Paris Fashion Week Moda Haftası!

Moda Başkenti Paris!

PARIS MODA HAFTASI: İLKBAHAR-YAZ 2024 kadın giyim defilelerinden sizlere şu ana kadar yapılan şoovların ve markaların kısa kısa kodlarını Gül Erçetingöz ve Gecce Lifee Style Fashion editorial ekibi derleyip özetledi!

2024 yazında bizi bekleyen modanın kodları neler? Stiller, renkler ve hangi markalar öne çıkacak ve trend olacak; hepsi aşağıda!



PFW: Schiaparelli, hayallerin ve yaratıcılığın patlaması

Schiaparelli'nin Daniel Roseberry tarafından tasarlanan İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonu, yaratıcılığın ve hayallerin patlamasıdır. Görünümü klasik zarafeti ve provokasyonu şaşırtıcı ve beklenmedik ayrıntılarla birleştiriyor. İnce kumaşlardan yapılı elbiseler, dökümlü etekler ve ekstra geniş pantolonlar payetler, inciler ve yapay elmaslarla süslenmiş.



Elsa Schiaparelli geleneğinde, bireyselliği kutlayan ve saygısızlığı somutlaştıran geleneklere gerçek bir meydan okuma koleksiyonu sundu bizlere! Daniel Roseberry'nin Schiaparelli için hazırladığı 2024 İlkbahar-Yaz defilesi bir kez daha yaratıcılık ve cesaret patlamasına sahne oldu. Aslında sunulan görünümler, klasik zarafeti sürpriz ve kışkırtma unsurlarıyla birleştiren benzersiz ve farklı bir estetiği yansıtıyordu. Roseberry ayrıntılarla oynuyor, geleneklere meydan okuyan ve bireyselliği kutlayan kıyafetler yaratıyor. Farklılığı ve deli dahi sanatı sevenlerin markası Schiaparelli...



PFW: Victoria Beckham'ın eril/dişil hali

Victoria Beckham'ın Paris Moda Haftası'ndaki 2024 İlkbahar-Yaz defilesinde koleksiyonu ile tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

İngiliz tasarımcı Victoria Beckham, bahar ayları için sunduğu koleksiyonunda ünlüleri ve celebrity isimler, Kim Kardashian, Anna Wintour gibi ve podyuma çıkan Kris Jenner ile moda dünyasının ünlülerinin buluştuğu yer oldu!

Show rahmetli moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'in eski konutlarından biri olan Paris'teki Rue de L'Université Pozzo di Borgo malikanesinde düzenlendi! Victoria Beckham İlkbahar - Yaz 2024 koleksiyonu: Mükemmel terzilik, İngiliz ev kıyafetleri, muhteşem gecce elbiseleri ve karakterli gözlükler, her zaman zarif olan bu gösterinin öne çıkanlarıydı!



PFW: Sarah Burton'ın Alexander McQueen İlkbahar/Yaz 2024 için son defilesi

Kaia Gerber ile açılıp Naomi Campbell ile kapanan defilede Sarah Burton, Alexander McQueen için hazırladığı son koleksiyonunu sundular.

Alexander McQueen'in 2024 İlkbahar-Yaz defilesi için Burton, imrenilen rolünden resmi olarak ayrılmadan önce son koleksiyonunu sundu. Gösteri, Kaia Gerber'in anahtar deliği yakalı, kesik kollu ve kırmızı topuklu siyah mini elbiseyle yürümesiyle başladı. Aşağıdaki kıyafetler teatral bir şekilde değil, günümüzün Alexander McQueen kadınına hitap edecek şekilde giyilebilir bir şekilde unutulmaz derecede güzeldi.



PFW: Coperni'nin sürükleyici duyusallığı

Ses ve tasarımın aynı uyumunu ortaya koyan Coperni İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonu, şehirlerin ritimlerini ve kumaşların fısıltılarını yansıtan benzersiz bir deneyim sundu!

Gösteri harika bir şekilde açıldı ve podyumda usta bir Naomi Campbell'ı hızla keşfettik. Silüetler zarif, açıklıklar ince ve ekstra uzun kollar. Palet nötr renkler - siyah, gri, beyaz, bazen çok az renklendirilmiş, çoğu zaman şeffaf parçalar konukların dikkatini çekti: 3D baskılı CD çalar olarak yeniden tasarlanan yeni bir Swipe çantası koleksiyonun en ilgili çeken parçası oldu!

PFW: Zarafet ve Givenchy defilesi üzerine çalışma

Paris Moda Haftası'nda Givenchy, Matthew M. Williams'a göre zarafetin çağdaş gramerini 2024 İlkbahar- Yaz 2024 kadın koleksiyonu için getiriyor ve asil duyarlılığını ve kraliyet gardırobundaki sadelik arayışını yansıtıyor.



PFW: Lanvin'e göre son derece şık

House, 2024 İlkbahar-Yaz dönemi için Jeanne Lanvin'in mirasını, atölyesinin bilgi birikimine saygı duruşunda bulunarak ve devrim niteliğindeki kurucusuna yazdığı samimi bir aşk mektubu aracılığıyla sundu!

Lanvin stüdyosu, 2024 İlkbahar-Yaz moda defilesi için Jeanne Lanvin'in kreasyonlarının büyük başarı elde ettiği iki savaş arası dönemden, 1920'lerden ve 1930'lardan ilham aldı. Kreasyonlar House'un temel kodlarını yorumluyor: Agresif bir çizgi ve siluet arayışı, karmaşık el nakışı teknikleri, katmanlı bir kadınlık, şehvetli ve sınır tanımayan bir romantizm.

Koleksiyonun kapsamı günlük yaşamın üç anını veya olayını kapsıyor: kişiye özel günlük giyim, şehir ve kokteyl kıyafetlerinin yanı sıra gecce kıyafetleri. 2024 yazı, bir zıtlıklar bütünü gibi kendini gösteriyor: sert ve yumuşak, geçmiş ve gelecek, gelenek ve yenilik. Fransız güzelliğinin ve tarzının bir manifestosudur. Bu, 133 yıldır geliştirilmekte olan dizginsiz bir çağdaş vizyondur.



PFW: Courrèges'in fantastik yolculuğu

Courrèges'in parlak tasarımcısı Nicolas Di Felice, bilinmeyene gitmek için her şeyi yapmaya hazır bu liseli kız grubuyla seyahat vizyonunu bizimle paylaştı. Koleksiyonunun ortak noktası, hem kesimde hem de şekillerde yapısöküm ve asimetri fikri.



PFW: Paco Rabanne geleceğin kökenlerini araştırıyor

Nasıl oluyor da derin geçmiş aynı zamanda uzak geleceği de çağrıştırıyor? Julien Dossena'nın Rabanne İlkbahar-yaz 2024 defilesi için hazırladığı son koleksiyonu, kalıcı mitlerin ve eserlerin hayal ürünü hikayelerle çarpıştığı, gerçekliğin yanılsamayla birleştiği serap diyarında ortaya çıkıyor.



PFW: Marni, baştan çıkarma ve eğlenme arzusu arasındaki Paris kodlarını benimsiyor

Marni, 2024 İlkbahar-Yaz defilesi için bir zamanlar Karl Lagerfeld'e ait olan özel konutu seçti; bu, yeni bölümünün hikayesini anlatmak için mükemmel bir yer. Francesco Risso'nun liderliğindeki markanın sürekli gelişimi, cesur risk alma, tarzların uyumlu bir karışımı ve karşı konulmaz bir eğlenme arzusuyla karakterize ediliyor. Yeni koleksiyon, var olmaktan korkmayan parçalarla bir istisna değildi: Büyük beden pardösülerden uzun kollu blazerlere kadar, koleksiyondaki pek çok parça, çok renkli kareli ve şeritli yapılarla sunuldu.



PFW: Balmain şov yapıyor

Gösterisinden birkaç gün önce yaklaşık elli eseri çalınan tasarımcı Olivier Rousteing'i hiçbir şey durduramaz. Süper omuzlu kruvaze ceketler, ultra-couture işlemeli mini elbiseler ve kırmızı halı kılıfları bu ultra göz alıcı koleksiyonun tonunu belirliyor.

Tasarımcı, Pierre Balmain'in 1930'lu/40'lı yıllardaki arşivlerinden ilham alan yeni ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonunu Eyfel Kulesi manzaralı Palais de Chailot'ta sundu. Böylece silüetler puantiyelerle, özellikle de farklı şekil ve malzemelerdeki güllerle süslenmiştir: bir bisikletçinin üzerine basılmış, bir mikro takım elbisenin üzerine incilerle işlenmiş, bir sanat eseri gibi 3 boyutlu ve şık bir pilili etekle ilişkilendirilmiştir.



Aynı zamanda deride, latekste, kauçukta, porselende ve hatta geri dönüştürülmüş plastikte, giderek daha fazla retro elbiselerde, ipek bluzlarda ve hatta çantalarda bulunurken, dikenleri başka yerlerde ustaca yayılıyor. Gösteri, Olivier Rousteing'in bu özel anları daha fazla insanın deneyimlemesine olanak sağlamak için yeni bir yol olan @TikTok_France'ın yanı sıra Balmain TikTok hesaplarında da canlı olarak yayınlandı ve TikTok kullanıcıları sahne arkasından canlı yayın yaptı. Tasarımcı son olarak koleksiyonunun bir kısmının çalınmasından sonra arkadaşlarına ve meslektaşlarına destekleri için teşekkür etti, aynı zamanda polise de bazı kutu görünümlerin bulunduğu soruşturma çalışmaları için teşekkür etti.

Dries Van Noten'dan zarafet dersi

Belçikalı tasarımcı, malzemelerin güzelliği ile kesimlerin mükemmelliğinin bir arada olduğu son koleksiyonunu terk edilmiş bir binada sundu.

PFW: Saint Laurent'in maceracısı

Anthony Vaccarello'nun Saint Laurent defilesi her zamanki gibi Eyfel Kulesi'nin en güzel manzaralarından birine sahipti, ancak Trocadéro'nun manzarası yoktu. Bu sezon moda evi, Champs de Mars'ın kalbinde, radikal bir mermer dekorla ve yeni bir türün kaşiflerine yönelik lüks modayı sunduğu yıldızlardan oluşan bir izleyici kitlesinin önünde ikamet etmeye başladı.Saint Laurent'in 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, tasarımcının alıştırdığı gösterişten uzak, daha işlevsel ama bir o kadar da baskın omuzları öne çıkarmış, kemerli bel kısmı ve yüksek topuklu ayakkabıların. bacakları bir o kadar da seksi gösteren bir modayı savunan!!!

bu arada koleksiyonda rahmetli moda tasarımcısı Yves Saint Laurent'in 1968'de ilk hayal ettiği ve uyguladığı safari ceketini bu showda ve koleksiyonda yeniden keşfetttik!

PFW: Christian Dior'un kararlı kadını

JISOO'dan Jenna Ortega'ya, Jennifer Lawrence ve Charlize Theron'a kadar dünya yıldızlarının ön sırada yer aldığı Dior defilesi, günün başlangıcında en çok beklenen defileydi. Maria Grazia Chiuri, bu ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonu için, güçlü ve kararlı bir kadının modern görünümü için 50'li yılları pilili etek ve yeniden ziyaret edilen Bar ceketle birleştiren kadınsı bir siluet hayal etti.

Bu koleksiyonda Geçtiğimiz sezonlarda da karşımıza çıkan görünür iç çamaşırları, göğsü çerçeveleyen, neredeyse geometrik şekle sahip üstlere, şortlara ve mini korselere dönüşerek güç kazanmış. Uzun kabarık etekler mini etek haline gelmiş! Jüponlar ise 2024 koleksiyonunda epey önem kazanmış, kimonolar elbise ve kabanlara... (çiçek ve kuş motifleriyle süslenmiş.) Sonuç hassas ve anlamlı olmuş.

Sanat yönetmenine göre bu aynı zamanda hem yaratıcı bakış açısı hem de kadınsı güç de dahil olmak üzere toplumun yorumu açısından modaya saygı duruşunda bulunan bir koleksiyon sunulmuş. Geçmişten bu günümüze.



PFW: Dolce&Gabbana: 2024 baharı için sertlik ve şehvet arasında

Dolce & Gabbana, danteller, büstiyerler, askılar ve seksi yan yırtmaçlı kostümler arasındaki kökenlere dönüş arzusunu doğruluyor. Vittoria Ceretti'den Maria Carla Boscano'ya, aralarında Irina Shayk ve Natasha Poly'nin de bulunduğu bir dizi süper model gördük. Gösteriyi kapatan kıvrımlı Naomi Campbell'ı da unutmamak lazım.



PFW: Bottega Veneta İlkbahar/Yaz 2024 için işçiliğe odaklanmayı sürdürüyor

Matthieu Blazy, bu kez yeni dokular, şekiller ve malzemeler deneyerek, zanaatkarlığa odaklanmayı sürdürerek moda dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.



PFW: Gucci, İlkbahar/Yaz 2024 için “Ancora”ya hayat veriyor!

Gucci için yeni bir sayfa yeni kreatif direktör Sabato De Sarno'nun ilk koleksiyonu! Gucci, ışıltı ve gösterişten püskül ve yılan derisi baskılara kadar, İlkbahar/Yaz 2024 “Ancora” defilesiyle modern zarafeti hayata geçirdi.

Kreatif direktör Sabato de Sarno'nun Gucci için ilk koleksiyonu bu sezon, hayal edebileceğiniz her ayrıntıya sahip kıyafetlerle loş meydanda dolaşan çeşitli modellerle başlıyor. Gucci de kırmızı rengine yabancı değil ve bu sefer onu koleksiyonuna geleneksel Gucci hobo çantasının ötesinde dahil etmenin bir yolunu buldu. Gucci'nin bu İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonu taze ama tanıdık.

Gucci 2024 ilkbahar ve yaz şovu, marka elçisi NewJeans üyesi Hanni, Hollywood yıldızları Julia Roberts, Ryan Gosling, yeni nesil aktör Paul Mesca, Koreli yıldızlar Lee Jung Jae, Park Guiying, Tayvanlı erkek tanrı Chang Chen gibi birçok yıldız ve ünlünün ilgisini çekti. Kesinlikle yıldızlarla doluydu.

Gucci'nin sıklıkla ilişkilendirildiği geleneksel zengin kırmızı rengin ötesinde, parlak yeşil, beyaz ve nötr tonlardan oluşan bir renk paleti var (bu sezon New York ve Londra podyumlarında da gördüğümüze çok benziyor). Gucci, bu koleksiyonda benimsediği baskı ve desen unsurlarıyla bu sezon da trende öncülük ediyor. Bunlardan bazıları arasında son derece olumlu miktarda payetler, baharatlı yılan derisi baskısı ve tipik deri ve danteller (ara sıra Kanada smokini ve rahat ev kıyafeti seti ile birlikte) yer alıyor.



PFW : La Légèreté de Giambattista Valli

Giambattista Valli, House'un şık ve tazelik özelliğini korurken, romantik bir ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonu sundu.

Giambattista Valli İlkbahar-Yaz 2024 defilesi 29 Eylül 2023 Cuma günü Paris'teki Pavillon Vendôme'da gerçekleşti. Vücut üzerinde kayan ve bacaklar boyunca zarif bir şekilde akan tüy kadar hafif kumaşların yanı sıra işlemeli rozetler ve çiçek desenleri ve hatta tomurcuk yeşilinden başlangıçta gökyüzünün yumuşak mavisine kadar yumuşak bir bahar tonu paleti keşfettik.

PFW: Marka Loewe'de aşırı minimalizm ve cesaret üzerine bir ders!

Château de Vincennes'in içindeki minimal ortamda, Amerikalı sanatçı Lynda Benglis'in çevresel ölçekte yarattığı görkemli metal halkaları hatırlatan dikkate değer nesneler olan "Fil Kolye" heykelleri yer alıyor. Jonathan Anderson, modellerin vücutlarının her zamankinden daha ince olduğu erkeklere yönelik yaz koleksiyonunun mükemmel bir aktarımı olan, mutlak baş kahramanın silüetler olduğu bir koleksiyon oluşturuyor. Gösteri, kalın iplikten yapılmış ve önü büyük altın rengi metal düğmelerle kapatılmış, çok uzun, fitilli örgü bir pelerinden oluşan, öngörülemeyen bir görünümle açılıyor.

Loewe İlkbahar-Yaz 2024 defilesinde, üç boyutlu Swarovski çiçek uygulamalarıyla oluşturulan üstler, kazayağı desenli blazerler, hareketli ipliklerle kaplanmış kadınsı elbiseler, kat kat fırfırlı etekler, deri takımlar ve fizikselliği ödüllendiren dinamik kesişimlere sahip kusursuz dökümlü elbiseler yer alıyor. . Kaçınılmaz yeni deri çantaların yanı sıra, tek aksesuar, sanatçı Lynda Benglis'in giyilebilir heykeller olarak tasarladığı maxi manşet bilezikler, broşlar, kolye uçları ve ışıltılı küpeler!



PFW: Isabel Marant'ta Art Nouveau ve uyumsuzluk

Yeni Isabel Marant 2024 İlkkbahar-Yaz koleksiyonu ilhamını Art Nouveau'nun kavisli çizgilerinden ve parlaklığından alıyor.

Tasarımcı, bildiğimiz gündelik bir tavırla, şeffaflık, dantel tarzı işlemeler, büyük beden örgüler, deri mikro şortlar ve giderek daha güncel denim takımlardan oluşan geleneksel oyunlarını, eklektik bir ön sıranın önünde, diğerlerinin yanı sıra bestelenmiş olarak sundu. Pamela Anderson ve Lena Durumları tarafından. Palais Royal'in bahçelerindeki biraz mistik ortam, geçit töreninin Kazu Makino tarafından bestelenen ve grubu Blonde Redhead tarafından seslendirilen müzikleriyle desteklendi. Birkaç "plaj çıkışlı" görünümün ardından, slip elbiseler, asimetriler, düşük belli pantolonlar ve parlak detaylarla akşam gardırobu daha şenlikli bir hal alıyor. Saf Isabel Marant, asla yanlış bir not olmadan.



PFW: İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonu için Hermès bahçesi

Fransız Evi, gelecek sezon için teklifini, konuklarını kırsalda bir öğleden sonraya götüren bir defileyle sundu; cadde çiçekler, otlar ve her türden bitki gibi bitki örtüsüyle kaplıydı.

Kahve, kırmızı, taş grisi, beyaz ve siyah tonları, Hermès'in kreatif direktörü Nadège Vanhée-Cybulski tarafından, kuş cıvıltıları eşliğinde bitki örtüsü ve ortam müziğiyle dolu bir gösteriyle İlkbahar/Yaz 2024 sezonunun kahramanları olarak seçildi. Modeller, sanki gösterinin başlamasına dakikalar kala yakındaki bir tarladan çiçek topluyorlarmış gibi şifalı bitkilerle dolu çantalar taşıyorlardı.

Tek renkli takımlar, farklı dokulardaki deriler ve ayrıca ipek, örgü ve teknik kumaşlardan oluşan farklı doku ve giysilerdeki deriler, Hermès'in zamansız inceliğini ve günümüz kadınının modernliği için mükemmel olan üniformayı giyme fikrini yansıtıyordu.





Bugün itibari ile 3 gün boyunca aşağıdaki markaların showlarının listesi ve saatleri...



1 Ekim 2023 Pazar



11.30: Balenciaga defilesinin yayını

14.00: Akris defilesinin yeniden gösterimi

15.00: Valentinodefilesinin yeniden yayını

16.30: Casablanca defilesinin yeniden yayını

18.00: Atlein defilesinin yeniden gösterimi



2 Ekim 2023 Pazartesi



10.00: Stella McCartney gösterisinin yayını

12:00: Zimmermann gösterisinin yayını

13.00: Shiatzy Chen gösterisinin yayını

14.30: Louis Vuitton defilesi

16:00: Sacai defilesinin yayını

19.30: Maison Margiela gösterisinin yayını



3 Ekim 2023 Salı



14:00: Miu Miugösterisinin yayını

16:30: Duran Lantik gösterisinin yayını

