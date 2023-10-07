SS24 Paris Moda Haftasından notlar...

En sevdiğim markalar arasındaki Valentino'nun SS24 Paris Moda haftası Showunda koleksiyonda bende bırakan izleri sizlerle paylaşıyorum!

Ve kabartma teknolojisi kadın vücudunun güzelliğini tasvir ettiği koleksiyonu sizlere sunuyorum...



Valentino'nun 2024 ilkbahar ve yaz serisi, her zamanki gibi son derece hassas bir işçilik sergiledi . Kreatif Direktör Pierpaolo Piccioli, adını "L'École" olarak adlandırdı ve kadınların özgürleşmesini ve insanlığın güzelliğini tasarım yoluyla kutladı, feminizmin derin felsefesini aktaran ve bedeni dönüştürerek kadının erkeklerin bakışından veya toplumun beklentilerinden kurtararak, kendi kararlarını verme ve kendi konforunu bulma gücüne sahip olmasını sağlayan bir koleksiyon sundu.



Bu sezonun defilesi tarihi École des Beaux-Arts'ta gerçekleştirildi. Kadın bedenini özgürleştirmenin anlamını ortaya koymak amacıyla sanatçı ve müzisyen FKA Twigs, birçok dansçıyla dans ederken, Valentino L'École serisinde kadın bedeninin özgürleştirilmesinin güzelliğini kutlamak için tavır ve duyguları vücut dilleriyle sergileyerek Valentino SS24 Showunda büyülü bir atmosfer yarattılar!





Valentino'da Yeni Alorilievo süreci



Show bir dizi saf beyaz kıyafetle başladı. Koleksiyon, Tıpkı 1968'de Bay Valentino Garavani'de hit haline gelen bir dizi tamamen beyaz kıyafetle başlatıldığı gibiydi.

Bu sezon beyaz ana renk olarak , sade ve zarif bir kimlik sergiliyor! Marka tarihinin bu dönemini hatırlamak ve saygı duruşunda bulunmak için hem koleksiyonu hem de showu Beyaz seriyle açtı.

Valentino, geleneksel çıplaklık algımıza meydan okumak için kumaş ve vücut arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı kullanarak; Altorilievo'nun yeni süreci, kumaşı kusursuz bir üç boyutlu forma akıllıca oyarak doğal bir sanatsal ifade ile oluşturmuştu; Barok tarzı bitki dekorasyonları, meyveler, çiçekler ve hayvan desenleri, vücudu bir resim çerçevesi gibi çevreleyerek kadının kendi özünü ortaya çıkaran bir masumiyet sunuldu!

Çok daha fazla dokuma dikkat çekti ve Günlük kullanım için lüks dokunuşlar göze çarptı...

Koleksiyon Zarif stil, sade ve dokulu günlük kıyafetlerle serpiştirilmişti. Basit görünen tişört aslında ipekten yapılmıştı ve Kot pantolon ve gömlekler gardırobun temel parçaları olarak sunuldu. Keten ve ham ipek malzemeler basit günlük eşyaları duyusal düzeyde yüceltirken, gündelik parçaları içeren koleksiyon vücuda lüks dokunuşlar tasarlanarak sunuldu!



2024 yılına damga vuracak yarım ay çanta!

Yeni Valentino Garavani VLogo Moon el çantasının uyumlu stili, modaya uygun yarım ay siluetine sahip. Yumuşak ve son derece esnek olan ve vücut hatlarına mükemmel şekilde uyum sağlayan dana derisinden yapılmış. Oval bir "V" ile dekore edilmiş. logo metal zincir halkası, bileği bir bilezik gibi sararken , kıyafetle tam bir bütünleşme sağlamış ve çantaya farklı bir uyum etkisi vermiş !

Kısaca 2024 sezonuna bu Çantalar damga vuracak! Şimdiden sipariş listesine adınızı yazdırın diyor ve trend alarm veriyorum



