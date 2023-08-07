Cenk Eren, North Piers Avlu Alaçatı'da!

Rez: 0532 473 34 82

2023 yaz sezonunda kapıları açan ve açıldığı ilk günden beri tüm gözlerine üzerine çeken North Piers Avlu Alaçatı; 12 Ağustos akşamı "İlk ve Tek Gala" olarak Cenk Eren'i sahnesinde ağırlayacak! Bu muhteşem geccede hem lezzete, hem müziğe tam anlamıyla doyacaksınız...

Ülkemizin güzide şehri İzmir’de, 10 yıldır başarıyla devam eden North Pier’s Konak Pier ve Pier’s Brasserie mekanlarından sonra, Alaçatı’ya bambaşka bir soluk katan North Piers Avlu Alaçatı, fark yaratan konseptiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı! North Pier’s Avlu Alaçatı, bölgeye gastronomik açıdan yepyeni bir soluk katarken aynı zamanda müzik performansları ve çeşitli showlarla eğlencenin ritmini de yükseltiyor.

Alaçatı'nın karmaşasından uzak, sessiz sakin huzurlu bir yer olan Yeni Alaçatı bölgesinde konumlanan mekan; şık ve etkileyici dekorasyon detaylarıyla misafirlerine adeta bir vaha yaşatıyor. Sonsuzluk hissi veren geniş alanıyla, lezzet deneyiminize ve tatilinize ferah bir deneyim sunuyor. Dekorasyonunda yeşilin rahatlatan gücünü bol miktarda kullanan mekan, şık detaylarıyla dikkat çekiyor.