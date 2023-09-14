Gecce Gusto Gurme Kurulu, Galataport önerilerine devam ediyor…

Kirpi

Rez: 0212 877 77 07

Türkiye’nin en dikkat çeken zincir restoranlarının başında yer alan Kirpi, Galataport şubesiyle de muhteşem bir ambiyans ve keyif sunuyor. Her karesinde renklerin cazibesini kullanan mekan, Dünya Mutfağı’ndan sunduğu lezzetlerle de büyüleyici anlar yaşatıyor.

BigChefs

Rez: 0212 877 00 77

BigChefs, Galaport’da yer alan diğer bir zincir restoran olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Mutfağı üzerine bir menü sunan BigChefs iki kattan oluşan mekanında misafirlerini ağırlıyor. Her şubesinden aynı lezzet çizgisini korumayı başaran mekan, Galataport’un eşsiz ambiyansına ayrı bir hava ve lezzet katanlar arasında. Günün her saati için uygun olan mekan; sabahın erken saatlerinde kahvaltı seçenekleriyle güne başlıyor.

Gallada

Rez: 0212 931 28 88

Masterpiece parçaların gusto dokunuşları, iddialı şef Fatih Tutak imzasıyla geliyor. Şehride Yeni Türk - Asya yemek deneyimi için birebir. Menü olduğu gibi görsel başyapıtlarla çevrilmiş durumda. Asya'dan İstanbul'a uzanan deneysel bir yolculuk deneyimi için sabırsızlanın. Gallada ve Topside Bar, The Peninsula İstanbul Yolcu Salonu binasının terasında güzel bir gün batımı manzarası eşliğinde sizi unutulmaz lezzetler tatmaya davet ediyor.

Vakkorama Cafe

Rez: 0212 419 09 39

Gününüzü Pain Au Chocolat ile biraz tatlandırmak ister misiniz? Hayatın yoğun temposuna keyifli bir mola verip dans etmeye ne dersiniz? Alışveriş tutkusuyla lezzet dolu, eğlenceli bir dünyanın buluşma noktası olan Vakkorama Cafe sizinle. 1982 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk konsept mağazası Vakkorama’ya ait olan Vakkorama Cafe, geniş teras alanı, lezzetli menüsü, müzik ve yemek trendleriyle misafirlerini ağırlıyor. 80’lere saygı duruşunda bulunan kafe, kahvaltıdan günün geç saatlerine kadar zengin bir menü sunuyor.

Sail Loft @Vakkorama

Rez: 0537 501 70 90

Galataport’ta tarihi İstanbul manzarası eşliğinde lezzetli yemekler yemek ve eğlenmek için Sail Loft’a uğrayabilirsiniz. 13.00-01.00 saatleri arasında servis veren restoranda farklı damak tatları için dünya mutfağından seçenekler sunuluyor. Mekanın denizci ruhuna özgü olan seçeneklerse menüde öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ise müzik eşliğinde eğlence başlıyor.

Baylan

Rez: 0212 703 68 00

O her anıyla bir İstanbul klasiği! 29 yıl sonra yeniden Karaköy’e gelen Baylan’ın Galataport şubesinde bol miktarda aşk, tutku ve lezzet gizleniyor. Yılların pastanesi Galataport şubesinde lezzette boyut atlatıyor. Sizi aşka getirecek tatlı ve çikolata çeşitlerinin yanı sıra, Baylan şeflerinin özel dokunuşlarıyla hayat bulan menüsünden unutulmaz bir şölen yaşayabilirsiniz.

Vandal Signature

Rez: 0537 655 85 33

Amerika menşeili gastronomi markası Vandal, modern dünya mutfaklarından gelen reçeteleri, sokak lezzetleriyle harmanlıyor. Gastronomi ile sanatın yanı sıra sokak ile lüksü buluşturan Vandal, özel tasarım konsepti ile de öne çıkıyor. Şef Murat Bozok’un koordinatörlüğünde oluşturulan menü çok farklı ve renkli. Kahvaltı ile başlayan gün, enfes kokteyllerin hazırlandığı bistro olarak sürüyor.

Divan Patisserie

Rez: 0212 608 00 88

Divan, lüks çikolata ve butik pastane konseptinin lideri ve nesilden nesile taşınan lezzetleri olan yerlerden bir tanesi. İstanbul, Ankara, Bodrum ve İzmir’de de şubeleri olan pastanenin Galataport’ta da şubesi bulunuyor. Tatlı tutkunuysanız Divan’ın makaronlarını kesinlikle denemlisiniz. Ayrıca yılların değişmez lezzet klasiği Rokoko Pasta es geçmemeniz gerekenler arasında ilk sırada!

Butterfly

Rez: 0212 352 77 83

El yapımı çikolata ve iyi kahvenin buluştuğu bir mekan olan Butterfly, Galataport’un caddeye yakın kısmında yer alıyor. Gün içi kahve molası için ziyaret edilebilecek mekan, kendi ürettiği çok özel çikolataları sunuyor. Aynı zamanda Roka’da, Ekim ayına kadar Butterfly ve Roka İstanbul iş birliğiyle muhteşem bir tatlı servis ediliyor; sakın kaçırmayın!

Cafe Fuego

Rez: 0533 131 71 60

Fuego Travel’ın kurucusu Aylin Kopan Özsavaş tarafından açılan ve İspanyolca “ateş” anlamına gelen Fuego, kafe ve bar birleşiminden oluşan bir mekân. Bu konsept mekânda, farklı kokteyller içebilir aynı zamanda kahve eşliğinde pasta kruvasan ve farklı atıştırmalıkları deneyimleyebilirsiniz.

Grandma

Rez: 0212 877 42 21

İlk şubesi Teşvikiye’de açılan Grandma oldukça sevilmiş ve sonrasında başka şubelere açmıştı. Nitelikli pastane ürünleri üzerine artisan bir fırın olan Grandma, Galaport’un caddeye yakın kısımında yer alıyor. Günlük hazırlanan ekmek, pasta, kruvasan gibi lezzetlerin olduğu mekanda bir öğün yerini tutabilecek kişlerde denenebilir.

Mahizer

Rez: 0212 919 38 38

Son zamanlarda Baklava denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Karaköy Mahizer, turistlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Baklavanın her çeşidini bulabileceğiniz gibi sadece kendi üretimleri olan baklavaların harici lokumlarının da yoğun ilgi gördüğü bu mekan, Karaköy'de tatlı denildiğinde ilk tercih arasında yer alıyor. Mahizer Karaköy'de ayrıca günü her saati müthiş bir serme kahvaltısı etme şansınızda bulunmakta.

Saltbae

Rez: 0212 877 34 03

Nusret’in hızlı yemek konsepti Saltbae Galataport içerisinde yer alan açılan son mekanlar arasında. Eğlenceli sunumları ile ünlü mekan özellikle Galataport’un burger noktası olmuş durumda.

Yada Sushi

Rez: 0530 172 53 69

Bazı mekanların misafirleri tarafından tercih edilme sebebi konumundan çok, sunduğu benzersiz atmosfer olur. 2013’de İstinye yokuşunda bir mahallenin girişinde açılan Yada Sushi işte bu restoranlara en iyi örneklerden. Uzakdoğu mutfağının sevilen temsilcisi İstanbul’daki ikinci şubesini ise yakın zamanda Galataport’da açtı. Restoranın Galataport’daki yeri de, aynı İstinye’de olduğu gibi ön sıradaki turistik keşmekeşden uzak ve arayanın bulacağı bir konumda. Haftanın 7 günü 12:00-00:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Gizia Brasserie

Rez: 0212 877 42 57

Nişantaşı’nın sevilen Brasserie & Bar’ı, Fişekhane’deki 2. şubesinin ardından Galataport’da 3. şube olarak yerini aldı. Gizia giyim markasının olduğu mağazaya geçişi de olan mekan şık atmosferi, sevilen lezzetleri ile biliniyor. İtalyan mutfağı ağırlıklı dünya mutfağı üzerine bir menü sunun Gizia Brasserie Galataport’un denize yakın bölümündeki keşmekeşden de uzak olması ile daha çok yerli misafire hitap etmeyi hedefliyor.

Hills Galata

Rez: 0541 632 82 09

Özel reçeteli kokteylleri ve sunumlarıyla lüks bir hizmet sunan Galata Hills farklı bir deneyim arayanların yeni alternatifi oluyor. İstanbul’un tarihi yarımada dokusunu hissettirip iyi müzik eşliğinde eğlenceyi doruklarına kadar yaşatan ve dikkat çekici iç dekorasyonuyla insanları etkileyen mekân. kokteyl menülerindeki özel kokteylleri ve renkli tabaklarıyla öğle ve akşam yemekleri de için her zevke uygun alternatifler sunuyor. lezzetleri arasında kaburgalı banduma, miso soslu morino ve somon bowl; paylaşımlıklar olarak Gillardeau istiridyesi, Beluga havyarı, levrek ceviche, denenmesi gerekenler arasında bulunuyor.

Wong

Rez: 0532 479 50 70

Uzak Doğu mutfağını doyasıya deneyimleyebileceğiniz Wong, Galataport’ta bulunuyor. Maki Rolls, Sashimi, Nigiri, Uramaki Rolls, Noodles ve daha birçok Uzak Doğu tatları Wong’un menüsünde yer alıyor. Mekanın kokteylleri de kesinlikle denemeye değer.