İstanbul: En iyi Spa merkezleri

Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşıyoruz ve yavaş yavaş şehre dönüş başlıyor. Hazır dinlenmiş vücut ve zihne sahipken buna sahip çıkmalıyız ve ayda en az 2 kez Spa deneyimi yaşamalıyız. Modern yaşamın ve İstanbul'un getirdiği yoğun temponun içerisinde kendimizi sıkıştırmaya hiç gerek yok. Bedenimiz ve zihnimizin kısa molalara ihtiyacı var. Sizde aynını düşünüyorsanız ve cevabınız ''Evet” ise artık sadece lüks bir kaçamak halinden çıkıp, mental ve fiziki sağlığımızı beslememin en verimli yollarından biri olan Spa merkezlerinde kendinizi ödüllendirmenin vakti gelmiş demektir. Şimdi sizlere İstanbul'un fiyat aralığı alternatifli en beğenilen ve en iyi seçenekli SPA merkezlerini aşağıda listeliyoruz.

Spa Nedir?

Spa kelimesi, Sudan Gelen Sağlık anlamını taşır. Ayrıca Spanın kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar dayanır. Spa kavramı; su, yağlar ve taşlar ile yapılan terapi ve masajları içerir.

Spa kültürünün çıkış noktası, savaştan dönen askerlerin iyileşmeleri için tedavilerinin gerçekleştiği banyolardır. İlk olarak Avrupa da yaygınlaşmış ardından farklı kültürlerde değişiklikler ile ortaya çıkmıştır.

Kişinin ihtiyacı olan hem fiziksel hem de ruhsal bakımları kapsar. Temel amacın iyileşme olduğu SPA ve wellnes merkezlerinde çeşitli uygulamalar mevcuttur. İstanbul’un en iyi spa wellnes merkezi ile eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Spanın Faydaları Nelerdir?

İstanbul’un en iyi Spa & Wellnes merkezi ile deneyimleyebileceğiniz spanın faydaları şu şekildedir:

· Kan dolaşımını düzenler.

· Toksinlerin vücuttan atılması için uygulanan bir yöntemdir.

· Sindirim sisteminin düzenli çalışması sağlar.

· Romatizmal hastalıkların üzerinde etkilidir.

· Kasların gevşemesini ve rahatlamasını sağlar.

· Kas spazmlarını gidermede etkilidir.

· Zihinsel yorgunluk, tükenmişlik hissi ve stres gibi etkenleri ortadan kaldırır.

· Vücuda rahatlama sağlar.

· Vücudun forma girmesine yardımcı olur.

· Selülitlerin ortadan kaldırılmasında etkilidir.

The Spa at Mandarin Oriental Bosphorus – Mandarin Oriental Bosphorus

Sadece izlemekle bile huzur veren İstanbul Boğazı manzarası karşısında ruhunuzdaki dinginliği yakında hissetmeye hazır mısınız? The Spa at Mandarin Oriental Bosphorus, 3500 metrekarelik geniş ve ferah alanında şehrin en lüks ve kapsamlı Spa, güzellik, sağlıklı ve iyi yaşam programları ile misafirlerini ağırlıyor.

Şehrin Asya mirasından ilham alan ve boğaz açıklığından gelen gün ışığına ev sahipliği yapan The Spa at Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un sunduğu birbirinden farklı terapi ve bakımlarla yoğun tempo içerisinde bir günlüğüne mola verip yeniden deşarj olmayı arzulayanlara kapılarını açıyor.

Hücre Yenileme Özelliğine Sahip Bakım Kapsülleri ve Ritüllerini Keşfedin

The Spa at Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, sahip olduğu iç bahçeleriyle geniş bir Zen bahçesini andırıyor. Ambiyansıyla göz kamaştıran lüks vahada; iki adet güzellik odası, meditasyon ve içsel rahatlama için tasarlanmış ısıtmalı detox ve hücre yenileme özelliklerine sahip Gharieni MLW Amphibia bakım kapsüllerinin ve özel jakuzinin bulunduğu, bahçeye açılan bir VIP odası da dahil, toplam 11 lüks bakım odası yer alıyor. Dingin atmosferiyle öne çıkan bakım odalarına; sauna ve buhar odalarına sahip soyunma odaları, kadın ve erkekler için ayrı ayrı dizayn edilmiş özel Türk hamamları ve bir kapalı havuz eşlik ediyor.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 349 88 08 / [email protected]

Pürovel Spa & Swissôtel The Bosphorus

Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Pürovel Spa, İsviçre Alpleri’nden İstanbul’a uzanan eşsiz bir Spa deneyimi için yoğun tempoya huzur dolu bir mola vermek isteyenler için kapılarını aralıyor.

İsviçre’de üretilen organik esanslı yağlar kullanılarak uygulanan masaj ile zindelik kazanacak, kendinizi Pürovel Spa’nın kendini iyi hissetme ilkesi sayesinde kaya, ahşap, su, bitki örtüsü, İsviçre Dağları’nın değişen mevsimsel özelliklerini yansıtan Alplerin tertemiz havası gibi doğal kaynakların olduğu 4 bin metrekarelik bir alanda bulacaksınız.

Arınmış Duygusunu Yaşamanın Mutluluğu

Pürovel Spa içerisinde çiftlere uygun 3 süit odasıyla birlikte 14 bakım odası, 2 Türk hamamı ve rahatlama salonlarında hizmete sunulan beden deneyimleri, masaj deneyimleri ve rahatlatıcı bakımlar yanı sıra kendinizi zinde ve yenilenmiş hissetmenize yardımcı olacak buhar banyosu, sauna, kapalı yüzme havuzu, pilates stüdyoları, grup fitness sınıfları ve kişisel antrenman alanları bulunuyor. Siz bir yandan bitki çayınızı yudumlarken bir yandan “huzur”u tüm bedeninizde hissedeceksiniz.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0553 295 26 11

Sanda Spa – Hillside City Club Etiler

Spa geleneğini bir metropol alışkanlığı haline getiren ilk’lerden Sanda Spa, “iyi hissetirme” misyonuna uygun olarak bedenini ve zihni yenilemek isteyenler için altmışı aşkım lüks ve dinlendirici terapiler sunuyor. Hızlı ve yoğun geçen bir günün ardından hem beden hem de ruhunu ödüllendirmeye amaçlayanların uğrak yeri olan Sanda Spa ile huzur dolu bir mola verin.

Bedeninizi ve Enerjinizi Yenileme Noktası

Hillside Beach Club’ta açıldıktan sonra, İstanbul’un en merkez yerlerinden biri olan Hillside City Club Etiler’de açılarak yenilenmek isteyenler için kolay ulaşım noktası olan Sanda Spa’da Asian Nirvana, Oriental Dry, Executive Escape ve Energizing Legs ile hayata bir mola verip enerjinizi yeniden kazanabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 352 25 00

Sanitas Spa & Çırağan Palace Kempinski İstanbul

Sanitas SPA, uzman terapistlerin tavsiyeleriyle birleşen eşsiz terapiler ve bakımlarla bedenin ve ruhun ihtiyacı olan her türlü bakımı geleneksel ögeler ile buluşturarak konuklarına sunuyor. Çırağan Palace Kempinski içerisindeki Sanitas Spa uzun yıllardır sunduğu deneyimli bakımında çeşit çeşit masajlar, kişiye özel jakuzileri, süt banyoları, bakımlar, sauna, havuz, fizyoterapi uygulamaları gibi şımartan deneyimler de sunuyor.

Vücudunuzun İhtiyacı Olan Huzur ve Dinginlik

“Sudan gelen sağlık” anlamını taşıyan ve kraliyet ailelerine özel bir tedavi yöntemi olarak geliştirilen SPA terapisi, günümüzde de, bedensel ve zihinsel rahatlama yaşamak isteyenlerin boş zamanlarında başvurduğu bir yöntem. Sanitas SPA da 30 yıllık tecrübeyi Uzak Doğu’nun mistik geçmişini ve esintisini sunan masaj çeşitleri sayesinde vücudun ihtiyacı olan dinginlik, Uzak Doğu’lu terapistlerin usta dokunuşları ile buluşuyor. Tarihin en köklü medeniyetlerinden birinin temsili olan gerçek bir sarayda, Çırağan Sarayı’nda olmazsa olmazlardan bir başka tedavi ise geleneksel “Türk Hamamı”. Türk Hamamı’nda uygulanan kese ve köpük masajı eşliğinde rahatlamanın ihtişamını gerçek bir sarayda yaşamanın büyüsü tarif edilemez. Tüm bunların yanı sıra fitness merkezi, jakuzi, kapalı yüzme havuzu, sauna ve buhar odaları, masaj odaları ve bir kozmetik odası bölümleri de Sanitas SPA’da yerini almakta.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0544 101 34 07

Six Senses Spa & Six Senses Kocataş Mansions

Boğazı’nın en nadide kıvrımı Sarıyer’de Six Senses’ın dünyaca ünlü Holistik Spa ve Wellness hizmetlerini İstanbul ile buluşturan Six Senses Spa, markanın bütüncül sağlık anlayışını ortaya koyan imza masajlar, terapiler ve cilt bakımlarına ek olarak, sürdürülebilirlik felsefesini yansıtan Alchemy Bar ile yorucu bir yaşama ara vermek isteyenleri bekliyor.

Dünyanın En Gelişmiş Cilt Analizli Bakımı Uygulaması

Cilt bakımı konusunda dünyanın en gelişmiş sistemlerini sunan Biologique Recherche’i misafirleriyle buluşturan Six Senses Spa, kullanılan ürünler ve en yeni teknolojilerle dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk kez Biologique Recherche’in tüm ekipmanlarının yer aldığı merkez olma özelliği taşıyan Six Senses Spa’da, kapsamlı cilt analizini de kapsayan bakım hizmetleri ile alışılmışın dışında bir cilt bakımı ritüeli misafirleri karşılıyor. Cilt tipi ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel olarak tasarlanan cilt bakım ritüellerine ek olarak; Biologique Recherche laboratuvarlarında geliştirilen özel ekipmanlarla hayata geçirilen cilt gençleştirme, kolajen desteği ve göz çevresi bakımları ile yeni mevsimde daha genç ve sağlıklı bir cilde kavuşacaksınız.

Hamilelere Özel Masaj

Doğu ve Batı’nın modern tekniklerinin hayat bulduğu Six Senses Spa, beş bakım odası, üç farklı hamamı, güzellik ve anti-aging merkezi, el ve ayak bakımlarına ek olarak fitness ve nörobilimden faydalanan terapilerle fark yaratırken, misafirlere holistik wellness anlayışı ışığında unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Hamilelerin de unutulmadığı ikonik Six Senses masajlarında, yeni bir yaşamı müjdeleyen hamile misafirlere özel masajlar sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 355 55 00 / [email protected]

The Peninsula Spa ve Wellness Merkezi & The Peninsula Istanbul

İstanbul’un yeni otellerinden The Peninsula Hotels içerisinde geniş bir Spa ve wellness seçeneği de bulunuyor. Tasarımında ilhamını Roma banyoları ve Osmanlı hamamlarından alan spa merkezinde sekiz bakım odası, iki geleneksel Türk hamamı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, su altı müzik sistemi, macera duşu, buz çeşmesi bulunuyor.

Spa’nın oldukça kapsamlı bir bakım menüsü yer alıyor. Dünyaca ünlü markaların olduğu menüde Margy’s Monte Carlo markasının imza ürünü gold mask, kolajen maskesi, yaşlanma karşıtı terapileri; Ayurveda ilkeleri ve Batı’nın aromaterapi tekniğinin harmanlayan Subtle Energies’in doğal cilt bakımı ve sağlıklı yaşam çözümleri; MBR’ın ürün ve uygulamaları yer alıyor.

Wellness Concierge Hizmeti

The Peninsula’da ayrıca konuklara fitness, mindfulness ve beslenme hedeflerine ulaşmaları, bu fırsatlara özel bir Sağlık Portalı ve 24 saat Wellness Concierge hizmeti aracılığıyla diledikleri zaman erişmeleri de sağlanıyor.

Karaköy’de tarihi Yarımada manzarasına sahip The Peninsula Istanbul, üçü yapımı 1900’lü yılların başlarına uzanan tarihi binalar olmak üzere, toplam dört binadan oluşuyor. Boğaz manzaralı bahçesindeki özel kabanaları da spa misafirlerine sunan otelde kapalı havuzun yanında 25 metrelik açık yüzme havuzu da yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 931 28 88

The Spa & Four Seasons Hotel Bosphorus

İstanbul Boğazı’nın kıyısında konumlanan Four Seasons Hotel Bosphorus’taki The Spa, kişiye özel cilt ve vücut bakımları sunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, metabolizmayı hızlandıran, cildin gençleşmesini sağlayan üç etkili detoks bakımı MLX I³Dome hizmeti de olan spa’da vücut yenileniyor ve yeni mevsime mükemmel biçimde hazırlanılıyor.

Luxury Cilt Bakım Seçenekleri

2.100 metrekarelik oldukça geniş bir alanı olan The Spa, dünyaca ünlü markaların kişiye özel bakım uygulamalarına sahip. Farklı masaj çeşitleri olan spa merkezinde üç etkili detoks terapisi sağlayan MLX I³Dome da var. Her mevsime uygun olarak serin havalar için canlandırıcı; sıcak havalar için de gençleştirme ve yenileme sağlıyor.

Abhyanga Masajı, İsveç ve Derin Doku masajları gibi farklı masaj türlerini de sunan The Spa’da geleneksel Türk hamamı sevenler için de mükemmel bir alan var.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 381 41 60

Chi, The Spa & Shangri-La Bosphorus, Istanbul

Shangri-La Bosphorus Istanbul’un bünyesinde yer alan CHI, The Spa, Asya’nın yüzyıllardır süregelen ritüellerini Türk bakımları ile birleştirerek, beden kadar ruhu ve zihni de dinlendiren zengin terapi seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Şehrin En İyi Çin Derin Doku Masajı

Kökeni dört bin bin yıldan daha eskiye dayanan ve İstanbul’da yalnızca CHI, The Spa’da deneyimlenen Çin Derin Doku masajı arınmak ve dinlenmek için mükemmel bir seçim olarak sunuluyor. Akupunktur ve bitkisel tıp ile birlikte gelişimi ve eski bir iyileştirme sanatı olarak varlığını günümüze kadar sürdürmüş “Chinese Tui Na” masajı, başparmağın kökü veya işaret ile orta parmakların eklemleri kullanılarak dokuya doğru derinlemesine yapılan meridyen masajlar ve akupunktur noktalarına uygulanan basınç ile uygulanıyor ve tıkanan enerji kanallarının açılmasını sağlıyor.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 275 88 88 / [email protected]

NuSpa

Vücudu stresten arındıran, yoğun tempo içerisinde bedeninize yansıyan yorgun ve gergin kasları rahatlatan geniş bir masaj ve bakım skalasına sahip olan Nuspa, öne çıkan terapileri arasında doğanın sunduğu bitkisel yağları içeren aromatik kokulu masajlarıyla da ruhsal arınma sağlıyor.

İsanbul’da 6 Şubesi ile hizmet veren tek SPA

Türkiye’nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif’in bünyesinde yer alan NUSPA, vücudunuzu ve ruhunuzu aynı anda bütünsel biçimde iyileştirecek özel terapileri ile konusunda uzman masörler ve Uzakdoğulu terapistlerce verilen çeşitli terapi seçenekleri mevcut. Çift olarak da bütünsel yenilenmeyi alışkanlık haline getirmek isteyenler için ise Nuspa, Romantic NU, Traditional Thai Therapy, Aromatherapy, Nu Signature Therapy, Ayurveda Therapy, Hot Stone Therapy, Traditional Bali Therapy, Oriental Foot Massage, Harem NU Special ve Specific Nu NuSpa masajları misafirlerin hizmetine sunuyor.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için

Kanyon, 0212 353 09 99

Bebeköy, 0212 263 86 96

Ataköy, 0212 661 71 77

Buyaka, 0216 290 79 22

Ormanada, 0212 201 53 93

G-mall, 0212 232 44 40

Saint Poseidon SPA & Wellness – Acarkent Blue Rezidans

Sağlıklı ve zinde yaşamaya öncelik verenlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan sağlık kulübü; Saint Poseidon SPA & Wellness, SPA ve sağlık paketleriyle dinlenip, bedeninizi tazelemek için eşsiz bir tecrübe sunuyor.

Kendinizi Özel ve Daha Sağlıklı Hissetmek için…

Yoğun ve stresli bir günün ardından dinlendirici ve rahatlatıcı bir deneyim yaşamak istiyorsanız Saint Poseidon’un SPA ve Wellness paketinde bulunan masajları deneyebilirsiniz. Geniş masaj yelpazesi arasında ihtiyacınız olan paketi bulup, yorgun bedeninize bir ödül verirken, cilt ve vücut bakımı hizmetleri sayesinde tepeden tırnağa yenilenmeye hazır olun.

Şu an iki şubesi bulunan Poseidon Spa & Wellness 2020 yılı ile birilikte Mercure Hotel Ümraniye’de hizmet vermeye başlamış daha sonra ikinci şubesini Acarkent Blue Rezidans’ta açmıştır. Tesiste: 6 adet masaj, 1 tane VIP odası, kapalı yüzme havuzu, hamam ve saunası bulunuyor.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0 538 253 64 53 / 0 538 253 64 54 / [email protected]

Spa at JW Istanbul & JW Marriott Istanbul Bosphorus

İstanbul’un ilk JW Marriott oteli olma özelliğini taşıyan JW Marriott Istanbul Bosphorus, tarihi Yarımada’yı kucaklayan, Galata Kulesi, Adalar, Haliç, Kız Kulesi dahil boğazı ve İstanbul’u panoramik gören muhteşem manzarası kadar her biri farklı bir etkiye sahip birbirinden özel bakımları, hamam terapileri, masajları, cilt bakımlarıyla ünlü SPA merkezi Spa at JW Istanbul sadece burada bulabileceğiniz “Güllü Hamam Ritüeli” ile farkını yaşatıyor.

Çok Özel Baştan Aşağı Güllü Spa Keyfi

Osmanlı döneminden günümüze uzanan hamam ritüeline sahip çıkan Spa at JW Istanbul’un imza terapileri arasında öne çıkan “Güllü Hamam Ritüeli” bedenen ve ruhen yenilenmeyi sağlıyor. Geleneksel kese ritüeli ile başlayan “Güllü Hamam Ritüeli”, gül granürlü, organik kil maskesiyle devam ediyor. Hemen ardından gelen gül özlü köpük masajından sonra saçlar şampuanlanıyor ve özenle kremleniyor. Tepeden tırnağa kusursuz bir bakımı deneyimi sunan “Güllü Hamam Ritüeli” cilt dokunuşunu besleyen, nemlendiren, güçlendiren buz terapisi ve organik gül suyu ritüeliyle devam ediyor. Spa at JW Istanbul’un “Güllü Hamam Ritüeli” yüze uygulanan kolajen maskesiyle tamamlanıyor.

Kişiye Özel tek ya da ikili (couple) Spa Suitleri

Her biri konusunda uzman terapistlerin yer aldığı Spa at JW Istanbul’da özenle hazırlanmış hamam ve sauna, buhar odaları, terapi odaları, dinlenme alanları, özel SPA süitleri yer alıyor. Kişiye özel SPA deneyimleri ve imza bakımları ile ünlü Spa at JW Istanbul’un misafirlerine sundukları arasında aromatik masajlar, yoğun kas masajı, stres giderici masaj, çakra volkanik sıcak taş masajı, kişiye özel Spa at JW Istanbul imza masajı, Bali masajı, müstakbel anne masajı, aromatik güllü Türk hamamı, klasik Türk hamamı, hamam keyfi, Griffin ruhu, Spa at JW Istanbul klasiği, çiftler için özel Griffin terapisi, ekspres sırt masajı, ekspres köpük masajı, refleksoloji, kişiye özel parlaklık bakımı, aromatik cilt bakımları, vazgeçilmez güllü cilt bakımı, derin temizleyici cilt bakımı gibi seçenekler bulunuyor.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 806 20 20 / [email protected]

Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı

Burası Türkiye’deki en büyük tarihi hamam. İstanbul’daki birçok mimari güzellikte olduğu gibi onda da Mimar Sinan’ın parmağı var. Mevsimine göre meyveler ve çeşitli baharatlarla hazırlanan şerbet ikram edildiğinde kendinizi imparatorluk yıllarında gibi hissedebilirsiniz. Özel eğitimli uzman tellak, masör ve masözlere kendinizi teslim edin ve dünyaya yeniden gelin. Mesela erguvan yağıyla yapılan aromaterapi masajını deneyebilirsiniz. Yapının mimari özelliklerine de hayran kalacaksınız. Göbek taşının üstündeki desenler harika, hamamın kubbeleri de kurşunla kaplı.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 517 35 35

Cağaloğlu SPA & HAMAM

Sultan Mahmut tarafından yaptırılan Cağaloğlu Hamamı’nda Osmanlı padişahlarının portreleri karşılıyor sizi. Sunulan uygulamalardan 1. Sultan Mahmut paketi iyi bir seçenek. Bu paket önce iki kişi tarafından yapılan kese ve köpük masajıyla başlıyor, ardından özel bir odada ayak masajıyla rahatlıyorsunuz. Bu sırada yüzünüze kolajen maske yapılıyor. En sonunda ise aromaterapi masajı uygulanıyor. Bittiğinde kendinizi girişte resmini gördüğünüz padişahlardan biri gibi hissederseniz, seçtiğiniz bu paket amacına ulaşmış demektir. Cağaloğlu Hamamı’nın içinde 19. Time Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri’nde En İyi Yeni Restoran ödülünü kazanan Lokanta 1741 de bulunuyor.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 522 24 24

Tarihi Galatasaray SPA & HAMAM

İstiklal Caddesi ile Cihangir’i birbirine bağlayan Turnacıbaşı Caddesi üzerinde, Galatasaray Lisesi’nin arka kapısının hemen yanında yer alıyor Galatasaray Hamamı. 1481 yılına dek uzanan bir tarihe sahip. Kuruluş hikayesi de masal gibi. Sultan II. Beyazıt hamamın ve lisenin bulunduğu arsada gezerken tanıştığı dönemin sayılı zatlarından Gül Baba’ya kendisinden bir isteği olup olmadığını sormuş. Gül Baba da yüzyıllar boyu yaşayacak bir mektep ve hamamın olduğu bir külliye inşa edilmesini istemiş. Yatırı hala lisenin sınırlarında bulunan Gül Baba bu uzun vadeli arzusunun gerçekleşeceğini tahmin eder miydi bilinmez. Ancak yirmi birinci yüzyılda hala içinde yıkanabildiğimiz bir hamamın inşasına vesile olmuş. Galatasaray Hamamı’ndaki tellakların elinden geçmiş biri de burada bıraktığı bahşişlerle zamanında haberlere çıkan John Travolta. Türk dizisi sevmeyenleri bile ekranlara kitlemiş olan Muhteşem Yüzyıl’ın bazı sahneleri de burada çekilmiş. Vitray camlı tavanından sarkan görkemli avizesi ve duvarlarındaki çinili kısımlarıyla tarihini modern dokunuşlarla tazelemiş bu hamama gitmişken, ‘Pasha Servis’ alın deriz. Hamam, kese, köpük banyosu ve kırk dakikalık yağlı masaj bu paketin içinde.

Ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için: 0212 252 42 42