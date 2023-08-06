Türkiye'nin bilinmeyen; denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan tatil beldeleri

AVŞA ADASI

Türkeli Adası adıyla da bilinen Avşa Adası, İstanbul’a yakınlığı ile öne çıkıyor. Marmara Denizi’nin güneybatısında yer alan Avşa Adası, Balıkesir'e bağlı. İstanbulluların ekonomik tatil yeri seçeneklerinden birisi olan Avşa Adası'na son yıllarda çevre illerden de yoğun ilgi var.

Feribotla kolay ulaşılabilen Avşa'da her yere dolmuşlarla gidilebiliyor. Halk plajlarından denize girebilen adada bisiklet gezileri ve doğa turları yapmak mümkün.

Denize girmek ve güneşlenmek için önerilen noktalar şunlar: Altınkum Plajı, Kadınlar Plajı, Çınar Koyu, Mavi koy ve Kumburnu. Altınkum Plajı ve Kadınlar Plajı'nda deniz derin olmadığı için çocuklu aileler için ideal.

Avşa'da Bizans döneminden kalma Hagios Georgos manastırı da ziyaret edilecek yerlerden.

MARMARA ADASI

Marmara Denizi'nin en büyük adası, Şarköy ve Kapıdağ Yarımadası arasında bulunuyor. Üzüm bağları ve büyük zeytinlikleri var.

Marmara Adası İstanbul’a deniz yoluyla 2,5 saat, Erdek’e de 22 deniz mili kadar uzakta bulunuyor. Adaya gelmek isteyenler için Silivri, Erdek, Tekirdağ, İstanbul ve Avşa Adası’ndan kalkan feribotlara binmek mümkün.

Deniz ve yeşilliğin bir arada bulunduğu Marmara Adası, Bozcaada ve Gökçeada'ya göre çok daha hesaplı ve sakin. Ücretsiz halk plajı ve uygun fiyatlı çay bahçeleri bulunuyor.

Marmara Adası'nda görülebilecek yerler;

Asmalı Köyü: Eski Rum evleri bulunan köy merkeze 15 km uzakta. Balık ve organik zeytin almak için ideal bir nokta. Uygun pansiyonlar da var.

Manastır Koyu: Çakıl plaj sevenler için ideal. Adanın merkezinden kalkan motorlara koya gidilebiliyor.

MERSİN, TAŞUCU

Mersin’in sevilen tatil beldesi Taşucu da ekonomik tatil yerlerinden biri. Motel, pansiyon ve apartlar birçok tatil yöresine göre uygun. Taşucu’na gitmek için Silifke'den geçiliyor. Silifke’den Taşucu 12 kilometre uzaklıkta. Uçakla gelecekler için Adana havaalanını tercih etmeleri öneriliyor. Taşucu'den KKTC’nin Girne limanına da her gün deniz seferleri düzenleniyor.

Susanoğlu: Mersin’de denizin en temiz olduğu bölgelerden biri olan Susanoğlu’nda birbirinden uygun apartlar, pansiyonlar ve oteller bulunuyor. Susanoğlu otelleri arasından seçim yaparken Susanoğlu Plajı yakınında konumlanmanız avantajınıza olacaktır. Ücretsiz halk plajı da olan bölgede su sporu aktiviteleri, beş yıldızlı otel seçenekleri de yer alıyor. Silifke ilçesine bağlı olan Susanoğlu, Silifke merkezine de oldukça yakın. Özellikle yoğurdu ile meşhur olan Silifke’de süt ürünlerinin lezzeti de bir başka.

Mersin’de en çok tavsiye edilen tatil bölgelerinden bir diğeri ise Tisan Yarımadası. Yeşilovacık ilçesine bağlı olan Tisan’da, deniz manzaralı yeşil alanlar bulunuyor.

Merrsin'de gusto lezzetler deneyimleyin!

* 1) Özkan Tantuni

* 2) Has Develiler Baklavacısı

* 3) Gündoğdu İskender

* 4) Memoşcan Tantuni

* 5) Ciğerci Yakup

* 6) Çağlar Köy Konağı

* 7) İzzet’in Yeri Balık Restoran

* 8) Cezeryeci Kadir

* 9) Narlıkuyu Kayraçtepe Kahvaltı Evi

* 10) Kervan Humus

TEKİRDAĞ, UÇMAKDERE

Uçmakdere, Tekirdağ ilinin rahatlatıcı atmosferini en güzel şekilde yansıtan yerlerden birisidir. Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesine bağlı olan Uçmakdere beldesi, yemyeşil ağaçları, birbirinden güzel kamp ve sportif aktiviteler için özel olarak ayrılmış alanlarıyla her yaz binlerce turisti ağırlıyor.

Uçmakdere’nin denizi Türkiye’nin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir yumuşaklığa ve berraklığa sahip. Tekirdağ Belediyesi’nin ilgilendiği bölgeye girişler de ücretsiz.

Uçmakdere’de hemen her evin bahçesi kafeterya olarak hizmet veriyor. Kasaba halkının sıcacık karşılamalarıyla, köy bahçelerinde kahvaltı edebilirsiniz.

Uçmakdere Otantik Kır Bahçesi ise henüz keşfedilmeyen özel mekânlardan. Mükemmel bir deniz ve yemyeşil dağ manzarası olan kır bahçesi, Uçmakdere Köyü yakınlarında ve özellikle gözlemeleriyle çok sayıda övgü alan mekanlardan olmayı başarıyor.

KEŞAN, ERİKLİ

Edirne'nin Keşan ilçesinin kasabası Erikli, İstanbul’dan 250 kilometre mesafede. Enez gibi Saros Körfezi içerisindeki Erikli’nin denizi, balık restoranları çok seviliyor. Sahil kafeleri, salaş balıkçıları, ücretsiz plajlarıyla ünlü. Erikli olağanüstü güzellikleriyle, gün batımı ve gün doğumu manzaralarıyla mutlaka görülmesi gereken tatil yerleri arasında.

Bölgede Saros Körfezi kıyılarında dinlenebilir, mükemmel denizinin tadını çıkarabilirsiniz.

Erikli’nin ekonomik otel ve pansiyon seçenekleri de denizin hemen yanı başında bulunuyor.

EDİRNE, ENEZ

Edirnelilerin yazlık almakta en çok tercih ettiği yer Saroz Körfezi'ndeki Enez. Türkiye'nin batı ucundaki Enez, sakin ve temiz deniziyle biliniyor. İstanbul'dan de her yıl çok sayıda tatilci ağırlıyor. İstanbul’a 270 kilometre mesafede. Enez'de, Gala Gölü ile Pamuklu Göl ve Ayasofya Kilisesi görülebilir.

Edirne'de gusto lezzetler deneyimleyin!

* 1) Aydın Tava Ciğer

* 2) Ciğerci Niyazi Usta

* 3) Edirne Ciğercisi Kazım & İlhan Usta

* 4) Köfteci Osman

* 5) Gazi Baba Meyhanesi

* 6) Kırkpınar Kasap & Restaurant

* 7) Kemal Usta

* 8) Keçecizade

* 9) Arslanzade

* 10) Tatlı Konağı

ÇANAKKALE, GEYİKLİ

Türkiye’nin en düşük fiyatlı konaklama imkanlarına ulaşabileceğiniz Geyikli, mükemmel tatil bölgelerinden. Ezine ilçesine bağlı olan Geyikli, mükemmel bir sahile ve halk plajına ev sahipliği yapıyor.

Geyikli’den yarım saat uzaklıkta olan Bozcaada’ya da tatiliniz içerisinde yer verebilirsiniz.

Geyikli’de çam ve zeytin ağaçlarından gelen mis kokuları içinize çekebilir, Bozcaada manzarasını izleyerek dinlenebilirsiniz.

Buram buram çam kokan meşhur Geyikli kolonyalarından almayı da unutmayın.

Ata Demirer’in "Eyvah Eyvah" komedi filmi serisi de bu konumda çekilmiştir.

Eğer temiz hava ve deniz tatil için aradığınız en önemli unsurlarsa ve ekonomik bir plan yapmaya çalışıyorsanız Geyikli’de uygun fiyatlı aile tatil yerleri bulabilirsiniz.

ÇANAKKALE, GÜNEYLİ KÖYÜ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü, merkezden 10 kilometre uzaklıktaki bir tatil kasabası. İstanbul'dan 3 saat uzaklıkta. Halk plajları, ucuz pansiyon ve motelleri, sakin kumsalı var. Suyu serin ve sığ.

ÇANAKKALE, BABAKALE

Asya kıtasının batıdaki en uç noktası olan Babakale Köyü, Çanakkale'ye bağlı. Tarihi açıdan oldukça zengin olan bu köy Osmanlın'ın son kalesine de sahip. Deniz ürünleri de oldukça fazla ve lezzetli olan bu Çanakkale köyünü ilk fırsatta gezilecekler arasına ekliyoruz.

ÇANAKKALE, ASSOS

Midilli Adası’na karşı bir tatil yapmaya ne dersin? Tam olarak Midilli Adası’nın karşısında olan Assos, ülkemizin oksijeni en bol olan yerlerinden biri. Havası o kadar temiz ki oksijen sarhoşu olacaksın. Ayrıca Assos’un çok romantik bir atmosferi var. Sevgilinle ya da eşinle romantik bir kaçamak yapabilirsin. Denize girebileceğin el değmemiş güzellikte ve tertemiz denize sahip birçok koy var Assos’ta. Özellikle Kadırga Koyu’na gidip yemyeşil manzaraya karşı yüzmenin tadını çıkarabilirsin. Kadırga Koyu’na yakın konumlanan pansiyon ve oteller de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Assos genelinde butik oteller daha yoğunlukta ve her bütçeye göre seçenekler var.

BALIKESİR, AKÇAY

Kaz Dağları’nın yakınında konumlanan Akçay’da tatilin yeşil ve mavinin uyumuyla dolu olacak. Termal kaynakları ve tertemiz havasıyla sağlık sorunları olanlar da Akçay’ı sıklıkla tercih ediyor. Özellikle Güre Kaplıcaları, her yıl birçok turisti ağırlıyor. Buraya gidip şifalı suları deneyebilirsin. Akçay’dan döndüğünde kendini çok sağlıklı hissedeceksin. Akçay’ın en güzel kumsalı, Altınkum Plajı. Gün boyu burada huzurlu vakit geçirebilirsin. Kaz Dağları çevresinde bulunan Çamlıbel Köyü de Akçay’a 6 kilometre uzaklıkta. Bence Akçay’a gitmişken bu köyü de mutlaka gezmelisin. Gerçek bir köy kahvaltısını, büyük şehirlere kıyasla, uygun fiyata ve yerinde yapabilirsin. Akçay’da konaklamak için denize sıfır otelleri ya da termal tesisleri tercih edebilirsin. Tüm konaklama seçenekleri oldukça ucuz. Özellikle yaz dönemi için erken rezervasyon yaparsan daha ekonomik bir tatil yapabilirsin.

Çanakkale'de Gusto lezzetleri deneyimleyin!

* 1) Yalova Restaurant

* 2) Sardalye

* 3) Kadir Usta

* 4) Asil Balık Evi

* 5) Hektor Şarap Evi & Restaurant

* 6) Balıkçı 286

* 7) Tarihi Zafer Peynir Helvacısı

* 8) Yükseloğulları Ezine Peyniri

* 9) Bozcaadalı Veli Dede Fırını

* 10) Bozcaada Çiçek Pastanesi

İZMİR, GÜMÜLDÜR

İzmir'de, gözde tatil yerleri Çeşme, Urla, Alaçatı gibi noktalardaki fiyatlara göre daha uygun tatil rotalarından biri Gümüldür. İzmir'e 50 kilometre mesafedeki Gümüldür, şehre yakın ve belediye otobüsleri veya İzban ile de ulaşılabiliyor.

7 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olan Gümüldür'de mavi bayraklı plajlar, ucuz moteller ve apartlar bulunuyor.

Gümüldür'deki önerilebilecek noktalar şöyle:

Klaros (Kehanet Merkezi): Ahmetbeyli plajının 3 km ötesinde bir antik İon kenti. Artemis heykelleri, Apollon’un oturan heykeli ve diğer Helenistik dönem yapıtları bulunuyor.

Orman Kampı: Çadır yerleri ve büyük piknik alanlarıyla tercih edilebilir.

Deniz Pınarı: 80 hektarlık bir alanı kaplayan Deniz Pınarı sahilinde dinlenme tesisi ve camping alanları mevcut. Deniz ve orman bir arada.

İZMİR, SIĞACIK

İzmir Türkiye’deki ilk sakin şehir olma niteliğindeki Sığacık, son yıllarda turist akınına uğruyor. Yavaş şehirciliğin özelliklerine kasabanın her noktasında rastlamak mümkün. İzmir’den kalkan belediye otobüsleri, dolmuşlar veya özel araçla gidilebilir.

İZMİR, BİRGİ KÖYÜ

Birgi Köyü İzmir’in az bilinen tarihi köylerinden. Ahşap eserlerin ilk tarihi örneklerinin bulunduğu Birge Köyü, Türk sanatının en önemli tarihi noktalarından biri.

Birgi’de Beylikler döneminin en önemli tarihi eserleri de asırlara meydan okuyor.

Anadolu Beyliklerinden biri olan Aydınoğulları’nın o dönemde yaptıkları ahşap camilerde birbirinden güzel kalem işi süslemeler yer alıyor.

Eğer tarihi eser ziyaretleri gerçekleştirmeyi seven biriyseniz, Birgi’deki tarihi eserleri gezebilir, Birgi’nin tertemiz plajında huzurun ve sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Üstelik köyde konaklama imkânları da oldukça ekonomik.

AYDIN, DİDİM

Aydın'ın turistik ilçesi Didim, antik kalıntıları, ormanları, uzun ve temiz plajlarıyla yabancı turistlerin de yoğun tercih ettiği yerlerden. Özel arabayla gelmek isteyenler de İzmir’den 2 saat, İstanbul’dan 8 saat ve Ankara’dan 9 saat süren bir yolculuk sonunda ilçeye ulaşabilirler. En bilinen plajları şunlar: Altınkum, Akbük Plajı, Manastır Koyu, Akvaryum Koyu, Cennet Koyu, Sağtur Plajı, Dalyanaki Koyu.

AYDIN, KUŞADASI

Aydın’ın en popüler beldelerinden Kuşadası, denizi ve eğlenceli ambiyansıyla ön plana çıkan bir rota. Ülkemizin en ünlü deniz tatili rotaları arasında olan Kuşadası’nda çok sayıda çocuk dostu ve aquaparklı otel seçeneği bulunuyor. Bu oteller ekonomik olmaları, masmavi denizi ve çocuklara yönelik aktiviteleri ile çocuklu aileler tarafından her daim ilgi görüyor.

Artemis Tapınağı, Güvercinada, Küçükada Kalesi ve Yılancı Burnu, Kuşadası’ndayken mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

Kadınlar Denizi Plajı, Kuşadası Sahil ve Pamucak Plajı’nda denize girip keyifli zaman geçirebilirsiniz. Eğer Aquapark ayrıcalığı sunan otellerden birinde kalmıyorsanız çocuğunuzu Adaland Aquapark’a götürebilirsiniz.

Kuşadası’na gitmişken mutlaka görmeniz gereken bir diğer yer de İzmir sınırlarındaki Efes Antik Kenti. Araç kiralama seçeneğini değerlendirerek Kuşadası’na yaklaşık 25 dakika uzaklıktaki bu tarihi yeri keşfedebilirsiniz.

AYDIN, GÜZELÇAMLI

Bunca zaman Kuşadası’nın yanı başında saklı kalmış Güzelçamlı’yı hiç duymadıysan bugün tam zamanı. Güzelçamlı’nın en bilindik ve popüler yeri, Dilek Yarımadası Milli Parkı. Zengin bitki ve hayvan çeşitliliğiyle bilinen bu parkta doğal güzelliklerine hayran bırakan koylar da var. Bu koyların denizi o kadar temiz ve berrak ki saatlerce yüzebilirsin. Ayrıca parkta bulunan Zeus Mağarası’na uğrayabilirsin. Bu mağarayla ilgili ilginç bir gelenek de var. Parkın adı “Dilek Yarımadası Milli Parkı” olduğu için mağaranın girişindeki bölüme bez bağlayıp dilek diliyorlar. Sen de böyle yapmak istersen yanına bağlayabileceğin bir bez parçası almayı unutma. Gelelim fiyatlara. Konaklama seçenekleri, ülkemizin popüler tatil beldelerine kıyasla oldukça ekonomik. Yeme içme ve aktiviteler de bütçeni zorlamayacak.

İZMİR, ÖZDERE

İzmir’in ev sahipliği yaptığı muhteşem tatil beldelerinden biri olan Özdere, Ege kıyısında tatil yapmak isteyenler için muhteşem bir alternatif sunuyor. Ev sahipliği yaptığı tarihi mekanlarla da dikkat çeken Özdere, sakin ve sessiz bir tatil arayışında olanlar için unutulmayacak bir konaklamanın kapılarını aralıyor.

İZMİR, FOÇA

İzmir’de tatil yapabileceğin yerler çok. Az önce Sığacık’tan bahsettim mesela. Şimdi de sıra Foça’ya geldi. Foça aslında Eski Foça ve Yeni Foça olarak ikiye ayrılıyor. Foça’nın tarihi dokusunu ve taş yapılarını en iyi Eski Foça’da gözlemleyebilirsin. Eski Foça’da görebileceğin en ilginç yer, Siren Kayalıkları. İsmi Yunan Mitolojisi’ne dayanan kayalıklarda yaşayan Akdeniz foklarını görebilirsin ama göremezsen üzülme Eski Foça’da yürürken seslerini mutlaka duyacaksın. Sahil şeridi boyunca iskeleler ve restoranlar bulunuyor. Gündüz bu iskelelerden denize girip akşam yemeğini sahil kenarındaki restoranlarda yiyebilirsin. Merak etme restoranların hepsi uygun fiyatlı.

BALIKESİR, AYVALIK

Bir diğer önerimiz hem İzmir’e hem de İstanbul’a yakın konumuyla öne çıkan Ayvalık. Balıkesir'e bağlı Ayvalık güzel koyları, sunduğu renkli manzaraları ve uygun fiyatlı butik otelleriyle çocuğunuzla birlikte tatil yapabileceğiniz en güzel beldelerden. Lezzetli dondurmaları, lunaparkı, tarihi çarşısı ve tabii ki de temiz plajlarıyla belde hem deniz tatili yapmak hem de bol bol eğlenmek isteyenler için çok uygun.

Cunda Adası, Edremit, Sarımsaklı gibi popüler noktalara yakın oluşu sayesinde sıklıkla tercih edilen Ayvalık’ta iki kişi için ortalama gecelik konaklama ücreti 645 TL’den başlıyor. Ayvalık’a en kolay ulaşım yollarından biri de havayolu. Bunun için tek ihtiyacınız ise bir Edremit uçak bileti.

İzmir ve çevresinde gusto lezzetleri deneyimleyin!

Kumrucu Şevki

Kordon Yengeç Restaurant

Adabeyi Balık Restaurant

Köfteci Mehmet Irmak

Kahveci Ömer Usta

Tarihi Yudumla Şerbetçisi

Bizim Lokanta

Serkan & Hamza Midye

Sevinç Pastanesi

Reyhan Pastanesi

Üniversite 2 Unlu Mamuller

Söğüşçü Cimbom

Tarihi Asansör Restaurant

Topçu Restaurant

Boğaziçi Restaurant Balık & Ocakbaşı

Kokoreççi Asım Usta

Doyuran Manisa Kebap Salonu

Veli Usta Balık Pişiricisi

Ayşa Boşnak Börekçisi

Kaymakçı Yoğurtçu Hasan

Ristorante Pizzeria Venedik

Tarihi Adil Müftüoğlu

Uğur Lokantası

Çelebi Unlu Mamuller

Meşhur Bomba

Urla Beğendik ağbi

Özbek Keşkek evi Urla

Bay Nihat Ayvalık Cunda

KARABÜK, SAFRANBOLU

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Safranbolu adeta bir açık hava müzesi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Safranbolu, işlek kervan yollarının üzerinde de bulunduğu için tarih boyunca önemli bir nokta olmuş. Sokaklarında bulunan her bir Osmanlı evinin tarihi dokusu apayrı güzel olan Safranbolu, uygun fiyatlı bir hafta sonu tatili için ideal. Ankara’dan Safranbolu otobüs bileti fiyatları 40 TL’den başlıyor. Tarihi konakların restore edilmesiyle hizmet veren Safranbolu otellerinin gecelik konaklama ücretleri de gayet uygun. Safranbolu’ya gittiğinde buranın meşhur safranlı lokumunu da tatmanı öneririm. Yemeye doyamayıp dönerken de yanına almak isteyeceğine eminim. Buraya kadar gelmişken Tokatlı Kanyonu’nu da mutlaka ziyaret etmelisin. Kanyonu izlemek için yerden 80 metre yükseklikte inşa edilmiş Kristal Teras’a da çıkmalısın. Türkiye’de bir ilk olan Kristal Teras’ın tabanı kırılmaz camdan yapılmış ve tamda uçurum kenarında yer alıyor. Terastan kanyonun harika fotoğraflarını çekebilirsin.

BARTIN

Karadeniz’in 3 bin yıllık geçmişe sahip ilçesi Bartın, Amasra'nın adı kraliçe Amastris’ten geliyor. İki limana ev sahipliği yapıyor. Restoranları, pansiyonları oldukça ucuz. Bartın Ankara’dan 306 kilometre, İstanbul’dan da 456 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bölgede bulunan Amasra Kalesi’ni ziyaret edebilir, harika manzara fotoğrafları yakalayabilirsiniz.Bölgedeki en iyi lokantalardan biri olan ve deniz kıyısında yer alan Mustafa Amca’nın Yeri’nde taze balık ızgaralarının tadını çıkarabilirsiniz.

İstanbul veya Ankara’nın büyükşehir koşturmasından yorgun düştüyseniz ve ucuz tatil seçenekleri arıyorsanız Amasra sizin için alternatif bir tatil kaçamağı yeri olabilir.

Otobüs veya özel araçla kolayca gelinen Bartın Amasra’ya yılın her dönemi şehirlerarası otobüs seferleri düzenleniyor.

AMASRA

Bartın ilinde yer alan Amasra’da Bozköy, Kuruçaşile Plajı, Yeraltı Plajı, Çakraz Plajı, Güzelcehisar Plajı gibi plajlar bulunuyor.

Kasaba tatillerini seven biriyseniz, Amasra’da tarihi konakların bulunduğu sokaklarda dolaşabilir, bu evlerde konaklayabilir, güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

Tatil yerleri Türkiye listelerinde ismini duymaya alışkın olmadığımız ilçelerden olan Amasra’da özellikle butik otel fiyatlarının çok uygun olması dikkat çeker.

Amasra'da gusto lezzetler deneyimleyin!

Canlı Balık Restaurant Mustafa Amca’nın Yeri 1945

Çeşm-i Cihan Restaurant

Sahil Balık Restaurant

Amasra Sofrası

Çınar Restaurant

Işıkaltın Otel & Restaurant

Mavi Yeşil Balık Restaurant

Türkan Hanım’ın Yeri

Lütfiye

Lotis Restaurant

KASTAMONU, VALLA KANYONU

Pınarbaşı ilçesine bağlı olan Valla Kanyonu, Muratpaşa Köyü’ne oldukça yakın.

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliğine sahip olan Valla Kanyonu, Küre Dağları’nı birbirinden ayırıyor.

Doğal güzellikleri sevenler için eşsiz bir lokasyon olan Valla Kanyonu, Devrekani Çayı’na da yuva olmuş durumda.

12 km boyunca uzanan kanyona, giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Bölgeye en yakın ucuz oteller Pınarbaşı ilçesinde yer alıyor.

MUĞLA, AKYAKA

Gökova Körfezi’nde yeşil ve mavinin en güzel haline ev sahipliği yapan Akyaka, Türkiye’de ucuza tatil yapabileceğin noktalardan biri. Uygun fiyatlı Akyaka otelleri yanında kamp alanlarının bolluğu sayesinde bütçe dostu bir tatil yapabilirsin. Çadırını Azmak Nehri manzarasına karşı kurup sabahın erken saatlerinde ayılmak için buz gibi suya girerek güne başlayabilirsin. Akyaka kitesurf yapmak için çok elverişli bir belde. Eğer tatilini farklı deneyimlerle unutulmaz kılmak istersen kitesurf dersleri alabilirsin. Tabii bu kursların ücretlerinin tatil bütçene uygun olup olmadığını karar vermeden önce mutlaka kontrol etmelisin. Kurslar senin bütçene uygun değilse Akyaka’da bisiklet kiralayarak doğanın içinde turlayabilirsin. Azmak Nehri’nde tekne turlarına da katılmanı öneririm.

MUĞLA, BÖRDÜBET

Öyle bir yer düşünün ki, aklınıza gelebilecek en doğal tatil alanı. Marmaris'in en güzel koylarından biri olan Bördübet koyu, ormanın içinde konumlandırılmış otelleriyle ziyaretçilerine güzel, huzurlu, doğayla iç içe bir tatil sunuyor.

MUĞLA, YANIKLAR KÖYÜ

Muğla’nın Fethiye’ye bağlı köylerinden biri olan Yanıklar Köyü, birbirinden güzel tarihi konak otel ve butik otel seçenekleri sunuyor.

Akdeniz ve Ege’nin birleştiği en güzel noktalardan olan ve en uygun tatil yerleri listesine eklenen Yanıklar Köyü, doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Avokado, mandalina ve zeytin ağaçlarının arasında yer alan köy, tertemiz deniziyle de ideal tatil yerleri arasına girmeyi başarıyor.

Eğer doğa ve tarih ile iç içe bir tatili tercih ediyorsanız, Yanıklar Köyü tam da size göre.

Yanıklar Köyü’nde Yeşil Vadi’yi de ziyaret etmeden geçmemeniz tavsiye edilir.

Yeşil Vadi Parkı’na minik bir giriş ücreti vererek giriş yapabilir, deniz manzarasını seyrederek dinlenebilirsiniz.

Uygun fiyatlı tatil köyleri araması yapıyorsanız Yanıklar Köyü mevkiinde bulunan tesislere göz atabilirsiniz.

FETHİYE, KELEBEKLER VADİSİ

Muğla Fethiye’ye bağlı olan Kelebekler Vadisi, manzarasıyla her göreni büyüleyen özel bir alan.

Tatil yerleri Bodrum listelerinde sıkça önerilen ziyaret noktalarından biri olan Kelebekler Vadisi, yeşilliklerin arasında yer alıyor.

Tatil yerleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan ve Fethiye’nin henüz keşfedilmemiş nadir bölgelerinden biri sayılan Kelebekler Vadisi’nin çok yakınında birbirinden uygun fiyatlı otel ve pansiyonlar bulunuyor.

Gitgide kalabalıklaşması öngörülen bölge nispeten Egede uygun fiyatlı tatil yerleri listenize alabileceğiniz bir seçenek diyebiliriz.

Bu bölgenin çocuklu aileler için değil de özellikle arkadaş grubu tatilleri için çok daha uygun olacağını da belirtelim.

Bölgede kamp yapmak için müsait olan çok sayıda alan da mevcut.

Bu alanlarda kamp kurarak otel masrafından da kurtulabilirsiniz.

Kelebekler Vadisi’ne yakın mesafede bulunan birinci sınıf restoranlar listesinde ise Unique Restaurant yer alıyor.

Akdeniz lezzetlerine ilginiz varsa Unique sizin için güzel bir tercih olabilir.

En ucuz ve keşfedilmemiş tatil yerleri Ege Bölgesi’nin harika koylarında saklanıyor.

DALYAN

Ege’nin Akdeniz’i kucakladığı noktada gerçek bir doğa harikası: Dalyan! Caretta Caretta’ların evi olan Dalyan, 2008’de The Times tarafından Avrupa’nın en güzel açık alanı olarak seçildi. Bu tatil beldesinin çamur banyoları da oldukça meşhur… Buraya geldiğinizde mutlaka bir tekne turuna katılmalı ve Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kaunos Antik Kenti’ne ve ihtişamıyla göz dolduran kral mezarlarını görmelisiniz. Çünkü Dalyan’da tekne keyfi yapmak ayrı bir zevk…

DATÇA

El değmemiş güzellikler denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Datça, Özel Çevre Koruma Bölgesi olmasından dolayı da bozulmamış doğasıyla cennetten bir köşe gibi… Bodrum’a yakınlığıyla dikkat çeken Datça, bol oksijenli ve temiz havasıyla eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Datça, trekking, sörf, yelken gibi birçok doğa ve su sporları için de olanak sağlıyor

ALANYA, KLEOPATRA KOYU

Tatil yerleri Antalya seçenekleri arasında bulunan Alanya’da yer alan güzel koyun 2 km uzunluğunda güzel bir plajı bulunuyor.

Bu koyla ilgili bir efsane de hala gündemde.

Mısır kraliçesi Kleopatra’ya aşık olan Markus Antonius, ona olan aşkını kanıtlamak için koydaki kayaların üzerine Kleopatra’nın profilini oydurmuş.

Gün batımında ortaya çıkan silüeti görmek için bölgeye giden bir çok yerli ve yabancı turistler de var.

Kleopatra Koyu yakınında apartlar ve pansiyonlar, uygun fiyatlı otel seçenekleri de bulunuyor.

Kleopatra Koyu Alanya merkezine çok yakın bir lokasyonda yer alıyor.

Bölgede canlı Alanya sokaklarını keşfedebilir, dolu dolu bir tatil yaşayabilirsiniz.

Alanya’da az bilinen tarihi kalelerden olan Alara Kalesi de eşsiz manzarasıyla tatilinizi renklendiren noktalardan olabilir.

Ayrıca Kızıl Kule Askeri Müzesi’nde harika fotoğraflar yakalayabilir, kendinizi bir savaş kahramanı gibi hissedebilirsiniz.

Alanya'da Quattro Beach Spa&Resort ve Dem Club'ta konaklayabilir; uzun plajında gün boyu süren ikramlar ve yemeklerle tatilin tadına varabilirsiniz