Şehirde keyif ve lezzet buluşması: İstanbul'un en iyi Brunch mekanları!

İstanbul’un birbirinden güzel Brunch mekanları arasından en lezzetli tarifleri, canlı müzik performansları ve geniş yelpazeli açık büfe seçenekleri ile misafirlerine unutulmaz bir gastronomik deneyim yaşatan yerleri Gecce Food Gusto editörleri sizin için derledi! Gelin, İstanbulluların sıkça tercih ettiği en iyi brunch mekanlarına aşağıda bir göz atıp not alalım!

Gecce Gusto Not: Aşağıda listelediğimiz İstanbul’un en çok sevilen brunch mekanlarına önceden rezervasyon yaptırmanızı öneririz!

Develi Florya

Rez: 0212 662 50 00

Türkiye’nin buram buram emek kokan lezzet ünlüsü olan Develi, tüm detaylarıyla içinizi ısıtacak bir mekan. Hafta sonlarının keyif dolu kahvaltı sofraları da tabii ki tüm samimiyetiyle Develi’de kuruluyor. Develi’nin rahat ve konforlu ortamında hazırladığı serpme kahvaltı deneyimine davetlisiniz. Dekorasyonu ile yenilediği günden beri bambaşka bir şıklığı yaşatan Florya şubesi özellikle ailecek yapılacak upuzun kahvaltılar için ideal mekanların başında geliyor; çünkü çocukların bayılacağı bir oyun alanı bulunuyor. Aklınızda bulunsun!

Cecconi’s

Rez: 0212 377 71 80

Soho House İstanbul’da yer alan Cecconi’s, Beyoğlu’nda brunch deneyimi için gidilebilecek adreslerden bir diğeri. Pazar günleri açık havada zeytin ağaçlarının altında ve kapalı salonunda brunch servisi veren mekan, 11.30-15.00 saatleri arasında birbirinden lezzetli tariflerin yer aldığı zengin seçenekli brunch büfesi ile konuklarını ağırlıyor.

BigChefs

Rez: 0850 214 73 05

Türkiye’nin ve hatta dünyanın birçok farklı noktasından şubeleri bulunan BigChefs kahvaltılarını duymayan kalmamıştır; ama biz yinede hatırlatmak isteriz. Lokal üreticiye verdiği destek, benimsediği atıksız mutfak felsefesi ve mutfağından ağırlıklı olarak yöresel malzemeler kullanmasıyla ayakta alkışlanmayı hak eden bir mekan. Bu durum da tabii ki BigChefs’in menüsüne ve menüsünde yer alan her lezzete yansımış durumda. Kahvaltı seçeneklerinin tümü yöresinden seçilmiş en kaliteli ürünlerle dolu. Sevdiklerinizle hem keyifli, samimi ve sıcak bir ortamda bulaşmak; hem de birbirinden özel lezzetlerle sabahlarınıza tat katmak için harika bir seçenek.

Madera

Rez: 0536 778 89 20

Şehrin en merkezi noktalarından birinde konumlanan Madera, İstanbullulara keyifli bir brunch deneyimi yaşatıyor. Açık büfe istasyonlarında; yöresel peynirlerden şarküteri ürünlerine, zeytinyağlılardan sıcak lezzetlere, taptaze ekmeklerden birbirinden lezzetli tatlılara uzanan geniş yelpazeli brunch menüsünde her damak tadına hitap eden lezzetleri bulmak mümkün.

Pazar brunch’ları için için şehirdeki en doğru adreslerden biri olan Madera; her pazar 11.00-16.00 saatleri arasında, canlı müzik ve DJ performansı eşliğinde, özenle hazırlanmış tarifleriyle konuklarını ağırlıyor.

Sintesi Restaurant

Rez: 0532 699 32 82

Şef Ersin Avşar imzası taşıyan lezzetleriyle Ataşehir’e bambaşka bir soluk katan Sintesi’de hafta sonu kahvaltıları kaçmaz! Yenilikçi ve lezzetli kahvaltılıkları ile hafta sonlarınıza tat katmak için Sintesi’ye davetlisiniz. Tamamen doğal ve mevsiminden taze malzemeler ile hazırlanan kahvaltısında bir çok geniş seçenek bulmak mümkün.

Feriye

Rez: 0538 483 20 21

Cemal Süreya’ya hak vereceksiniz! Boğaz’ın en ayrıcalıklı noktasında, Feriye’nin lezzet tutkunu sofralarına kurulmaya hazırlanın. Kahvaltı keyfinizi katlayacak harika bir atmosfer, fırından yeni çıkmış çıtır kahvaltılıklar ve mevsiminde taptaze malzemelerle donatılmış enfes bir masa sizi Lokanta Feriye’de bekliyor. Hafta sonları kahvaltıya canlı müzik keyfi de eşlik ediyor. Mekanın serpme kahvaltı seçeneklerinde; manda kaymağı, Kars Gravyeri, Afyon Sucuğu, Kıbrıs Hellimi, Antakya Halhalı Zeytini gibi birbirinden lezzetli yöresel tatlar dikkat çekiyor. Dahası, açık büfe istasyonlarında sınırsız tatlı, granola ve içecek imkanı da sunuluyor. Bir yanınızda Boğaz, diğer yanınızda en sevdikleriniz ve önünüzde nefis kahvaltılık lezzetler… Daha ne olsun?

The Peninsula Istanbul

Rez: 0212 931 28 88

İstanbul Boğazı’nın kıyısında, Tarihi Yarımada manzarasına hakim konumunda Brunch yapmak isterseniz; 17 Eylü Pazar günü başlayacak The Peninsula Otel Istanbul’un muhteşem olacak Brunch'ını mutlaka deneyimlenmelisiniz! Tarihi Yolcu Terminali binasında yer alan restoranı The Lobby’deki brunch 12:30’da başlıyor ve 15:30'a kadar devam ediyor. Caz performansı eşliğinde, The Lobby’nin yüksek tavanlı zarif iç alanı ve bahçelerle çevrili terasındaki brunch’ta Akdeniz ve Türk mutfakları bir araya gelmiş. Şeflerin olduğu pişirme istasyonları, ferahlatıcı ikramlar ve à la carte seçenekler yanında taş fırın pide ve pizza çeşitleri, deniz ürünleri büfesi ve Beef Wellington büfesi Brunch'ta öne çıkacak lezzetlermiş ve ayrıca Brunch menüsünde Hint ve Çin Mutfağı'ndan seçkiler de yer alacakmış. Zengin tatlı menüsünde ise oldukça iddialı olacakları konuşuluyor!

Kirpi

Rez: 0216 385 34 43

Kahvaltı denildiğinde akan suların durduğu Kirpi, İstanbul’un dört bir yanında! Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya Avm, Buyaka Avm ve Galataport’ta şubeleri bulunan Kirpi; haftanın her günü sunduğu kahvaltı seçenekleri ile büyüleyenlerden. Çeşit çeşit kahvaltı seçenekleriyle şehrin en renkli kahvaltı noktalarından biri. Keyif ve samimiyet dolu ambiyansında sevdiklerinizle birlikte bu keyfi yaşamak için elinizi çabuk tutmanızı öneririz.

Swissotel The Bosphorus Istanbul

Rez: 0543 326 81 11

Swissotel’in Brunch’ında yeni nesil mutfağın en parlak şeflerinden Ali Ronay ve Peru lezzetlerine kattığı orijinal yorumla adından sıkça söz ettiren Şef Bruno imzası bulunuyor. Ceviche çeşitlerinden Sushi Roll’lara enfes meze ve tapaslardan deniz mahsülleri büfesine, wok lezzetlerinden fırın mamullerine, açık ateşte ağır pişmiş et ve kümes hayvanlarına dünyanın dört bir yanından tatları bir araya getiren brunch, misafirlerini şımartıyor. Pazar günleri 12:00 ila 15:00 saatleri arasında verilen Brunch için önden rezervasyon yaptırmanızı öneririz

Gecce Gusto Not: Swissotel Brunch gittiğinizde açık büfenin zenginliğine şaşıracaksınız! dünyaya mal olmuş sokak lezzetlerinden damaklarınızda iz bırakacak Taco'lara, sushi ve Kokoreç'e, Tantuni'den Ceviche'ye ve Türk Et Dönerine kadar seçenekler karşısında ne yapacağınıza nasıl doymak istemeyeceğinize şaşıracaksınız! ;)

Çırağan Palace Kempinski

Rez: 0212 326 46 46



Çıtır çıtır pideler, tazecik sushiler, zeytinyağlılar, çorbalar, onlarca peynir, zeytin ve şarküteri ürünlerinden oluşan upuzun bir büfe içinse istikametiniz Boğaz’ın en güzel noktalarından birinde yer alan Çırağan Palace olsun deriz.

Gecce Gusto Not: Çırağan Palace Kempinski Otel’in Pazar günleri 12:00 ila 15:00 saatleri arasında Brunch'ına giderseniz tabak elinizde hangi tarafa gideceğinizi şaşırabilirsiniz, bizlerden söylemesi.



Four Seasons Sultanahmet

Rez: 0212 402 30 00

Cumartesi ve Pazar günleri brunchları ile hafta sonuna keyifli bir başlangıç vadediyor Four Seasons Sultanahmet. Bolca peynirli çokça şarküterili, yumurtalı omletli, kruvasanlı poğaçalı, gözlemeli çiğ börekli, sushili ve makarnalı dolu dolu bir brunch isteyenlerin favori mekanlarından biri de kesinlikle Four Seasons Sultanahmet. Sadece Cumartesi günleri sunulan Four Seasons Sultanahmet’in Pazar günleri 12:00 ila 15:00 saatleri arasında canlı müzikli brunchına gitmek isterseniz rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyin.

Arwin Cihangir

Rez: 0535 522 79 46

Bir yanınızda Boğaz’ın ışıltısı, öbür yanınıza Tarihi Yarımada’nın silüeti! Bir tarafta Kız Kulesi’nin, öbür tarafta Galata’nın keyfini sürerken Arwin size çok özel bir kahvaltı deneyimi yaşatıyor. Uzun ve kalabalık kahvaltı sofralarını sevenlerdenseniz Arwin’in Diyarbakır Serpme Kahvaltısı tam size göre. Deniz kokulu terasında güzel havanın keyfini çıkarırken, sofranızdaki kahvaltılıklarla büyülenmeniz garanti.

Mandarin Oriental Bosphorus

Rez: 0212 349 88 88

Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul, Pazar günleri sizleri Boğaz’ın mavi suları ile bütünleşen yemyeşil terasında büyüleyici atmosferinde ağırlıyor! Sizleri Şeflerin özenle hazırlayıp, tasarlanan olağan üstü lezzet dokunuşları ile damaklarınıza damga vurup benzersiz bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyorlar. Otelin kendi menüsünden enfes lezzetleri, Novikov Istanbul’un dünyaca bilinen Sushi ve deniz ürünleri seçkisi, The Mandarin Cake Shop’un ev yapımı tatlıları ve İtalyan mutfağının sevilen lezzetleriyle donatılan efsanevi Mandarin Oriental Brunch’ta deniz ürünlerinden tatlı istasyonlarına, zeytinyağlılardan mezelere dünya mutfağından Türk mutfağına kadar birbirinden lezzetli ürünleri sizlere bir arada sunuyor! Bu eşsiz Brunch'ı mutlaka deneyimlemenizi öneririz! Her pazar 12:00 ila 15:00 saatleri arasında Novikov’da gerçekleşen brunch için önceden rezervasyon yapmanızı ayrıca öneririz!

Gecce Gusto Not: Bebekli anneler için önceden rezervasyon ile bebek bakım hizmeti de verilmektedir.

Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

Maltepe’de misafirlerini yeşillikler arasında ağırlayan Umus İstanbul’un kahvaltılarını kesinlikle denemelisiniz. Akıllardan hiç çıkmayan, nitelikli, her lezzet anlayışına yepyeni hikayeler sunan ve damaklarınıza ilham olan Umus İstanbul; Cumartesi ve Pazar günleri serpme kahvaltı konseptinde de boyut atlatanlardan. Geleneksel lezzetleri modern yorumlarla sunan mekan; her damak zevkine hitap eder bir nitelik taşıyor.

Mutlu Et

Rez: 0212 579 72 74

Eşsiz bir deniz manzarası eşliğinde güne başlamaya ne dersiniz? Mutlu Et, açıldığı günden beri adından sıkça bahsettirmeyi başaran ve lezzetleriyle büyüleyen bir mekan. Haftanın her günü keyif dolu bir serpme kahvaltı sunan mekanda, Pazar kahvaltılarına ise canlı müzik eşlik ediyor.

Divan Kuruçeşme

Rez: 0212 708 60 60

Divan Grubu’nun, tarihi yapısını koruyarak yenilenen Divan Kuruçeşme’de Yapı Kredi Crystal iş birliğiyle Crystal Sunday Brunch’ları başladı. Divan Kuruçeşme Brunch’ta sizi, Divan şefleri tarafından özenle hazırlanan imza lezzetlerin yanı sıra ev yapımı makarna, Şeflerin önderliğinde BBQ alanı, sushi ve deniz mahsulü alanları karşılıyor olacak. Pazar günleri 11:30 ila 15:00 saatleri arasında sizler Türk ve Dünya mutfağının en iyi lezzetlerini, canlı müzik eşliğinde tadımlarken, çocuklarınız da Gymy Kids Club’ın deneyimli eğitmenleri eşliğinde düzenlenen aktiviteler ile eğlenceli zamanlar geçirecektir.



Raffles İstanbul

Rez: 0212 924 02 00

Konumu ile şehrin kalbinde yer alan Raffles İstanbul! Hem konumu hem 'sessiz lüks' kavramını hayata geçirdiği hizmet anlayışıyla Raffles İstanbul Zorlu Center, bir klasik haline gelen Pazar Brunch’larına tüm hızıyla devam ediyor. Her pazar 12:00 ila 15:30 arasında Türk ve Dünya mutfaklarının yer aldığı geniş şarküteri ürünleri, Ege Bölgesi’ne ait zeytinyağlı sunumları, taş fırında hazırlanan pide ve pizzaları, barbekü lezzetleri, el yapımı taze makarna çeşitleri ve Raffles’ın imza restoranı Isokyo’nun Pan- Asya lezzetlerini deneyimleyeceğiniz brunch’ta lezzet şöleni yaşayacağınıza Gecce Gusto ailesi olarak garanti veriyoruz!

Gecce Gusto Not: Brunch sonrası yediklerinizin kalorisini yakmak için Zorlu Avm mağazalarını dolaşma şansınızı ve yeni sezon vitrinlere göz atmayı sakın kaçırmayın deriz! Keyifli ve lezzetli bir Brunch sonrası alışveriş iyi gitmez mi? ;)

Gecce Gusto Ailesi sizlere her Pazar gününüzün en lezzetli ve en eğlenceli gün olmasını diler! Zengin içeriklerimize göz atmadan dışarı çıkmayın deriz....