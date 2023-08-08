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Şef Osman Sezener ve Şef Emre Şen bir araya geliyor: 4 Hands Dinner

8 Ağustos Salı günü Bodrum'da olanlara harika bir haberimiz var! İki harika Șef Osman Sezener ve Șef Emre Șen; 4 Hands Dinner etkinliğinde bir araya geliyor!

Şef Osman Sezener ve Şef Emre Şen bir araya geliyor: 4 Hands Dinner
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 08-08-2023 12:02

The Bodrum Edition’da 8 Ağustos Salı günü gerçekleşecek etkinlikte OD Urla ve Kitchen Bodrum’un şefi Osman Sezener ile Casa Lavanda’nın şefi Emre Şen bir araya geliyor. İki şefin hünerlerini konuşturacağı 4 Hands Dinner’da imza lezzetlerin yer aldığı bir menü misafirleri bekliyor.

Urla’nın doğasından ilham alarak, tarladan sofraya bir kültürle misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatan OD Urla’nın ve Kitchen Bodrum’un kurucusu Osman Sezener ile bir başka doğadan ilham alan, İstanbul’da bulunan Casa Lavanda’nın şefi Emre Şen, The Bodrum Edition mutfağında buluşuyor.

The Bodrum Edition’da imza lezzetlerini hazırlayan şef Sezener ve şef Şen, 8 Ağustos Salı gerçekleşecek ‘4 Hands Dinner’ etkinliğinde misafirleri unutulmaz bir gastronomi deneyimine çıkartacak. 

Şeflerin menüsü şöyle..

 

Salatalığa Sarılmış Kerevit & Avokado  Yeşil Elma, Lime, Mayonez ; Șef Emre Şen

 

Ahtapot  Patates, Karamelize Soğan ; Șef Osman Sezener

Burrata & Mascarpone Dolgulu Agnolotti  Bodrum Domatesleri, Fesleğen Sosu ; Șef Emre Şen

Limon Sorbe  Fesleğen Granita ; Șef Osman Sezener

Kuzu Sırt  Firik Keşkek, Vişneli Kuzu Suyu ; Șef Osman Sezener

 

Kekikli Şeftali Sorbe  Nektari, Vanilyalı Panda Cotta, Beze ; Șef Emre Şen

Petit Four ; Șef Osman Sezener 

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