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2023 İngiliz Moda Ödülleri'nde görülen en güzel görünümleri sizler için bir araya getirdim....

Gül Erçetingöz
Gül Erçetingöz
Yayın Tarihi : 05-12-2023 21:19

Her yıl moda dünyasının en büyük isimleri Moda Ödülleri için bir araya geliyor. Bu yıl ünlüler, tasarımcılar ve daha fazla isim bu büyük  etkinlik için Londra'daki Royal Albert Hall'a geldi. Maya Jama ve Kojey Radical'in ortak ev sahipliği yaptığı tören, kazananlar ve adaylar için önemli bir andı! 


Dünyanın dört bir yanından yıldızlar bu yılın en büyük moda başarı öykülerini kutlamak için Londra'ya geldi.

Modeller Alton Mason, Anok Yai, Kai-Isaiah Jamal, Liu Wen, Mona Tougaard ve Paloma Elsesser (kazanan) Yılın Modeli için yarışırken, Yılın Tasarımcısı adayları ise Burberry'den Daniel Lee ve JW'den Jonathan Anderson olurken yılın tasarımcı ödülünü Jonathan Anderson, 2023 Moda Ödülleri'nde "Yılın Tasarımcısı" ödülünü kazandı., 

Bottega Veneta'dan Matthieu Blazy, Prada'dan Miuccia Prada ve Raf Simons ve hatta Alexander McQueen'deki çalışmaları nedeniyle kutlanırken, Valentino Garavani de ''Olağanüstü Başarı Ödülü" kazandı!


@samsmith ise Moda Ödülleri'nde "kültürel yenilikçi" ödülünü kazandı!! :))


@viviennewestwood

 

İşte geccenin en iyi kırmızı halı görünümlerinden bazıları..

Taylor Russell - Loewe.


Rita Ora.

Gwyneth Paltrow - Valentino Haute Couture vintage.

Iris Law - Vivienne Westwood.

Anne Hathaway - vintage Valentino Haute Couture.

Lily James.

Kate Moss en Aquazzura.

Olivia Culpo - Miss Sohee.

Amal Clooney.

Sara Sampaio - Richard Quinn.

Barbara Palvin.

Amélia Spencer ve Eliza Spencer.

Rosie Huntington Whiteley

Sam Smith.

Ella Richards, Conner Ives ve Sandra Choi.

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