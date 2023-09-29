Gecce Gusto Art & Culture editörleri 18. Contemporary İstanbul'un detaylarını inceledi!

Contemporary Istanbul, 27 Eylül Ön İzleme, 28 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde 22 ülkeden 67 çağdaş sanat galerisi ve 8 inisiyatifi ve müzenin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Akbank ana partnerliğinde ev sahipliği yapıyor. Tersane Istanbul’un tarihi mimarisinde yer alan fuar, 591 sanatçının 1537 eserini izleyicilerle buluşturuyor. Contemporary Istanbul, Türkiye'deki hızla yükselen kültür ve sanat ortamını, koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşturmak için fuara ilk kez katılacak 21 çağdaş sanat galerisini İstanbul'da ağırlıyor.

Sanatseverler; Tarihi Atmosferde Sanat, Gastronomi ve Müzikle Buluşuyor

Contemporary Istanbul'un 18. edisyonu, sanat, lezzet ve müziği bir araya getirecek. Şehrin önde gelen yeme içme mekanları olan Akali, Cup of Joy, Espresso Perfetto, Momo Bebeköy, Nappo, Petra, Saff ve Sail Loft ile günün sonunda DJ performanslarıyla birleşerek etkinliği sadece bir sanat fuarı algısından çıkarıp şehrin dinamizmini, kültürel çeşitliliğini ve yaratıcı enerjisini kutlayacak.

ULAŞIM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından özel olarak sağlanan deniz ulaşımı hizmeti, 26 Eylül ile 01 Ekim tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş'tan kalkan şehir hatlarıyla Hasköy İskelesi'ne erişim sağlayacak. Tersane Istanbul'a sadece 500 metrelik bir yürüme mesafesinde bulunan Hasköy İskelesi sayesinde sanatseverler, trafik sıkıntısı yaşamadan fuara deniz yoluyla kolayca ulaşabilecekler. Contemporary Istanbul'un 18. edisyonu'nda, İstanbul'un tadını çıkararak deniz yoluyla seyahat etme keyfi sunuyor. Deniz ulaşımıyla, 30.000 sanatseverin fuara ulaşımı planlanıyor.

4710 Gallery, Tiflis; Arma Gallery, Madrid; Aspan Gallery, Almati; BFM Art Center, Wuzhong City; Bogena Galerie, Saint Paul de Vence; Callirrhoë, Atina; FURIOSA, Meksika; IBI ART Gallery, Johannesburg; INLOCO Gallery, Dubai; IN THE GALLERY, Mayorka; Kalashnikovv Gallery, Johannesburg; Karpuchina Gallery, Prag; Lazy Mike Gallery, Riga; Maze Art Group, Tahran; Omelchenko Gallery, Moskova; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; Sconci Gallery, Dubai; SGR Galeria, Bogota; SISTEMA GALLERY, Moskova; The Why Not Gallery, Tiflis; Yvonne Hohner Contemporary, Karlsruhe’den çağdaş sanat galerileri fuarda ilk kez yer alıyor!

Bu yıl Contemporary Istanbul 18. edisyonunda öne çıkan projeler...



1. CI Photo Focus

Fotoğrafın bir sanat formu olarak önemini, güncel fotoğrafçılık pratiğinde çalışan sanatçı, galeri ve yayınları bir araya getiren 1. CI Photo Focus, Photo London'ın Danışma Kurulu Üyesi olan ve Sotheby's Fotoğraf Bölümü'nün eski Direktörü Simone Klein rehberliğinde gerçekleşecek. Fotoğrafçılığın yeniliklerini ve yaratıcı ifadelerini bir araya getiren bu yeni fuar platformunda, sanatçılar, galeriler ve ziyaretçiler arasında canlı diyaloglar teşvik edilecek. Borusan Contemporary'nin özel koleksiyonunun da yer aldığı bu platformda 20 uluslararası sanatçının eserlerine yer verilecek. 1. CI Photo Focus; Danışma Kurulu Üyeleri Ansen, Coşar Kulaksız, Kumru Eren, Leyla Ünsal, Sarp Kerem Yavuz, Tony Ventura iş birliğinde gerçekleşmektedir.

Contemporary Istanbul’da yer alacak özel projeler...

Akbank’ın ana partnerliği üstlendiği fuarda; Akbank Sanat standında Hasan Bülent Kahraman küratörlüğündeki “Şaka” adlı sergisi, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin ortak partnerliğinde, Art Basel’den sonra BMW Electric AI Canvas projesi, Arjantinli sanatçı Cecilia Bengolea işbirliği ile gerçekleşecek LG OLED ART projesi, her yıl farklı bir programla dikkat çeken CIF Dialogues by İGA ART konuşmaları ve İstanbul çemberinin dışına taşan Anadolu'nun birçok şehrinde hızla gelişen çağdaş sanat girişimlerinin eserleri fuarda yer alacak.

Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşecek The Yard, bu yıl TOSYALI Holding partnerliğinde Tersane Istanbul’un dış avlusuna yayılıyor.

Bu yıl üçüncü edisyonunda dış mekan, heykel ve enstalasyonlardan oluşan The Yard, Cenevre'deki (MAH) Musée d'art et d'histoire'ın Direktörü Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşecek. Endüstriyel nesnelerin sanat eserlerine dönüştüğü bu sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluşacak. TOSYALI Holding’in ‘Sürdürülebilir Sanat’ koleksiyonunda yer alan çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yaratılan Varol Topaç’ın bir eseri de Contemporary Istanbul’un 18. edisyonu’nda sergilenecek.

CIF Dialogues by İGA ART konuşma programı 27- 29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonu kapsamında gerçekleşecek CIF Dialogues by İGA ART konuşma programı 27 -29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. İGA İstanbul Havalimanı’nın sanatı dünyayla buluşturduğu İGA ART projesi ile partneri olduğu CIF Dialogues üç ana başlık altında Tersane Istanbul’da gerçekleşecek: CI Photo Focus, Art in Public Spaces ve Art in Residence. Üç gün sürecek olan konuşma panellerinde, Marc Oliver Wahler moderatörlüğünde gerçekleşecek Art in Public Spaces, Art in Residency ve Simone Klein moderetörlüğünde ise; CI Photo Focus panelleri dikkat çekici içeriklerle izleyicilere sunulacak.

Contemporary Istanbul Ziyaret Saatleri



27 Eylül 2023 | Saatler: 16:00-20:00

28-30 Eylül 2023 | Saatler: 11:00-20:00

01 Ekim 2023 | Saatler: 11:00-19:00