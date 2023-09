Şehrin en serinleten atlayışı: İstanbul’un en iyi havuzları

Swissotel The Bosphorus

Rez: 0212 326 11 00

Şehirde tatil keyfini Swissotel’in masmavi havuzunda yaşamaya ne dersiniz? Şehirden uzaklaşmadan yaz mevsiminin tadını çıkarmak isteyenler Swissotel The Bosphorus İstanbul’un havuz kenarında, Oasis’te buluşuyor. Birbirinden özel kokteyller, lezzetli ve hafif yiyecekler, dondurmalar ve daha pek çok seçeneğiyle Oasis’in menüsü ilgi çekiyor. Yeşillikler arasına konumlanan Swissotel’in açık havuzu; sıcak günlerde size inanılmaz bir vaha yaşatıyor. Oasis, yeşilliklerin içinde, doğayla iç içe bir ortamda havuz başında günün tadını çıkarırken, doyasıya yüzmek isteyenleri bekliyor!

Conrad İstanbul Bosphorus

Rez: 0212 310 25 25

Şehrin tam kalbinde ama bir o kadar da apayrı bir dünyada olmaya hazırlanın! Sıcaklara karşı sportif tavrınızı koyun, anlasın! Conrad İstanbul Bosphorus’un şehrin merkezinde bulunan fakat etrafındaki doğal ağaç ve bitki örtüsüyle şehirden uzaktaymış hissi yaratan açık havuzu kesinlikle denenmeli. Havuz keyfi yapmanın, güneşin tadını çıkarmanın ve yüzmenin yanı sıra, otelin bir çok spor imkanından da yararlanabiliyorsunuz. Sauna ve buhar odasını kullanabiliyor; dilerseniz Gym ve Cardio kullanımlarını da yapabiliyorsunuz.

Mandarin Oriental İstanbul

Rez: 0212 349 88 88

Şehrin kalbinde kusursuz bir tatil deneyimi yaşatan ve her anıyla büyüleyen Mandarin Oriental; Boğaz’ı bir de bu açıdan yaşamalısınız! Otelin tüm yaşam alanları gibi açık havuzu da oldukça iddialı. Hem huzurlu bir kaçamak hem de şehrin ışıltılarının keşfi için kusursuz bir deneyim. Boğaz’ın masmavi sularıyla bütünleşen havuzun kenarında kokteylinizi içmeyi ihmal etmeyin deriz!

Six Senses Kocataş Mansion

Rez: 0212 355 55 00

Biri İstanbul’da sonsuzluk havuzu mu dedi? Six Senses Kocataş Mansion, her karesinde bambaşka bir huzur ve keyif yaşattığı yaşam alanlarıyla dikkat çekenlerden. Yalnızca otelin Spa misafirleri için kullanıma açık olan havuzu, tek kelime ile muhteşem. Büyüleyen bir Boğaz manzarası eşliğinde, mavi ve yeşilin buluşmasına tanık oluyorsunuz. Six Senses Spa ise Boğaz’ın en nadide kıvrımında misafirleriyle buluşuyor. Otelin koru alanında konumlanmış yemyeşil bir bahçe içindeki Six Senses Spa, nefes kesen Boğaz manzarası ile alışılagelmişin dışında bir Spa konseptini misafirleriyle buluşturuyor.

Çırağan Palace Kempinski

Rez: 0212 326 46 46

Tarihi bir yapı, ikonik bir duruş! Şehrin klasikleri haline gelen Çırağan’da her an unutulmaz detaylar ile süsleniyor. Etkisi altından çıkamayacağınız bir Boğaz manzarası eşliğinde, sarayda açık havuz keyfi kesinlikle bir başka oluyor! Sabah 09:00 itibariyle kapıları açan havuz; serinletici bir kaçamağın çok daha ötesine geçenlerden.

Raffles İstanbul

Rez: 0212 924 02 00

Gün ışığının İstanbul semalarındaki dansını izlemek için Lounge 6’ten daha güzel bir yer yok: Lounge 6! Capcanlı hatırlayacağınız yaz anıları, sevgilinizle başbaşa uzanacağınız sabahlar veya çocuklarla havuzda oynayacağınız akşamüstü saatleri ile bu alanı dilediğiniz gibi değerlendirmek size kalmış. İki seviyeli havuzun ışıltılı turkuazı cam kaplı devasa gökdelenlerin yansımalarına ev sahipliği yapıyor. Havuzun derin olmayan kısmında bulunan projektör ekran, sizi akuatik film geccelerine davet ediyor. Yüzme seanslarının arasında, susuzluğunuzu Long Bar’ın imza kokteyllerinden biriyle giderebilir ya da havuz kenarında hem hafif hem enfes bir yemeğin tadını çıkarabilirsiniz. Duygusal lüksün zirve noktasını burada deneyimleyeceksiniz.

Hilton İstanbul Bomonti

Rez: 0212 708 30 00

Şehrin stresini ve yorgunluğunu atmak isteyenler için Hilton Istanbul Bomonti tam şehrin kalbinde lezzetli yemekler eşliğinde havuz keyfi sunuyor. Hilton İstanbul Bomonti’nin Avrupa’nın en büyük ve ödüllü Eforea Spa’sında bulunan açık havuzu; Hem otel misafirlerine hem de rezervasyon yaptırarak gelmek isteyen tüm ziyaretçilere açık.

Grand Hyatt İstanbul

Rez: 0212 368 12 34

Şehir hayatında inzivaya hazırlanın! Gastronominin, eğlencenin, konforun ve ambiyansın aynı çatı altında buluştuğu Grand Hyatt İstanbul’un göz kamaştıran ve aynı zamanda inanılmaz dinlendirici bir yapıya sahip açık havuzu her detayıyla özenle hazırlanmış. Yeşillikler içinde setlerden oluşturulan havuz ve şezlong alanları sıcakları unutulmaz bir keyfe dönüştürenlerden. Havuz Spa üyeleri ve otelde konaklayan misafirler için ücretsiz; sezonluk üyeliklerle de indirimli fırsatlardan bu havuzu kullanmanız mümkün.

Four Seasons Hotel Bosphorus

Rez: 0212 381 40 00

Açık havuz keyfine büyüleyici bir dokunuş yağan Four Seasons Hotel Bopshorus, her anıyla unutulmaz! Boğaz’ın ve İstanbul’un 17. Yüzyıl ile buluşmasına tanıklık edebileceğiniz otelin havuzu; arıtılmış deniz suyu ile dolduruluyor. Muhteşem bir mimarinin eseri olan bu havuz keyfine dilerseniz The Spa’nın terapistleri tartından açık havada masa ve cilt bakımını da ekleyebilirsiniz.

Park Hyatt İstanbul - Maçka Palas

Rez: 0212 315 12 34

Nişantaşı’nda cool bir Roof keyfi sizi bekliyor. İstanbul’un kalbinin attığı noktalardan biri olan Nişantaşı’nda konumlanan Park Hyatt İstanbul’un terasında yer alan havuzuyla, içimizi serinleten şıklar arasında! Gün her anı sevdiklerinizle sıcak havayı avantaja çevirebileceğiniz Park Hyatt İstanbul; ruhunuzu beslediği kadar damaklara da unutulmaz bir deneyim yaşatanlar arasında. Mevsimin en taze lezzetlerinden hazırlanan menüsünde; raw, vegan, vejeteryan ve glütensiz ürünler dikkat çekiyor.

Fairmont Quasar İstanbul

Rez: 0212 403 85 00

Japonca'da “yüzen dünya“ anlamına gelen Ukiyo, otelin beşinci katında yer alan eşsiz tasarıma sahip açık sonsuzluk havuzu ile konuklarını, yaz güneşinin altında başka bir dünyaya götürüyor. Dikkat çekici bir dekora panoramik Boğaz manzarasının eşlik ettiği açık havuz, enfes kokteyllerin ve atıştırmalıkların sunulduğu havuz barı ve hafta sonları servis edilen enfes barbeküsüyle, yaz aylarında sizleri bekliyor.

DoubleTree by Hilton

Rez: 0216 542 43 44

Moda’da gökyüzü ve denizin İstanbul'un muhteşem panoraması ile buluştuğu ödüllü bir teras havuzu! Anadolu Yakası’nın en keyiflileri arasında kendini gösteren DoubleTree by Hilton’un terasında bulunan havuzu; her detayı ile sonsuz bir keyfi sunanlardan. Kadıköy sahil şeridinde yer alan ve İstanbul Anadolu Yakası'nın en güzel lokasyonlarından birinde sıra dışı mimarisiyle dikkat çeken DoubleTree by Hilton İstanbul Moda, Kadıköy İskelesi ve metroya yürüme mesafesinde olup, şehrin diğer önemli noktalarına kolay ulaşım imkanı da sunuyor.