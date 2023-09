2023 Sonbahar/Kış Trendleri

Sonbahar Kış 2023-2024 sezonunda hareket özgürlüğü tam anlamıyla geri alınıyor. Büyük moda evlerinin kreatif direktörleri liberal ve hareket etmeyi kısıtlamayan parçalara ağırlık verirken aynı zamanda şık bir görünümün gündelik giyime ustaca nasıl adapte edildiğini bizlere bu sezon sundukları moda showlarla gösterdiler!

Bende sizler Gecce Life Style okuyucuları için; New York, Londra, Milano ve Paris moda haftalarından doğan Sonbahar Kış 2023-2024 moda trendlerini inceledim ve sizlere harika bir yazı oluşturdum .

Sonbahar kış gardıroplarınıza hakim olacak moda akımlarını bulacağınız aşağıdaki listemde sizlere vereceğim moda trend tiyoları ve ipuçlarını sonbahar ve Kış gardırobunuza kolaylıkla uyarlayabilirsiniz.

Haydi o zaman benim stil biçimim ve şu anda en trend olan ile başlayalım!

Çabasız giyinmek

Bu sezonun giyilmesi en kolay gibi gözüken trendlerinin başında ‘çabasız ’ gündelik giyim geliyor. “Ne demek bu çabasız giyim?” diyorsanız?

Sosyal bir ortama davet edildiğinizde ya da bir iş toplantısı için sözleştiğinizde hiç duygularınızı gözden geçirdiniz mi? Bazen bir huzursuzluk olur. “Ne giyeceğim? Diğer davetliler ne giyecek ? Ambiyans nedir?” Bla bla bla derken kafanızın içini bunaltmış olarak bulursunuz kendinizi.

İşte Sonbahar Kış 2023- 2024 sezonunda bu stres ve kaygılardan bir nebze olsun uzaklaşabilirsiniz.

Çünkü en son moda defilelerinde tüm markaların koleksiyonuna giren ve her kadının sonbahar kış gardıroplarında elinin altında olabilecek siyah dik yaka bir triko, altına bol dökümlü bir kot pantolon ya da kumaş pantolon giyip, üzerinize de bej rengi trençkot gibi büyük parça bir dış giyim aldığınızda tasasız bir şekilde şık görünürken, sezon trendlerini de çabasız bir şekilde takip etmiş oluyorsunuz.

Gardırobunuzda bu kış dik yaka trikoların her tonunu bulundurun! İster kot ile ister etek ya da pantalon ile size çabasız ama trend bir görünüm yakalayacak loklar elde etmenizi sağlayacaktır! Ah bir de tabi en az 2 renk trençkot ve onun üzerine atacağınız şallar sizi çabasız ama şık yapacaklardır!

Maskülen tarz geri döndü!

Sonbahar Kış 2023 2024 sezonunda güçlü ve maskülen kadın görüntüsü moda evlerinin kreasyonlarında yer verdiği takım elbiselerle de ön plana çıktı. İş hayatında varmak istediğin pozisyonun kıyafetini giymek önemlidir. Bu sebeple çalışma hayatı olan kadının da ilgisini çeken bu trend bu sonbahar'da sosyal ortamlarda da geçerliliğini koruyacak ve tercih edilen bir stil olacak .

Maskülen tarz derken İtalyan tasarımcı ve Valentino’nun kreatif direktörü Pier Paolo Piccioli’nin ‘siyah kravat’ koleksiyonundan bahsetmeden geçmek olmaz. Piccioli Sonbahar/Kış 2023-2024 kreasyonunu oluştururken 15 yaşındaki kızının sosyal ortamları için yaptığı kıyafet seçimlerinden esinlenmiş. Z kuşağından olan kızının babasının siyah kravatlarını alıp her kombinene uyarlaması Valentino defilesinde liberal ve güçlü kadının simgesi olarak çıktı karşımıza.

Markaların Sezon Defile ve koleksiyonları izlediğimizde takım elbiselerin her formu ile karşılaştık! Koleksiyonlarda son derece cesur ve sert erkek yakalar, koyu takım elbiseler ve kocaman blazer ceketler yine aynı renkte tonsürton İspanyol paça pantolonlarla kombinlenmiş güçlü ve maskülen kadınlar . Dior defilesinde ve bir kaç markanın koleksiyonlarında ise ön plana çıkan kazayağı deseni ve sezonun en trend rengi gri ceket ve etek takımları ise sık gördük koleksiyonlarda!

Bu sonbahar gardırobunuza bir kravat ve grinin tonlarını eklemenizi öneririm! Tabi ki eşiniz ya da sevgilinizin bu kış gardırobuna da girip tüm koleksiyonu ortak kullanabilirsiniz....

İlla ki Beyaz Gömlek ve Siyah Pantalon diyoruz!

Sonbahar Kış 2023 2024 sezonunda gardırobunuzda -daha önce oluşturmadıysanız- kapsül bir koleksiyon kısmı oluşturmanızı ve içine beyaz gömlek ve Siyah pantolonlar koymanızı öneririz. Klasik ve zamansız olan beyaz gömlek önümüzdeki sezonun öne çıkan trendlerinden birisi oldu ve farklı kesimlerde, modellerde ve kumaşlarda birçok defilede karşımıza çıktı. Hiçbir zaman modası geçmeyecek ve zamansız olan Beyaz gömlek ve Siyah Pantolon her kadının gardırobunda olup hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz iki parça olarak yerini koruyacaklar. Sezon defilelerinde uzun kollu, asimetrik, bol kesimli, koton gömleğin kot pantolon ile kombinlenmesi ile spor giyimde de beyaz gömleğin aşırı trend olacağının haberini bize vermiştir. Bu arada beyaz koton gömlek, siyah pantolon ve ince deri bir kravat sezonun en hit üçlüsü olacak deriz.

Korseler ve Metalik görünümün geri dönüşü!

1950’lerde kadın bedenini ve vücut kıvrımlarını ön plana çıkarıp idealize eden korse elbiseler, bu sezon podyumlarında bollaştırılmış ve rahatlatılmış formlarlarıyla çağdaş kadınla buluştu. Los Angeles’da gerçekleşen Versace defilesinde Gigi Hadid’in giydiği siyah korse – etek takımıyla gardıroplarımıza uzun yıllar sonra Korse yeniden geri döndü! Hepimiz bu elbiseye hayran olduk! Defile sonrası bu korse-elbiseyi Lady Gaga'da kırmızı halıda giymişti! Şimdi sıra bizde biz neden giymeyelim değil mi ? Korse'yi bu sezon Marka Jacquemus’nun beyaz oversize ceketinde veya Alaïa’nın kot tulumunda gördük ve Korse sadece elbiselerde değil yalnızca üst beden olarak kombinlerimizi şıklaştıracağının da sinyalini bizlere veriyor.

Özellikle bu Sonbahar'da iç giyim korse üstüne giyeceğiniz metalik uzun bir pardesü ile sezonun en trend görünümünü elde etmiş olursunuz! Kimse giymeden ilk giyen siz olun deriz, Korse - üstüne metalik yere kadar uzanan bir trençkot!

Metalin her rengini her formda ve bir çok markada bu sezon bulabileceksiniz geçen sene tatlı ve yumuşak bir şekilde hayatımıza giren metalik bu sezon trendlerde zirve yapacağa benziyor! Tek bir metalik parça ile Dolce & Gabbana’nın pardesüsünde gördüğünüz gibi girdiğiniz her ortamı domine etme ve ele geçirme gücüne sahip olabilirsiniz söylemesi bizden!

Siyah Palto'nun her hali ve Deri giyim!

Palto, Beyaz gömleklerinizin ve Siyah pantolonlarınızın yanında gardırobunuzun kapsül koleksiyon bölümünde bu Sonbahar ve Kış anahtar parçalardan olacak, Sonbahar Kış 2023 2024 sezonun öne çıkan bir diğer trendi ise Siyah Paltolar. Özellikle bu sezon siyah palto ve deri koleksiyonlar birçok markanın koleksiyonunda yer aldığını gördük. Markalar erkeksi, oversize ve yere kadar uzanan siyah paltoyu gardıroplarımıza sokarken, bazı markalar daha kısa, parlak renkli ve hem deri hem kumaş seksi paltoları moda severlerle buluşturdu.

Bu sezon Sadece ceketler ve paltolarda değil aynı zamanda etekler, bluzlar, trençkotlar ve elbiselerde de derinin asi tavrını yansıtabilecek moda severler. Loewe’nin kreatif direktörü Jonathan Anderson derinin asiliğini bebek mavisi, önden cepli bir deri gömlekle yumuşatırken, Off-White’ın Mars’a gönderme yaptığı defilesinde büyük zımbaları, pilileri ve kemeri ile kısa kesim eteklerde deriyi çok sık gördük. Bu sezon Birçok kişinin favorisi olabilecek deri kıyafetler ürün iyi seçildiğinde de uzunca bir süre gardıroplarınızda sizlere eşlik etmeye devam edecek akıllı bir yatırım da olacaktır.

Bu arada dış giyim deri ya da kumaş paltolarınız üstüne atacağınız kocaman şallar oldukça trend olacak sezon mutlaka bir kaç çeşit gardırobunuzda bulundurmanızı öneririz

2023 2024 Sonbahar Kış Modasında Öne Çıkan Renkler ise aşağıdaki gibi

Kırmızı Turuncu

Hem ateşli hem de canlı bir ruha sahip olan Kırmızı Turuncu Pantone’nin Red Orange olarak isimlendirdiği kırmızının turuncu tonu Sonbahar Kış 2023 2024 defilelerinde öne çıkan önemli renk tonu oldu. Linkten detaylara ulaşabilirsiniz.

Hardal Sarı

Sarının hardal tonu Sonbahar Kış 2023 2024 sezonunun kahraman dört renginden bir tanesi olacak. Pantone’nin High Visibility olarak adlandırdığı sarının bu tonu ‘güneşin sıcaklığını ve aydınlığını yansıtan ve neşe veren renk” olarak tanımlanmış Pantone yazarları tarafından.

Yeşilin Her Tonu

Son olarak da sizler için renklerden Pantone'nin Green C olarak kullandığı yeşil renginin parlak ve açık pastel tonunun podyumlarda karşımıza çıkan örneklerini sunuyoruz. Zeytin yeşilinden, zümrüt yeşiline bu kış yeşil ve tonları oldukça ön planda gözüküyor.

Kırmızı Yıldız Çiçeği

Derin bir kırmızı tonunu ifade eden Kırmızı Yıldız Çiçeği birçok lüks giyim markasının podyumlarını dolduran bu kırmızı, sezonun en çok tercih edilen renklerinden bir tanesi.

Burnt Sienna

Kahverengi bir ton olup toprağı andıran rengiyle doğal bir his yaratan Burnt Sienna, oldukça sofistike ve göz doldurucu bir renk.

Tatlı Şeftali

Daha romantik tasarımlarda karşımıza çıkan, yumuşak ve nazik bir dokunuşa sahip olan Tatlı Şeftali; yarattığı sakin ve hoş hissin yanı sıra, kullanıldığı parçalara oldukça feminen bir dokunuş ekliyor

Gül Menekşe

İlkbahar/yaz podyumlarında bolca gördüğümüz Gül Menekşe renginin etkisi, bir sezon daha uzamış gibi gözüküyor. Baştan çıkarıcı bir fuşya tonunu ifade eden bu renk, canlı ve yüksek enerjisiyle sonbaharın enerjisini de değiştiriyor. ‘Barbiecore’ akımının da etkisiyle senenin en hit rengi olan pembenin bu tonu uzun bir süre daha dolaplarımızda yer alacak.

Hindistan Cevizi Sütü

Beyaz renginin hakimiyetini sürdürdüğü 2023 yılının ‘yeni klasik’lerinden biri olan Hindistan Cevizi Sütü, hafif bir tat izine sahip bir süt beyazı. Saf, yumuşak ve nötr bir görünüm sağlayan bu renk, aynı zamanda en trend görünümlerin de olmazsa olmaz rengi.

Gümüş Huş (Pantone 13-4403 TCX Silver Birch)

Gümüş ve metalik tonların, payetlerin ve simlerin podyumları ve vitrinleri doldurduğu yaz sezonundan sonra grinin bu yumuşak tonu kendi sezonunu kutluyor. Zamansız ve doğal bir gri olan Gümüş Huş, Pantone Color Institute uzmanlarına göre ‘sonsuzluğu’ simgeliyor.

Geyik (Pantone 16-1333 TCX Doe)

Hoş bir sıcaklık yaratan ve sonbahara en çok yakışan renklerden biri olan Geyik, sarımsı doğal bir kahverengi tonu. Miu Miu, Hermés, Stella McCartney gibi birçok markanın tasarımlarında sıkça yer verdiği bu renk, oldukça naturel ama dikkat çekici bir etki yaratıyor.

Güneş Tutulması (Pantone 19-3810 TCX Eclipse)

Gölgeli bir mavi tonunu ifade eden Güneş Tutulması, gizemli ve büyüleyici bir atmosfer yaratan etkileyici bir renk. Saint Laurent’in güçlü tasarımlarından Ferragamo’nun sıkı silüetlerine kadar oldukça güçlü tasarımlarda karşımıza çıkan bu mavi tonu, sonbahar/kış sezonunun en iddialı renklerinden