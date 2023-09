Gecce Gusto Gurme Kurulu, Galataport'un gastro restoranlarını seçti!

Galataport’un en iyi gastro lezzetler sunan gözde restoranlarını Gecce Gusto Gurme Kurulu'nun onayları ile bir araya getirdik! Galataport'ta Türk ve Dünya mutfaklarından en zengin gastro deneyimler sunan, gidebileceğiniz en iyi mekanları Gecce Gusto Gurme ekibimiz tek tek ziyaret etti ve sizler için önerdi! Gecce Gusto editörleri ise gurmelerimizin onayaladığı restoranları ve içeriklerini aşağıda sizler için derledi! Mutlaka göz atmanızı öneririz...

Gecce Gusto Gurme Kurulu: Güneri Civaoğlu, Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin, Dilara Koçak, Ebru Erke, Elif Edes, Ebru Erberdi, Yelda İpekli, Jale Balcı, Sermet Severöz, Uğur Talayhan, Tolga Atalay, Kenan Erçetingöz.



Galataport İstanbul, Boğaz kenarında sahil şeridini kapsayan bölümüyle, ziyaretçilerine eşsiz bir yeme - içme, kültür - sanat ve birbirinden özel mağaza ve markaların bir araya geldiği alışveriş deneyimi sunuyor. Yıllardır erişime kapalı olan Karaköy’ün sahil şeridini, dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve herkes için erişilebilir yeni bir destinasyona dönüştüren Galataport 2023 Sonbahar ve 2024 Kış sezonunda denizle iç içe manzarası zengin menüleri yeni eklenen restoran markaları ve kafeleri ile şehrin gastronomi merkezi olduğunu kanıtlıyor...

Roka İstanbul

Rez: 0212 401 02 60

Roka İstanbul, Galataport’un en çok ilgi gören mekanları arasında. Londra’da dört şubesi bulunan Roka, 2022 yılında İstanbul’da kapılarını açtı. Modern Japon mutfağından örnekleri ve imza kokteylleri ile en ilgi gören mekânları arasında. Ana mutfağı ise Robata ızgarasından geliyor. Robata, Japonya açıklarındaki kuzey kıyı sularının balıkçılarının uyguladığı, balıkları farklı kömürlerle pişirme yöntemi. Menüdeki Trüf soslu Akya Balığı Sashami, Narenciyeli Miso Soslu Morina Balığı ve Kore Baharatlı Izgara Pirzola denenmesi gerekenler arasında.

Liman İstanbul

Rez: 0212 877 09 48

Galataport içinde yer alan en şık restoranlardan biri yeni ismiyle Liman İstanbul, Eşsiz mimarisi ve tarihi yarımada manzarasıyla, Türk mutfağını batılı mutfak kültürüne ait dokunuşlar ile buluşturuyor. Menüsünde Hatay usulü cevizli muhammara ve Antep fıstıklı Rafik’in de içinde bulunduğu enfes mezeler, bir Liman klasiği olmuş bademli patlıcanlı pilav ve cağ kebabı gibi eşsiz lezzetler yer alıyor. Fransız Art Deco etkileriyle geçmiş ve günümüzü birleştiren Liman İstanbul'a hayran kalacaksınız.

Ristorante Gina

Rez: 0212 401 03 87

İstanbul’un en iyi İtalyan restoranlarından biri olan Gina, zarif iç mekan tasarımıyla Galataport’ta misafirlerini ağırlıyor. Ev yapımı taze makarna, risotto, pizza gibi geleneksel İtalyan lezzetlerini geniş şarap menüsü ile tamamlıyor. Zengin alkollü içecek ve kokteyl seçenekleri sunulan bar bölümü, iş çıkışı veya yemek öncesinde bir şeyler içmek için şehirdeki buluşma noktası.

Sait Restaurant

Rez: 0212 401 06 33

Bir balık efsanesi haline gelen Sait, denizden masanıza gelen eşsiz lezzetleri ile Galataport'ta sizi bekliyor. Yemekleri kadar iç mekan tasarımıyla da etkileyici bir ambiyans yaratan mekanın her detayında ince düşünülen ayrıntılarla karşılaşıyorsunuz. Şehrin en iyi deniz mahsüllerinin sofranıza geldiği mekanın dekorasyonu da bu ambiyansın devamı niteliğinde. Özenle hazırlanan günlük mezelerinden favori seçmeniz bir hayli zor; çünkü hepsi damaklara imza atar nitelikte. Havaların bir tık soğumaya başlamasıyla harika giden zengin aromalı Midye Çorbası'nı kesinlikle denemelisiniz.



The Populist

Rez: 0212 401 04 56

Hayatınıza, günlerinize, anlarınıza %100 farklı bir soluk getirmeye hazırsanız sizi The Populist'e alalım! Eğlence ve gastronominin aynı çatı altında buluştuğu The Populist, farklı konseptiyle dikkat çekenlerden. Her hafta sonu eğlencenin ritmi de harika ritimlerle yükselmeye devam ediyor. Eğlenceli molalar ve tadına doyulmaz kaçamaklar için harika bir mekan! Bu hafta sonu Galataport şubesinin etkinlik takvimine de hemen birlikte göz atalım; 16 Eylül Burak Süsoy ve 17 Eylül'de Cihan Saldıran DJ kabininde olacak!

Mezzaluna

Rez: 0212 302 24 78

İtalyan lezzetlerine bambaşka bir soluk getiren ve göz alıcı dekorasyonuyla sizi büyüleyen Mezzaluna, Galataport şubesi ile eşsiz bir deneyim sunuyor. Safranlı Risotto Topları kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. İtalya Mutfağı'na eşsiz bir yorumla dokunan ve her anı misafirlerinin damaklarında bırakan mekan; keyifli buluşmalar için ideal. Boğaz'ı karşınıza alıp harika manzara ile büyülenebileceğiniz gibi; iç mekanda da her detayıyla harika bir İtalyan kaçamağı yaşayabilirsiniz.

Monochrome Brasserie

Rez: 0212 877 09 49

“Fotoğraf ışıktır” mottosuyla hayata geçen Monochrome, fotoğraf sanatından ilham alan özgün tasarımı ile hem lezzet hem de fotoğraf tutkunlarını kucaklıyor. Monochrome, her mevsim yenilenen menüsü ve günün her saati misafirlerini iddialı lezzetleri ile ağırlıyor. Yaban Mantarlı Risotto ve Hellim Dolgulu Izgara Kasap Köfte muhteşem ana yemek seçenekleri arasında favorilerimiz. Dondurmalı Elmalı Tart ise sıcak havalarda tam keyfini yapmalık tatlılardan önerilerimiz arasında...



Frankie

Rez: 0212 401 05 57

Boğaz'ın MediterrAsian menüsü ve eşsiz bir eğlence tılsımıyla buluşmasına tanıklık etmek isterseniz sizi keyfine doyum olmayan Frankie İstanbul terasına alalım! Ruhunu ve malzemelerini Akdeniz'den, pişirme teknikleri ve baharatlarını ise Asya'dan alarak kurguladığı "MediterrAsian" menüsü ile Frankie, Boğaz'ın en özel sahil şeridi Galataport İstanbul'da, haftanın yedi gününde de misafirlerine gastronomik bir deneyimden daha fazlasını sunuyor. Kokteyl konusunda oldukça iddialılar, kesinlikle denemelisiniz! Izgara Ahtapot'un yanında Soğan ve Wafu soslu Izgara Kuşkonmaz favori lezzet ikilimiz.

Kiva

Rez: 0212 801 74 90

Nostaljik bir kaçamağa eşlik eden Anadolu'nun özgün reçeteleri! Kiva benzersiz ambiyansı ile Galataport'a sofistike bir nostalji katanlardan. Mozaik Anadolu Mutfağı'nı özüne sadık kaldıkları tarifler ve mevsimsel tatlarla harmanlayan mekan, her lokmasıyla sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Fonda çalan müziklerden, duvarlarda asılı olan tablolara kadar buram buram İstanbul kokan; hoş anılara imzasını atan bir deneyim yaşatıyor. Yaz bitmeden Kiva'nın Yaz Kısırı'nı mutlaka denemelisiniz! Favorilerimiz arasında; Limonlu Mücver, Deniz Tabağı ve ağır ateşte pişmiş Dana Kaburga yanına Elmalı Firik Pilavı var!

Günaydın Kebap & Steakhouse

Rez: 0212 401 08 36

Et dünyasının usta isimlerinden Cüneyt Asan imzası taşıyan Günaydın, Galataport şubesiyle de hayran bırakmaya devam ediyor! Günaydın Steakhouse’un imza lezzetleri arasında Dallas Steak, New York Steak Dry, T-Bone Steak, Steak Spaghetti ve Kuzu Kafes bulunuyor. Lezzetleri ile fark yaratan bu alternatiflere taze içeriklerle hazırlanan Tulum Peynirli Yeşil Salata, Çoban Salatası ve Roka Parmesan Salatası eşlik ediyor.

Ha'BuPide

Rez: 0212 877 09 47

Anadolu'nun en iyi, en has lezzetleriyle tanışmaya hazırlanın! Anadolu lezzetlerinin en iyi temsilcilerinden olmaya aday Ha'BuPide, Galataport’ta ilk şubesiyle misafirlerini ağırlıyor. İç mimarisiyle de misafirlerin dikkatini çeken mekanda, Anadolu’nun klasikleşmiş pide lezzetlerini sunuyor. Ispanaklı Kaşarlı Pide farklı deneyimler için harika bir seçenek.