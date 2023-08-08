Gül Erçetingöz ile bilmediğiniz bir Bodrum turuna çıkıyoruz!

Bodrum: Akdeniz'in en göz alıcı mekanı

Adlandırılamayacak kadar küçük ada parçaları ve içinde yüzülmeyecek kadar az bilinen lagünler - Türk Rivierası Bodrum. Akdeniz'in en göz alıcı mekanlarından biri haline geldi....

Bodrum'da öğleden sonra güneşi alçalıyor, bir rüya kadar puslu ve suyu altın rengine boyuyor. Koyun sessizliğinde bir grup kız ve erkek yüzüyor, kafaları foklar kadar kaygan, kahkahaları denizin üzerinde bir şarkı gibi zıplıyor, Ege ile Akdeniz'in buluştuğu yerde, turkuaz sahillerinde denizin rengi değişen gökyüzü kadar şahane Bodrum günleri...

Yaklaşık 100 yıl önce İstanbullu bir aristokrat, yazar ve şair olan Cevat Şakir Kabaagaçlı burada üç yıl sürgüne gönderildiğinde Bodrum'un yıldızları hizaya girmişti. Bir kulübede! Bir sahilde yaşadı ve elbette Bodrum'a aşık oldu ve otuz yıl kaldı. Yerel sünger avcıları ona su altı hazinelerini gösterdi. Halikarnas Balıkçısı olarak, Homeros'un batık şehirleri, Yunanlıların ve Romalıların, azizlerin ve havarilerin, Antonius ve Kleopatra'nın izlerini taşıyan ebedi mavi diyarı hakkında yazdı, yazdı, yazdı. Cevat Şakir'in Mavi Yolculuk fikri, tüm İstanbul sosyetesini yazları mis kokulu kıyılarda guletlerde yelken açmak için Bodrum'a getirdi.

1970'lerde Bodrum, Türkiye'nin en göz alıcı yeri olarak ortaya çıktı. Benimde 90'larda genç kızlığımın geçtiği Bodrum Bodrum'umdu Hadigari barı, Veli barı , Azmak Başı, in ve cin'in top oynadığı Türkbükü en sevdiğim yerleriydi ve en popüler zamanlarıydı Ve şimdi, soluk mineralli Göltürkbükü koyunda, yalı güverteleri, bir tavla tahtası gibi yan yana dizilmiş yağlı uzuvlarıyla parlıyor. Birkaç 10 yıl önceden itibaren Avrupalıların ve Amerikalıların Türk Rivierası'nda tatil yapmaktan neredeyse vazgeçemediği tek lüks yerlerden biri oldu ve şu anda hala hızla en popüler ve lüks yerlerden biri olarak dikkat çekiyor ve dünya markalarına ev sahipliği yapıyor.

Maçakızı Oteli'nin sahibi Sahir Erozan; "Ambiyans iyi, hizmet bu kadar iyi olunca insanların hafızalarından Bodrum silinmiyor." diyor ve tüm bu hareketliliği ve güzelliği şeytani bir sırıtışla inceliyor.

Yalıkavak Marina

Ve bu doğru. Bodrum 2019'da bir patlama ile geri döndü, daha önce hiç olmadığı kadar patladı, Yarımada'nın büyük alanlarını bir sonraki seviye otellere dönüştüren şık açılışlarla dolup taştı. Eski favoriler yeniden canlandırıldı; Nicolas Sarkozy de seksi ve tenha Amanruya'ya saklananlar arasında yer aldı. Büyütülmüş Yalıkavak Marina, gemide Monets ve Rothkos bulunan süperyatları barındıracak kadar derin ve gösterişli oldu.

Yalıkavak Marina'ya bu yıl gelip demirleyen süper yatlar arasında, Ian Schrager'in alametifarikası olan bembeyaz minimalizm ve çarpıcı orantıları ile Marina'yı gezenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

The Editon Hotel

Bodrum Edition otel içinde yer alan Peru Mutfağı'nın yıldız şefi Diego Muñoz, otelde konaklayanlara harika lezzetler sunuyor! çocukların paddleboard'larda oynaştığı kumsaldaki yumuşak kum ve Balear house müziği ithal eden Bodrum Edition'ın barı Discetto'nun içinde yer alan pembe disko topu yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekmeyi her zaman başarıyor.

Six Sense Kaplankaya

Anakaradaki suyun karşısında, misafirler Kaplankaya'nın Anhinga sahil barında, tamamen yetişkin bir kalabalık bakır bardaklardan kokteyller içiyor. Ahinga Bay Od Osman Sezener şeften yaz boyu nefis lezzetler deneyimliyor. Kıyıdan fıstık ve zeytin ağaçlarının arasında yükselen Kaplankaya, yalnızca bir otel değil, yepyeni bir kasaba: bir modernist Six Senses oteli ve destinasyon spa'sı ile son derece iddialı ölçekte bir turbo-akıllı sığınak ve üç açıkta daha fazla otel (Cheval Blanc onaylandı ve açılması bekleniyor) artı Foster & Partners'tan bir yat limanı yapılacağı konuşuluyor...

Kaplankaya'nın yaratıcısı Burak Oymen, 1980'lerde çocukken burada sıcak ve mutlu yazlar geçirmiş, anne babası balıkçı masallarının cezbettiği Türk aydınlarının bir parçasıymış. Bodrum gibi Burak da büyümüş ve servet yapmış; ve servetinin bir parçası ile buradan boş arazi satın almış. “Çocukluğumun Bodrum'unu yeniden yaratmak istedim” diyor. Nostaljinin gücü böyledir. Basitçe başladı, o ve eşi Tereza bir sahil kulübesinde aşk yaşıyorlardı. Uygarlık istiyorlarsa, yelkenlerinde alize rüzgarları, Maçakızı'nda öğle yemeği için teknelerini koydan karşıya geçiriveriyorlardı. Şimdi bu yaşadıkları tüm olanakları misafirleri ile paylaşıyorlar...

Maça Kızı ve Sahir Erozan

Maçakızı, 1975 yılında Sahir Erozan'ın annesi tarafından açıldığından beri Bodrum ruhunu içinde barındırıyor. Otantik Türk ama tamamen uluslararası, güzel ama ilerici, yalınayak ve cehennem kadar seksi. Beyaz badanalı süitler, zakkum ve palmiye ağaçları arasında yamaçtan aşağı doğru iniyor ; sonra sahilde nefis güvertesi ve güverte de yemek, içmek ve denizin kıyısına kadar saatlerce dans etmek için harika bir ambiyans. Mekanın yaratıcısı Sahir her zaman Maça Kızın'da düzenlenen organizasyonların ortasında bulunur, hikayeler anlatır. Kontrolden çıkan türden partiler verir. "Bilirsiniz, iki kıza söylersiniz, onlar 88 kişiye söyler." Konuklar, kahverengi tenli ve saçma sapan ince belli olan güzeller ile ortalıkta dolaşır. Hikayeye göre Kate Moss, yakınlardaki detoks inziva yeri LifeCo'dan erken ayrıldı ve doğruca Maçakızı'na eğlenceye ve içmeye gelir.

İnsanlar günün her saatinde burada dans eder, gelgitlerin ritmiyle dalgalanır. Sahir, kışlarını ilham almak ve yeniden inşa etmek için dünyayı dolaşarak geçirir - geçen yıl Maça Kızı'na yeni bir plaj kulübü ve son teknoloji açık hava mutfağı ekledi.

"Annemin yaptığı gibi güzel, basit yemekler..." diye ısrar ediyor Sahir, tabaklar geldiğinde. Her odada resmi olan annesi mutfakta bir sansasyon yaratmış olmalı, çünkü bu ev yemekleri değil; başarılı ve dünyevi bir bilgelik, mücevher rengi neşeden sonra neşe dolu bir Maça Kızı.

Mutfağında Kömürde ızgara ahtapot, kalın dokunaçları soru işareti şeklinde kıvrılmış, trompet anahtarları gibi emiciler, mercimek kreması ve hindistancevizi sosu ile geliyor. Sarmaşık ve semizotu, közlenmiş patlıcan ve yaprak sarması, baharatlı cennet salataları var. Her gittiğinizde Maça Kızı Restaurant menüsünde sizi zengin bir gastro deneyim bekliyor.

Bodrum Orfoz Restaurant

Lokanta sahibi Çağlar Bozçağa, Bodrum'un sünger avcıları gibi akşam Orfoz'da misafirlerine sunacağı akşam yemeği için gündüzleri yüzüyor ve dalıyor. Geçtiğimiz haftalara kırık ve alçılı bir bacakla 25 metre aşağıya serbest dalış yaparak deniz yatağından sanki bir su altı kileriymiş gibi kestaneler topladı. Öğle yemeğinde teknesinde dilimleyip çiğ yemediği ne varsa, restoranı Orfoz'da misafirlerine servis ediyor.

Halikarnas Balıkçısı'nın diktiği bergamot ağaçlarının beyaz badanalı binaları gölgelediği Bodrum şehrinin en dar sokağında, Zeki Müren'in heykelinin yanında bulunan Orfoz. Begonvillerin altında nefis bir restoran! Mekanın sahibi Çağlar ise koltuk değnekleriyle ortalıkta hep dolanır ve masalara giden meze tabaklarını kontrol eder ve keçeli kalemle 'Chardonnay' ve 'Şiraz' yazan şişelerden ev yapımı şaraplarını misafirlerine ikram eder.

Orfoz'da yemekler hariç Her şey mütevazi görünüyor, ancak sunduğu deniz ürünleriyle sizleri cesur bir lezzet macerasına çıkarıyor. Orfoz çorbasını evde tütsülenmiş yılanbalığı lokmaları ile sunması ise ayrı bir lezzet patlamasıdır; Parmesan ile ızgara istiridye; taş yengeci ve deniz salyangozları ve kabuklarında kocaman istiridyeler, mantis-karides ceviche ve masalarda İstiridyeleri şehvetle yutan insanlar, çiğ peygamberdevesi-karides ceviche'yi denemelisiniz. Elle etiketlenmiş şarap şişeleri kaçak içkiyi ima ediyor olsa da , ancak şarap iyi, temiz ve tatlı; Çağlar'ın belirttiği gibi, 'MÖ 2000'den beri Bodrum'da şarap yapıyorlar.'

Ev yapımı yemekler ve ev yapımı şaraplar burada bir trend, sonsuz bir yaşam tarzı.

GÜMÜŞLÜK

Yarımada'nın sessiz ucunda, Gümüşlük'ün korunaklı sahilinde, kelimenin tam anlamıyla suya yerleştirilmiş rustik restoran masaları sıralanmıştır (bilen Türkler, en iyileri olan Mimoza'ya yönelirler), böylece balıkçı teknelerinin ne yaptığını izlerken ayak parmaklarınızı suya sokup serinleyebilirsiniz.

Gümüşlük'ün yukarıdaki tepelerde gizlenmiş, bohem Limon, muhtemelen her yerden daha iyisi en iyi gün batımı noktasıdır; Gümüşlük Limon'da uyumsuz eski mobilyalar arasında parlak boyalı heykeller ve ağaçtan ağaca dizilmiş, kurutulmuş mevsimlik sebzeler ve annenin efsanevi nane limonatasını sunan aynalı aydınlatma ile harika bir açık hava kafesidir.

Yalıkavak ve Yalıkavak sebze pazarı

akınlarda, 2018 yazında açılan Adalı Kafe: köklü Bodrumlu bir aileye sahip ve mekanda satılan yerel Vin şaraplarının üzümlerini kendileri yetiştiriyor ve yine kendi domateslerini yetiştirdiği serin bir yamaçta mekanın yanında tarlaları var mekan mavi manzarayla buluşmuş en güzel yerlerden biri.

Türkler de İtalyanlar gibi domates hakkında saatlerce konuşabilirler. Bodrum'da pembe olan domatesler en tatlısıdır; Bodrum yerel pazarları en popüler olanlardır. Satıcıların her ürünü keserek müşteriye tattırması ise oldukça keyiflidir. Her ürün pazar tezgahından tadına bakmam için dudaklarıma sunduğu ve kokusunu saçımda ve tenimde bıraktığı en özel ve yerel lezzetleri pazarda arayın. İnsanlar burada hala böyle alışveriş yapıyor.

Bodrum'un tüm beldeleri ve çevresinde yaşlı adamlar gölgede kuru biber dizilerinin altında kahvehanelerde oturmuş deli gibi sigara içiyor, şekerli ve demli siyah çay içiyor ve okey oynuyorlar.

Bodrum'da eski ve yeni bir arada yüzüyor. Şafakta müezzin ezan okurken gençler evlerine ya da otellerine yeni salınıyorlar ve gece onlar için nihayet bitiyor. Açık denizde, pruvası bir yelken balığı kadar keskin olan bir gulet suyu yarıp geçiyor ve Sabahın ilk ışıklarında,Bodrum'un tüm yeni parlaklığında , buradaki sade yaşama nasıl aşık olunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bodrum'da Yeter ki yenecek iyi yemek, içilecek iyi şarap olsun ve birinin teknesi olsun...

Bodrum'da radarınıza almanız gereken adresler

1. Sakin Gündoğan koyunda olan Quizine kahvaltı bahçesi , tarladan sofraya gerçek bir kahvaltı mekanıdır. Sıcak börek (sebzeli yufka), vişne reçeli, biberli sahanda yumurta ve kırmızı renkli Türk çayı için Ankara ve İstanbul'dan kentlileri kendine çekiyor. Yan tarladaki kendi koyunları, tavukları ve inekler tüm yerel lezzeti destekliyor.

2. Akyarlar Koyu'nun uçuk turkuaz suyu, sabah yüzmek için gidilecek en güzel yerlerden biri yapıyor. Kumlu plajı, beyaz badanalı evler ve limanı sıralayan bir avuç deniz ürünü restoranıyla sizi kendine çeker.

3. Sualtı aksiyonu için, yaklaşık 80 metre alçalan inanılmaz dikey resif duvarıyla hem sığ hem de derin deniz dalgıçları için harika bir yer olan Orak Adası'na bir guletle gidin.

4. Rüzgar sörfçüleri, Bitez plajına doğru yol alırlar; sakin koy sabahları yeni başlayanları meşgul eder ve ardından profesyoneller için esinti günün ilerleyen saatlerinde artar.

5. Bitez köyündeki Bodrum Vamos restoranda mandalina ve limon ağaçlarıyla dolu bahçesinde öğle yemeğinde burrata salataları ve pizzalarıyla doludur. Ve Bitez'de yarımadada her gün bir yerlerde pazar kurulmaktadır.

6. Bodrum ve Turgutreis'tekiler iyi bilir, ancak bilgili müşteriler harika peynirler, taze bal ve ev yapımı sabunlar için Ortakent veya Gündoğan'a gider. En iyi deri çanta ve ayakkabılar Bodrum ilçesi Toskana'da bulunur; Sandalet alacaksınız Shafak en iyisidir.

7. Sahil kenarındaki Ortakent Ayana Mes'te akşam yemeği hala bir sır gibi geliyor. Bodrum'un çılgın yaz aylarında bile kumların üzerindeki sofraların neredeyse tamamı, meze, ızgara ahtapot, kabak çiçeği dolması ve deniz spesiyalitesiyle ziyafet çeken yerel yöre halkı tarafından işgal ediliyor.

8. Bir gecce içkisi ve eğlencesi için Yalıkavak'taki Fenix'te narenciye kokteyllerini denemelisiniz Zuma'da muhteşem ambiyansta Sushi deneyimlemelisiniz

9. Orkide Balık, Bodrum’un Göltürkbükü’nde masmavi denizinin kıyısında, eşsiz bir koyda, gün boyu yörenin taptaze lezzetleri ve nefis balık menüsü ile hizmet veriyor. Burada, Türk ve Akdeniz mutfaklarının en lezzetli tatlarını yiyebilir, bir yandan denizin keyfini çıkartırken diğer yandan sevdiklerinizle birlikte keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

10. Bodrum Lucca Beach'te gündüz ve gece ambiyansınının yanında sıradışı lezzetlini ve eğlencesini deneyimlemelisiniz