Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılında Tarihi ve Önemi

Büyük Türk Milleti, Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı kutlu olsun

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü Gelibolu Yarımadası’nda törenlerle kutlanıyor..

Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 16 Şubat 1994’te Çanakkale’ye verilen ve Çanakkale Valiliği’nde özel mahfazası içinde korunan, üzerinde “Çanakkale Geçilmez” yazılı altın madalya Türk bayrağına toka edilip göndere çekilecek.

Ve Gelelim, Çanakkale Savaşı’nın Tarihi, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçlarına!

1. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirecek bir etkiye sahip olan Çanakkale Savaşı, dünyanın en önemli muharebeleri arasında yer alıyor. Özellikle Türk tarihinin en önemli Savaşları’ndan biridir. Çanakkale Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri ve Sonuçları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler.

Çanakkale Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 1. Dünya Savaşı esnasında gerçekleşti. 18 Mart 1915 tarihinde başlayan savaş 9 Ocak 1916 yılında büyük bir zaferle sonuçlandı. Nedenleri ve sonuçları ile önemi üzerinde Çanakkale Savaşı dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış en önemli muharebelerden biridir. Aynı zamanda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkede ve dünyada ismini duyurarak güven sağladığı en önemli savaştır!

Çanakkale Savaşı Tarihi

Dünya Savaşının en kritik muharebeleri arasında yer alan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda bu savaşın seyrini değiştirdi. Bu sebepten dolayı dünya tarihine geçmiş en önemli savaşlardan biridir. Bu savaş 18 Mart 1915 yılında başladı ve 9 Ocak 1916 tarihine kadar devam etti. Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşen Savaş Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf devletleri arasında yapıldı. Savaşa daha fazla uzatması ve pek çok ülkede iktidar değişikliğine sebep olmasıyla, çok önemli bir yere sahiptir.

Çanakkale Savaşı Sonuçları

Çanakkale oldukça fazla sonuç ortaya çıkaran önemli bir savaştır. O yüzden bunları madde halinde sıralamak gerekir.

– İngiltere’den 400 bin Osmanlı İmparatorluğu’ndan 500 bin ve Anzaklar ile beraber Fransa üzerinden 125 bin asker bu savaşa katılmıştır,

– Savaşın sonunda itilaf Devletlerinden 250 bin kadar asker ölürken, Osmanlı Devleti’nde lise 253 bin kadar Türk asker şehit olmuştur,

– Savaşın sonunda yeni bir devletin fitili ateşlenmiştir,

– Özellikle Çarlık Rusya’nın ihtiyacı olan yardım ulaşmadığı için, Sovyetler Birliği’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır,

– Devamlı kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti biraz da olsa prestij kazanmıştır,

– Ülke çapında Mustafa Kemal Atatürk’e olan inanç çok daha güçlü noktaya ulaşmıştır,

Çanakkale Savaşı’nın Önemi

Çanakkale Savaşı sonuçları ile beraber dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

– Yenilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye uğratıldı,

– Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile beraber İngiliz emperyalizmi darbe aldı,

– Türklerin eğer isterlerse neler yapabilecekleri tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu,

– Türk halkına çok güçlü bir motivasyon sağladı,

– İngiliz hükümetinin çökmesi ile değişiklik yaşandı,

– Türk tarihinin sonraki zaferleri için önemli bir adım teşkil etti,

– 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin kaybetmediği tek cephedir,

– İstanbul’un işgali gecikmiştir,

– Çarlık Rusya yıkılmış ve bu sayede yeni kurulan Sovyetler Birliği ile Bolşevik dönemi Kurtuluş Savaşı sırasında cephane yardım yapmıştır,

Çanakkale Savaşı’nın Nedenleri

Birçok farkı sebepten dolayı Çanakkale Savaşı oldukça önemlidir. 1. Dünya Savaşı’nda bu cephenin açılmasında çok güçlü nedenler bulunuyor.

– Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemektedir,

– İngiliz ve Fransızların İstanbul’u ele geçirme isteği,

– Ekonomisi gittikçe kötüye giden Çarlık Rusya yardım ulaştırmak,

– Osmanlı Devleti topraklarındaki petrol yataklarını ele geçirmek,

– Balkan savaşlarında yara almış olan Osmanlı Devleti’ni tamamen bitirmek,

– 2 Alman gemisinin Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması,

– Bu nedenler ile beraber Osmanlı Devleti’nin müttefik olan Almanya’nın bu savaşa kazanacağı düşüncesi, bu gibi sebeplerden ötürü Osmanlı devleti savaşa girmiş ve Çanakkale Zaferi dünya çapında çok önemli bir tarih yaratmıştır. Her ne kadar Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yenilen taraf olsa bile, Kurtuluş Savaşı’na ateşleyen en önemli muharebeler arasında yer alıyor. Özellikle Kurtuluş Savaşının baş mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk’e karşı halkın inancı ve saygısı çok yüksek noktaya ulaşmıştır.

Gelelim şimdi Çanakkale Zaferi ile ilgili az bilinenlere

Dünya tarihini değiştiren, tarihimizin en anlamlı direnişlerinden biri olan Çanakkale Zaferi denildiğinde hepimiz Mustafa Kemal’in savaşmayı değil ölmeyi emreden sözlerini, Seyit Onbaşı’yı, Nusrat Mayın Gemisi’ni hatırlıyoruz. Konuya dair az bilinen gerçekler ise şöyle,

Hümanizmin önyargılara galip geldiği savaş

Atatürk’ün, savaşta ölen Anzak askerlerine ve annelerine hitaben yazılmış, “Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” sözleriyle biten mektubunun İngilizce tercümesi, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da bulunan Atatürk Anıtı’nda yazılıdır.

Çanakkale’nin kadın kahramanları

Reşit Paşa Vapuru’nda Çanakkale Savaşı’na katılan Safiye Hüseyin, ilk Türk hemşiredir. Kendisini buradan bir kez daha anıyor ve rahmet diliyoruz.

Çanakkale Savaşında savaşan tüm kadın kahramanlarımızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum; Ne Mutlu Türk Kadınıyım Diyene...