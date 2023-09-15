Sonbahar & Kış gardırobunuzun olmazsa olmaz trend parçaları!

Sezonun trendlerine dünya markalarından başlayalım ve ardından "Yerli malı yurdun malı." diyerek tüketicilerin yüksek döviz artışından dolayı yabancı lüks tüketim markalarından uzaklaşıp artık tercih ettiği yerli üretim yapan ya da fasona yaptırıp satan giyim tekstil, ayakkabı, ev tekstili gibi Türk markaları listemizi sıralayalım!

Bizler de bu sezon gardırobunuzda olması gereken trend parçalı hem lüks markalardan hem de Türk markalarından bir seçki yaparak bir araya getirdik!



Bütçenize göre sezonun en trend parçalarını gardırobunuza ya da Wishlist'inize ekleyin!

Ve ilk sırayı kadın ve erkeği en cezbeden çantalara verelim !

Jacquemus

Fransız tasarımcı Jacquemus’ün her sezon it bag haline gelen tasarımları, bu sefer 90’lardan ilham alan bir formda karşımızda. Le Bisou el çantası, adından mütevellit minik bir öpücük gibi, görünümünüze hareket katmak için raflarda yerini aldı. Fransız minimalizmini, 90’lar estetiğiyle bir araya getirmeyi yeni sezonda sahiplenecek kişiler, gardırobuna bu sezon bir Jacquemus çanta ekleyebilir. Fiyat aralıkları 52bin TL ile 20bin TL arası değişiyor.

Manu Atelier (Türk tasarımcılar Merve Manastır ve Beste Manastır Bağdatlı'nın markası)

Manu Atelier; sezonun en it bag çantaları bu markanın çatısı altında toplanmış! Son iki yıldır hem Türk hem yabancı Influencer'lar tarafından tercih edilen bir marka ve kesinlike bu sezon gardrobunuzda olmalı! Özellikle model Mini Cylender ve Ilda çantası! Fiyat aralıkları 12bin TL ile 10bin TL arası.

Erkekler için Paul Smith El Çantası

Paraşüt kumaşının sokak stilindeki altın çağı, aksesuarlarda da etkisini gösteriyor. Form ve fonksiyon arasındaki iş birliği, şimdilerde utiliter parçaları trend haline getirirken, bu trende ayak uydurmak isterseniz yeni weekender çantanızı istediğiniz görünümünüze dahil edebilirsiniz. Fiyatı 8bin TL ila 25 ve 50bin TL'ye kadar.



Erkekler için Sprayground Sırt Çantası

2010 yılında kurulan marka kışkırtıcı, innovatif, dinamik ve tanımlaması güç bir stil oluşturuyor! Çantalarındaki geniş iç hacmi ve tasarımı ile beklentini zirvede karşılıyor. Casual şıklıktan seyahat şıklığına tercih edebileceğiniz en iyi tasarım çanta olacak üstelik erkekler için sezonun en it bag'i ve vazgeçilmezi olacak. Fiyat aralığı 5bin TL ile 8bin TL ve 12bin TL'ye kadar.



Derimod



Erkek çantasında sezonların en iyisi ve popüleritesini asla kaybetmeyen Türk deri markasıdır! Yeni sezonda birbirinden şık ve özel erkek çantalarına imzasını atmış! Not: Zamansız modelleri ve kalitelisi ile de ilk tercih edeceğiniz Türk markası olmalıdır! Fiyat aralıkları 5bin TL ile başlayıp 20bin TL'ye kadar değişmektedir.

Türk markası Les Benjamins; sezonun en It erkek ve kadın unisex markası!

Unisex marka Les Benjamins (kurucusu Türk tasarımcı Bünyamin Aydın)

Günümüz sokak modasında harikalar yaratan, ve ismi dünyaca ünlü olmaya başlayan Les Benjamins’in dünya çapında 200’den fazla mağazada satışı yapılmakta. Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da birçok ülkede satış noktası bulunmakta. Les Benjamins’in ilk flagship mağazası ise Dubai Mall of Emirates’te bulunuyor bir Türk markası olarak kendisi ile gurur duyuyoruz ve bu sezon mutlak erkek veya kadın gardırobunuza ya da Wish listenize markanın 2024 kreasyonundan eklemelisiniz! Fiyat aralıkları 10bin TL ile başlayıp 40bin TL'ye kadar.

Unisex Casablanca Denim Ceket

Mikro ya da makro fark etmeksizin, yeni sezonda neredeyse tüm denim parçalar logolarla ve desenlerle donatılmış durumda. Sokak stilinin önde gelen yeni ve güçlü markası Casablanca da bu trendi yakalamış durumda. Markanın alametifarikası monogram, yıkama tekniğiyle yeni denim ceketinizde gözleri üstünüze çeksin! Sezonun en favori parçasını listenize eklemenizi öneririz. Fiyat aralığı 30bin TL ile başlayıp 150bin TL'ye kadar varıyor.

Türk markası Mavi Jeans

Mavi'nin otuz üç yıllık denim arşivi döngüselliğin gücüyle bugünün moda dünyasında yeniden hayat buldu. Sürdürülebilir inovasyon zamansız tasarımlarıyla her sezon önce çıkan Mavi'den bu sezonun en trend olan parçası unisex kargo jean pantalonu! Mutlaka listenize ya da gardırobunuza eklemenizi öneririz! Fiyat aralığı 2bin TL ile başlayıp 5bin TL'ye kadar çıkabiliyor.



Maison Margiela Eldiven

Klasik bir deri eldivenin bir üst seviyeye taşıyamayacağı bir görünüm yok. Haliyle eldiven seçimi ekstra önemli bir konuma sahip. Margiela’nın tasarıma farklı bir perspektiften bakması da tam da bu yüzden. Markanın ikonik kum fırtınası eskitme yöntemiyle deforme edilen deri, klasik deri eldiven görünümüne modern bir hava katarak tüm kıyafetleriniz ile kombin olabilecek desene ve modele sahip! Bu sezon eldiven en yükselen trendler arasında! Fiyat aralığı 20bin TL ile 39bin TL'ye kadar.

Türk markalarında en trend eldivenleri ise Derimod, Desa, Beymen Club, Kiğılı, Polo Garage, ADL, Roman mağazalarında bulabilirsiniz fiyat aralıkları ( 1.000 tl'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar değişiyor!

Unisex Polo Ralph Lauren Süveter

Malum, “It’s Sweater Season”. Mevsim geçişinin en kurtarıcı parçası süveterler, saklandıkları yerlerden çıkmayı başardı! Tişörtlerin, gömleklerin yeni ve trendy tamamlayıcısı süveter , sonbahar renklerinde ve desenlerinde daha da bir ilgi çekici oluyor. Ralph Lauren’in “cottage” estetiği, bu tasarımda karşımıza çıkıyor ve rüzgarı eksik olmayan sonbahar aylarında hem içimizi ısıtmaya hem görünümüze şıklık katacağını bize gösteriyor! Fiyat aralığı 10bin TL'den başlayıp 18bin TL'ye kadar çıkıyor.

Türk malı Unisex Vakko süveter ve hırka

2024 Sonbahar ve Kış sezonu için tasarlanmış Vakko markasının ayrıcalıklı Süveter ve Hırka tasarımları sizleri en güzel sezon renkleri ve desenleri ile bekliyor. Vakko kalitesiyle bu sezon giyebileceğiniz sezonun en trend Süveter ve hırkalardan birini listenize ya da gardırobuna eklemenizi öneririz! Not; ister pantolon! İster etek! İster bermuda şort üstü olsun ama mutlaka gardırobunuzda bu sezon bir süveter olsun! Fiyat aralığı10 bin TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar.

Örgü Kazaklar'da marka Ganni

Söz konusu kışlık kazak olunca marka Ganni'de seçenekler oldukça fazla. Kalın hırkalardan kaşmir trikolara, boğazlılardan boyundan fermuarlı kazaklara ve süveterlere kadar marka Ganni birçok triko modeli ile kesinlike sezonun en favorileri arasından! Listenize ya da gardırobunuza eklemelisiniz! Fiyat aralığı 8bin tTL'den başlayıp 30bin TL'ye kadar gidiyor.

Örgü Kazaklarda Türk markası ADL

Marka ADL'den size en uygun olanı seçebilirsiniz. Tabii bunların arasında öyle bir parça var ki tartışmasız kış mevsimini en çok yansıtan model olarak öne çıkan renkli örgü kazaklar. Zengin dokulu, ters veya düz stilde örgülü kazaklar kış gardırobunuzun hem en büyük kurtarıcısı hem de olmazsa olmazı olacaktır! Özellikle renkli ve desenli olanlar sezonun en trend kazakları! Fiyat aralığı 1.000 TL ile 1.500 TL arasI.

Unisex sezonun en trendi Oduncu Gömlekleri

Oduncu gömlekler, gerek rahat kesimleri gerekse kombin kolaylığıyla her sezon olduğu gibi bu kış aylarında da gardıropların vazgeçilmez parçaları arasında olacaklar. Söz konusu gömlek olduğunda kumaş bakımından soğuk günlerde tek başına bile sıcak tutmayı başarabilen bu oduncu gömleklerinin içine beyaz bir tişört ve altına jean bir pantolon giydiğinizde bile kolaylıkla stil sahibi bir görünüme kavuşabilir, deri ceketle veya şişme bir montla kombinlediğiniz takdirde de daha havalı bir duruş elde edebilirsiniz.



Atkı ve Yün Şallar

birkaç senedir klasik tek renk atkılar yerine artık bu sezon rengarenk ve çeşitli desenlerde Atkı ve Şallar kullanmak çok trend! en çok kullandığınız kaban ve montlarınıza göre renk ve desen seçimi yapabilirsiniz.Boynunuzu ve yüzünüzün bazı kısımlarını saran, soğuk havanın cildinize çarpmasını önleyen yalıtkan bir kumaşa sahip olan atkılardan sizin stilinize en doğru olanı seçerken yaratıcılığınızı kullanmak eğlenceli bir hale gelebilir. Ama yine de biz sizlere sezonun en trend Atkı ve şallarını alabileceğiniz markaları sıralayalım: Burberry! Ralph Lauren! Zara! Stradivarius! Pull&Bear! Roman! Adl!

Unisex Spor Kısa Paltolar

Denizci paltosu olarak da geçen ve diğer uzun paltolara nazaran daha spor bir görünüm sağlayan bu kruvaze kısa paltolar, bu sezonun ve kış aylarının en popüler ve trendi olacaklar! İster kadının ister her erkeğin dışarı çıkarken en çok ihtiyaç duyduğu parça! İsterseniz işe giderken isterseniz de dışarda yaptığınız bir programda kullanabileceğiniz eskinin klasik modeli bu sezonun en popüleri haline gelecek sizlere şimdiden trend alarm veriyoruz!.

Özellikle Kısa Paltoları bu sezonda en iyi tasarlayan popüler markaları aşağıda yazıyoruz! Kesinlike Wishlist'inizin başında veya gardırobunuzda olmalılar!

Marka BALMAIN! Etro! Valentino! İsabel Marant! Brunello Cucinelli! Canali! Miu Miu! Prada! Fendi! The Row! Yves Salomon! İsaia! Dries Van Noten! Vakko! Vakkorama! Adl ! Roman! Zara!

Fiyat aralıkları dünya markalarının 30bin TL ile 120bin TL'ye kadar! Türk markaları 5bin TL ile 25bin TL'ye kadar.



Unisex Şişme Montlar

Kışlık ceketler, trençkot ve blazer’lara nazaran soğuk havalara son derece dayanıklıdır ve bu tanımı gerçek anlamda kapsayan en büyük kurtarıcı; şişme montlardır ve bu sezonun en trend parçalarıdır! Outdoor kıyafeti olarak hayatımıza giriş yapan, tasarımcıların podyumlarda yer vermesiyle birlikte hem vitrinlerin hem de kış gardırobunun vazgeçilmezi arasına giren şişme montlar sizi sadece soğuk havalarda korumakla kalmaz aynı zamanda doğru kombin seçimleriyle sizin kalabalıkta dikkat çekmenizi sağlayarak trend bir görünüme sahip olmanızı sağlayacaktır!



Sezonun en havalı ve trend şişme montlarını ise alabileceğiniz markalar: Moncler! Bogner! Ganni! Zara! Vakkoroma! Les Benjamins! Adidas! Tommy Hilfiger! The North Face! Lumberjack! Jack Wolfskin! Rossignol! Pull&Bear!