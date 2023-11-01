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Cumhuriyet kadını Gamze Cizreli ile 100. Yılda Ankara'daydım: İmza günü, Cumhuriyet Balosu ve Anıtkabir!

Gül Erçetingöz
Gül Erçetingöz
Yayın Tarihi : 01-11-2023 12:20

100. Yıl Cumhuriyet Bayramı'mızın çoşkusunu, heyacanını nereden başlasam, nasıl yazsam, nasıl ifade etsem bilemedim! 1 saattir bilgisayar başında klavye bana bakıyor ben klavyeye! Toparlamak, başlamak, yaşadıklarımı kaleme kağıda dökmek o kadar zor oldu ki! Çünkü dolu dolu 3 gün 2 gecce Ankara'da olmak şu an ki yaşamım boyunca 100. Yılı beklemek ve ona şahit olmak, o duyguları, o anları Ankara'da 29 Ekim günü Anıtkabir'de ATA'mın huzuruna çıkıp yaşamak onu hissetmek! Onun yüceliğine tanık olmak, ona gül bırakmak, bu duygularımı anlatmaya ne kalemin gücü yetiyor ne klavyenin....


Bundan tam 1 ay önce sevgili Gamze Cizreli'den aldığımız ''100. Yıl Cumhuriyet Balosu'nu gelin hep birlikte Ankara'da kutlayalım!'' mesajına hiç düşünmeden, tüm diğer programlarımı iptal ederek çoşkuyla kabul ettim! Nasıl etmem Ankaralı Cumhutiyet kadını Gamze Cizreli davet ediyordu; hem de öyle bir davet ki dolu dolu 3 gün 2 gecce tam biz Cumhuriyet'in Atatürk'ün çocuklarına yakışır şekilde bir program hazırlayarak....

Ve işte benim ve diğer tüm misafirlerin geçtiğimiz hafta sonu hayatımızın en duygu yüklü, en anlamlı iki gününü sizlere kısacık anlatmaya çalışayım!


28 Ekim Cumartesi sabahı İstanbul Havalimanı'nda Ankara'ya giden grupla buluşarak başladık güne!

 
Ankara'ya hem Cumhuriyet'imizin 100. Yılını Ata'mızı Anıtkabir'de ziyaret ederek başlayacak hem @bigchefscafe nin 100. şubesinin açılışını kutlayacak, hem de Gamze Cizreli'nin yeni çıkan kitabı  @atesleoynayanlar ın ilk imza gününe şahit olacaktık!  İşte bu duygularla Ankara’ya büyük bir coşkuyla İstanbul'dan uçtuk. 

Ankara'ya indiğimizde havaalanında bizleri karşılayan profesyonel bir ekip vardı, hepimizin isimleri kocaman kocaman ''BigChefs 100 yıldır Cumhuriyet" yazılı klaketlerdeydi! Sevgili Gamze Cizreli'nin arkadaşları, iş ortakları, basın mensubu dostları, ailesi,  meslektaşları, can arkadaşları; hepimiz bir araya gelerek 2 gecce konaklayacağımız Ankara Divan Oteli'ne vardık! 

Ankara Divan Oteli'nin girişi dev Türk Bayrağı'mız, kırmızı halı ve kırmızı halının sağ ve sol olmak üzere 3 metreye yakın uzunluğunda Atatürk çiçekleri ile süslenmesi ile çiçekli yolun sonundaki Ata'mızın dev resm, ile karşılandık! 

28 Ekim akşamı Ankara’nın simgesi @trilyerestoran da nefis bir akşam yemeği ile başladı programımız. “Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz" sözünün söylendiği köşke çok yakın, Çankaya’da derin sohbetle çoşkuyla andık Ata'mızı. Gamze Cizreli'nin içimize işlediği Cumhuriyet konuşması hepimizi duygulandırdı, yüreklendirdi ve kadehlerimiz çoşkuyla Yaşasın Cumhuriyet'e kaldırdık...

29 Ekim sabahı en özenli kıyafetlerimizi giyerek; ben özellikle Ata'ma, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ilk kez smokin giydim! Bu benim için hep hayal ettiğim saygı duruşumdu, elimizde bayraklarla düştük yollara.  Cumhuriyet çocukları olarak,  en büyük bayramımızı kutlamak için Anıtkabir’e, Ata'mıza  gittik. 
 

Çalışıyorsak, üretiyorsak, bir kadın olarak toplumda varlığımızı gösterebiliyorsak, O’nun sayesinde!


Ata’mıza  minnettarlığımızı göstermek adına mozoleye 100. yılın anısına 100 adet kırmızı gül bıraktık!

O mahşeri kalabalıkla Aslanlı Yol'dan yürürken, hem böyle bir liderin evlatları olmanın gururu hem de binlerin coşkusu göğsümüzü kabarttı.

Duygu seli içinde Anıtkabir’den ayrılırken ikinci yüzyıla umutla merhaba dedik! 


Hep bir ağızdan “Parla” marşını coşkuyla söyleyerek gururla BigChefs'in 100. şubesinin açılışını yapmak için Ankara'da Velüx Avm'ye doğru yola çıktık. BigChefs'in 100. şubesinin açılışını çoşku ile yaptık! BigChefs'in mutfağından çıkan çok özel lezzetleri deneyimledik; hepsi birbirinden özenli çalışkan nefis personelin sevgisi ile gün boyu lezzet içinde sarıldık, sarmalandık! 

Ve açılış sonrası sevgili Gamze Cizreli'nin #ateşleoynayanlar kitabının ilk imza gününe şahit olduk! Kitabımızı kendisine imzalattık! Bu arada biz davetliler harici dışarıdan kitabı almaya ve imzalatmaya gelen o kadar çok kişi vardı ki; resmen izdiham yaşandı! Bir Cumhuriyet kadını; çalışkan, vizyoner, emekçi Gamze Cizreli'yi başarısından, özverisinden, sevgi dolu olmasından dolayı bir kadın olarak ayakta alkışladım.

Ve gelelim 29 Ekim akşamına! Dolu dolu geçen bir günün ardından ihtişamlı Cumhuriyet Balosu akşam 20:00'de Ankara'nın gözdesi Atakule'nin içinde yer alan BigChefs'te yapıldı! 

Atakule'ye vardığımızda giriş kapısindan BigChefs'e kadar kırmızı halıda bize eşlik eden Atatürk çiçekleri ile yürüdük ve kapıda muazzam bir karşılama; dev Atatürk resmi ile içeri giriş yaptık! İçerisi baloya özel dekore edilmiş ve özel bir sahne kurulmuş. Her şey o kadar kusursuz hazırlanmıştı ki; anlatmaya kelimeler yetmez! Devasa camların ardında ayağımızın altında ışıl ışıl Ankara'yı izleyerek şık kadınların, smokinli beylerin eşliğinde muazzam bir Cumhuriyet Balosu yaşadık! Zeybek gösterisi, Selen Selvi konseri lezzetli ikramlarla dilimizde Cumhuriyet ve Atatürk ile gecce boyu ömrümüzde bir daha 100. Yılı Gamze Cizreli, ailesi, ekibi ve sevdiği dostları ile hep birlikte ömrümüzde bir daha yaşayamayacağımız gecceyi çoşku ile, sevgi ile büyüterek sonlandırdık!

Ne Mutlu Türküm Diyene!

Yaşasın Cumhuriyet ve bize bu anları unutulmaz kılan Gamze Cizreli'ye sonsuz teşekkür ve minnetlerimle...

PARLA

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız...

Mavi gözlerin gibi, biz bu yurda aşığız!

Duysun cihan...

Duysun biriz...

Duysun, bizim bu gök, deniz!

PARLA! Hilal ve yıldızım...

PARLA! Beyaz ve kırmızım...

Türk'ün yolu, CUMHURİYET!

PARLA, 100 YAŞINDASIN!

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