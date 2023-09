Rotamızı Urla’ya çeviriyoruz: Vino Locale’in gastronomik dokunuşları

Yoluna doğadan aldığı ilham ve mevsimden aldığı canlılıkla devam eden Vino Locale; fark yaratan lezzet dokunuşlarıyla dikkat çekenlerden. Tamamen doğadan ve mevsimsellikten aldıkları lezzet ilhamı ve yeşilin sonsuz huzurunu sunan ambiyansıyla kesinlikle yaşanması gereken gurme bir deneyim!

Vino Locale; Urla’nın Kuşcular Köyü’nde bulunuyor. Bölgenin ve sunduğu doğanın, her an tüm nimetlerinden yararlanıyorlar. Gölgesiyle hayran bırakan Zeytin ağaçlarının, mis kokulu Enginar tarlalarının ve görkemli Üzüm bağlarının tam ortasında konumlanıyor.

Doğanın cazibesine kendinizi bırakın!

Salı’dan Pazar’a 14:00 - 23:00 saatleri arasında, 15 yaş üstü misafirlerini ağırlayan Vino Locale; menüsünde tamamen doğallığa önem verenlerden. 30 kişilik bir kapasiteye sahip; o yüzden mutlaka önceden rezervasyonunuzu yaptırmanız gerekiyor.

Yörenin doğasından aldıkları gücü, menülerinden her daim mevsimine uygun lezzetlere yer vererek kullanıyorlar. Mekanın damaklardan silinmeyen lezzetlerine Şef Ozan Kumbasar imzasını atıyor.

Ege’nin bereketinden beslenen bir Anadolu Mutfağı!

Vino Locale’in her ay düzenli olarak menüsü değişiyor. Her an tazeliği koruyor ve doğanın sunduğu trendlere ayak uyduruyorlar.

Panzanelle Salad & Goat Cheese: Renkli domates, gevrek ve keçi peyniri

Grouper Fish: Lagos, pazı ve havuç