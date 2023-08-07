Rotamızı Antalya’ya çeviriyoruz: The Royal Castle Bistro renkleriyle tanışın!

Renklerine, enerjisine bayılacağınız bir mekan önerisiyle karşınızdayız. Antalya’nın güzelliklerle dolusu Lara’da konumlanan The Royal Castle Bistro; hem ambiyansı hem lezzet seçenekleriyle sizi bambaşka dünyalara yolculuğa çıkarıyor.

Antalya’nın en popüler mekanları arasında ilk sıralarda yer alan The Royal Castle Bistro; muhteşem manzarasıyla da dikkat çekiyor. Dünya Mutfağı’nın klasikleşen lezzetleri ve Anadolu Mutfağı’nın yerel tatları The Royal Castle Bistro’da sizi bekliyor!

İster arkadaş buluşmaları, ister romantik kaçamaklar!

The Royal Castle Bistro, günün erken saatlerinden kahvaltı ile başlayan lezzet yolculuğuna; keyifli öğle yemekleri, tatlı ve kahve molaları, damaklara iz bırakan akşam yemekleri ve kokteyl kaçamakları ile devam edebileceğiniz bir mekan. Kahvaltılarında özellikle organik reçellerini kesinlikle denemelisiniz!

İster tek başınıza ister arkadaşlarınız, aileniz ve sevdiklerinizle… İsterseniz kahkahası bol arkadaş buluşmalarında; dilerseniz de romantik bir buluşmada tercih edebilirsiniz.

The Royal Castle Bistro’da keyif dolu bir şarap kaçamağı yapmak isterseniz; yanında mutlakala Bruschetta’larını denemelisiniz.

Çılgınlık yapma modunuzdaysanız da size tavsiyemiz kesinlikle Buffalo Wings olacak!

Akşam yemeği için de harika bir seçenek arıyorsanız; bizim önerimiz kesinlikle Fırında Levrek!