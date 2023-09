All-Girls Holiday: Türkiye’de kız kıza tatilin en eğlenceli rotaları!

O zaten bir klasik: Çeşme - Alaçatı

Öncelikle kız kıza rotaların en rövanşta olduğu bölge olan Çeşme ile başlıyoruz! Taş evleri ve arnavut kaldırımları arasında dolaşırken bambaşka dünyalara yolculuğa çıkaran bir trend! Birbirinden çarpıcı tasarım butikleri, rengiyle cezbeden mağazaları ve çeşit çeşit kahve duraklarıyla; burası tam kızlara göre! Rahat rahat butikleri gezebilir, kapıda bekleyen stresi olmadan uzun uzun alış verişler yapabilirsiniz. Window Shopping’in bile dibine rahat rahat vurabilirsiniz. Sonrasında da birbirinden güzel butik kahvecilerde bol sohbetli kahvenizi içebilirsiniz. Kız kıza olmanın tadına bir de Alaçatı’nın keyif veren sokakları eklenince değmesinler keyfinize! Instagram için de harika kareler yakalamak için özgürsünüz; bilirsiniz en sabırlı olan ve en harika kareleri yakalayan hep kız arkadaşlardır! Birbirinden şirin konaklama seçenekleri, şık beachleri, lezzette tavan yapan restoranları ve eğlencesi asla son bulmayan mekanlarıyla Çeşme sizi bekliyor kızlar! Özellikle Alaçatı bölgesinde birbirinden farklı konaklama deneyimi ile büyüleniyorsunuz.

Yoğun bir butik otel seçeceği sunan Alaçatı’da; The Local House, Viento Alaçatı ve La Capria Suite Hotel’i bir inceleyin deriz. Alaçatı’ya bu sezon yepyeni bir soluk katan ve bölgede ilklere imza atan North Piers Avlu Alaçatı ise hem yemek hem eğlence için tercih edebileceğiniz en trend ve ferah mekanların başında geliyor!

Alaçatı ve Çeşme bölgesinin en iyi Beach Club’ları için ise linkten detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Masalsı dokunuş: Kapadokya

Binlerce yıldır volkanik tüflerin oluşturduğu, rüzgar, kar ve yağmurun ince ince şekillendirdiği eşsiz bir manzara... Hititlerin anavatanı, yüzyıllardır dünyanın en büyük manastır yerleşimi, üzümün ve şarabın anavatanı, beşik Hıristiyanlığın, Selçukluların kalbi, Anadolu bozkırlarının vahası ya da Perslerin tabiriyle "Güzel Atlar Ülkesi": Burası Kapadokya… Sıra dışı deneyimlerin rotasına hazırlanın kızlar! Kapadokya’nın tam da en sarı zamanına doğru girmek üzereyeriz; Eylül - Ekim en keyifli kareler Kapadokya’da. Peri Bacaları’nın dokusuyla ahenk yaratan sonbahar, özellikle kalabalıktan hoşlanmayanlar için uygun bir zaman. Kapadokya’da her mevsim unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz elbet fakat yılın bazı zamanları gerçekten bambaşka bir hâl alıyor burası… Doğanın uyanışını temsil eden ilkbahar, bölgeye göz kamaştırıcı bir atmosfer getiriyor. Yeşilleri rengarenk çiçeklerle taçlandıran bu mevsim, ılık ve taze havasıyla bölgeyi rahatça gezmek için ideal! Kız kıza oluşturulabilecek en deneyimsel rota olduğunu açık ve net. Biraz maceracı biraz tutkulu arkadaş grupları buraya bayılacak! Kapadokya aynı zamanda unutulmaz konaklama deneyimleriyle de dikkat çekenlerden. Büyüleyici bir tarihin serüveni, mistik bir atmosfer, akıllara kazınmış bir güzellik...

Ve tüm bunların ortasında bu bölge sevgisiyle inşa edilmiş bir otel duruyor: Argos in Cappadocia konaklama için tercih edebileceğin muhteşemlerden. Bir diğer seçenek ise Museum Hotel; 2003 yılından beri faaliyet gösteren otel, dünyanın ilk “yaşayan müze” konseptli oteli. Aynı zamanda Uçhisar Kalesi'nin hemen yanında yer alan Hotel Rox Cappadocia, teraslarından Göreme ve Güvercinlik Vadisi'nin panoramik manzarasını sunmaktadır. Eşsiz bir taş mimariye sahip tesis, yenilenmiş eski bir Rum evinde inşa edilmiş.

Merak uyandıran keşif: Gökçeada

Homeros’un İlyada’sına bavullar hazırlansın! Kuzey Ege Denizi’nin ılık rüzgarı, plajları, rüzgar sörfü, köyleri, doğası ve daha birçok güzelliği ile Gökçeada birbirinden güzel manzaraların olacağı anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Hala kendine has dokusunu korumayı başaran Rum köylerini keşfedebilirsiniz. Dört bir yanan karşınıza çıkan keçilere aşık olacaksınız! Ilık ılık esen rüzgarı ve görkemli zeytin ağaçlarıyla doğaya dönüş başlasın! Gökçeada ya da eski adıyla İmroz şimdilerde denizinin güzelliği ile tatilciler tarafından tercih ediliyor olsa da her bir köşesinde görülmeye değer yerler barındırıyor. Eceabat’tan Gökçeada’ya ulaşmak için yapacağınız 2 saatlik feribot yolculuğu da son derece eğlenceli olabilir, deneyin kızlar! Gökçeada'ya geldiğinizde eski Rum köylerini ve mimarisi ile farklı Rum evlerini gezin. Zengin su kaynakları olan adada bir de su altı müzesi var ki mutlaka görmelisiniz. Tepeköy'e doğru bir çınar ağacı var, asırlara meydan okuyan. Gidin orda güzel bir Türk kahvesi için, ada insanı ile sohbet edin ve adanın tarihine ışık tutan ilginç hikayeler dinleyin. Gökçeada'da kum setlerinin arasında oluşan bir de küçük bir Tuz Gölü var. Fotoğraflamayı ihmal etmeyin. Akşam yakamozların eşliğinde deniz kenarında güzel bir balık keyfi yapın.

Kuzey Ege mucizesi: Ayvalık & Cunda

Davetkar bir tatil sizi bekliyor! Her keşifte yepyeni tatlar sunan Ayvalık, renkli sokaklarını süsleyen tarihi evleri, mavinin en güzel oyunlarına ev sahipliği yapan sahilleri ve enfes doğasıyla Ege kıyılarında huzurun başkentliğini üstleniyor. Herkesin kendi hikayesini yazdığı bu düşler coğrafyasında her an, bambaşka bir güzelliğe kapı açılıyor. Bu yüzden eğer hala kendinizi Ayvalık’ın serin sularına bırakmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz diyebiliriz. Sahi, gerçekten hala Ayvalık’a düşmedi mi yolunuz? O halde vakit gelmiş! Ege’nin en güzel kıyılarına doğru yol alın… Ayvalık tatiliniz boyunca sizi güzelliğiyle sarmalayacak sokaklardan geçebilirsiniz. Eski Rum evleri arasında dolaşırken bambaşka bir çağda yaşadığınız hissine kapılabilirsiniz. Eğer zamanın ruhuna dokunmak isteyen romantik bir gezginseniz Ayvalık’ta gezilecek yerler listenize sokak keşiflerini ekleyin. Hatta sadece yürümekle kalmayıp kentin dört bir yanını bisikletle dolaşın. Hem deniz kenarında hem yıllara meydan okuyan sokaklarında hem de oturduğunuz her Ayvalık sofrasında hayatın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Ayvalık'ın en dikkat çekici lokasyonlarından birinde arkanızda zeytin ağaçlarının, önünüzde masmavi gökyüzünün tadını çıkarın ve eşsiz bir deneyimi yaşamaya başlayın.

D-Resort Ayvalık, 1970'lerden günümüze gelen mirası yenileyerek ve ziyaretçilerine Ege'nin en büyük konforunu yaşatarak hayallerinizdeki tatili yaşatmak için her zaman hazır. Konaklama için diğer önerilerimiz: Cunda Despot Evi, Ortunç, Macaron Konağı…

Tabii ki keyif ve lezzet kaçamağınız için de en iyi seçenek; Bay Nihat, Cunda! Yakın ve uzun süreli dostlukların masaları etrafından kurulduğu Bay Nihat; Cunda’nın en iddialı ve en keyiflisi. Yemeklerinin tekrar tekrar ziyaretleriyle karşılayanların bağlarını beslediği eşsiz bir an sunuyorlar. Yemek etrafında bir deneyim yaratmayı önemsiyor ve güzel bir yemek için masada buluşmanın duygusal yönünü biliyorlar. Bu nedenle Bay Nihat masalarında amac sadece size hizmet etmek değil, sizi şımartmak!

Her karesinde gizem: Göcek

Göcek; bahçelerle çevrili alçak evler, masmavi deniz, pitoresk koylar, çam ormanları ile görkemli dağlar, dinlendirici sessizlik ve aynı zamanda beş yıldızlı marina ile uluslararası bir yatçılık merkezi! Her karesinde keşfedilmeyi bekleyen mucizelerle dolu bir destinasyon olan Göcek; özellikle kız kıza tekne tatillerinin de vazgeçilmezleri arasında. Antik çağda Kalimce olarak anılan Göcek, Fethiye ile Dalyan arasında yer almaktadır. Göcek, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da denizciler arasında doğal güzelliği ile ünlüdür. Göcek ilçesi 12 ada ile çevrilidir. Büyük şehrin koşuşturmacasından sıkıldıysanız Göcek tam size göre, kızlar. Eşsiz konumu, onu hantal ve gürültülü tatil beldelerinden oluşan otel kompleksinden uzakta, doğayla yüz yüze bir deniz tatili için popüler kılıyor. Roman Abramovich, Prince Charles, Bruce Willis, Tina Turner, Demi Moore, Rod Stewart gibi ünlüler tatil için buraya gelmeyi çok seviyorlar!!

Konaklama seçenekleri ise tek kelimeyle muhteşem! Göcek tabiatı koruma alanının kalbindeki muhteşem konumuyla Rixos Premium Göcek, iki yat limanının arasında, parıldayan Ege Denizi'ne bakan lüks bir kaçamak sunuyor. Burada çam ağaçlarının altında, sakin bir bahçede ve tenha bir plajda huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz. Bir diğer seçenek ise D-Resort Göcek! Akdeniz'in kara çam ormanları içinden geçerek ulaştığınız Göcek Koyu'nda, modern mimarisi ve dingin atmosferi ile sizi karşılayan D-Resort Göcek, aradığınız huzuru vaat ediyor. Kız kıza tatilinizi ev konforunda yaşamak isterseniz ise Göcek Experience, muhteşem villalar kiralama imkanı sunuyor, incelemenizi öneririz. Göcek’e gitmişken yemek planlarınızı yaparken size ilham olacak bir kaç mekan önerisini de hemen ekleyelim. Adaia; ilhamını doğadan olan, hayran kalacağınız bir mekan. Bölgenin en meşhurlarından Mezegi; günlük mezeleri, muhteşem tatlı seçenekleri, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği ile tercih edebileceklerinizden.

Bağ Bozumu yaklaşırken: Urla

Urla, İzmir'in batısında yaklaşık yarım saatlik mesafesinde bulunan Ege'nin saklı mücevherlerinden biri! Lüks yemeklerden, şarap turlarından, el sanatlarından ve deniz kenarında sakin bir ortamdan hoşlanıyorsanız, en iyi deneyimleri keşfetmek için okumaya devam edin… Kız kıza tatilinize bol miktarda şarap katmak isterseniz, bağ yolunun en verimli topraklarına rotanızı çevirebilirsiniz. Urla, bölge genelinde bir bağ yolu oluşturan şarap imalathaneleri ile ünlüdür. Şarap imalathaneleri çeşitli yerlerde bulunduğundan, araba kullanmak daha iyi olacaktır. Popüler şarap imalathaneleri arasında Perdix, İsabey, Urlice Bağları, Urla Şarapçılık ve Usca Şarapçılık, Mozaik Şarapçılık ve MMG Şarapçılık bulunmaktadır. Bazı işletmelerde en kaliteli yiyecek ve hizmeti alacağınızı ve bunun sonucunda da en kaliteli fiyatları ödeyeceğinizi unutmayın. Urla'da yerel ünlülerin bir şeyler yiyip içmelerine rastlamak olağandışı bir durum değil! Ve tabii ki Sanat Sokağı! Köyün merkezinde, arnavut kaldırımlı ara sokaklarda yürürken, el yapımı ürünlerin yanı sıra bir dizi güzel restoran bulacaksınız. Yerel sanatçılar ve zanaatkarlar sanat eserleri, çanak çömlek, mücevher, el yapımı sabun, antikalar vb. satarlar. Akşam yemeği yemek ve akşam yürüyüşünün tadını çıkarmak için güzel bir yerdir! “Urla’ya ne zaman gidilir?” diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Yılın 12 ayı da Urla’yı yaşamak için harika zaman. Restoranlar, kafeler, müzeler sene boyunca açık. Yaz kalabalığına girmek istemezseniz de ilkbahar ve sonbaharın Urla’nın en güzel zamanı olduğunu mutlaka not edin. İlkbahar mevsiminde giderseniz Urla Enginar Festivali’ni sakın kaçırmayın.

Urla’da konaklama önerilerine gelirsek; ilk sırada kesinlikle Suò•lo Urla var! 2022 Nisan’ında kapılarını açan Suò•lo Urla; geçmişin izleriyle yeniden hayat bulanlardan.Suò•lo Urla, kendi içsel yolculuğunuza rehberliği ile dikkat çekenlerden. Tarihin izlerinin gölgesinde; köklerinizin ve özgünlüğün yeniden tanımını yapacaksınız. Yaşayan ve en keyiflisini yaşatan bir binada keyifli anlar biriktirmek üzere tasarlanan Suò•lo Urla; her detayı ile hayatınıza farklı bir açı katıyor. Sadece gurme tatlarla yetinmeyip, lezzetin ötesine geçiren bir şef restoranı Suò•lo Urla’da sizi bekliyor. Hayal gücüyle birleşen, ilhamını topraktan alan bir şef restoranı…

Açık odun ateşinin etrafında toplanın ve yeni tatlar deneyimleyin: OD Urla! Başarılı şef Osman Sezener imzası taşıyan mekanı listenize kesinlikle almalısınız. Doğanın ritmina ayak uyduruyorlar, menüde sıkça doğaya yer veriyorlar. Tamamen doğanın zamanlamasına güvenen bir lezzet deneyimi!

Son dönemin en gözdesi Urla'da, doğanın kalbine konumlanan tadına doyulmaz bir gurme daha var! Rafine Ege lezzetleriyle damaklara imza atan Gia Urla; keyif dolu ambiyansıyla da akıllardan silinmeyecek bir hatıra yaratıyor... Gia Urla, mevsime bağlı dönemsel olarak değişen menüsüyle misafirlerine her lokmasıyla unutulmaz bir deneyim yaşatanlardan. Toprağın, bölgenin ve mevsimin ritmini dinleyerek oluşturdukları menüleri ile gurme bir deneyimden bile daha fazlasını sunuyorlar.

Urla, Kuşcular Köyü'nde doğanın kalbinde misafirlerini ağırlayan Vino Locale; sunduğu lezzet deneyimi ile sizi doğa ve mevsim tatlarıyla buluşturuyor. Bölgenin ilk şef restoranı olan mekan; asırlık Zeytin ağaçları, Enginar tarlaları ve Üzüm bağlarının tam ortasında konumlanıyor. Şef Ozan Kumbasar'ın yenilikçi yaklaşımlarıyla geliştirine Vino Locale menüsü; Akdeniz Mutfağı tutkunları için fark yaratan seçenekler sunuyor. Farklı lezzet notalarını, yenilikçi yorumlarla sofralara getiren mekan; yüzyıllar boyunca farklı topluluklara ev sahipliği yapan bereketli Ege topraklarına saygı niteliğinde!

Antik izleri takiben: Side

Türkiye'nin en ünlü klasik mekanlarından biri olan Side, Antalya'ya arabayla sadece 30 dakika uzaklıkta bulunan şirin bir tatil beldesi. 'Deniz günü' olarak telaffuz edilen bu eski balıkçı köyü, antik duvarlarla güçlendirilmiş ve her iki tarafında uzun, kumlu plajlar bulunan küçük bir burnun üzerinde yer almaktadır. Genellikle bir açık hava müzesine benzetilir ama merak etmeyin, çünkü antik tarihle ilgilenmeseniz bile Side'de yapılacak çok şey var! Yakındaki Belek'te golf oynamaktan tarihi yerleri gezmeye kadar, Side tatilinizden gerçekten en iyi şekilde yararlanmanın yolu burada. Dürüst olalım, muhtemelen bu muhteşem plajlar için bir Side tatili rezervasyonu yaptınız ve sizi suçlamıyoruz! Side'nin iki ana plajı vardır; biri doğuda biri batıda. Her ikisi de güzel olsa da, sunduklarına göre büyük ölçüde farklılık gösterdiğini göreceksiniz. Tatil beldelerinin sıralandığı batı sahilinde, aile için tekne kiralama, dalış ve muz botu gezileri gibi pek çok su sporu vardır. Plajın belirli bölümleri çevredeki bazı otellerin mülkiyetinde olduğu için havlunuzu nereye koyduğunuza dikkat etmeniz gerekebilir. Şehir dışına 10 dakikalık bir yolculuk yapın ve nefes kesen Manavgat şelalesini göreceksiniz. O kadar güzel ki, bir zamanlar Türk banknotlarında yer alan bu, kaçırılmaması gereken ve Side'de yapılacaklar listenizde kesinlikle yer alması gereken bir doğa harikası. Yakınlarda aileniz için atıştırmalıklar ve içecekler alabileceğiniz kafeler, yüzebileceğiniz serin sular ve özçekimleriniz için birçok çarpıcı arka plan noktası vardır.

Side’nin en fark yaratan konaklama deneyimi ise, bu sezon kapılarını açan 6 Rooms by Azumare! Side’nin tarihi dokuları arasına gizlenmiş, Akdeniz’in ışıltısını kendine çekmiş yepyeni bir otel! Toplam 6 odasıyla konaklama deneyiminize minimal bir boyut kazandıran ve Side tarihinin muhteşem manzarasına büyülü bir kapı açan 6 Rooms by Azumare; bu sezon ilk defa sahneye çıkanlardan. Kentin içinde hızla akan zamanın dışında kaldığınız, muhteşem manzarasıyla huzuru altın tepside sunan, konforunuz için her detayın özenle düşünüldüğü bir otel burası. Dekorasyon detaylarında da minimal dokunuşlarla şıklığı yakalayan, tamamen kendinizle kalıp huzuru bulabileceğiniz bir konaklama deneyimine hazır olun! Side'nin kıyısında, Akdeniz'in tüm güzelliğine sahiğ eşsiz bir konumda yer alan 6 Rooms by Azumare; her ayrıntısı özenle seçilmiş ferah yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda Side'nin antik kentinin gizemli kapılarının da sizler için açıldığı 6 Rooms by Azumare; detaylarında kaybolacağınız bir deneyim sunuyor.

Hem restoran hem gecce kulübü konseptiyle misafirlerini ağırlayan Karma; gecceyi bölmek istemeyenler için harika bir seçenek sunuyor.

Side’de gastronomi dünyasına açılan bir kapıdan girmek isterseniz; bölgenin lezzet trendlerini belirleyen ve farklı dokunuşlarıyla Side’ye yeniden hayat veren Alma; bölgenin en iddialı restoranlarının başında geliyor.