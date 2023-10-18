Yeni sezonun en tarz, stil ve moda kokan hırkaları nasıl görünüyor?

2023 - 2024 Sonbahar ve Kış için en tarz ve stil moda hırkalar nasıl görünür? En tarz hırkalara nereden ulaşırız?

Sizler için araştırdım!

Fransız kadınlarının hırkaya tutkun olduklarını ve stillerini ona göre şekillendirdiklerini biliyor muydunuz?

Kış gardırobu rahat ve yumuşacık kazaklar, kalın örgülü kazaklar ve bol uzun kollarla sınırlı değil! Bu ürünlerden çok daha fazlasıyla bize yardımcı olan ve olacak olan bir şeyi asla unutmamalıyız...

Bir hırkadan bahsediyorum!

Geçtiğimiz yıl rahat seçeneklere yakından baktığımızda bu sefer favori Fransız şıklığına sahip bir hava olacak! Kış görünümlerinizin olmazsa olmazı ve modaya uygun bir tamamlayıcısı olacağından eminim.

2023/2024 KIŞINDA EN ŞIK HIRKA NASIL GÖRÜNÜYOR?

Her İskandinav moda tutkununun doğal tonlarda rahat bir kazağa çaresizce ihtiyacı varsa, o zaman daha tropikal bir ülke olan biz Türk kadınlarının da vurgulu düğmeleri olan, fazla kalın olmayan düz bir hırkaya ihtiyacı vardır. Ve işte sonbaharda bu tam olarak hepimizin gardırobunda ihtiyacı olan şeydir.

Evet, battaniye veya sarılmayı çağrıştıran hacimli ürünlere zaten alışkınız; ama bu sefer odak noktamız zarafet ve titizlik olacak!

Şık bir hırkanın birçok tanınabilir özelliği vardır. Örneğin mutlaka düz olmalı, kalçayı kapatmamalı, karın çizgisi hizasında bitmeli, ayrıca geniş veya kabartmalı bir örgüye sahip olmamalıdır. Son nokta sayesinde hırka “pahalı” ve şık görünmeli. Boyun ve yaka kısmına özel dikkat gösterilmelidir.

Fransız kadınları genellikle yuvarlak yakalı benzer modellerde hırkalar giyerler, ancak artık V yakalı seçenekler koleksiyonlarda ortaya çıktı ve çok başarılı ve bu hiçbir şekilde moda kurallarına aykırı değil. Önemli olan "örgüsünün " iyi olmasıdır, aksi takdirde hırka şık, modaya uygun olandan en sıradan olana dönüşür.

Modaya uygun bir hırkanın eşit derecede önemli bir ayırt edici özelliği de düğmeleridir. Orta derecede büyük ve yaldızlı olmalılar! Endişelenmeyin, bu tür bir düğme dekoru basit ve "ucuz" görünmez. Bu arada, bağlantı elemanları yalnızca hırka kayışı boyunca değil, aynı zamanda kaotik bir şekilde de, örneğin göğüs bölgesinin altında yer alan dekoratif minimalist ceplerede düğme yerleştirilebilir.

HIRKA HANGİ MALZEMEDEN SEÇİLİR?

Daha önce bu tür hırkalar yalnızca tüvitten yapılıyordu. Şimdi başka birçok seçenek var. Elbette en çok kaşmir ve yünden yapılanlar tercih edilmelidir. Ancak alternatif modellere de daha yakından bakabilirsiniz. Pamuktan, kaliteli viskondan, kaşmirden (ipek karışımı olanlar dahil) yapılmış hırkalar da uygundur. Bileşimde sentetik lifler görürseniz paniğe kapılmayın, kaliteyi ve görünümü hiçbir şekilde etkilemeyecektir!

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GÖLGELER VE BASKILAR

İşin garibi, gölgeler de büyük bir rol oynuyor. Unutmayın, Fransız kadınları sofistike ve romantik insanlardır, dolayısıyla gösterişli veya abartılı renkler kullanmazlar. Tekerleği yeniden icat etmeyin ve sakin bir temel palet rengi seçin ; örneğin siyah, çikolata, süt, uçuk pembe, gri, seçenekleri olmalıdır. Daha zengin bir renk yelpazesi istiyorsanız zümrüt, bordo veya karmin kırmızısını tercih edebilirsiniz!

2023/2024K KIŞ İÇİN ŞIK HIRKA NEREDEN ALINIR?

Aynı ürünü bulmak için mağazalarda tekrar dolaşmak zorunda kalmamak için verdiğim moda ipuçlarını kullanabilirsiniz. Özellikle sizler için, kendinizi büyüleyici bir Parisli gibi hissedeceğiniz, kışın en şık hırkalarını bir aşağıda bir araya getirdim.



Joinus - @joinus.tr

Trikoda en sevdiğim Türk markaları arasında Joinus markası yer almakta. Bu sezon 2023/24 koleksiyonunda yer alan favori hırkalar aşağıdaki gibi! Kesinlikle kalite olarak uzun yıllar gardırobunuzda yer alacaklar...

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Sagaza - @sagaza

Sagaza ustalık işi “couture” kalıplarıyla “Ready to Wear” giyim tarzını birleştirme fikrinden yola çıkarak, genç ve stil sahibi kadınlardan ilham alarak hazırlanan SAGAZA Sonbahar/Kış 23-24 “Explore Yourself” koleksiyon yalın ve dinamik çizgilerle güçlendirilmiş, sofistike, naif ve çarpıcı parçaları barındırırken modern. Çizgilerde şık trikoları bulabileceğiniz benimde çok sevdiğim bir marka.

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Nelly - @nellytextile

Yine hem benim hem annem Fatma Miray'ın modellerini ve ürün kalitesini en beğendiğimiz marka Nelly Textile ürünleridir! Zamansız triko ve hırka modellerine göz atın derim hem kalitesi hem modelleri ile sizi kesinlike mutlu edecektir.

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Gobi - @gobi.tr

Benim gibi %100 gerçek kaşmir sevenlerdenseniz eğer; sizlere kesinlike Gobi markasını ve ürünlerini öneriyorum. Bu kış sezonu içinde koleksiyonunda birbirinden güzel kadın ve erkek hırkaları var! Aşağıda favori olanlarımı sizlerle paylaşıyorum...

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Atelier Alette - @atelieralette

Son zamanlarda en severek alışveriş yaptığım markalardan birisi de Atelier Alette! Hem sezonun en trend trikolarını hem de hırkalarını uygun fiyata ve iyi kalitesi ile bulabileceğiniz bir mağaza! Ayrıca gönül rahatlığı ile internet siparişi de verebilirsiniz...

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Adl - @adl_official

En sevdiğim Türk markalar arasındaki Adl bu sezon trikolarda ve hırka modellerinde oldukça iddialı; benim favori modellerimi size aşağıda bırakıyorum!

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Zara - @zara

Tabii ki Zara da hem fiyat aralığı hem de sezonun en trend dünya markalarının ürünlerinin birebir aynısını yaptığı için favorilerim arasında her zaman yerini koruyor! Bu sezonun favori Zara hırkalarını da aşağıda size bırakıyorum!

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Shellen - @shellenbutik

Yine internet üzerinden alışveriş yaptığım ve ürün kalitesini çok sevdiğim Shellen Butik var! Gerçekten hem sezonun en trend ürünleri hem de hırka ve trikoları çok çok iyi; üstelik fiyat aralıkları hepimizi çok mutlu ediyor! Trend ve lüks ürüne uygun fiyat ile ulaşmanız için kesinlikle öneriyorum! Mutlaka web sitesine sık sık göz atın ürünler oldukça sık geliyor ve anında gidiyor.

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