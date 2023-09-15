Sunset'ten Türk Mutfağı'na imza niteliğinde tadım menüsü!

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Traditional Flavors Tasting Menu by Fabrice Canelle

Mevsimin en lezzetli geçişleri, her zaman olduğu gibi yine Sunset Grill & Bar'da yaşanıyor! Mevsimsel lezzeetleri yaratıcı bir şekilde yorumlayan ve her mevsimin tadını misafirlerinin damaklarına adeta imza atan mekan, sonbahar için kolları sıvadı! Sadece 13 Eylül - 25 Ekim tarihleri arasında ve limitli kapasitede servis edilecek bu benzersiz tadım menüsünü; mevsimin en özel tatlarını bir araya getiriyor.

Fabrice Canelle, sonbahar mevsimine özel, Türk motifleriyle hazırladığı tadım menüsünü "Türk Mutfağı, Akdeniz ve Ortadopu etkilerini bir arada yaşatan seksi bir mutfak" olarak nitelendiriyor. Türk Mutfağı'nın yalınlığını ve zanaatkar belleğini sevdiğini belirten Fabrice Canelle bu kez, yöresel lezzetleri kendi yöntemleriyle farklı bir dokunuş yaparak sunuyor.

Traditional Flavors Tasting Menu detayları...

Sonbaharın keşfedilmeyi bekleyen sofistike malzemelerini ve tatlarını, kusursuz bir menü ile sunan Canelle, oldukça iddialı ve iştah kabartan seçeneklerle karşımıza çıkıyor. Doğaya ve mevsime gusto bir dokunuş yapan bu özel menünün ilk dikkat çeken tabağı Mercimek Köftesi; nane, kişniş, misket limonu, kimyon, turp rendesi, organik nar ekşisi ve yeşil soğal ile...

Paçanga Kroket ise füme paprika mayonez ile efsanevi bir uyum yakalayanlardan! Menüde Etli Yaprak Sarma gibi yöresel lezzetlerin farklı yorumları da karşımıza çıkıyor. Sıcak Midye Dolma ise kapari, limon, fesleğen, chili biber, sarımsak ve çam fıstığı ile lezzetlenenlerden.

Fener Balığı "Kebap" menünün en dikkat çekenlerinden, harika bir ana yemek olarak karşımıza çıkıyor. Yavaş Pişirilmiş Kuzu Tandır ise baharatlar ve fırınlanmış çekirdekli meyveler ile lezzetlendirilmiş.

Tadım menüsünün kapanışı ise Türk Mutfağı'nın en sevilen tatlılarından biri olan Katmer'in Sunset yorumuyla yapılıyor. Aynı zamanda Erik, Zencefil ve Karanfil Kokulu Buzlu Şerbet'te servis ediliyor...