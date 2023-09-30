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Sonbaharı lezzetle karşılayanların tercihi: Sabrosa Brunch

Günlerden Pazar, karşınızda Boğaz’ın eşsiz manzarası ve açık büfe lezzet şöleni… Bu bir hayal değil, Swissôtel Brunch’ındasınız!

Sonbaharı lezzetle karşılayanların tercihi: Sabrosa Brunch
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 30-09-2023 21:17

Eylül ayının gelmesiyle birlikte şehre dönüş ve şehirdeki sevilen aktivitelere yeniden başlama rutini de geri döndü! Boğaziçi’nin kalbinde yer alan Swissôtel Sabrosa’da her pazar 12.00-15.00 saatleri arasında çok sevilen Brunch keyfi sizi bekliyor.

Swissôtel’in imza lezzetlerinden oluşan açık büfe lezzetlere canlı müziğin eşlik ettiği brunch keyfi, pazar günleri mutlu anların paylaşıldığı eşsiz anılara dönüşüyor.

Menüde Türk damak tadına uygun olarak hazırlanmış geleneksel lezzetlerin yanı sıra kahvaltılıklar, dünya mutfağından tatlar, dünyaya mal olmuş sokak lezzetleri, damaklarda iz bırakan tacos, sushi kokoreç, tantuni, ceviche, deniz mahsulleri ve döner yer alıyor. Swissôtel’in açık büfe seçeneklerinde tatlı severler için zengin tatlı menüsü ve aynı zamanda tüm konuklara 1 kadeh şampanya ikramı bulunuyor.  

Sabrosa’da Çocuklar da Unutulmuyor!

Ailecek keyifli geçecek Pazar kahvaltısında çocuklar da unutulmuyor. Sabrosa’nın yanında yer alan restorana ait çocuk odasında 3-6 yaş çocuklar eğitmenler gözetiminde eğlenceli vakit geçirirken, kahvaltı için aynı odada yer alan ‘Çocuk Büfesi’nden seçenekler sunuluyor. 

Pazar gününü daha keyifli hale getirmek, eşsiz lezzetleri tatmak ve ikonik İstanbul manzarası ile ruhunuzu dinlendirmek için adresiniz Swissôtel Sabrosa oluyor.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için tıklayın

 

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