Türkiye’nin Toskana’sı Urla'yı görmek ve yaşamak için 10 neden ve damaklarınızda iz bırakacak birbirinden özel şef restoranları...

Doğma büyüme 7 kuşak Urla'lı, Gül Erçetingöz kaleminden sanatla dolu atmosferi, Urla sokaklarında dolaşırken muhteşem Osmanlı ve Yunan eserlerine şahit olacak, şef restoranlarını keşfedecek, butik şarapçıları ve muhteşem koylarına gidecek Ege’nin cennet köşesi Urla ilçesine aşık olacaksınız! O zaman siz Urla'ya henüz gitmediyseniz sizi Urla'ya ve köylerine yakından götüreyim, ne dersiniz?

Doğal güzellikleri, tarihi mirası ve zengin kültürel dokusuyla İzmir Urla'da tüm güzellikleri bir arada bulabileceğiniz, şehrin tüm yoğunluğundan ve stresinden uzak bir yerde yaşamak isteyenler için sizlere şefkat dolusu ve harika yerli insanları, gastronomisi ve bağ yolları ile Urla'nın eşsiz güzelliklerini sunacak. Ege’nin kıyısında doğa, zeytin ve üzüm bağları ile donatılmış Urla’da yaşamak gerçekten ayrıcalıktır! Her ne kadar Urla şu anda Türkiye emlak piyasasında en pahalı bölge olarak ilk sırasını alsa da hala bütçenize uygun yerleri bulma imkanınız var! Çünkü Urla'nın o kadar çok köyü var ki! Bu yazımda Urla'nın sizi büyüleyecek nedenlerini; doğma büyüme ve hala orada yaşayan biri olarak aşağıda sıraladım.

Urla'da Nerede Yenir & İçilir?

Urla Caz Festivali 2023

Bağ Bozumu Rotaları ve çok daha fazlası

Urla ve Köyleri

Ege’nin benzersiz atmosferinde, turkuaz denizi, yemyeşil ormanları, şehir hayatına olan yakınlığı ve ülkenin gastronomi alanında yükselen yıldızı olması sebebiyle Urla geleceğinize yatırım yapabileceğiniz en değerli yatırımlar arasında yer alıyor. Urla’nın parlayan yıldızları ise köyleri! Urla'nın saymakla bitmeyecek ve benim en sevdiğim köyleri sizlere sıralayayım; Kadıovacık, Nohutalan, Zeytineli, Balıklıova, Bademler, Uzunkuyu, Özbek, Bademler, İçmeler, Kuşçular, Zeytinlanı, Barbaros, Gülbahçe, Zeytinler...

Ah bu köylerin hepsi öyle güzel ki; içine girdiniz mi çıkmak istemezsiniz! Kendinize buralardan küçücük toprak, arsa almaya çalışın ve mümkünse aşırı lüks olmayan doğasını fazla bozmayan, kendi çabanızla, kendi alanınıza yetecek evlerinizi yapmaya çalışın derim.

Köyde Yaşam

Yemyeşil çamlar, gümüşi zeytinler ve bağlar ile çevrili Urla köyleri bozulmamış köy hayatını ve geleneklerini deneyimleyebildiğiniz, yerel lezzetleri tadabildiğiniz sakin, sessiz, doğal cevherler. Urla köyleri, mutlaka keşfedilmesi gereken sakinliği ve güzelliği ile sizi büyüleyecek eşsiz güzellikte yerlerdir!

Urla’ya bağlı birçok köy de günümüzde popüler ziyaret merkezleri oldu. Eğer Urla’ya gelirseniz bu köyleri görmeden sakın bu özel bölgeden ayrılmayın. Dingin köy yaşamıyla Barbaros Köyü, eski bir Rum köyü olan Balıklıova, şirin bir balıkçı kasabası olan Özbek Köyü, ilk köy tiyatrosuna sahip oluşu ile ünlü Bademler Köyü ve Bizans hamamlarına ev sahipliği yapmış Gülbahçe.

En Meşhur Köyleri

Uzunkuyu Köyü

İzmir Çeşme otobanında Zeytinler çıkışından çıktıktan sonra ilk karşınıza çıkan köy Zeytinler. Tarım ve küçükbaş hayvancılık ile uğraşmaya devam eden yaşlıca nüfusu ve balık çiftliklerinde çalışan gençleri ile taş evlerinde ve köy kıraathanesinde köy hayatını gözlemleyebileceğiniz, zeytinler ve çamlar arasında yemyeşil bir köy. Zeytinler’e 1 km uzaklıktaki Uzunkuyu Köyü de yemyeşil, tertemiz ufacık bir köy. Uzunkuyu’da ziyarete değer nefis hazineler var.

Barbaros Köyü

Ufak ancak gelişirken özünü korumayı başaran, kadınların işlettiği ev lokantaları ve el işi dükkanları ile kadın emeğine sahip çıkan ve koruyan, vizyonu ve felsefesi ile şehirlere örnek olacak bir köy Barbaros.

Toprakla özdeşleşen geçmişlerini ve de imece geleneklerini yansıtmak ve yaşatmak için 2016’da ‘Oyuk Festivali’ yani korkuluk festivalini başlatmışlar. Eylül ayında gerçekleşen festival için köylülerin hazırladığı korkuluklar sokaklarda geçit törenleri yapıyor. Kimisi süslü kimisi şakacı kimisi de ürkütücü bu korkuluklar festival sonrası ise köyün sokaklarında daimi olarak sergileniyor.

Yağcılar Köyü

‘Havası en güzel yer’ diye anılan, etrafı çam ormanları ve tarım arazileri ile çevrili, sadece iki sokaktan oluşan, tek kahvesi, tek bakkalı olan Yağcılar, ufacık bir köy. Köyün sahili Urla’nın en güzel plajlarına ev sahipliği yapıyor. Demircili Koyu da bunlardan en meşhurudur ve denizi buz gibidir

Kuşcular Köyü

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ‘Ya Helvacılar’da 7 dönüm üzüm bağım, ya da Azmak’ta bir teknem olsun’ diye bahsettiği köy: Kuşçular… 1990 öncesinde tütün tarlaları ile ünlenen Kuşçular’da tütün tarlaları tarihe karışmış olsa da yine tarım ile uğraşan köylülerin, doğal bir yaşam için şehirden buraya yerleşerek bağlar, at çiftlikleri, restoran ve kafeler açanların yaşadığı bir doğa cenneti.

Vino Locale ve Levan Urla, Kuşçular’da yer alan nefis gastronomi durakları.

Özbek Köyü

Osmanlı döneminde Özbekistan’dan göç eden Özbekler’den ismini alan Özbek Köyü, aslında zamanında Rumların ve Türklerin bir dönem huzurla birlikte yaşadığı bir köy. Özbek köyüne gittiğinizde Özbek Keşkek evinden Keşkek yemeden dönmeyin derim ve benden de Şerife teyzeye selam söyleyin:)

Özbek sahile indiğinizde Akın'ın Yeri'nde kabuklu deniz ürünü yemenizi öneririm)

Doğası ve Temiz Havası

Urla ve civar köyleri doğanın sunduğu eşsiz güzelliği ve temiz havasıyla ‘Ege’nin Akciğeri’ olarak tanımlanıyor ve aynı zamanda dünyanın en temiz hava koridorlarından birinde yer alıyor. Üzüm bağları ise sizleri kendine hayran bırakıp, Toskana’da bir gezintideymişsiniz gibi hissettiriyor. Bölge aynı zamanda asırlar boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, arkeolojik kalıntıları ile turizmin, bağbozumu ve enginar şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer alıyor.

Tarihi Dokusu

Doğal havasıyla kendine hayran bırakan ilçe, asırlardır tarihi dokusunu kaybetmemiş nadir yerlerden de biri. Klazomenai Antik Kenti, Karantina Adası, Pergamon, Efes, Agora, Liman Tepe Kazı Alanı, Özbek Köyü ve çok daha fazlası Ege’nin bu güzel ilçesine çok yakın bir mesafede yer almakta. İyon’ların 12 kentinden biri olan Klazomenai Antik Kenti’ni büyük ölçüde içinde barındıran Urla özellikle 1900’lü yıllardan itibaren arkeologlar tarafından yoğun bir araştırma alanı olmuştur. Yapılan kazılarda tarihsel çağların en etkileyici örneklerinin keşfedildiği bu alan koruma altına alınmış durumda. Ve Liman Tepe Kazı alanı 4.000 yıllık geçmişe ışık tutuyor. Türkiye’nin ilk su altı kazı alanı olan Liman Tepe Kazı Alanı’nda yaşam Kalkolitik Çağ’dan Roma Dönemi sonuna kadar yaşam kesintisiz sürmüş. Ege şeridinde bilinen en eski insan yerleşimine rastlanan bu alanda ekonomik ve siyasi otoriteyi simgeleyen “saray” yapılarının da izlerini görebilirsiniz

Yatırımın Doğru Adresi

Müstakil yaşamın sağlığımıza pozitif etkisi Urla'ya birçok yaşam projesine ilgiyi artırdı. Pandemiden sonra Urla, metropol kentlerin karmaşasından uzaklaşmak isteyen ama büyükşehirlerdeki sosyal imkanları da göz önünde bulunduran kişilerin talep gösterdiği bölgelerden biri haline geldi.

Eğitim kurumları da bölgeye yatırımlarını sürdürüyor. İzmir Urla; İzmir Alman Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Türk Koleji, İzmir İtalyan Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Bahçeşehir Koleji, İzmir Urla Boğaziçi Koleji gibi köklü kurumlara da ayrıca ev sahipliği yapıyor.

Zengin Gastronomisi

Ege’nin vazgeçilmez tatları; zeytinyağlılardan deniz mahsullerine, yöresel otlardan tatlılara kadar pek çok lezzeti deneyimlemek için Urla lezzet durağınızda ilk sırada yer almayı hak ediyor. Zeytinyağlı Taze Enginar'ından Boyoz'una, Kabak çiçeklerinden yapılan dolmalardan Deniz Börülcesi'ne, Girit Kabağı Salatası'na kadar birçok lezzet bölgenin vazgeçilmezleri arasında. Zeytin ağaçlarından elde edilen enfes zeytinyağlarının ise tadına doyum olmuyor! Urla'da gastronomik bir şölen yaşamak isterseniz ismi dünyaya bile duyulmaya başlayan şef restoranı Od Urla'ya mutlaka gitmelisiniz hatta şanslı iseniz kendi ismi ile ütetiikleri özel zeytinyağından kaldıysa bir şişe almadan dönmeyin derim!

Kuşçular Köyü'nde yer alan şef restoranı Vino Locale lezzetlerini de deneyimleyin derim. Yine Çeşmealtı Ayşe Hanım Konağı içerisinde yer alan şef restoranı Gia'ya uğramalısınız!

Urla Sanat Sokağı'nda yer alan Suò•lo Urla şef mutfağını da es geçeyin derim!

Bölgede yemek kültürü sosyal etkinlik haline geldi. Urla Ot Festivali, Nohutalan Kavun Festivali, Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, Zeytin Barış Festivali, Uluslararası Urla Enginar Günleri bu özel etkinliklerden bazıları.

Kültür & Sanat Etkinlikleriyle Eğlenceli Anlar Yaşatması

Bağbozumu ve Enginar Şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer alan Urla, açık hava tiyatrosu ile yaz aylarında çeşitli tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Eşsiz atmosferiyle tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan ilçede özellikle yaz döneminde sokak festivalleri düzenlenir. Canlı müzikler, sokak gösterileri, el sanatları stantları ve lezzetli sokak yemekleri bu etkinliklerin önemli unsurları arasındadır. Yaz aylarında, sahil kenarında açık hava sinemaları kurularak film gösterimleri yapılıyor. Bu yıl 3. yapılan Urla Caz Festivali benzersiz doğasında, konserler, şef buluşmaları, sohbet ve tadım etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, workshop ve atölyeleri Urla Caz ve Gastronomi Festivali'ni caz severlerle buluşturmaya devam edecek

Zeytin ağaçlarıyla kaplı olan Urla'da her yıl Eylül ayında Zeytin Festivali düzenlenir. Festivalde, zeytin ve zeytinyağı ürünleri sergilenir, yöresel yemekler tadılır ve halk oyunları gösterileri yapılır. Zeytinin yanında kokusuyla baş döndüren lavanta da bölgemiz için çok önemli bir yere sahiptir. Bölgede bahar aylarında Lavanta Festivali düzenlenir. Lavanta tarlalarının mor renge büründüğü bu dönemde, doğal güzelliklerin keyfini çıkarmanın yanı sıra çeşitli etkinlikler ve konserler de düzenlenir. Müzikseverler için de cazip bir destinasyon olan Urla’da yaz aylarında çeşitli konserler ve müzik etkinlikleri bölge halkının ve katılanların eğlenceli zaman geçirmesini sağlar. Hem popüler sanatçılar hem de yerel müzisyenler sahnede performans sergiler.

Urla doğal güzellikleri, bisiklet turları, ATV ve motor ile keşifler ve doğa yürüyüşleri için sizlere mükemmel ortamlar sunar.

Şehir Merkezlerine ve Mavi Bayraklı Plajlarına Ulaşım Avantajı

Urla , İzmir şehir merkezine, Adnan Menderes Havalimanı, Çeşme ve Konak’a 25-30 dakika karayolu mesafesinde yer alıyor. Ulaşım açısından avantajlı bir konumda bulunan bu güzel ilçe, Ege’nin mavi bayraklı plajları ve benzersiz tatil lokasyonlarına çok yakın bir konumda. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridini barındıran Ege’nin koyları ve sahilleri dünyanın en çok turist çeken yerlerindendir. Nefes hastalıklarına iyi gelen mineralli suları, doğal koyları, tescilli plajları Altınköy Plajı, Balıklıova Köyü Plajı, Demircili Koyu, Urla Kum Denizi Plajı, Bodrum Koyu gibi doğa harikalarıyla deniz ve kumun tadını çıkarmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Spor Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapması

Urla spor yapmak için en ideal lokasyonda bulunuyor. Özellikle profesyonel sörfçülerin uğrak yeri olan iskele ve Çeşmealtı sahilinde bir çok spor türünü denemek mümkün. Büyülü doğasında yürüyüş yaparken kendinizi rahatlamış hissederken, rüzgâr sörfü, kitesurf, tenis, yelkencilik gibi sporlar ile de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Dünyanın sayılı rüzgar sörfü merkezleri arasında yer alan Urla’da ayrıca rüzgar sörfü yarışmaları da düzenleniyor. Adrenalin ve macera sevenler için kitesurf ve yelken sporları ilgilileri bekliyor.

Gül'ce URLA URLA Notlar

Babacan mahallesi Zafer Caddesi (Sanat Sokağı)

Urla’nın kalbi, Sanat Sokağı olarak geçen Zafer Caddesi. Benim için Babacan Mahallesi doğduğum büyüdüğüm, mahallede yalınayak bir aşağı bir yukarı koştuğum sokaklar! Şimdi hepsi yan yana dizilen tasarım butikleri, konsept mekanlar, sahaf, seramik ve antika tezgahları, restoranlar ve oteller ile dolu ve sizi mest etmeye hazırlar!

Güvendik Tepesi

Urla – Çeşmealtı Güvendik Tepesi’nde gün batımını izlemeniz şart. Böyle bir güzellik olamaz. Genç kızlığımın geçtiği tepedir!

Malgaca Pazarı

Çocukluğumun yalınayak olarak koşup gezdiği büyük büyük dedelerimin kasap, manav, mandra dükkanlarının olduğu Malgaca Pazarı! Urla merkezde yer alan bu pazar meydanı hediyelik el işi ürünler arayanların durağı olmalı. İsminin pazar alışverişi sırasında söylenen ‘Mal kaça?’ cümlesinden geldiğini dedelerim söyledi. Bu meydanda mutlaka Koruk Suyu ve Limonata içmelisiniz ama tabii ki Beğendik Abi Lokantas'ında mutlaka yemek yemeden dönmeyin efsanedir her lezzeti! ;)

Necati Cumalı Evi

Urla, Nobel Ödüllü ünlü Yunanlı şair Yorgo Seferis ve edebiyatımızın ölümsüz yazarlarından Necati Cumalı’nın yaşamını sürdürdüğü bir yer. Necati Cumalı adına açılan bir müze ve anı evi de Urla merkezde yer alıyor. Mutlaka ziyaret edin.

Karantina Adası (kesinlikle gidin)

Karantina Adası Karantina Adası Urla sahiline yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıkla mücadelede kullanılan ada, adını Fransızların 1865’te yaptığı karantina tesislerinden almıştır.

Antik Klazomenai kenti kalıntılarının da bulunduğu 323 dönümlük ada, ilk kez Büyük İskender devrinde karaya bağlandı. Antik çağ bağlantıları zamanla yıkılırken 1955 yılında dolgu alanlar yapıldı. Sit kapsamındaki ada, fiilen Sağlık Bakanlığı kullanımındadır. Adanın müzeye dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Bağ Yolu

Urla Bağ Yolu gezebileceğiniz, şarap tadımı yapıp satın alabileceğiniz bir kaç şarap imalathanesinden oluşan bir yol.

“Urla’nın geçmişi geleceği olacak!” sloganı ile yola çıkan Urla Bağ Rotası’nda altı tane butik şarap evi bulunuyor. Bunlar Urla Şarapçılık, MMG, Mozaik, Urlice, USCA ve Limantepe.

Bağlardan içeriye girdiğinizde kendinizi Toskana’da hissedebilirsiniz. Bağ yolunda sıra sıra dikilmiş Toskana selvileri bile var.

Devam gelecek...