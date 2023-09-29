Öğle yemeğinden akşam yemeğine Paris Moda Haftası'nın en popüler yeme içme adresleri belli oldu!

İki defile arasında, rahat bir öğle yemeği ya da akşamları daha uzun süre oturmak için: Paris'teki moda dünyasının en sevilen mekanlarını Gül Erçetingöz ortaya çıkarıyor!

Moda Haftası için Paris'te misiniz? Ya da sonrası Paris seyahatiniz mi var? Paris Moda Haftası'nda 2023 sonbahar sezonunda moda paketiyle, ünlülerin, mankenlerin, tasarımcıların ve Influencer'ların akşam yemeği ve öğle yemeği için tercih ettikleri en favori restoranlarını Gül Erçetingöz buldu ve sizin için bir araya getirdi!

Ayak üstü hızlı bir öğle yemeği için...



Dawg

Klasik bir omlet ve patates kızartması için oturmaya vaktiniz yok mu? Daha sonra üzerine inanılmaz bir gribiche sosu, buzdağı marul ve tazelik hissi veren doğranmış frenk soğanı eklenmiş yumurtalı sandviç alternatifini tercih ediyoruz. Maksimum hoşgörü için hepsini dolgun bir rulo çörek içinde sevin, eşlik edecek rendelenmiş rösti kreplerini de unutmadan. Acıkma korkusu olmadan bütün gün bir geçit töreninden diğerine koşmak için ideal!

115 Rue Oberkampf, 75011 Paris / @dogma_paris

Choukran

Klasik jambonlu ve tereyağlı sandviçten farklı olarak sandviçimizi oryantal börek tarzında büküyoruz. Sosisli sandviç gibi uzatılmış, portakal çiçeği ile tatlandırılmış, kıyılmış sığır eti ve şekerlenmiş limonla doldurulmuş veya sebzeler için mercimek falafeliyle doldurulmuş olan House'un imzası olan "bledwich", açılışından bu yana tüm Paris'i çılgına çeviriyor. Choukran'da sokak yemekleri gastronomik olduğu kadar cüretkardır; sırf ön sıradaki arkadaşınızı kıskançlıktan soldurmak için.

29 Rue Saint-Georges, 75009 Paris / @choukran.club

Dogma

Cömertçe kızarmış tavukla doldurulmuş iyi bir börek çöreğine karşı koymak imkansız. Bir sonraki şovunuzdan önce - ya da değil - kendinize enerji verecek baharatlı bir versiyon olan burger, damak tadınızı çıldırtan tatları ve Pantone renk kartelasına layık renkleriyle seksi olduğu kadar yozlaşmış da. Diğer bazı mutfak lezzetleri için, yanımıza alınabilecek parçalanmış patates veya imza ayran bisküvisi (bağımlılık yaratması garantili, parmak yalatan küçük, lezzetli bir çörek) istiyoruz…

10 Rue des Petites Ecuries, 75010 Paris / @dogma_paris

Sıradan bir öğle yemeği için...

Le Bimbo

Montmartre tepesinin eteğindeki Bimbo, dünyanın gözünde en çok arzu edilen tarihi bölgenin kalbinde gezinmek isteyen herkesi hedefliyor. Bazen tekrar ziyaret edilen ve brasserie'nin cazibesine katkıda bulunan birçok geleneksel Fransız yemeği vardır. Hafif ama gurme bir öğle yemeği için klasik Niçoise salatası, tataki gibi yarı pişmiş ton balığı veya çeşitli sebze soslarıyla kendinizi baştan çıkarın. Bir sonraki gösterimiz için çok geç kalmazsak, tatlı olarak karamelli Fransız tostundan crème brûlée'ye ve kırmızı meyveli pavlova'ya gideceğiz.

8 Rue des Trois Frères, 75018 Paris / @lebimbo

Alma

Trafiğe kapalı Montorgueil köyünün kalbinde ideal bir konumda yer alan Alma, şık bir bistro açısından yeniden ele alınan Korsika gastronomisine gurur veren, yaşamak için sınırsız bir yerdir. Öğleden ikiye kadar, cömert kabak börekleri ve çalı sosları, Korsika tomme kızartması ve kaçırılmayacak şarküteri tabağı da dahil olmak üzere paylaşacağımız küçük yemeklerin tadını çıkarmak için oraya gitmelisiniz. Yalnız bir öğle yemeği için, maki desenli hafif bir kokteylle eşleştirebileceğiniz focaccia ekmeği ile yeniden ziyaret edilen gözleriniz kapalı trüflü krokeyi tercih edin.

10 Rue Mandar, 75002 Paris / @almarestaurant_

Café Nuances

Yüzde yüz tatlı bir öğle yemeği için Café Nuances kahvehanesinin bu kez başkentin 8. bölgesinde yer alan üçüncü adresine uğrayarak kendinize bir sürpriz yapın. Mavi-turuncu monokrom göksel bir dekora sahip bu küçük ortam, yumuşak ışıklarını dağıtan galaktik, rengarenk küreleri ve sağlıklı yaşam içecekleri ve regresif atıştırmalıklar arasındaki sofistike menüsüyle kapıdan girer girmez sizi büyülüyor. Burada, ikonik rose latte veya kestane ballı latte gibi diğer adreslerin imza iksirlerini de bulacaksınız; iki defile arasında içinizi rahatlatan ev yapımı hamur işlerini de unutmadan, muzlu ekmekten limonlu haşhaş tohumlu keke, harika ultra yumuşak çikolatalı keke kadar. kurabiye. Bu yolculuğa çıkma isteğimizi (daha da fazlasını) sağlayan gurme ayrıcalığı mı? Bir sonraki şovunuza kadar yudumlamak için mükemmel, tamamen yeni patlamış mısırla zenginleştirilmiş latte.

10 Rue de la Tremoille, 75008 Paris / @cafenuances

Şık bir akşam yemeği için...

Caviar Kaspia

Havyar fantezisine dalmak için Moda Haftası'ndan daha iyi bir fırsat olabilir mi? Madeleine'in kalbinde ideal bir konuma sahip olan Caviar Kaspia, konuklarını unutulmaz bir akşam yemeği için ağırlıyor (hatta tüm menüyü deneme havasındaysanız öğle yemeğinden gecenin çok çok geç saatlerine kadar orada yürüyüş yapabilirsiniz). Tesisin birinci katında küçük bir yenileme yapılmış olsa da, eskimeyen cazibesi korunurken, menü de güvenli bir bahis olmaya devam ediyor. Tost, tagliolini veya üzerinde havyar bulunan haşlanmış yumurta: Tercihiniz ne olursa olsun, mersin balığını zenginleştirme seçeneklerinde hiçbir eksiklik yoktur.

17 Place de la Madeleine, 75008 Paris / @caviarkaspia

La Dame de Pic

Şef Anne-Sophie Pic olağanüstü anların yaratıcısıdır. La Dame de Pic adlı kurumuyla, 1. bölgenin kalbindeki merkezi konumu sayesinde moda meraklılarını gösterilerden çıkar çıkmaz çekiyor. Tatların kombinasyonu, tatların gücü ve ifadenin inceliği arasındaki dengeyle karakterize edilen hassas bir mutfağı keşfetmek için üç, dört, beş veya yedi sıralı bir menüden seçim yapın. En iyi malzemeleri en dikkat çekici formlarıyla yeniden keşfetmeye hazırlanın.

20 Rue du Louvre, 75001 Paris / @ladamedepicle1920

Le Flandrin

Defilelerin koşuşturmasından uzak Le Flandrin, moda elitlerini akşam yemeğinde zamansız bir mola için ağırlıyor. 1936'dan beri aile işletmesi olan mekan , brasserie tarzı lüks menüsü, sofistike ortamı, özenli masa dekorasyonu ve en sıcak akşamlar için geniş terasıyla baştan çıkarıyor... Menüdeki harika klasiklerde geleneğin tadı var: yumurta ve mayonez , çiğ mor enginar, dil balığı meunière, paylaşılacak kızarmış tavuk ve gününüzü mükemmel bir şekilde tamamlayan meşhur crème brûlée'yi yemeyi unutmayın.

4. Yer Tattegrain, 75116 Paris / @leflandrin

Casa Tua

İtalyan Mutfağı asla hayal kırıklığı yaratmamakla ünlüdür... Ancak zirveye ulaştığında, coşku tamdır. J.K. Place'in zarif verandası altında yer alan Casa Tua, asaletle yüceltilmiş, özenle hazırlanmış ürünlerle yükseltilmiş bir gastronomi ortaya koyuyor. Ekstra zeytinyağına batırılmış ev yapımı focaccia'nın, aile yadigarı domates yastığının üzerinde Artigianale DOP burrata'nın veya 36 ay fesleğen-limon-parmesan soslu mükemmel al dente spagetti alla Nerano'nun ve kabak brunoise'nin tabağı yumuşacık bir şekilde süslemesinin keyfini çıkarın! Yeşil Mekanın tatlılığının tadını çıkarmak için akşamınıza tiramisu veya babà limoncello gibi geleneksel bir tatlıyla devam edin.

82 Rue de Lille, 75007 Paris / @casa_tua__

OMA

Narin, şiirsel, nostaljik… Koreli Şef Ji-Hye Park'ın melez mutfağını (yeniden) keşfederken içinizden pek çok duygu akacaktır! OMA'nın yerini değiştirmeyi seçtiği yer, sıcak ve rahat ortamındaki Château des Fleurs'du. Paris ile Seul arasında yer alan basit, özgün ve rahatlatıcı bir mutfağın ruhunu koruyor. Mutfak harikalarından oluşan bir geçit töreniyle şaşırtmaya devam etmek için tercih edilen bir adres.

19 Rue Vernet, 75008 Paris / @omacuisine

Le Bar Des Prés



Cyril Lignac'ın son adresi Le Bar des Prés, Sol Yaka'yı titretiyor. Sıcak atmosferi ve belle époque tarzı dekorasyonuyla moda dünyasının kalbini çoktan kazandı. Süperstar şef tarafından revize edilen ve değiştirilen suşi ve Kaliforniya rulolarının tadına bakmak için uğrayın.

25 Rue du Dragon, 75006 / @bardespres

Le Maisie Café

Place Vendôme'da “olunması gereken yer”. Maisie, iki gösteri arasında soğuk sıkım meyve suyu veya vegan yemeği eşliğinde enerjinizi yeniden şarj etmek için ideal bir yerdir. Kesinlikle denemeye değer: matcha çayı enerji topları.

32 Rue du Mont Tabor, 75001 / @maisiecafe



Le Bambou

Bu Tayland restoranının tropik dekorasyonu, kitsch olmaktan çok uzak, en deneyimli moda tutkunlarını baştan çıkardı. Moda Haftası sırasında kadife bir kanepede otururken egzotik bir yemeğin tadını çıkarmak için elbette arkadaşlarınızla bir akşam yemeği rezervasyonu yapın.

23 rue des Jeûneurs, 75002 / @bambouparis

La Guinguette D’ Angèle x L’Alcazar

Moda alanında çalışıyorsanız La Guinguette d'Angèle'de vegan yemeklerin tadına bakmışsınızdır. Yemek şirketi L'Alcazar ile işbirliği yaptı ve şimdi pazar günleri brunch sunuyor.

62 Rue Mazarine, 75006 / @laguinguettedangele X @alcazar_paris