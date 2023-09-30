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Kendall Jenner & Bad Bunny ilişkilerini Gucci'nin kampanyasında yer alarak resmiyete döktüler!

Kendall Jenner ve Bad Bunny, ilişkilerini Gucci'yle resmileştirdi. İlişkilerini sosyal medya aracılığıyla duyuran kız kardeşlerinin aksine Kendall, Bad Bunny ile ilişkisini sert bir şekilde başlatmak için İtalyan lüks evinin yolunu tuttu.

Kendall Jenner & Bad Bunny ilişkilerini Gucci'nin kampanyasında yer alarak resmiyete döktüler!
TRENDS & BRANDS
Yayın Tarihi : 30-09-2023 20:35


Söylentilere göre çift, Kendall ve Bad Bunny'nin GG deri valizler ve spor çantalar üzerinde bagaj taşımaları ve havaalanı uyumlarını (tabii ki Gucci parçaları da) koordine ederek aşklarını gösterdikleri Gucci Valigeria kampanyasında rol aldılar!

İkilinin havaalanı Gucci tarzında eğlenirken, Gucci'nin kampanyası macera unsuruna ve Sabato de Sarno'nun "aşkın kutlanması" olarak tanımlanan ilk koleksiyonunun odak noktası olan "Gucci Angora"nın ruhuna hitap ediyor.


Sosyal medya ve İnternet ilişkileriyle ilgili çok fazla gürültü çıkarsa da Kendall ve Bad Bunny, iddia edilen flört konusunda her zaman sessiz kaldılar ve sesizliklerini çok büyük gürültü ile paylaştılar! 

Aslında ikili uzun zamandır 4-5 diyelim ortalıkta pek çok bir aradayken fark edilmişlerdi  ve halka açık yemek  toplantıları, ata binmek, uyumlu deri pantolonlarla Drake yapmak, Basket maçlarına takım kıyafetler ile gitmek gibi çok sık karşımıza çıkmışlardı.

Ama çiftimiz Artık resmî olarak  birlikte bir Gucci kampanyasının yüzleri oldular. Dürüst olmak gerekirse, Gucci'nin açıklamasından daha resmi bir duyuru olabilirmiydi?

Sırada diğer kız kardeş Kylie Jennar ve oyuncu sevgilisi Timothy Chalemet'ten bir moda kampanyası bekliyoruz!

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