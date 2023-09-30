Kendall Jenner & Bad Bunny ilişkilerini Gucci'nin kampanyasında yer alarak resmiyete döktüler!



Söylentilere göre çift, Kendall ve Bad Bunny'nin GG deri valizler ve spor çantalar üzerinde bagaj taşımaları ve havaalanı uyumlarını (tabii ki Gucci parçaları da) koordine ederek aşklarını gösterdikleri Gucci Valigeria kampanyasında rol aldılar!

İkilinin havaalanı Gucci tarzında eğlenirken, Gucci'nin kampanyası macera unsuruna ve Sabato de Sarno'nun "aşkın kutlanması" olarak tanımlanan ilk koleksiyonunun odak noktası olan "Gucci Angora"nın ruhuna hitap ediyor.



Sosyal medya ve İnternet ilişkileriyle ilgili çok fazla gürültü çıkarsa da Kendall ve Bad Bunny, iddia edilen flört konusunda her zaman sessiz kaldılar ve sesizliklerini çok büyük gürültü ile paylaştılar!

Aslında ikili uzun zamandır 4-5 diyelim ortalıkta pek çok bir aradayken fark edilmişlerdi ve halka açık yemek toplantıları, ata binmek, uyumlu deri pantolonlarla Drake yapmak, Basket maçlarına takım kıyafetler ile gitmek gibi çok sık karşımıza çıkmışlardı.

Ama çiftimiz Artık resmî olarak birlikte bir Gucci kampanyasının yüzleri oldular. Dürüst olmak gerekirse, Gucci'nin açıklamasından daha resmi bir duyuru olabilirmiydi?

Sırada diğer kız kardeş Kylie Jennar ve oyuncu sevgilisi Timothy Chalemet'ten bir moda kampanyası bekliyoruz!