doğa Evi’nin armuttan incire, cevizden fındığa her türden ağacı var. Öyle bir bahçeye sahip ki mevsimine göre birçok meyve ve sebzeyi dalında bulabilirsiniz. Yeşil Çizme Doğa Evi’nin kendisi kadar çevresinde de keşfedilmeyi bekleyen güzellikler var. Buz gibi akan çaylar ve trekking için Mencilis Mağarası görülmesi gereken yerler arasında.

Doğanın içinde kocaman bir alanı olsa da bu yerin bünyesinde sadece 6 oda mevcut. Odalarında siz mükemmel bir manzaranın keyfini çıkartabilin diye televizyon yerine balkon var. Ayrıca kalabalık bir şekilde gelip daha büyük bir alan istiyorsanız, 2 tane bulunan suit odalardan birinde konaklayabilirsiniz.

Sonbahar'da Ruhu ve bedeni dinlendirmek için Karadeniz

El değmemiş doğa harikaları sunan Karadeniz’i doyasıya gezmek ve yaylalarında eşsiz manzaralar seyretmek için sonbahar ideal bir mevsim. Karadeniz kıyıları, Kırklareli’nden başlayıp Artvin’e kadar uzansa da yayla turizmi daha çok Karadeniz’in doğu kıyılarında bulunan Artvin ve Rize yaylalarını kapsıyor. Karadeniz’e gittiğinizde mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında Pokut, Artvin, Macahel, Şavşat ve Çamlıhemşin yaylaları bulunuyor.

Pokut Yaylası, bulutların üzerine konumlanıyor diyebiliriz! Çamlıhemşin’e 1.5-2 saatlik mesafede bulunan yaylada, bolca yeşile rastlıyorsunuz. Sisli manzaraları ve otantik ahşap evleri yaylaya masalsı bir manzara sunuyor. Dilerseniz bu yayla evlerinde konaklayabiliyorsunuz.

Artvin’de birbirinden büyüleyici yaylalar gezmek mümkün. Görgit Yaylası bunlardan bir tanesi… Sessizliğin içinde huzur bulacağınız yaylada ister çadırınızda kalabilir ister ahşap evlerden kiralayabilirsiniz.

UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel, ormanları ve kendine özgü kültürü ve el değmemiş yaylalarıyla öne çıkıyor. Macahel’de, Lekoban yaylasına uğramalısınız.

Not: Yaylaları gezmek için mutlaka rehberli bir tura katılın ya da Karadeniz’i iyi bilen biriyle gezin. Telefonunuz çekmeyeceği için zorlu bir yolculuk olabilir.

Karadeniz'de nerede kalınır?

Puli Mini Otel, Rize

Rize’nin 135 dışındaki Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Puli Mini, el değmemiş büyüleyici bir doğa ile çevrili. 80 yıllık yaşanmışlığı ile yöre mimarisini çok iyi harmanlayan otel, konuklarına ev hissi yaratıyor. 6 odalı otelin 3 odası ise Fırtına Deresi’ne bakıyor ve Karadeniz hissini iyice hissettiriyor. Yazın sıcak günlerinde serinlemek isteyenler ve Karadeniz’in leziz tatlarını deneyimlemek için Puli Mini oldukça keyifli bir kaçamak.

Merkez, İnönü Cd. No:25/A-B, 53750 Çamlıhemşin/Rize, 05304740753

Ada Bungalov

Bazı yerler için kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyler şairler ama içine girdiğinizde belki de kendi cümlelerinizi kurmanız an meselesidir... Karadeniz coğrafyası bir yaşam önerisi sunuyor size ve diyor ki Ütopyalar güzeldir. Evet, Fırtına Vadisi'nin kalbinde, uzaklarda ama size bir o kadar yakın aslında bir yer var.

Şunyuva Köyü No:2,Çamlıhemşin/Riza, 04646533070

Sonbaharda ruhani ve gizemli bir seyahate çıkmak isteyenler için: Kapadokya...

Yüzyıllardır pek çok topluluğa ev sahipliği yapmış olan Kapadokya, bölgeye oldukça mistik bir hava katan doğa harikası peri bacalarıyla sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en masalsı destinasyonlarından biri. Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen Kapadokya’da her mevsimin kendine özgü güzellikleri bulunsa da, sonbaharın tadı bir başka güzel oluyor. Uçhisar, Göreme, Zelve, Avanos, Ürgüp ve Ihlara Vadisi gibi pek çok popüler bölgeye sahip olan Kapadokya, dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin de favori destinasyonlarından biri.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karanlık Kilise ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi pek tarih ve doğa harikası noktaya sahip olan bölgede yapabileceğiniz çok sayıda aktivite var. İlk akla gelen ise, elbette, balona binmek ve dünyanın en nefes kesici manzaralarından birine şahit olmak. Bunun yanı sıra, etrafı keşfetmek için trekking gezileri yapabilir ya da ATV turuna çıkabilirsiniz. Bir diğer keyifli alternatif ise meşhur Avanos’ta çömlek atölyesine katılmak olacaktır. Böylece hem eğlenceli saatler geçirip hem de evinize size özel bir hatıra ile dönebilirsiniz. Son olarak; testi kebabı, çömlek fasulyesi, yaprak sarma ve ayva dolması yemeden dönmemenizi öneririz!

Kapadokya'da nerede kalınır?

Museum Hotel, Kapadokya

Ünlü otel grubu Relais & Chateaux’un Kapadokya’daki durağı olan Museum Hotel, hem konumu hem de verdiği hizmet ile konuklarına tam anlamıyla eşsiz bir deneyim yaratıyor. Eşsiz konumu sayesinde oda ve süitlerinin çok büyük bir bölümü, Restaurant, teraslar ve barlarının ise tamamı Kapadokya’nın muhteşem manzarasına hakim olan Museum Hotel’den; Göreme Vadisi, Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Kızıl Vadi, Avanos ve Erciyes Dağları gibi baş döndürücü manzaralara karşı kendinizi şımartmak mümkün.

Tekeli mah. Eski, Göreme Cd. No.1, 50240 Nevşehir, 03842192220

Argos in Cappadocia

Ziyaretçilerin konaklama deneyimlerini zenginleştirmekle kalmayıp yerli halk ile stratejik ve duyarlı bir şekilde bütünleşen, bunu yaparken de onların değerlerine ve önceliklerine uyum gösterişiyle kültürel özgünlüğü koruyan bir otel Argos in Cappadocia. Kapadokya’nın kalbindeki Eski Uçhisar Köyü’nde yer alan otel binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi ile buna bağlı mağaraların, yeraltı tünellerin ve tarihi evlerin oluşturduğu tarihi ve kültürel kalıntılara sadık kalan titiz ve özenli restorasyonu ile hayata geçirilmiş. Otelin kendisine gelince toplamda 51 odasıyla hizmet veren Argos in Cappadocia doğal mağara suitleri ve özel teraslı taş konaklarıyla farklı konaklama alternatifleri sunuyor. Kapadokya’nın en ilginç ve en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da konumlanışıyla otel aynı zamanda Güvercinlik Vadisi ve Erciyes Dağı’na bakan manzarasıyla karlar altındaki Kapadokya’yı gözler önüne seren eşsiz bir manzaraya sahip. Bahçelerinde yetişen ve en taze haliyle mutfakta yerini alan ürünler ise profesyonel aşçıların modern birer yorum getirdiği yöresel lezzetlere dönüşerek öğle ve akşam yemeği için Seki Restaurant’ta enfes bir lezzet deneyimi sunuyor. Sonbaharda son derece keyifli ve romantik bir kaçamak için Kapadokya’nın büyülü atmosferini kucaklayan Argos in Cappadocia hem doğanın, kültürün ve tarihin kalbinde oluşu hem de benzersiz konaklama deneyimi sunuşuyla eşsiz bir seçenek.

Tekelli, Kayabaş Sk. No: 23, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir, 03842193130

Exedra Hotel Cappadocia (Kapadokya)

Kendinizi bir masalda hissedebileceğiniz, Kapadokya’nın büyüsüne kapılabileceğiniz Exedra Hotel’de tarihi anlara tanıklık ederken, unutulmaz deneyimlerle buluşacaksınız.

2017’den beri hizmet veren otelde 86 oda bulunuyor. Odaların dekorasyon stilleri birbirine her ne kadar benzese de, farklı dekoratif objeler ve eşyalar ile farklı atmosferlerin yaratıldığı oda seçenekleri mevcut.

Seçenekler arasında bir mağarada kalıyormuş hissine kapılacağınız özel odalar ve keyif yapabileceğiniz yüzme havuzlu, jakuzili odalar da bulunuyor.

Exedra Hotel Cappadocia’da konaklama yaptığınız süre boyunca farklı lezzetler deneyimleme fırsatı da sunuyor. Erciyes Dağı manzaralı Fresko Teras Restoran ve Bar’da dünya ve Türk mutfağından seçenekler ve yerel özel şarap listesi de bulunuyor.

Burada olduğunuz süre içinde eski bir kilise olan Chapel Restoran’da tarihe yolculuk yapabilir, otelin şaraphanesinde özel anlarınızı daha anlamlı kılabilirsiniz.

Sacred House Cappadocia

Yıllar boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizdeki en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya, sizlere zamanda yolculuk yaptırıyor ve kendinizi ortaçağda yaşıyormus hissine büründürecek bir otelle buluşturuyor; Sacred House!

2003 yılında açılan otelde 21 oda mevcut ve her biri farklı konseptleriyle yunan mitolojisine değiniyor. Dekorasyonuyla, sizleri buluşturduğu tarihi duvarlarıyla ve müzikleriyle ise cenneti sunuyor.

Değerlendirmeleriyle dünya çapında ünlü olan Conde Nast Johansens tarafından “Most Excellent European Service” ve “ Most Excellent Hotel For Design” ödüllerine layık görülen otel, yemekleriyle de övgüyü hak ediyor.

Kaz kebabı, Ermeni Yahnisi gibi bir çok yemeği deneyimleyebileceğiniz sofralar, sofra dekorasyonuyla da sizleri büyüleyecek.

Sonbaharda Yazı Yaşamak İsteyenler İçin: Kaş

Yazı bitirmek hiç içinizden gelmiyorsa istikamet belli: Kaş! Yaz boyunca Güney sahil şeridimizin en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Kaş’ın keyfi sonbaharda ise bir başka oluyor. Boğucu sıcaklar bölgeyi terk etmiş olsa da su sıcaklığı denize girmeye izin veriyor ve kalabalığın da azalması ile birlikte huzurlu bir tatil imkanı sunuyor. Denize girmek için ise artık bir klasik haline gelmiş olan Kaputaş Plajı’nı, Hidayet Koyu’nu ya da Limanağzı’ndaki plajlardan birini tercih edebilirsiniz. Mutlaka yapmanız gereken bir diğer aktivite ise tekne turu. İster tur şirketlerinin tekneleri ile isterseniz de kendinize özel olarak kiralayarak çıkabileceğiniz tekne turunda, Kekova Batık Kent’ine uğramanızı öneririz. Her şey bir yana Kaş’ta yapabileceğiniz en güzel şey, orada bulunduğunuz her gün şahane gün batımını izlemek olacaktır. Kaş’ta çok sayıda otel bulunsa da kamp yapabileceğiniz pek çok alanın var olduğunu da hatırlatalım. Tam olarak Dalaman ve Antalya’nın arasında konumlanan Kaş’a gitmek için ise Dalaman Havalimanı’nı tercih etmeniz öneriliyor.

Kaş'ta nerede kalınır?

Isola 12

Dağ, doğa ve deniz manzarasına sahip olan otel, Toros Dağları ile çevrili çok zengin bir tarihi bölgede yer alan Işık Ülkesi Likya'nın incisi Kaş'ın ferah konumunda yer alıyor. Çağdaş bir mimarinin; dayanıklılık, güvenlik ve estetik unsurlarını bir araya getiren otel; Kaş tatiliniz boyunca unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor.

Andilfi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40, Kaş/Antalya; 05418362577

Gardenia Hotel

Terasında ve balkonlarında Akdeniz'in mavisini kucaklayan Gardenia sizi bekliyor. Gardenia çiçeğinin zerafetini,sanatın asaletini, denizin ruhunu aynı çatı altında toplamışlar. Tam tamına 250 adet eşsiz tabloyla Kaş'ın en sanat sever otellerinden! Kapısından girer girmez her adımınızda, duvarlarında, lobisinde, odalarında size eşsiz renkleri ve sanatı görsel bir şölene dönüştürüp cömertçe sunuyor...

Andifli, Hükümet Cad. No:41, Kaş/Antalya; 2428362368

Sonbahar'da Kültürel Bir Gezi Planlayanlar İçin: Göbeklitepe

İnsanlık tarihindeki pek çok gizemi çözerken yepyeni soruları da beraberinde getiren Göbeklitepe’nin büyülü hikayesinin peşinde bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Şanlıurfa’nın 20 km kuzeydoğusunda yer alan Göbeklitepe’nin keşfedilmesinin hikayesi, 1986 yılında bir çiftçinin tarlada bulduğu bir heykel ile başlıyor. O tarihten yıllar sonra bölgeye gelen Alman Arkeoloji Enstitüsü görevlisi Klaus Schmidt ve ekibinin çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkan Göbeklitepe; İngiltere’deki ünlü Stonehenge’den 6.600 yıl, Mısır Piramitleri’nden ise 7.100 yıl daha eski olup dünyanın ilk tapınağı ünvanını elinde bulunduruyor. Çok sayıda efsaneye ve mite de konu olan Göbeklitepe, 2018 yılından beri UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor. Şehir merkezinden özel aracınız ile 20 dk’da ulaşabileceğiniz Göbeklitepe’yi ziyaret ettikten sonra dilerseniz; Halfeti, Şanlıurfa Müzesi, Balıklı Göl ve Harran Ovası gibi şehrin diğer önemli noktalarına da uğrayabilirsiniz. Bu arada unutmayın; Şanlıurfa’ya kadar gitmişken Urfa Kebap, Ciğer Kebabı, Çiğ Köfte ve daha sayısız yöresel lezzetin tadına bakmadan dönmek olmaz!

Göbeklitepe'de nerede kalınır?

Pınarbaşı Konağı

Tarihin gizemli kollarında modernliğin huzurunu keşfetmeye hazır olun. Özenle dekore edilen odalarında modernin geleneksel ile dansına tanık oluyorsunuz. Ayrıca keyif dolu avlusunda biriktirecek o kadar çok anı var ki...

Camikedir Arkası, 63200, Şanlıurfa; 05356775363