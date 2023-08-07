Rotamızı Side’ye çeviriyoruz: Alma’da lezzet önerileri!

Side’nin büyüleyici antik yapısı ve tarihi dokusundan aldığı ilhamla hayat bulan Alma; yaz sezonu boyunca da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Bölgenin gastronomi konusunda ilklere imza atan mekanı Alma; cezbeden ambiyansıyla da farkı yaratanlardan.

Alma’ya attığınız ilk adımda, burada farklı bir şeylerin olduğunu anlıyorsunuz. Sofistike detaylarla canlanmış, doğanın gücünü sonuna kadar kullanmış bir ambiyansın içinde buluyorsunuz kendinizi. Yunanistan’dan getirilen ve yıllara tanıklık etmiş - tam 450 yaşında!- zeytin ağacının heybeti ilk anda sarıyor sizi. Antalya’dan gelen portakal ağaçları, Bodrum’dan gelen limon ağaçları… Doğanın tüm cömertliği ve heybeti Alma’da bekliyor sizi.

Her ayrıntısıyla çok özel!

Alma’dan lezzet önerilerimize geçmeden önce; bu harika ambiyanstan biraz daha bahsetmek istiyoruz. Gerçek anlamda detaylara o kadar incelikli zevkler saklanmış ki, bunları anlatmadan duramayız! Mesela masalarında kullanılan mermerler; İtalya’nın Toskana bölgesinden özel olarak getirilmiş. Masaların gövdeleri ve sandalyeler Tik Ağacı’ndan imal edilmiş. Duvar taşları ise Manavgat’ın taş ocaklarından çıkarılan özel kayalardan tasarlanmış.

Tarladan sofraya!

Alma; tarladan sofraya en doğal lezzeti yakalamayı başaran mekanlardan! Her lokmada bu tazeliği, doğallığı ve mevsimselliği hissedebiliyorsunu. Mesela; kokteyllerde ve yemeklerde kullandıkları nane, fesleğen, biberiye gibi bitkileri kendi bahçelerinden yetiştiriyorlar. Meyve ve sebzeleri lokal üreticiden temin ediyorlar. Yani bu mutfakta tamamen doğallık ön planda!

Alma’nın yeni lezzetlerinden radarımızı takılanlar

Trüflü Ebi Tempura Roll: Kızartılmış karides üzeri; salatalık, araladı, yeşil soğan, saman patates ve trüflü mayonezin buluşması!

Kabuğunda Midyeli Risotto: Alma’nın yenilikçi mutfak anlayışıyla; midyenin denizden gelen tazeliği, pırıl pırıl Akdeniz esintileriyle buluşuyor ve Risotto’nun kremsi dokusuyla mükemmel bir uyum yakalıyor.

Deniz Ürünleri Yahni: Risk, domates, siyah zeytin ve zeytinyağlı kıtırlar.

Kokteyl önerisi: Exotiko!

Meyve ve alkol notalarının mükemmel uyumu; tropik rüyanızı bir yudumda gerçeğe dönüştürüyor.