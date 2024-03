102 yaşındaki moda ikonu Iris Apfel hayatını kaybetti

Çoğunluğu için, Moda İkonu benim içinse Yaşama Sevincini yaşama en güzel aktaran ve bana hissettiren Dünya'ya özel gelmiş çok özel ruh ve kadınlardan biriydi...

Dün moda efsanesi sonsuza kadar gözlerini kapattı. Iris Apfel sosyal bir insan ve yaratıcı bir sanatçıydı ve biz kadınlara kırktan sonra ileri saymaya gerek olmadığını, ancak o zaman her yıl doğum günlerimizde havai fişekleri yakmanız gerektiğini gösterdi;)

Özel stil anlayışı ve cesaretiyle tanınan Nadir Kuş lakaplı İris Apfel, iş kadını, iç mimar ve moda ikonu artık dünyaya ilham veremiyor. 102 yaşında öldü ama Iris Apfel, aktardığı yaşam tarzı ve örneğiyle bizimle kaldı. Resmi açıklamaya göre Palm Beach'teki evinde hayatını kaybetti. Başlangıçta modayla aktif olmayan bu renkli, kurallara uymayan ve yaratıcı kadın kimdi? haydi gelin hep birlikte yaşama iz bırakan bu özel kadının hayatına aşağıda bir göz atalım.

Iris Apfel (29 Ağustos 1921, New York - 1 Mart 2024, Florida), Amerikalı iş insanı, iç tasarımcı ve moda ikonudur.

Modada Maksimalist tarzın temsilcilerinden birisidir. Eski ve yeniyi bir arada kullanıp aksesuarlarla birleştirdiği tarzıyla stil danışmanı olarak birçok markaya ilham vermiştir. Büyük gözlükler, üst üste takılmış gösterişli takıları ile onu tüm dünya tanıdı ve sevdi.

İris Apfel, Beyaz Saray'ın iç mekanlarını dokuz Amerikan başkanı için tekrar tekrar tasarladı, dünyanın her yerinden mücevherleri var, giyim koleksiyonunda pek çok abartılı vintage parça bulabiliriz, onun hakkında bir belgesel çekildi ve bir kitap yazıldı ve Hatta tasarladığı bir H&M koleksiyonu bile vardı, birçok kişiye modellik yaparken markanın yüzü oldu ve daha fazla dergiye kapak oldu. Yaşın gerçekten sadece bir sayıdan ibaret olduğuna dair kanıt varsa o da Iris Apfel'in kendisidir.

Iris Apfel ve Ailesi

Moda ikonu, 29 Ağustos 1921'de Queens, New York'ta, bir cam şirketi işleten Yahudi bir baba ile aynı zamanda bir moda butiğinde çalışan Yahudi bir annenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir çiftlikte büyümüş olmasına rağmen, gezi turları için sık sık New York'un çeşitli yerlerine metroyu kullanıyordu. " O zamanlar 5 sente metronun tamamına binebiliyordunuz, bu yüzden her hafta New York'un farklı bir yerine - Chinatown, Yorkville, Harlem, Greenwich Village - gidiyordum. Greenwich Village, antika dükkanlarına bakmaya başladığım ve antikaların bolluğu karşısında büyülendiğim yerdi." - The Guardian'a bir röportajda söyledi.

11-12 yaşlarında ilk antika takılarını Greenwich Village'ın bodrum katındaki küçük bir mağazadan satın aldı. Iris, satıcının ona gerçek bir küçük prenses gibi davrandığını söyledi. Zaten o sıralarda, yıllar geçtikçe daha abartılı, daha büyük ve daha gösterişli hale gelen mücevherleri toplamaya başladı ve aynı anda daha fazlasını taktı.

İris Apfel, Queens'te okula gitti, ardından New York Üniversitesi'nde sanat okudu, ardından Wisconsin Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Genç bir kızken Women's Wear Daily'de metin yazarı olarak çalışmaya başladı ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra iç mimar Elinor Johnson için yeniden satılmak üzere daireler döşedi. İşte o zaman özel ve benzersiz şeyler elde etme konusunda bir yeteneği olduğunu fark etti. Belki de her şey burada başladı, böylece iç tasarım yeteneğini daha sonra Beyaz Saray'da kullanabilecekti. Ancak bu sadece kendisini değil, aynı zamanda evlendikten sonra adını aldığı kocası Carl Apfel'i de gerektiriyordu.

Iris Apfel'in evliliği gerçek bir aşk hikayesi

Iris ve Carl 1948'de tanıştılar. Bir röportajda stil ikonu, kocasıyla olan biteni şöyle anlattı: "İlk randevumuz Columbus Günü'ydü, Şükran Günü'nde evlenme teklif etti, Noel'de bana bir yüzük aldı ve Washington'un doğum gününde evlendik ." Böylece herkes olayların hızlı akışını anlayabilir: Kolomb Günü Ekim ayının ikinci Pazartesi günüdür, ardından Şükran Günü Kasım ayının sonudur ve Washington'un doğum günü Şubat ayındadır. Çift, tanıştıktan bir yıl sonra evli bir çift olarak yaşadı. 1950 yılında da iş ortağı oldular ve özel tekstillerin araştırılması ve restorasyonu ile uğraştıkları Old World Weavers adlı şirketlerini kurdular. İlk başta sadece Amerika'da, daha sonra yılda iki kez Avrupa'ya giderek restorasyon için özel kumaşlar topladılar. New York toplumunda zaten iç mimar olarak tanındılar ve bu şekilde Beyaz Saray'a geldiler.

Çiftin hiç çocuğu olmadı. İris, daha önceki mesajlarında seyahatin yoğunluğundan dolayı çocuğunu büyütemeyeceğini ve hiçbir durumda onu dadılara emanet etmek istemeyeceğini belirtmişti.

Albert Maysles, 2014 yılında Iris Apfel hakkında IRIS adlı bir belgesel yaptı. Belgesel, onun evliliğini anlatıyor ve çiftin oyuncaklarla, rengarenk ve eğlenceli, desenli mobilyalarla ve yıl boyunca kullanılan Noel dekorasyonlarıyla dolu özel New York evine dair bir fikir veriyor. Bu arada Architectural Digest için dairenin fotoğrafları da çekildi .Belgeselde çiftin birlikte şakalaşıp gülüştüğü görülüyor ama aynı zamanda Carl Apfel'in düşünmek bile istemedikleri ve her dakikasını mutlu bir şekilde geçirmek istedikleri ciddi bir hastalığa yakalandığı ortaya çıkıyor. Belgeseli çeken Albert Maysles'in kanser hastası olduğu ve film vizyona girmeden önce öldüğü ortaya çıkınca Carl'ın hastalığından daha ciddi etkilendiler . Carl Apfel, 2015 yılında 100 yaşında öldü. Iris ve Carl 67 yıldır evliydi.

Emeklilik yılları? Hadi!

Çift 1992'de emekli oldu. Ancak bu Iris Apfel'in kariyerinin sonu değildi, aslında neredeyse başlıyordu. New York'ta zaten olağanüstü stil anlayışı, özel zevki ve muhteşem gardırobu ve aksesuarlarıyla tanınıyordu, bu yüzden gerçek bir moda ikonu olarak görülüyordu. Koleksiyonu sayesinde 2005 yılında Met Müzesi küratörü Harold Koda'nın kendisini arayıp önceki bir adayın geri çekildiğini ve kıyafet ve aksesuar koleksiyonunu sergilemek istediğini söylemesiyle hayatı tamamen değişti. Apfel, sergilenen parçalar için en moda vintage ve tasarımcı kıyafetlerini ve takılarını topladı. Rara Avis: Iris Apfel koleksiyonundan seçmeler (Macarca: Ritka már: Iris Apfel koleksiyonundan seçmeler) sergisi iki şeyden dolayı diğerlerinden farklıydı, daha özeldi ve diğerlerinden daha iyiydi. Bir yandan Met müzesinde hiçbir zaman tasarımcı olmayan bir kadınla ilgili bir sergi yapılmadı, diğer yandan mankenlerin stilini kendisi tasarladı, böylece mümkün olduğu kadar özgün oldular ve tıpkı Iris Apfel'in giydiği gibi giyindiler. gerçek hayat. Koda'ya göre daha önce Iris'in ağzından çıkan sözlere dayanan böyle bir koleksiyon olmamıştı. Sergiyi Carla Fendi, Giorgio Armani ve Karl Lagerfeld de ziyaret etti. Ayrıca Iris Apfel'in hayatını anlatan bir kitap. Bibliyografyası 2018 yılında Iris Apfel: Kazara İkon başlığı altında yayınlandı. Iris Apfel New York'taki ev

İşbirliklerinin kraliçesi

Met sergisinin başarısının ardından moda tasarımcısı Kate Spade ve model Karlie Kloss tarafından markanın yüzü seçilen Iris, ardından mücevher tasarımcısı Alexis Bittar'ın markasının yüzü olarak kamera karşısına geçti. genç moda blog yazarı, modele dönüşen Tavi Gavinson. 2012 yılında makyaj markası MAC ile işbirliği yaptı ve 2018'de Mattel ile işbirliği yaparak Iris Apfel Barbie'yi piyasaya sürdü, böylece resmen Barbie'yi model alan en yaşlı kadın oldu. Sadece onu model alan bir Barbie değil, aynı zamanda onun tasarladığı bir Barbie de ortaya çıktı. Son işbirliği H&M ile oldu. Moda ikonunun tarzını mükemmel bir şekilde yansıtan, renk, desen ve parıltı açısından zengin, gerçek bir işbirliği yaratıldı.

Iris Apfel ve modellik

Her ne kadar Iris kendisini hiçbir zaman çok güzel bulmasa da model oldu. Guardian'la yaptığı röportajda doğrudan o kadar şişman olduğundan bahsediyor ki tezgahtarlar bile ona neden annesi kadar güzel bir vücuda sahip olmadığını soruyor. " Güzel değildim, evlendiğimde bile güzel değildim ve bunu hiç umursamadım. Güzeli hiçbir zaman sevmedim. Yani bu iyi, yanlış anlaşılmasın ama buna hiçbir zaman kızmadım. Ve durumun bu şekilde sonuçlanmasına sevindim çünkü bu şekilde başka bir şeye dikkat ettim. Gençken çok şişmandım. Çok kötü bir sinüs problemim vardı, doktor bunu bir çeşit maltla tedavi etti, bu yüzden çok kilo aldım, bu da zavallı annemi delirtiyordu çünkü o çok zarifti ve beni böyle giydirmek istiyordu. "Buna rağmen Iris Apfel kimsenin ne düşündüğünü asla umursamadı ve vintage mağazalardan ve daha sonra tasarımcı mağazalarından giderek daha fazla sıra dışı mücevher ve kıyafet satın aldı. Ucuz ve şık şeyleri bir araya getirmesi ve her zaman nasıl hissediyorsa onu giymesi moda ikonunun karakteristik özelliğidir. Başkalarından farklı ve farklı olduğu için sevildiğini düşündüğünü defalarca dile getirdi. " Sanırım insanlar beni farklı olduğum için seviyorlar. Ben başkaları gibi düşünmüyorum. İnsanlar bu günlerde teknolojinin en kötü kısmına o kadar kapılmış durumdalar ki. Sanki düğmelere basıyormuş gibi hayatlarını yaşıyorlar. Hayal güçlerini kullanmıyorlar " dedi The Guardian ile yaptığı röportajda. Belki de emekli olduktan sonra pek çok kişinin dikkatini çekmesinin nedeni budur.

stil anlayışı, savurganlığı ve yaratıcı giyimi 80 yaşında bile sıkıcı olmadı ve bu, dünya çapında milyonlarca kadına giyinmeye, modayla oynamaya cesaret etme konusunda ilham verdi. Her şeyin markalarla ilgili olmadığı ve modaevlerinin 60'lı yaşlarındaki kadınları da düşünmesi gerektiği onun için önemliydi, çünkü gerçekten kıyafet almaya gücü yetenler onlardı. 2013 yılında The Guardian'ın "50 Yaş Üstü En İyi Giyinen 50 Kadın" listesinde yer aldı.Iris Apfel'in şöhret kazanmasında yaşı da önemliydi çünkü moda ve stilin eskimediğini kanıtladı. Bununla Harper's Bazaar, Collective ve Stylist'in de aralarında bulunduğu birçok derginin kapağında yer aldı. Görünüşüyle birlikte moda materyalleri yayınlandı ve hatta Tommy Hilfiger'ın ikna etmesiyle 97 yaşında IMG model ajansıyla sözleşme bile imzaladı: " Çok heyecanlıyım, daha önce hiç menajerim olmadı. " WWD ile yapılan bir röportajda ortaya çıktı. Diğerlerinin yanı sıra Gigi Hadid ve Gisele Bünchen de bu ajansta yer alıyor. Iris Apfel yakın zamanda Boss kampanyasında yer aldı.



Iris'ten ilham verici 10 söz: Iris Apfel'in hayat yolculuğu başlı başına çok ilham verici ama hayatı boyunca başkalarının yapmadığı birçok şeye dikkat çekti. Onun dikkate almaya, öğrenmeye ve belki de kendi hayatımıza aktarmaya değer sözlerini bir araya getirdim:



"Moda satın alınabilir ama stil kişiye aittir. Stilin anahtarı kim olduğunuzu öğrenmektir ve bu yıllar alır. Stil kılavuzu yok. Bu, kendini ifade etmeyle ve her şeyden önce tutumla ilgilidir."



“Eğer bir şey heyecan verici ve ilginç geliyorsa onu yapacağım ve bunun hakkında ancak daha sonra endişeleneceğim. Yeni şeyler yapmak çok fazla enerji ve güç gerektirir. Çok yorucu işleri başarmak, yeni bir beceri öğrenmek ve korkuları bir kenara itmek. Çoğu insan çok daha kolay olduğu için akışa devam eder, ancak aslında o kadar da ilginç değildir. "



"Öğrenmeye devam etmezseniz gelişemezsiniz ve solup gidersiniz. Birçoğu yol boyunca solup gidiyor. Elbette yaşlandıkça biraz zorlaşıyor ama yeni deneyimler ve yeni zorluklar sizi taze tutuyor."



"Renkler ölüleri diriltir. "



“Yaşlanmayı sevmiyor olabilirsiniz ama alternatif nedir? Burada mısın. Kabul edin... Deneyiminizi başkalarına bir şeyler vermek için kullanın. "



"Kırışıklıklarda herhangi bir sorun görmüyorum. Bunlar cesaret madalyaları gibidir.”



"Benim felsefem bugün için yaşamak; dün gitti, yarının olup olmayacağını bilmiyorsun, bu yüzden bugünün tadını çıkarsan iyi olur. Kocamın da dediği gibi, her gününüzü son gününüzmüş gibi yaşayın çünkü bir gün haklı çıkacaksınız."



"Denemelisin. Hatırlamanın tek bir yolu var.”



"Mutluysanız, aşkı bulduysanız, etrafınız iyi insanlarla çevriliyse, sevdiğiniz şeyi yapıyorsanız ve başkalarına karşılığını veriyorsanız, bu başarıdır. Ruhunu satmak, ödenecek bedele değmez."



“Bakılmak için giyinmiyorum; Kendim giyiniyorum. Herkes gibi giyinmezseniz, herkes gibi düşünmek zorunda kalmazsınız."



İris Apfel, Bu Dünyaya iyi ki geldin, renklendirdin ve bizlere vizyon kattın...