Caz müziğiyle gastronomik lezzetler bir arada: Urla Caz Festivali

Türkiye'nin gastronomi bölgelerinden Urla'da 2019 yılından itibaren lezzet ve caz müziğini buluşturmaya çalışan bir festival olarak hayata geçen "Urla Caz ve Gastromoni Festivali" 11 ve 13 Ağustos arası üç gün boyunca misyon edindiği caz ve bölge lezzetlerini festivale katılanlara yaşatmaya çalışacak.

Urla Çiftlik Otel'de her gün saat 17:00'da gerçekleşecek konserler boyunca katılımcılar Urla bölgesinin gstronomik özelliklerini ve lezzetlerini de tatmak imkanı bulacak.

2019'dan itibaren sadece 2021 yılında pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen festival 3 gün olarak gelenekselleşmeye başladı.

11 Ağustos Cuma - İlhan Erşahin İstanbul Sessions - Fatih Erkoç Kerem Görsev Jazz Project - Önder Focan - Şenova Ülker

12 Ağustos Cumartesi - Cem Adrian - Telvin 4 - Erkan Oğur feat. Doğan Duru - Sibel Köse - Neşet Ruacan - Kapiko

13 Ağustos Pazar - Evgeny Grinko - Melis Sökmen - Korhan Futacı - Tanju Okan Şarkıları Jazz Project - İpek Dinç