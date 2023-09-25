Hot Topic: Gül Erçetingöz ile bu hafta 7'de 7 ne yapsak?

Sizler için son zamanların en trend olan markalarını ve popüler mekanları bir araya getirdim! Haydi başlayalım haftalık hayatlara! Haftalık planlanlamalara! Bu hafta gidilecek mekanlara! Yapılacak alışverişlere...



Chopard'ın yeni tanıtım projesinde Julia Roberts rol aldı! Çekimleri ünlü film fotoğraf sanatçısı Greg Williams gerçekleştirdi!

Chopard'ın yeni tanıtım kampanyasında yer alan Julia Roberts, markayla filmlere olan sevgisini göstermenin yanı sıra, markanın taşıdığı yaşam sevinci ruhunu, samimi ve güzel gülümsemesi, zekası ve kişisel çekiciliğiyle yorumluyor.

Only Watch 2023: Louis Vuitton, Einstein'ı saati söylemesi için davet ediyor!

İki yılda bir düzenlenen "Only Watch" yardım amaçlı saat müzayedesine üst üste onuncu kez katılan firma, bu yıl Einstein'dan ilham alan bir otomat saat üretti.

BLACKPINK Lisa ile aynı tarz! "Yarım ay çanta"nın popülaritesi devam ediyor, Celine'in yeni Ava Triomphe çantası yakında raflarda olacak

Celine'in bu Ava Triomphe çantasını, belki Lisa'nın tanıtımını gördükten sonra, hemen yapılacaklar listenize eklemeden edemezsiniz!

De Beers Düğün Anketi: Genç Nesillerin Popüler Pırlanta Nişan Yüzüğü Stilleri

Daha önce De Beers Group, genç neslin tercih ettiği nişan yüzüğü stillerini anlamak amacıyla çevrimiçi bir düğün anketi yürütmek üzere Nielsen IQ'yu görevlendirdi.

Only Watch 2023: Bell & Ross Renkli Gökkuşağı Hayırseverlik Saati

2023 Only Watch yardım müzayedesinde pek çok marka ana tasarım teması olarak renkli tonları kullanıyor.Bunların arasında Bell & Ross'un piyasaya sürdüğü BR 03 Cyber ​​​​Rainbow yardım saati, markanın klasik BR 03 serisini temel alıyor ve Cyber'i bünyesinde barındırıyor. konsept.

Gucci'nin klasik sembolü yeniden gelişiyor! At biti zinciri deseni baklalara entegre edilerek takı ve saatlere dönüşüyor.

1953 yılında Aldo Gucci tarafından tasarlanan at zinciri, 70. yılını kutluyor. Gucci, özellikle at zinciri deseninden ilham alarak modern zincir tasarımlarına sahip takı ve saatler yaratıyor.

Heyecan verici bir çalışma daha: Chanel'in yeni Flap Bag'i ahşabı, klasikleri ve işçiliği birleştiriyor

Chanel çantalar birçok kızın favorisi. 2023/24 Craft Workshop Serisinden bu iki Flap Çantanın birçok kızın kalbini fethedeceğine inanıyorum.

Büyük işbirliği: Cartier X sacai sınırlı sayıda üretilen Trinity mücevherleri sonunda Hong Kong'a ulaştı!

Cartier ve sacai kurucusu Chitose Abe'nin ilk ortak mücevher serisi, geçen yıl ortaya çıktığından bu yana büyük ilgi gördü.Utada Hikaru'nun tanıtım fotoğraflarının daha önce yayınlanmasının ardından serinin Hong Kong'da da satışa sunulacağı resmi olarak duyuruldu.

Klasik kod yılanının doğuşunun 75. yıl dönümü! BVLGARI, Serpenti in Art çanta serisini başlatmak için çağdaş sanatçılarla işbirliği yapıyor

BVLGARI Serpenti logosunun doğuşunun 75. yıldönümünü kutlamak amacıyla BVLGARI, üç çağdaş sanatçı Sunwoo Kim, Zhou Li ve Sophie Kitching ile bir araya gelerek sınırlı sayıda Serpenti Forever çanta serisi yarattı ve yılanı yaratıcı vizyonlarıyla yorumladı. Benzersiz işçilik.



İlk kez Rosé ve Kiko Mizuhara büyük çanta çılgınlığını yeniden canlandırdı, Saint Laurent süper büyük kapasiteli Jamie 4.3 el çantasını piyasaya sürdü!

Saint Laurent, şık tasarımı süper geniş kapasiteyle birleştiren ve birçok şekilde taşınabilen yeni "Jamie 4.3" el çantasını piyasaya sürdü. İlk kez birçok moda aktrisin ilgisini çekmesine şaşmamalı!

ŞEF FATİH TUTAK VE THE PENINSULA İSTANBUL, GALLADA RESTAURANT VE TOPSIDE BAR 'I şu anda İstanbul'un en popüler mekanları arasında gitmenizi öneririm!

Michelin Rehberi tarafından iki yıldızla ödüllendirilen ilk Türk restoranı olan İstanbul'daki TURK Fatih Tutak'ın Şefi Patronudur. Gallada ve Topside Bar için Fatih'in Türkiye'den Çin'e, Güneydoğu Asya'ya ve oradan geriye doğru profesyonel yolculuğundan ilham alarak çağdaş Türk-Asya mutfağını kutlayan menüler oluşturdu. Yemekleri rafine ve sezgisel olarak algılayıcı olup, sayısız mutfak becerisine ve yol boyunca paylaşılan tekniklere odaklanmaktadır! Bu tekniklerle hazırlan bir menüyü sanırım denememek olmaz!

Şehre döndük ve Bebek'in sembolü Lucca'da hafta içi ya da haftasonu sokak kalabalığı içinde keyifle imza kokteyllerinizi içip lezzetli yeni sezon menüsünde atıştırmalıkları deneyimle zamanı!



Şu an da SarıYaz'ın keyfini, denizin ılıklığını, güneşin sizi kavurmadan hafif ısttığı sıcaklığını hissetmeniz için Bodrum, Antalya, Alanya, Side bizleri bekler!

Bodrum'da Maça Kızı otel bunun için ideal!

Bodrum'da sıcacık kumsal istiyorsanız ve sanatla da donatılmış ve sanat sohbetleri yapıldığı etkinliklere katılabileceğiniz bir otel tercih etmek isterseniz MGallery otel tam sizlik!

Antalya'da kesinlikle gitmeniz gerek Akra Hotels diyorum! Gerek şıklığı gerekse bir birinden güzel Gastro deneyimler yaşayacağınız restaurantları ve Antalya Falezler içinde gireceğiniz denizi size unutulmaz bir Sarı Yaz yaşatacaktır!

Alanya'yı Eylül ve Ekim'de asla es geçmeyin ve en az 3 gününüzü ayrın gerçekten muazzam oluyor! Alanya demek iyi denizi ile uçsuz bucaksız plajları ile , 7/24 Gastro deneyimini en uç yaşayacağınız, lezzet istasyonları, gün ve gecce boyu açık barları ile Quattro Beach Spa Resot ve Quatro Dem Club demek! Kesinlikle bu iki oteli defalarca deneyimlediğim için öneririm!

Ah Sarı Yaz'ın en güzeli, tarihiyle, dokusu ile gün batımlarının en efsane olduğu ambiyansı ile Side'dir! Side demek ise Barut Hemera demek! Botanik bahçeleri! Sanatla donatılmış her alanı! Spa'sı! Sağlık klübü! Bir birinden özel restaurant ve barları! Uçsuz bucaksız kumsalı ve sahil boyu yürüyüş parkurları ile nefis bir deneyim ve sarı Yaz yaşayacağınız güzellik sunuyor sizlere!

Side'nin ise kesinlikle gidildiğinde gerçek bir lezzet deneyimi ve Gastro Show yaşayacağınız Karma Side'si!

Alma restoranı! Azumare Lounge'u ve 6 odası ile sizlere bambaşka bir hizmet sunan 6Rooms Side'si ile unutulmaz anlar yaşatacaktır!

Bu haftalık benden bu kadar sizlere hafta da 7'de 7 kalın diyorum ve yukarıda ki yazdıklarımı not almanızı öneriyorum. ;)