13 filmle modanın renkli dünyasına yolculuk yapmaya ne dersiniz?

Coco Chanel (2008) & Coco Before Chanel (2009)

ABD yapımı, Coco Before Chanel ve İtalya-Fransa ortak yapımı Coco Chanel, moda dünyası kadar kadınların yaşamını da etkileyen Chanel’in hayatından iki farklı dönemi anlatıyor. Kadın kıyafetlerini sadeleştiren ve maskülen öğeler ekleyen Coco Chanel’i daha yakından tanımak ve dönemin moda dünyası kadar Chanel’in yaşamına da tanıklık etmek istiyorsanız iki filmi de izlemenizi öneriyoruz. Chanel’i Coco Before Chanel’de Audrey Tautou; Coco Chanel’de ise Barbora Bobulova canlandırıyor.

‘Moda geçer, stil kalır.’





Yves Saint Laurent - L'amour Fou (2010) & Yves Saint Laurent (2014) & Saint Laurent (2014)

L’amour Fou, Laurent ve sevgilisi Pierre Berge’yi anlatan bir belgesel. Yapım yılı 2014 olan Yves Saint Laurent ise, ünlü modacının Christian Dior’un sağ kolu olduğu dönemden kendi markasını yaratmasına ve ölümüne kadar devam eden süreci anlatıyor. Filmde modacıyı Pierre Niney canlandırıyor.

Laurent’le ilgili aynı yıl çekilen bir başka film ise, yine onun adını taşıyan Saint Laurent. Modacının 1967 ile 1976 yılları arasında, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemi anlatan filmde Laurent’i Gaspard Ulliel canlandırıyor.

‘Bir kadını en güzel gösteren makyaj, tutkusudur. Ama kozmetik ürünlerini almak daha kolaydır.’









House of Versace (2013)



Gianni ve Donatella Versace’nin hayatlarını konu alan belgesel, moda dünyasının devleri arasında yer alan Versace’nin Gianni Versace’nin ölümünden sonraki sürece odaklanıyor. Belgeselde Donatella Versace’yi Gina Gershon ve Gianni Versace’yi Enrico Colantoni canlandırıyor.











Marc Jacobs & Louis Vuitton (2007)

Belgesel, moda dünyasının tartışılmaz en iddialı isimlerinden biri olan Louis Vuitton ve Vuitton ile tanıdığımız, onun tarafından onaylanmış bir başka modacı, Marc Jacobs’un markalaşma sürecini ve her iki modacının da moda dünyasındaki yerini anlatıyor.







Valentino: The Last Emperor (2008)

Valentino’nun sıradan bir terziden herkes tarafından tanınan bir modacı olma hikayesini anlatan belgeselde Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer ve Giorgio Armani de yer alıyor.













Diana Vreeland: The Eye Has to Travel (2011)

Belgesel, Harpers Bazaar dergisinin moda editörü Diana Vreeland’i, yaşamının tüm ayrıntılarına yer vererek anlatıyor. Hem ilham almak hem de moda dünyasını ve Vreeland’i daha yakından tanımak için ‘izlenecekler’ listenize mutlaka eklemelisiniz.











In Vogue: The Editor’s Eye (2012)

In Vogue: The Editor’s Eye, Vogue editörlerinin yaşamlarını onların ağzından dinlemenizi sağlayan bir belgesel.











Dior & I (2014)

Christian Dior’un ışıltılı yaşamını anlatan belgeselde, Marion Cotillard, Jennifer Lawrence ve Anna Wintour da yer alıyor. Ayrıca belgeselde, Raf Simons’un ilk özel tasarım koleksiyonunu çıkarma hikayesi de anlatılıyor.











Iris (2014)

Moda ikonu Iris Apfel’in renkli, canlı ve hareketli hayatını onun ağzından dinlemek, onun gözlerinden görmek için muhteşem bir seçim!











The September Issue (2009)

The September Issue, Vogue Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour’un yaşamından bir kesiti ve Vogue’un 2007 Eylül sayısının hazırlanma süreci anlatılıyor. Belgeseli izleyerek Vogue’daki yaşama yakından tanık olabilirsiniz.











BONUS(LAR)

Bu 10 film bana yetmez diyenler için...

Sex and the City I & II‘nin olmadığı bir liste düşünemiyoruz.

Yaşamının ve karakterinin tüm ayrıntılarıyla sanat dünyasında derin izler bırakan Lagerfeld’i yakından tanımak isterseniz Lagerfeld Confidential’ı izleyebilirsiniz.

Devil Wears Prada ile Anna Wintour’un hayatına dahil olabilirsiniz.

Coco Chanel & Igor Stravinsky ile sanatın farklı dallarında yolculuğa çıkabilirsiniz.

About Face: Supermodels Then and Now ise, moda dünyasını tasarımın ötesine geçiren ve birer sanat eseri olarak sunan modellerin düşüncelerini ve yaşamlarını konu alıyor.

Son olarak, A Single Man’i de önermeden geçmek istemedik. Colin Firth ve Julianne Moore’un yer aldığı filmin yönetmeni, ünlü tasarımcı Tom Ford.