Şef Osman Sezener ve Şef Emre Şen bir araya geliyor: 4 Hands Dinner

The Bodrum Edition’da 8 Ağustos Salı günü gerçekleşecek etkinlikte OD Urla ve Kitchen Bodrum’un şefi Osman Sezener ile Casa Lavanda’nın şefi Emre Şen bir araya geliyor. İki şefin hünerlerini konuşturacağı 4 Hands Dinner’da imza lezzetlerin yer aldığı bir menü misafirleri bekliyor.

Urla’nın doğasından ilham alarak, tarladan sofraya bir kültürle misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatan OD Urla’nın ve Kitchen Bodrum’un kurucusu Osman Sezener ile bir başka doğadan ilham alan, İstanbul’da bulunan Casa Lavanda’nın şefi Emre Şen, The Bodrum Edition mutfağında buluşuyor.

The Bodrum Edition’da imza lezzetlerini hazırlayan şef Sezener ve şef Şen, 8 Ağustos Salı gerçekleşecek ‘4 Hands Dinner’ etkinliğinde misafirleri unutulmaz bir gastronomi deneyimine çıkartacak.

Şeflerin menüsü şöyle..

Salatalığa Sarılmış Kerevit & Avokado Yeşil Elma, Lime, Mayonez ; Șef Emre Şen

Ahtapot Patates, Karamelize Soğan ; Șef Osman Sezener

Burrata & Mascarpone Dolgulu Agnolotti Bodrum Domatesleri, Fesleğen Sosu ; Șef Emre Şen

Limon Sorbe Fesleğen Granita ; Șef Osman Sezener

Kuzu Sırt Firik Keşkek, Vişneli Kuzu Suyu ; Șef Osman Sezener

Kekikli Şeftali Sorbe Nektari, Vanilyalı Panda Cotta, Beze ; Șef Emre Şen

Petit Four ; Șef Osman Sezener