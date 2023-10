FashionBagsTrends: 2024 Kış ve İlkbahar sezonunun en moda çantaları!

Dünyanın en şık kızlarının çok yakında hangi aksesuarları takacağını size aşağıdaki yazıda anlatıyorum!

Son zamanlarda moda sektörüne en çok çantalar hakim oluyor; inanılmaz boyutlar, akılda kalıcı baskılar ve sıra dışı modeller yakın ilgimizin en büyük nesneleri haline geliyor. En popüler şık kızlar, celebrityler ve influancerler podyumdan yeni çıkmış yeni ürünlerin peşinde: Rihanna, Irina Shayk, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski ve daha birçok diğerleri.

Biz kadınlar en kolay çantalara kapılırız; bu nedenle her moda ayının ardından güncel trendleri değerlendirip kendimize alacağımız favori çantamızı seçeriz. Peki 2024 Kış sezonu ve Yaz sezonu için herkes hangi aksesuarları hayal ediyor? Okumaya devam edelim ;)



Hailey Bieber, Kendall Jenner ve Emily Ratajkowski; Miu Miu çantaların ceplerini beğendiler, bu da gardırobumuzda başka bir trendin başladığı anlamına geliyor.



Diğerleri markalarda aynı çizgiyi takip edip; örneğin, Max Mara, güneş gözlüğü, anahtarlık ve kulaklık koyabileceğiniz cepleri olan daha kadınsı ve özlü bir çanta sundu ve kesinlikle seyahat ederken harika bir seçenek olacaktır!

Düz çanta

2024 Kış/İlkbahar ve Yaz sezonu için Victoria Beckham ve Chanel tam tersi bir yola giderek dünyaya, denizcilik tarzında zarif deri ve payetlerden yapılmış, kumaş alışveriş çantalarını ve iş klasörlerini anımsatan düz aksesuarlar sundu ve bu tür çantalar çeşitli görünümlerimizi kolayca tamamlayabilirler: İlk seçenek olarak 2024 Kışı için takım elbiseler, uzun paltolar veya slip elbiselerle birleştirilebilirler ve ikincisi 2024 İlkbahar ve Yaz için daha renkli ve eğlenceli, deniz melteminde uçan şifon elbiseler, kimonolar ve pareolarla kullanılabilir. ( Ayrıca bakınız: Herkes kıskanıyor: Kraliçe Camilla tüm dünyanın hayalini kurduğu en lüks çantalara sahip!)





Örme çanta

2024 İlkbahar ve Yaz aylarında çantanızda bulunanlar artık sır olarak kalmamalı. Yıldızlar, aksesuarlarının içlerini birbiri ardına göstererek masanın üzerinde sadece dudak parlatıcısı, telefon ve anahtarları değil aynı zamanda Tarot kartlarını, mumları ve en sevdikleri oyuncakları da sergiliyorlar. Bu nedenle büyük örgülerle yapılan çantalar 2024 ilkbahar-yaz sezonunda da trend haline gelecek.



Sert Saplı Çantalar

Bottega Veneta markası alışılmadık bir aksesuar sergiledi: Sardalya balığı şeklinde sapı ile şarap gölgesindeki hasır çanta ve geniş bir sapla değil, tutucu olarak mükemmel bir iş çıkaran demir ve tahta bir balıkla çantayı tamamlandı! 2024 Kış ve 2024 İlkbahar/ Yaz aylarının kesinlikle en trend çantası olacak! Moda tasarımcılarını takip eden Ferragamo, moda tutkunlarına daha ihtiyatlı bir alternatif sundu: Kesin biçimli aksesuar, boncuk ipliklerinin uzandığı sert altın bir sapla süslenmiş ve oldukça şık bir görünümü var!

Süet

Bu sezon moda haftalarında podyumlarda çok fazla deri aksesuar vardı ve asla modası geçmeyecek en pahalı malzeme her zaman deridir. Ancak yeni sezonda marka Givenchy gibi klasik bir çantayla bile dikkat çeken süet çanta konusunda bu sezon ciddi bir rekabet yaşanacak gibi! Süet çantada hangi tonları seçmeli? Artık doğal tonlara güvenerek bir süet çanta arayabilirsiniz: Koyu sarı, kahverengi, bordo, haki tonları kadınları asla başarısızlığa uğratmamıştır.



Kısa Saplı Çantalar

Klasik silüetler sadece kıyafetlerde değil çantalarda da bu sezon sıkça görülebiliyor. Böylece dünya tasarımcıları 2024 sezonu içinde kraliyet ailesi ve First Lady'ler tarafından en sık kullanılan kısa saplı aksesuarları koleksiyonlarına dahil etmeyi tercih ettiler. Büyük ya da küçük olabilirler ama her iki durumda da saplı çantalar her zaman zarif ve mükemmel görünüyor.

XL Beden ve XXL Çantalar

Büyük çanta trendi geçen yıl belirlendi ve modern kızlar geniş aksesuara o kadar aşık oldu ki tasarımcılar İlkbahar-Yaz sezonu için XL ve XXL çantaların ömrünü uzatmaya karar verdiler! Seçim konusunda herhangi bir kısıtlama yok: Bunlar XXL boyutunda kova çantalar, Tote'lar veya el çantaları olabilir. Ancak bir şart var - hepsini omzunuzda değil elinizde taşımanız gerekiyor!

Yukarıda dünya markalarının 2024 yılında en trend olacak çantalarından sizlere bol bol bahsettim ve size en trend olanlarının fotolarını paylaştım! Bu çantalara Türkiye'de Beymen, Vakko, Vakkoroma gibi mağazalardan ya da internetten ulaşabilirsiniz!

Gelelim şimdi Türk tasarımcıları tarafından tasarlanan en iyi ve trend Türk markası çantalara!

Manu Atelier - @manu_atelier

‘Türk çanta tasarımcısı’ denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Manu Atelier‘i kısa sürede globalde de tanıtmayı başaran tasarımcı iki kız kardeş Merve Manastır ve Beste Manastır Bağdatlı, kendi duruşu olan çanta ve ayakkabılara imza atarak dünyaca ünlü isimlerin stillerinde yer almayı başardılar ve yeni sezon 2023/24 Sonbahar-Kış koleksiyonları ile de göz doldurmaya devam ediyorlar!

Manu Atelier çantalarını en farklı kılan özellikleri ise zamansız parçalar olması ve aynı zamanda dinamik, renkli, fonksiyonel ve modern görünümde olmaları!

Markanın kült modellerinde geometrik ve heykelsi hatların yumuşak ve yuvarlak çizgilerle birleşmesini görebiliyorsunuz bu da markanın DNA’sını oluşturan retro-fütüristik estetikle bir araya gelmesi oluyor. Manu tasarımları aynı zamanda sanattan ve mimariden ilham alan koleksiyonlarla her sezon karşımıza çıkıyor! Özellikle 60’lar -70’ler estetiği ve mimarisinden hoşlanıyorsanız zamansız bir Manu Atelier çanta edinmelisiniz!



Manu Atelier çantalarına nerelerden ulaşabilirsiniz?

Kendi web sitesinden! Vakko ve Vakkoroma'lardan ulaşabilirsiniz

Misela - @miselaistanbul

Mina, Serra ve Lara - 3 kızkardeşin isimlerinin birleşmesinden kurulan Misela ilk çıkışını New York’ta yaptı. Kurucusu Serra Türker Rhode Island School of Design mezunu.

Serra Türker'in 2008'de New York'ta, Tocca isimli Amerikan markasında tekstil tasarımcısı olarak çalışırken kurduğu lüks çanta markası Amerika'daki Vogue editörleri keşfiyle bir çekim ayarlanıyor ve sonrası İngiliz düşesi Kate Middleton'dan Hollywood yıldızı Leann Rimes'a kadar bir çok ünlü ismin kullandığı marka haline gelmeye kadar varıyor. 2012'de Pera'da ilk butiklerini açıyorlar, 2014'te de Bodrum Palmarina şubesini açtılar ve 2023 yılında da en popüler Türk tasarım çanta markasında ilk sıralarda yer alıyorlar! Benimde uzun yıllardır kullandığım markalar arasındadır!

Misela markasını farklı kılan özlellikleri ise kişiselleştirilebilen modelleriyle, özgün renk kombinasyonlarıyla ve eklektik tarzıyla öne çıkmasıdır. Marka ilk yurtdışında başarı yakalayan Türk markalarındandır!

Misela markası ayrıca zamansız “Made to Order” serisine ek olarak yeni “Mega Monogram” koleksiyonunda moda ve spor dünyasını bir araya getiren yeni bir 2023/24 koleksiyonu satışa sundu ve koleksiyon inanılmaz ilgi gördü.



Misela çantalarına nerelerden ulaşabilirsiniz?

Kendi web sitelerinden!

Serena Uziyel - @serenauziyel

Serena Uziyel aslında dünya çapında bir aksesuar tasarımcısı ve kendi adını taşıyan markasını 2019 yılında kurdu ve ilk mağazasını aynı yıl Kuruçeşme'de açtı ve sektöre girdiği günden itibaren Serena Uziyel çanta ve ayakkbıları inanılmaz ilgi gördü!

Serana Uziyel dolu dolu bir kadın; yaşamı farklı ülkelerde yaşayarak ve dünya markalarında çalışarak şekillenmiş ve birikimlerle dolmuş. Türkiye'de Notre Dame de Sion ve Koç Lisesi'nin ardından Parsons School of Design'a gitmiş. Parsons'ta moda ve iletişim tasarımını bir araya getiren çift anadal yapmış ve bu süreçte sadece kıyafet yapmak istemediğini anlayarak modaya dokunmak ve detaylarla bir şeyler yapmak istediğini keşfetmiş ve ayakkabı ve çanta tasarımı kursları almaya başlamış ve bundan çok zevk aldığını anlayarak kendini bu konuda geliştirmeye adamış. Bütün stajlarını Calvin Klein, Donna Karan, Alberta Ferretti, Moschino gibi markaların çanta ve ayakkabı bölümlerinde yaparak geçirmiş ve tezini de ayakkabı ve çanta üzerine yapmış.

Amerika sonrası Avrupa Floransa'ya giden Serena Uziyel orada uzun zaman Prada'da, Ferragamo'da çalışmış, adını Floransa'da ayakkabı sektöründeki herkesin bildiği biri olan büyük zanaatkar 86 yaşındaki Giuseppe ile tanışmış ve onun yanında ayakkabı ve çanta sanatının inceliklerini öğrenmiş ve markasını kurmaya karar vererek Türkiye'ye dönmüş! Eh ne diyelim iyi ki dönmüş ve iyi ki böyle donanımlı bir kadın Türk markasını kurarak adını dünyaya duyurmaya başlamış!

Serena Uziyel markasını farklı kılan özelliklerin başında ise üretiminin İtalya'da, Toskana'da ve Veneto bölgesinde ve Hindistan en özel atölyelerde zanaatkarlar tarafından tek tek el işçiliği ile yapılması. Ayakkabı ve çantada en önemli unsur detaylar ve zanaattır!

Serena Uziyel markasını kullanan kadınlar kesinlikle. Kendine güvenen, meraklı, aile değerlerine ve bağlarına sahip çıkan, geleneklerini özümseyen ve koruyan kadınlardır. Aynı zamanda Serena Uziyel markası modern hayata ayak uydurmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran, ruhuna uygun olanı seçen, stilinde nicelikten ziyade niteliği el üstünde tutan, doğaya, hayvanlara ve insanlara saygısını koruyan kadınlara hitap eden bir marka olarak son yıllarda öne çıkmaktadır.



Benim Serena Uziyel koleksiyonunundan çok sevdiğim bir çantam ve terliğim var. 2023/24 sezonu içinde gözüme kestirip almak istediğim Serena Uziyel çantalarının görsellerini yukarıda sizinle paylaştım! ;)



Serena Uziyel Çanta ve Ayakkabılarına nereden ulaşabilirsiniz ?

Kendi web sayfasından! İstanbul Kuruçeşme mağazasından ve tüm Beymen mağazaları ve online satıştan ulaşabilirsiniz

Mlouye - @mlouye

Renkli ve alışılagelmişin dışında çantalar tasarlayan Meb Seyman çanta bağımlısı biri olarak kendi ihtiyaçlarına göre ilk rüya çantasını tasarlayarak çanta tasarım işine başlıyor. Aslında kendisi Endüstriyel Tasarımcı ve Mobilya Tasarımı üzerine uzun yıllar çalışmış. Hayallerindeki ilk çanta prototiplerini yaptıktan sonra sürecin kendisine ne kadar keyif verdiğini fark ediyor ve böylece bu işi profesyonel olarak yapmaya karar veriyor.

Markayı farkı kılan özellikler ise heykelsi formların ve yumuşak renklerin öne çıkması. Mlouye çantalarda gördüğümüz renkler dönemsel ve sezon olarak değişebiliyor ama formları her zaman bir nedensellik içinde mimari nitelikler taşıyor.

Hem yalın hem de bir o kadar kompleks. Bu çantaya sahip olacak kadınlar eksantrik, öz güvenli, farklı olmayı seven, sanat ve estetiğin hayatı zevkli kıldığına inanan kadınlardır! Gözlerinizi ve ruhunuz besleyecek yerlere seyahat edip, giydiğiniz her şeyi kendine yakıştırabilen ve özgüvenli kadının çantası kesinlikle Mlouye olmalıdır...

Mlouye Çantalarına nerelerden ulaşabilirsiniz?

Ürünlere web sitesi mlouye.com, Vakko ve La Samaritaine gibi dünyanın önemli noktalarındaki perakende zincirlerinden, Milano Via Gesù’daki mağazasından ulaşılabilirsiniz.

Qimu - @qimuofficial

Esin Terzioğlu ve Benan Terzioğlu tarafından 2017 yılında kurulan Qimu, felsefesi gereği nefes kadar hafif çantalar tasarlama misyonunu benimseyen bir marka. Çantaları tasarlayan Esin hanım bu işe kız Benan'ın ısrarları sonucu giriyor ve çanta tasarımcılığına kendini adıyor!

Markayı farklı kılan özellikler ise hafif, zarif ve yalın olmaları! Deri çanta konseptine odaklanan marka, kullanıcılarına değişken koşullara uygun, kullanım kolaylığı sağlayan ürünler sunmakta. Qimu Bags çok ince derilerin, yalın tasarımlarla kullanıcılarına gün boyu hem rahatlık, hem de şıklık sunmayı hedefliyor! Benimde tam 3 Qimu çantam oldu ve hala severek kullanmaktayım!

Özellikle çok seyahat eden kadınlar arasındaysanız ve rafine zevklere ve yalın şıklığı önem veriyorsanız Qimu Bags çanta tam sizlere göre Çantaların hafif olması ve rahatlıkla gerektiğinde bavula yerleşmesi seyahatlerde özellikle tercih edilmesine neden oluyor.



Quimu Çantalarına nereden ulaşabilirsiniz ?

Qimu Bags, kendi web sayfasından online olarak, Instagram’dan sipariş verilerek ve İstanbul’da Bebek Sırr Store’da satılmaktadır.

BooBag İstanbul - @boobagistanbul

Çanta tasarımcısı Burcu Hakyemez markası BooBag İstanbul'u kurmadan evvel, hobi olarak kendisine kullanılmış kahve çuvallarından terzisi yardımıyla bir çanta yaparak başlamış. Sonrasında çantasını çok beğenen arkadaşları kedilerine de aynı çantadan yapmasını teklif edince markanın da hikayesi burada başlamış!

Markayı en farklı kılan özelliği ise sportif, renkli, yüksek kalite çantalar olması! Çantalarda kullanılan yaratıcılık, asırlık gelenek teknikleri, ve benzersiz doğal malzemeler kullanılıp tamamıyla el işçiliği ile yapılması!

kendine güvenen, tarzıyla dikkat çekmek isteyen , moda olanı değil kendine yakışanı ve eşsiz olanı kullanmak isteyen ve doğal elementlere, el işçiliğine ve sanata değer veren, eğlenmeyi seven kadınların kullanabileceği bir marka BooBag...

Boobagistanbul Çantalarına nerelerden ulaşabilirsiniz?

www.boobagistanbul.com’ dan, GiziaGate Nişantaşı, Brandroom Kanyon, Galeries Laffayette İstanbul, Barners-Ankara, Vitruta gibi seçkin satış noktalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Magnol İstanbul - @magnolistanbul

İlhamını Doğadan Alan Tasarımlara sahip çantalar Magnol İstanbul'un kurucusu Tasarımcı Esin Sözer Kalender markasının özünün Magnol, manolya ağacının yapraklarından ilham alarak doğmuş. Tasarımcı Sözer Uzun yıllardır çizdiği desenleri üç boyutlu doğal malzemeler üstünde kullanma isteği ile doğadaki malzemelere yönlenmesiyle, birçok denemeler yapmış ve markasının hikayesi de doğada kaybolmaya yüz tutmuş yaprakları boyayarak başlayıp onların tekrar hayatımıza girmesini sağlamak ile başlamış!

Markayı farklı kılan özellikler ise tasarımcının çantalarında kullandığı günlük yaşamın ileri dönüşüm metotlarına duyarlı olarak, var olan doğal malzemeleri yepyeni işlevleriyle, kullanılabilir ürünlere dönüştürmek olmuş. Tasarımcı yerden topladığı kuru manolya yapraklarıyla başlayan serüveninin şimdi de geri dönüşüm malzemelerden elde edilen polyester kumaş çantalara canlı renkler ve desenlerle hayat vererek oluşturduğu koleksiyonlarla olmuş.

Markanın Son koleksiyonun ismi ise ‘Neolitik’ bu pandemide doğmuş bir marka olarak gelecek nesillere bırakılacak mesajlara dikkat çekme hedefiyle konulmuş bir koleksiyon ismi olmuş! Bu arada Magnol çantaların 2023/24 koleksiyonuna ait bir deseni de tasarımcı Merve Fırat yaratmış ve o desenle yaratılan çantadan bir adet bende var!

Aşağıda size çantamın görselini bırakıyorum!



Magnol İstanbul Çantalarına nerelerden ulaşabilirsiniz?

Magnol tasarımlarına öncelikle online siteden ulaşabilirsiniz. Showroom Beyoğlu’nda Goba Art&Design galerinin içinde yer alıyor. Bunun dışında tüm Vakkorama mağazalarında, Karaköy MaeZae ve AKM tasarım dükkanından ulaşılabilir.

BUNLARA DA GÖZ ATMALISINIZ!

TIKLA! - Yeni sezonun en tarz, stil ve moda kokan hırkaları nasıl görünüyor?

TIKLA! - SS24 Paris Moda Haftası'ndan notlar...