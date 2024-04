Nisan 2024 : İzmir Etkinlik Rehberi

İzmir'in kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir zaman olan Nisan ayında yapılacak etkinliklerin keyfini çıkarmak için İzmir'de tiyatro’dan sinemaya, konserden atölyeye pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor olacak. Sizler de Nisan ayında İzmir’de “Ne yapsak?” diyorsanız, Gecce Gusto Lıfe Style editörlerinin, sizler için seçtiği Nisan 2024 İzmir kültür-sanat etkinliklerine aşağıda göz atın.

Cem Adrian, İzmirli sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Tarih: 4 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletix

İkimize Benzer ve Şölen şarkıları ile beğeni toplayan Mert Davran, sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Yer: OM Mistral Karşıyaka

Tarih: 3- 10- 17-24 Nisan 2024, 22:30

Müzik öğretmenliği bölümünde öğrenci olan Selin Çıngır, Eskişehir sokaklarında müzik yaparak insanların takdirini toplayarak oldukça kalabalık bir hayran kitlesine ulaştı.

"Senin Rüyalarında" isimli alternatif müzik türündeki şarkısı ise oldukça popüler olan Selin Çıngır 4 Nisan İzmir Bornova'da Rene Lokal'de sahne alacak.

Yer: Rene Lokal Bornova İzmir

Tarih: 4 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Biletix

“Kalpsiz Romantik”, “Beni Sevdi Benden Çok” ve “Tutmuyor Frenler” şarkılarıyla tanınan Rock müziğin başarılı gruplarından Redd dinleyicisiyle buluşuyor.

Yer: SoldOut Performance Hall

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletix

“İyi olduğunuzu kanıtlarsanız kimse sizi ezemez” mottosuyla yola çıkan Lil Zey, “Eskisi Gibi”, “Heveslenmem” ve “80 Kere” adlı şarkılarıyla bilinmektedir. Sen de bu rap şöleninde yerini almak istiyorsan, unutma Bubilet senin!

Yer: Hangout PSM

Tarih: 5 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Tarih: 6 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Kültür Sanat

Hakan Aysev – Dario Moreno ve Ustalara Saygı Gecesi 6 Nisan akşamı Hakan Çeken Kültür Merkezi Urla Sahnesinde..

Yer: Hakan Çeken Kültür Merkezi

Tarih: 6 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

“Dünya’dan Uzak”, “Canıma Minnet”, “Aşkın Kaderi”, “Saygı Duruşu” ve “Adımız Ayyaş” gibi şarkılarıyla Türkiye’ye seslerini duyuran Sakiler, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sen de bu güzel gecede Sakiler ile vakit geçirmek istiyorsan, hemen biletini kap!

Sakiler Konseri

06 Nisan 2024, Cumartesi, 21:30

Torbalı Belediye Kültür Merkezi

ON THE ROOF efsanesi geri döndü!

Bahar güneşi kadar sıcak, deniz kokusu kadar büyülü enerjisiyle ayaklarınızı yerden kesen “On the Roof” beklediğinize değecek bir geceyle geri dönüyor!

Benzersiz anlarla bitmesini istemeyeceğiniz bu deneyimin yaratıcısı Effekt, bayram gibi bayram dedirtmeye kararlı!

“On the Roof” 11 Nisan Perşembe İzmir Marriott’un yenilenen atmosferiyle en çarpıcı şehir manzarasına sahip terası Pagos’ta.

Yer: EFFEKT – On the Roof @Marriott Hotel

Tarih: 11 Nisan 2024, 17:00

Bilet: Bubilet

2010’ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlayan Simge Sağın, “Aşkın Olayım“, “Yankı“, “Ben Bazen“, “Üzülmedin mi?” ve “Prens & Prenses” gibi parçalarıyla tanınmaktadır. Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Simge, geniş repertuvarı, başarılı sesi ve “Gece boyu eğlenelim hiç susmayalım, ellerimiz hep havada olsun.” mottosuyla sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Ooze Venue

Tarih: 12 Nisan 2024, 23:00

Bilet: Bubilet

2019 Galatasaray Şampiyonluk Marşı ve “Kupalara Layıksın Sen” marşıyla sesini duyuran Alya, aynı sene “Gücün Varsa” teklisini çıkararak geniş kitlelere ulaştı. Şarkıları kadar sahne performansıyla da sevilen Alya, OM Mistral’de sizlerle buluşuyor.

Yer: OM Mistral

Tarih: 13 Nisan 2024, 23:45

Bilet: Bubilet

1996′da çıktık yola, her zaman kullandığımız bir söz vardı, bekleyin sizin oraya da konsere geleceğiz, sizinle birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Sonra gerçek oldu bütün bu söylenenler. Rekor dedi birileri. Biz rekordan ziyade şarkıları birlikte söylemiş olmanın hazzındayız.

Yer: Hayal Kahvesi İzmir

Tarih: 17 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Bubilet

Türkçe Rock Müzik tarihinin mihenk taşı Bulutsuzluk Özlemi, sevilen şarkılarını hayranlarıyla söylemek için geliyor.

Yer: İzmir Hayal Kahvesi

Tarih: 18 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Bubilet

Geçtiğimiz yıl Türkiye turnesi ile hayranları ile buluşan Resa Saffa Park, tekrar İzmir İstinyeArt’ta!

2023 yılında “Madness. Let Me In!” EP’si ve uluslararası turnesi adından söz ettiren Norveçli sanatçı Resa Saffa Park, 2024 yılında yepyeni şarkılar ve hikayeler ile bizlerle olacak.

Billie Holiday ve Chet Baker gibi şarkıcılar tarafından da ilham alan müziği, ruh dolu vokalleri, akılda kalıcı melodileri ve cesur sözleriyle bizleri uzun bir yolculuğa çıkaran Resa Saffa Park 19 Nisan’da İstinyeArt’ta!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 19 Nisan 2024, 21:30

Bilet: Bubilet

Geleneksel Anadolu müziği, Klasik Türk müziği, psikedelia, surf rock ve post-punk’ın tüm zıtlıklarını fütürist yaklaşımıyla aynı potada eriten şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, 15 Temmuz Cumartesi günü Tarla Alaçatı’da!

2014’te Develerle Yaşıyorum, 2016’da Hologram İmparatorluğu, 2018 İstikrarlı Hayal Hakikattir ve son stüdyo albümü Anadolu Ejderi ile küresel başarı yakalayan sanatçı, dünyada birçok şehirde ve prestijli festivallerde sahne aldı.

The New York Times, Pitchfork, The Observer, The Guardian, The Wire gibi önemli mecralarda yer alan Gaye Su Akyol, İngiltere’nin en önemli müzik dergilerinden Songlines’ın kapağına konuk oldu ve 2019 yılında “Best Artist” (En İyi Sanatçı) ödülüne layık görüldü.

Tarla Alaçtı’da Elektro Meyhane konsepti ile sahne alacak Gaye Su Akyol’un şarkılarına

eşlik etmeye ve gece boyu dans etmeye hazır olun.

Yer: Hangout PSM

Tarih: 19 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Bubilet

Pop müziğin eskimeyen isimlerinden Ayşegül Aldinç, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: SoldOut Performance Hall

Tarih: 20 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Bubilet

2006 yılında yayınladığı ilk albümü “Afili Yalnızlık” ile “Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı”, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı”, ‘’Yılın En İyi Parçası’’ gibi birçok dalda ödül alan; alternatif rock müziğin güçlü seslerinden Emre Aydın, dinleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Ooze Venue

Tarih: 20 Nisan 2024, 23:00

Bilet: Bubilet

Pop, rock, blues, caz ve halk müziğini bir araya getirdiği sahne performansıyla büyük beğeni kazanan Evrencan Gündüz,ülkemizin dört bir köşesindeki müzikseverlere buluşmaya hazırlanıyor.

Rock’tan caza, halk müziğinden blues’a yaptığı geçişlerle dinleyicilerini şaşırtan Evrencan Gündüz; müziğin birleştirici gücünün en genç temsilcilerinden biri. İnternette izlediği videolarla kendi kendine 13 yaşında gitar çalmayı öğrenen ve 16 yaşında ilk bestesini yapan Evrencan, yeteneğiyle kısa sürede sadık bir dinleyici kitlesi edindi.

Yer: Hayal Kahvesi İzmir

Tarih: 24 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Bubilet

Birsen Tezer’in insanın içine işleyen ses tınısıyla yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir sahne performansına şahit olacaksın! Sen de bu gecede yer almak istiyorsan, unutma Bubilet senin!

Yer: Babil

Tarih: 25 Nisan 2024, 21:30

Bilet: Bubilet

2022’nin başında Türkiye’nin ilk kendi romanı olan albümünü yayınlayan ve bugüne dek 5 albüme, sayısız tekli ve düete imza atan üretken ve özgün müzisyen Kalben dinleyicileri ile buluşuyor. Sen de bu eşsiz gecede yer almak istiyorsan, bu fırsatı kaçırma!

Yer: Hangout PSM

Tarih: 26 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Bubilet

Buray, sevilen şarkılarını İzmirli sevenleriyle seslendirecek.

Yer: İzmir Hilltown AVM

Tarih: 26 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Passo

Mert Demir Türk şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, yapımcı ve aranjör. Sahne performansları, retro şovmenliği ve pop, bedroom pop, R&B ve arabesk çok çeşitli müzik tarzlarında performans sergilemesiyle tanınır. Mert Demir gitar, elektro gitar, bas, piyano, klavye ve DJ mikseri gibi çeşitli enstrümanlar çalmaktadır.

Yer: Ooze Venue

Tarih: 26 Nisan 2024, 23:00

Bilet: Bubilet

Yer: Ooze Venue

Tarih: 26 Nisan 2024, 23:00

Bilet: Bubilet

“Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer”, “Aşk Durdukça”, “Döneceksin Diye Söz Ver”, “Kafile”, “Ben Seni Arayamam”, “Haydi Gel İçelim” gibi şarkılarıyla gönüllere taht kuran Yüksek Sadakat, şehrine geliyor!

2000-2003 arasında çeşitli vokalistlerle prova alan Özmakinacı’nın ekibinde kısa süreliğine Mavi Sakal’dan Genç Osman Yavaş ve Suitcase grubunda Deniz Özberk vokallik görevini üstlenmiştir. 2004 yılına gelindiğinde ekibinde sadece vokalist eksik olan Özmakinacı grubuna Yüksek Sadakat adını verir.

Yer: Hayal Kahvesi

Tarih: 27 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Mezopotamya ve çevresinin müzikal ve kültürel geleneğinden beslenerek üretimler yapan bir müzik topluluğu olan Miraz şarkılarla, farklı dillerin, inançların ve kültürlerin birlikte yaşadığı, birbirine ses verdiği birleştirici ve çok sesli bir müzik zevki sunuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 28 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Nisan Ayı İzmir Stand-Up Showları

Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı, “Itiraz Ediyorum” isimli, canlı müzikli tek kişilik güldürüsünde, güldürürken düşündürmekle kalmıyor, eğlendirirken de düşündürüyor. Filmlerindeki eğlenceli kapitalist sistem eleştirisini gösterisinde de sürdüren Müfit Can Saçıntı, gösterinin isminden de anlaşılacağı gibi çeşitli konularda itirazlarını eğlenceli bir şekilde dile getiriyor. Evlilikten, eğitim sistemine, çalışma hayatından reklamlara kadar, pek çok konuda düşündürürken güldürmeyi başarıyor.

Yer: Narlıdere AKM

Tarih: 3 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Rabarba’nın vazgeçilmez konuklarından, Türkiye’nin en çok dinlenen ve izlenen mizah programı Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, birbirinden komik hikayeleri ve tespitleriyle İzmirli seyircileriyle buluşuyor.

Yer: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 3 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Baturay Özdemir yeni gösterisi Mayın Tarlası ile İzmir’de.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 3 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Sizde sahneye çıkmak istiyorum anlatacaklarım var diyorsanız sizi Açık Mikrofon / Stand-up gecesinde 5-7 dakika arasında sahnede misafir ediyoruz. Tülay Ölçüm, Gazi Yaşar ve Özkan Özgür ile birlikte stand-up akşamlarına bekliyoruz.

Yer: Maske Sanat Tiyatrosu

Tarih: 3 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı talk şovları bir adım öteye taşıyarak seyirci karşısına çıkıyor ve plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar kendine has üslubuyla saçmalıyor!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 4 Nisan 2024, 20:45

Bilet: Biletinial,

Özgür Turhan, tek kişilik stand up gösterisi ile İzmir seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 4 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Herkesin her şeyi tartıştığı ve kimsenin haklı olmadığı talk şov “t e z a t”

Komedyenlerin her konuda fikrinin olduğu ve her konuda ters düştüğü, seyircinin de seyirci kalmayıp tartışmanın yönünü değiştirebildiği bu eğlenceli gece Sardunya Alsancak sahnesinde!

Yer: Sardunya Alsancak

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

Gösteri, hayatta karşımıza çıkan absürt durumların aslında daha detaylı gözlemlendiğinde ortaya çıkan komik durumları ele alıyor. Koray Balcı Stand Up sizleri kahkahaya boğacak.

Yer: Tiyatro İzmir Sanat Merkezi

Tarih: 6 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

Mikrofonun seyircilerde olduğu… Sorularla cevaplarla kendini tanıttığı insanların kaynaştığı ve hep birlikte gülüp eğlendiği İzmir’in ilk ve tek interaktif talk show programına hepiniz davetlisiniz

Yer: Sardunya Alsancak

Tarih: 13 Nisan 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

Youtube’da yayınladığı “Kemikleşmiş Travma” gösterisi ile yüzbinlerce izlenmeye ulaşan Yunus Emre Gündüz bir yandan da sosyal medyada çizdiği karikatür ve Youtube’da ve Instagram’da yayınladığı animasyonlarıyla, yine Youtube’da yayınladığı podcastleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Bu yeni gösterisinde ilişkiler, arkadaşlık, şehir hayatı, yolculuk, kaos ve politik konular üzerine 60-90 dakikalık eğlenceli hikayeler ve çözümlemelerde bulunuyor.

Yer: Bi’nevi Sahne

Tarih: 18 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

3 yıldır çeşitli etkinlik ve mekanlarda stand-up performansları sergileyen Salih Tıraş, tek kişilik gösterisi ile seyirci karşısına çıkıyor. Yöresel esinti ve tatlarla bezeli bu gösteri sizleri Salih Tıraş’ın karizmatik olmayan yaşamına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 21 Nisan 2024, 20:00

Bilet: Bubilet

“Terzi Yamağı Konuşuyor!” Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle, sürpriz konukların da katılımıyla, seyircisi ile buluşuyor.

Yer: Narlıdere AKM

Tarih: 24 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Instagram’da çektiği videolarla milyonların beğenisini ve sevgisini kazanan Sergen Deveci, tek kişilik stand up gösterisi ile İzmir’de.

Yer: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 25 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

15 Yıldır Türkiye’nin her köşesinde 1000’den fazla gösteri yapan İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, hayata dair birçok hikaye ve tespitini seyircisiyle buluşturuyor.

Yer: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 27 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Nisan Ayı İzmir Tiyatroları

Zümrüdüankaya ihtiyaç duyan ve onu aramaya çıkan herkes gibi yedi sınavdan geçtim. Farketmeden. Her şey bitti dediğim her seferde yeniden doğdum. Ve sonunda… Ben Ölümle doğan, külleriyle yanmaya başlayan Zümrüd-ü Anka. Ateşin ta kendisi…

Yer: Maske Sanat Tiyatrosu

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Şair Rodolfo, ressam Marcello, filozof Coline ve müzisyen Schaunard, çok büyük ekonomik sıkıntı yaşamakta, hatta temel gereksinmelerini dahi karşılayamamaktadırlar… Bir noel günü; evlerindeki eski bir sandalyeyi kırıp yakarak ısınma ihtiyacını gidermeyi planlarlarken, müzisyen Schaunard, bir İngiliz’in papağanına ders vermek üzere anlaşmış ve para kazanmış; dört kafadarın noeli Cafe Momus’ta kutlamaları için imkan doğmuştur… Üç arkadaş evden çıkarken, Şair Rodolfo dergiye yazacağı yazıyı bitirmek üzere evde kalmış ve beklenmedik bir konuk Mimi kapıyı çalmıştır… Rodolfo ve Mimi birbirlerine delicesine aşık olacak; yaşanan mutluluk ve mutsuzluklar birbirini izleyecek; eser Mimi’nin ölümüyle sonlanacaktır.

Yer: İzmir Devlet Opera ve Balesi

Tarih: 1 – 3 – 5 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Savaşın akıl almaz travmalarını yaşayan ve Balkan dağlarının kuytuluklarında unutulmuş bir klinikte, onulmaz yaralarıyla baş başa bırakılan dört kadının yaşamına Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen bir doktor ile asistanı katılır. İleyicileri derin muhasebelere sürükleyecek bu etkileyici oyun izleyicilerin yaşama farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlayacak.

Yer: Sahne Tozu Tiyatrosu

Tarih: 3 – 17 – 24 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Asil ve zengin lord Orgon, Tartuffe’ye güven duyar. Fakat Tartuffe ihanet eder, aldatır ve baştan çıkarır. Görünüşte, her şeyini Tanrı’ya adamış olan kutsal adam Tartuffe, bir yandan Orgon’un genç eşi Elmire’yi elde etmeye çalışırken, bir yandan da Orgon’ un kızı Marianne ile O’nun rızası dışında evlilik planları yapmaktadır. Üstüne üstlük, Orgon’un evini de elinden almaya çalışmaktadır. Hiçbir şey Tartuffe’nin sinsi planlarını engelleyemez gibi görünmektedir, ancak hizmetçi Dorine, olaylara müdahale eder. Bakalım, Dorine’nin kıvrak zekası, Tartuffe’nin kötülükleri ile baş etmeye yetecek mi? Bu mücadelede ona kim yardım edecek? Marianne ve sevgilisini neler bekliyor?

Yer: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Tarih: 5 – 27 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Yunan mitolojisindeki bütün ölümsüzlere ihanet ederek insanlığa ateşi veren ve bu yüzden binlerce yıl boyunca ölümle burun buruna gelip ama asla ölmeyen tanrıların kahininin insanlıkla yüzleşmesi.

Yer:Maske Sanat Tiyatrosu

Tarih: 6 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

“4 Mevsim”, herkesin içinde olan Eril ve Dişil yanları keşfetmek ve bütünlük kurmak üzerine bir öykü.

Şamanik ve mitolojik bu oyunda anlatının gücü, dört mevsimle birlikte; harekete, sese ve giderek nesneye dönüşür. Bu dönüşüm yolculuğu acı ve neşe içinde dişil ve eril tarafların birleşimiyle bir sırrı ortaya çıkarır. O sır… Bir döngüyü tamamlar.

Oyun kendi seyircisini aramakta… Kendinden kendine uzanmak isteyenleri arıyor. Ararken bulmak, bulurken aramak isteyen herkes bu oyunun seyircisidir. Oyunun olduğu yerde buluşalım.

Yer: Karşıyaka Batı Sahne

Tarih: 13 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

Bernarda, ev içinde yas ilan ederek kurduğu otorite ile bildiğimiz tüm baskıcı rejimlerin küçük bir modelini oluşturuyor. “Otorite”nin kadın kimliğine uyguladığı cinsiyetçi baskı, sahnede 5 ayrı kadını canlandıran Özge Arslan’ın çarpıcı performansıyla sahnede.

Yer: İzmir Sanat Kültürpark

Tarih: 16 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Nazım’ın uzun hapislik sürecinde kendisinin ve bütün dünya aydınlarının verdiği mücadele yıllarında, yüreği evladının özgürlüğü için çarpan bir annenin feryadı da vardı. Osmanlı’nın son yıllarında yasak aşkı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan güçlü ve cesur bir kadın… Resimlerini insanlara verirken; “Bunu yatak odasına değil salona asın lütfen” diye tembih eden, Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı tüm gerçekliğiyle aktarılıyor izleyiciye. Kendi zamanı için alabildiğine cesur ve cüretkar bir ressam… Oğlu açlık grevindeyken hiç düşünmeden, zamanın şartlarına, baskılarına aldımadan, Galata Köprüsü üzerinde eylem yapma cesaretini gösteren güçlü bir kadın, bir anne, bir aşık… Celile!

Yer:Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi

Cinayet Masası amiri Oktay ve Adli Tıp psikoloğu Fuat, cinayetleri çözmek için sıra dışı bir yöntem izler. Bu yöntem bizi Şaziye’nin tekinsiz dünyasıyla tanıştırır. Hayal ve gerçeğin iç içe geçtiği bu dünya, Oktay ve Fuat’a peşine düşecekleri bir ipucu verir: Her şey mahalle sakinlerinin Şaziye’nin istiridyelerinden inci çıktığını öğrendiği zaman başlamıştır. Kurbanlarla birlikte gömülen gerçek, bu defa geride kalanların peşine düşer. Ölen kadınların gerçek yüzleri açığa çıktıkça cinayetler şaşırtıcı bir hal almaya başlar.

Yer: Karşıyaka Batı Sahne

Tarih: 19 Nisan 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Emre Karayel’in kadın-erkek ilişkilerini mercek altına aldığı ve kadınla erkek bakış açılarının farklılıklarını gözler önüne serdiği stand-up tadındaki oyunu Erkek Aklı Oksimoron, Eskişehir’de.

Yer: İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Tarih: 20 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Ellili yaşlarının ortalarında sıkıcı ve düz bir çift olan Elaine ve Ken Haber, iki yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiçbir zaman uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına ikna olurlar.Haber çifti, uzun süredir evli olmalarından kaynaklı monoton olduğunu sandıkları hayatlarını değiştirmeye karar verirler ve bu monotonluğu düzeltmeye çalışırken hayatları kabusa dönüşür.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 20 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın… Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e dönüşür. Sebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan “Bir Baba Hamlet”, tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.

“Ha unutmadan, Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda!”

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 25 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Geleneklerine bağlı olan dede, hırsızlık yaparken yakaladığı torunu ile bağlarını kopartır. Yıllar geçtikten sonra, büyükanne, sağlık sorunları nedeniyle yaşamdan ayrılmadan önce torununu son kez görmek isteğine kapılır. Ancak dede, torunun nerede olduğunu bilmediği için Bir Dilek Tut derneğine eşinin bu isteğinin yerine getirilmesi için torun rolü oynayacak birileri bulması için başvurur. Kendisine oynanan bu oyunu sorgulamadan kabul eden ve bir yalan içinde yaşamayı acı gerçeğe yeğleyen büyükannenin dünyası, gerçek torunun boy göstermesiyle yıkılacaktır.

Yer: İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Tarih: 25 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın etkileyici oyunculuk performansını izleyeceğimiz oyun, sahne tasarımı ve teknik detaylarla birleşerek izleyicilere derin ve etkileyici bir tiyatro deneyimi sunacak.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 30 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Tarih: 16 Nisan 2024, 20:30

Bilet: Bubilet

2024 Yaz Sezonunun en önemli Etkinlikleri için şimdiden yerinizi Ayırtın!

Dünya'nın en ünlü iki ismi Türkiye'de Konser verecek!

Festival organizatörü Özcan Ertaş, Türkiye'deki pek çok müzikseveri heyecanlandıracak bir haber verdi. Sabah'ın haberine göre, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'nin de bulunduğu yıldız isimler, Türkiye'de konser verecek. Biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak olan konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek.

Özcan Ertaş, konserlerle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak." dedi. Heyecanla biletlerin satışa çıkmasını bekliyoruz...

52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak, aralarında Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ve Borusan Quartet gibi toplulukların yanı sıra Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi gibi 60’tan fazla sanatçı bulunacak. Festivalin teması bu yıl “Kökler” olarak belirlenmiş olup, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanarak, müzik aracılığıyla coğrafyanın kültürel ve tarihi öykülerini aktarmayı hedefliyor. Ayrıca, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dahil olmak üzere dört eserin dünya prömiyeri, iki eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek. Festival aynı zamanda Macaristan ve Hollanda ile ilişkilerin 100. yılının kutlanacağı Kültür Yılları etkinliklerine ev sahipliği yapacak, özel projelerle klasik müziği farklı türlerle bir araya getirecek ve klasik müzik dünyasının yıldız solistleri ile prestijli orkestralara ev sahipliği yapacak.

Yer: İstanbul’un farklı mekanlarında

Tarih: 21 Mayıs – 12 Haziran 2024

Bilet: Passo

Mardin Sinema Derneği tarafından düzenlenen, direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın yaptığı, Mardin Bienali’nin 6. edisyonu 10 Mayıs-10 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ali Akay küratörlüğündeki bienal “Daha Uzaklara” başlığı altında günümüzde yaşamakta olduğumuz tüm sanatsal, siyasi ve sosyolojik sorunların ötesine nasıl geçebileceğimiz hakkında sorular soruyor.

Direktör Döne Otyam, bienalin Mardin’den beslenen yenilikçi bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Yine kentin farklı mekanlarına yayılacak bienal, günümüz dünyasının can alıcı sorularına ve sorunlarına çağdaş sanatın diliyle yeni yaklaşımlar, yorumlar getirecek” diyor.

6. Mardin Bienali sanatsal olarak gözlemleme, düşünme ve yaratma önerisi olarak bu sorunlar üzerinde duracak. Adım adım yürünecek topraklarda daha uzakları hedefleyerek bu sorunların üzerinden geçmeyi ve yaşamakta olduğumuz dönemi aşmayı nasıl düşünebiliriz?

*Katastema Epikür için acının ortadan kalktığı ve böylece beden ve ruhun dinginliğe ulaştığı an olarak adlandırılmaktadır.

Mardin’i çağdaş sanatın merkezlerinden biri haline getirmeyi ve bölgeye sanatın dilinden yeni yaklaşımlar ve kazanımlar sunmayı hedefleyerek ilk kez 2010 yılında başlayan Mardin Bienali, 10 Mayıs-10 Haziran 2024 tarihleri arasında izleyicilerle buluşacak. Bu yılki bienal, çağdaş sanatın önemli bir platformu olmaya devam ederken, Mardin’in zengin kültürel dokusunu ve sanatsal mirasını vurgulamaya devam edecek.

Yer: Mardin

Tarih: 10 Mayıs – 10 Haziran 2024

Detaylı bilgi ve bilet: [email protected]