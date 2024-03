Japonya’nın Dillere Destan Sakura Festivali

Japonya’nın Kiraz Çiçeği Sakura Festivali:In Bloom: Japonya'da Kiraz Çiçeği Sezonu İçin Tam Bir Kılavuz

Bir gezgin ve Japon Kiraz ağacı Sakura çiçeği hayranı, Gül Erçetingöz'ün kaleminden; Kiraz çiçeği mevsimini ne zaman deneyimleyeceğiniz ve daha fazlası dahil, Japonya'nın en iyi kiraz çiçeği festivalleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi bir araya topladım ;) Tabii ki Japonya Sakura Festivali'ne gidemeyenler için İstanbul'da bazı bölgelerde yer alan Japon Kiraz Ağaçları'nın bulunduğu Botanik Bahçeleri'ni aşağıda sizler için listeledim. Lütfen ama lütfen bu güzel Sakura çiçeğini açtığı Mart 20'den sonra mutlaka ziyaret edip görmenizi isterim. Bu muhteşem güzellikteki Sakura çiçeklerini yakından izleyip huzur bulun ve o anlarınızı fotoğraf makineniz ile ölümsüzleştirin. :)

Dünyada kiraz çiçeklerini Japonya kadar kutlayan başka bir yer yok.

Minik pembe çiçekler güzelliğe sahip olmasının yanı sıra kiraz çiçekleri de Japon kültürünün önemli bir bileşenidir.

Sayıları yüzlerce olan çok çeşitli kiraz ağacı türleri Japonya'nın her yerinde bulunur. Aslında kiraz çiçeği o kadar popüler ki, Japonya'nın resmi olmayan ulusal çiçeği olarak kabul ediliyor. Ve bahar mevsiminde onların gelişi ülke çapında geniş çapta yemek, şarkı, dans ve dostlukla kutlanır.

Bu minik çiçekler yüzyıllardır kutlanıyor. Ve bugün, her baharda dünyanın dört bir yanından gezginler onları görmeye geliyor. Japonya'nın ikonik kiraz çiçeklerinin kendi tahminleri bile vardır; bu da bilgili gezginlerin gezilerini en yoğun izleme zamanlarında planlamalarına olanak tanır.

Seyahatiniz sizi nereye götürürse götürsün, Japonya'da kiraz çiçeği mevsiminin büyüsünü kaçırmak istemezsiniz.

Ülkenin en ünlü kiraz çiçeği festivalleri ve ayrıca en iyi çiçekleri ne zaman ve nerede görebileceğiniz dahil, yılın bu harika zamanı hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada bu yazıya sığdırdım. Bir kenara not edin belli mi olur belki bir gün gidersiniz! ben yaklaşık 10 yıl önce Japonya ziyaretimde bunu deneyimledim ve resmen Sakura çiçeğine aşık oldum. İstanbul'da Baltalimanı Japon Bahçesini ise her sezon bu mevsimde ziyaret eder, Sakura Çiçeklerinin altında oturup kendimi bambaşka dünyalara atarım. Sizlere de tam Mart ayı 15 ve 20'sinden sonra Nisan ilk haftasına kadar Baltalimanı'ndaki Japon bahçesine gitmenizi isterim ve bu büyülü masal ağaçlarının çiçeklerini izlemenizi öneririm;)

Kiraz çiçeği festivali nedir?

Japonya'nın kiraz çiçeği festivalleri asırlık bir kültürel gelenektir.

Ülke genelinde düzenlenen bu şenlikler piknikler, partiler, sake ve “çiçek seyretmek” anlamına gelen hanami olarak da adlandırılan seyir partileriyle anılıyor.

Tarihçiler hanaminin 1000 yıldan daha eski bir tarihe sahip olduğunu tahmin ediyor. Ortaya çıktığı dönemde hanami festivalleri Japon aristokratlarına ayrılmıştı ve kiraz çiçeklerinden ziyade erik çiçeklerine odaklanıyordu.

Günümüzde kiraz çiçeği festivalleri, dünyanın dört bir yanından ve Japonya'nın dört bir yanından "sakura" olarak da bilinen kiraz çiçeklerini tam çiçek açmış olarak görmek isteyen gezginlerin ilgisini çekerek kitleler arasında bir dayanak noktası haline geldi.

Japonya'da kiraz çiçekleri neden kutlanıyor?

Kiraz çiçekleri Japonya'nın her yerinde kültürel öneme sahiptir. Ve her yıl, Japonya'nın ikonik kiraz çiçekleri, iyimserliğin, yenilenmenin ve yeni yaşamın zirvede olduğu bir dönem olan baharın gelişini kutlamak amacıyla geniş çapta kutlanır.

Sakuranın ömrü nispeten kısa olsa da, kiraz çiçeklerinin açtığı zamanın kısalığı, güzelliğin ve yaşamın geçiciliğini hatırlatıyor. Bu fikir genellikle "mono farkında değil" olarak anılır veya hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ve sanatta, halk şarkılarında ve Japon popüler kültüründe tasvir edilebilir.

Şinto dininde sakuranın kutsal ruhları veya güçleri barındırdığı söylenir, bu da kiraz çiçeği mevsimini bu topluluklar arasında önemli bir kültürel olay haline getirir. Budizm'de ise kiraz çiçekleri yaşamın geçiciliğini simgelemektedir.

Kiraz çiçeği festivalinde ne olur?

Kiraz çiçeği festivalinin ana cazibesi aslında sakura olsa da, bu geniş çapta kutlanan festivaller aynı zamanda zamanın test ettiği bir dizi gelenek ve kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Yiyecek, içecek ve neşe: kiraz çiçeği festivali gelenekleri ve etkinlikleri

Piknikler: Bu açık hava ziyafetleri kiraz çiçeği festivallerinin önemli bir bileşenidir. Piknikler, arkadaşların ve ailenin pembe kiraz çiçeği ağaçlarının gölgeleri altında toplanmasına, mevsimlik yiyeceklerin ve sakura mochi gibi geleneksel tatlıların tadını çıkarmasına olanak tanır.

Sake kutlamaları: Fermente pirinç suyundan yapılan alkollü bir içecek olan sake, hanami kutlamaları için içecek tercihi olarak kabul edilir. Japonya'nın kiraz çiçeği festivallerinde festival müdavimlerinin gündüzden geceye sake yudumladığını görmek alışılmadık bir durum değil.

Çay törenleri: Sake gibi çay da hanami kutlamalarında yaygındır. Bu geleneksel çay törenlerinde genellikle kiraz çiçeği motifleriyle süslenmiş fincanlar ve tencereler de dahil olmak üzere çay eşyaları bulunur. Ve hem siyah hem de yeşil çaylar sakura ile harmanlanarak kiraz çiçeklerini deneyimlemenin başka bir benzersiz yolunu sunabilirsiniz.

Kültürel deneyimler: Kiraz çiçeği festivallerinde genellikle canlı performanslar, dans ve kültürel gösteriler yer alır. Kültürel deneyimin festivalden festivale değişmesi, her hanamiyi kendi içinde özel kılmaktadır.

Kağıt fenerler: Japonya'nın en verimli kiraz çiçeği festivallerinin çoğu akşam geç saatlere kadar gerçekleşir. Güneş battıktan sonra festivale katılanlar festivale yeni bir bakış açısıyla bakabilirler. Geceleri genellikle kağıt fenerler yakılır ve bu fenerler kiraz ağaçlarını ve çiçeklerini aydınlatır, bu da büyülü bir deneyim yaşatır.

Japonya'da kiraz çiçeği festivalleri ne zaman yapılıyor?

Japonya'da kiraz çiçeği mevsimi her yıl bahar mevsimi boyunca gerçekleşir.

En yoğun izleme süreleri bölgeden bölgeye farklılık gösterse de, çoğu kiraz çiçeği festivali Mart ayı sonlarında başlar ve Mayıs ayına kadar sürebilir.

Çiçeklenme mevsiminin ne zaman başlayacağı ve biteceği konusunda hava çok önemli bir rol oynar. Çiçeklenmeyi en iyi şekilde deneyimlemek için yerel kiraz çiçeği tahminlerine göz atın.

Japonya'daki en iyi kiraz çiçeği festivallerini keşfedin

Binlerce çiçek açan kiraz ağacıyla ve Osaka Castle Park Kiraz Çiçeği Festivaliyle tanışın

Osaka, kiraz çiçeği izleme açısından Japonya'nın en iyi bölgeleri arasında kabul edilmektedir. Osaka Castle Park Kiraz Çiçeği Festivali ise en popüler kutlamalardan biridir.

Osaka Castle Park, en iyi Mart sonu ile Nisan başı arasında görülebilen 4.000'den fazla güzel kiraz ağacıyla doludur.

Sezon boyunca ziyaretçilerin sakura ve Osaka Kalesi'nin muhteşem manzaralarını görmek için geniş park alanlarını keşfetmeleri teşvik ediliyor. Hava karardıktan sonra Nishinomaru Bahçesi boyunca aydınlatılan yüzlerce kiraz ağacını kaçırmayın.

Osaka Kale Parkı Kiraz Çiçeği Festivali'ne nasıl gidilir: Tanimachi Yonchome İstasyonu'ndan Osaka Kale Parkı Kiraz Çiçeği Festivali yaklaşık 12 dakikalık yürüme mesafesindedir.

• Konum: Chuo-ku, Osaka 540-0002

Yoshino Dağı Kiraz Çiçeği Festivali'nde kendinizi doğanın içine bırakın

Japonya'nın kutsal UNESCO Dünya Mirası Alanlarından birinin sınırları içinde yer alan Yoshino Dağı Kiraz Çiçeği Festivali, uçsuz bucaksız pembe kiraz çiçekleri ve sakin dağ manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Geniş bölge, Yoshino Dağı'nın tepesi, Shimo (aşağı) ve Naka (orta) bölgelerini içeren üç ayrı kiraz çiçeği izleme alanını kapsamaktadır. Her bölge, en iyi nisan ayının başından ortasına kadar görülebilen çeşitli kiraz çiçekleri ve benzersiz doğal manzara perspektifleri sunar.

Şaşırtıcı bir şekilde 30.000 kiraz ağacının Yoshino Dağı'nı kapladığı söyleniyor. Dağlık bölge aynı zamanda çok sayıda tapınak ve türbenin yanı sıra Japonya'nın en eski teleferiğine de ev sahipliği yapmaktadır. Yoshino Dağı yiyecek tezgahları, restoranlar ve mağazalar da dahil olmak üzere serinletici içecekler ve dinlenme imkanı sunan küçük köylerle doludur.

Yoshino Dağı Kiraz Çiçeği Festivali'ne nasıl gidilir: Yoshino İstasyonu'ndan Kintetsu Hattını kullanın; Senbonguchi İstasyonuna (Yoshino Dağı'nın eteğinde bulunur) giden servis otobüsüne binin. Servis otobüsü ve minibüs ulaşım seçenekleri mevcut olabilir; bazı araç kısıtlamaları geçerli olabilir.

• Konum: Yoshino Dağı, Yoshino-cho, Yoshino-gun, Nara 639-3115

Ueno Kiraz Çiçeği Festivali'nde kiraz çiçeği sezonunu kutlayın

Ueno Kiraz Çiçeği Festivali, Japonya'daki en büyük sakura festivallerinden biridir.

Ueno Park'ta yer alan bu kentsel kiraz çiçeği festivali, çiçek açan kiraz ağaçlarının mükemmel manzarası ve hava karardıktan sonraki izleme partileri ile büyük kalabalıkları bir araya getiriyor. Ueno Park'ın ana girişi, parktaki 1.000'den fazla kiraz ağacının yarısından fazlasını kapsıyor ve popüler bir görüntüleme noktasıdır.

Tarih meraklıları, Ueno Park'ın ilk kiraz ağaçlarının, Tokugawa Şogunluğu'nun üçüncü şogun'u Tokugawa lemitsu tarafından dikildiği ve geçmişi 17. yüzyıla kadar uzandığı gerçeğinin tadını çıkarabilirler.

Ueno Kiraz Çiçeği Festivali'ne nasıl gidilir: Tokyo İstasyonundan Yamanote Hattını kullanarak Ueno İstasyonuna gidin; Ueno Kiraz Çiçeği Festivali bu durağın hemen yakınında yer almaktadır.

• Konum: Uenokoen, Taito-ku, Tokyo 110-0007

Tsuruoka Kiraz Çiçeği Festivali'nde sakurayı gözlemleyin

Nisan ortasından sonuna kadar iki haftalık bir çiçeklenme mevsimine yayılan Tsuruoka Kiraz Çiçeği Festivali, Japonya'da kiraz çiçeklerini görebileceğiniz en güzel yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

Tsuruoka Kiraz Çiçeği Festivali, her baharda 730 kiraz ağacının çiçek açtığı Tsurugaoka Kalesi kalıntıları üzerine inşa edilen pitoresk Tsuruoka Parkı'nda düzenleniyor. Festival boyunca yüzlerce satıcı park girişinin etrafında toplanıyor; burada festivalin anısına atıştırmalıklar, tatlılar ve hatta hediyelik eşyalar bulabilirsiniz.

Hem turistler hem de fotoğrafçılar, Tsuruoka Kiraz Çiçeği Festivali'nin sunduğu eşsiz sakura manzarasının keyfini gündüzden geceye çıkarabilirler.

Tsuruoka Kiraz Çiçeği Festivali'ne nasıl gidilir: JR Uetsu Hattını kullanarak Tsuruoka İstasyonuna gidin; Tsuruoka Park'taki Shiyakusho-mae durağı için Tunohamana Onsen'e giden otobüse binin. Tsuruoka Kiraz Çiçeği Festivali bu durağın hemen dışında yer almaktadır.

• Konum: 21 Choyomachi, Tsuruoka Şehri, Yamagata 997-0024

Goryokaku Kiraz Çiçeği Festivali'nde manzaraların ve barbekünün tadını çıkarın

Goryokaku Kiraz Çiçeği Festivali, Hakodate'deki en iyi sakura kutlamaları arasındadır. Yıldız şeklindeki Goryokaku Parkı içinde yer alan festival, çoğu parkın halka açıldığı 1914 yılında dikilmiş olan, park sınırları boyunca çiçek açan 1.600'den fazla kiraz ağacının olağanüstü manzarasını sunuyor.

Goryokaku Kiraz Çiçeği Festivali, ister yemek meraklısı ister gezgin olun, herkese uygun bir şeyler sunar. Gezginler, Hokkaido'nun leziz Moğol usulü kuzu etiyle tamamlanan Goryokaku Ohanami Planı'nı satın alarak manzarayı seyrederken barbekü iştahlarını da tatmin edebilirler.

Goryokaku Parkı'nda pek çok benzersiz seyir noktası bulunmaktadır. Gözlem kulesindeki manzaraları kaçırmayın ve sakuranın yetiştiği hendekli kaleye mutlaka göz atın. Güneş battıktan sonra park müdavimleri geceleri yüzlerce beyaz ve kırmızı fenerin manzara alanını aydınlatmasıyla kiraz çiçeklerini deneyimleyebilir.

Goryokaku Kiraz Çiçeği Festivali'ne nasıl gidilir: Hakodate İstasyonu'ndan Goryokaku Koen Mae'ye giden otobüs veya tramvaya binin; Goryokaku Kiraz Çiçeği Festivali bu durağa birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir.

• Konum: 44-1 Goryokaku-cho, Hakodate Şehri, Hokkaido 040-0001

Odawara Kiraz Çiçeği Festivali'nde kiraz çiçeği gösterisini izleyin

Odawara Castle Park, mart ortasından mayıs ayına kadar pembe kiraz çiçekleriyle parlıyor. Bölgede 300'den fazla kiraz ağacının yetiştiği tahmin ediliyor ve bu da bu kiraz çiçeği festivalinin kaçırılmaması gereken bir festival olmasını sağlıyor.

Park ve festival, yüzlerce çiçek açan kiraz ağacının ortasında yer alan ve gerçekten görülmesi gereken bir manzara olan 15. yüzyıldan kalma bir kale ve hendeğin çarpıcı bir rekreasyonu etrafında şekilleniyor. Geceleri kağıt fenerler alanı aydınlatarak ziyaretçilerin doğal alanı yeni bir perspektiften deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Odawara Kiraz Çiçeği Festivali'ne nasıl gidilir : Tokyo İstasyonundan Shinkansen trenine binerek Odawara İstasyonuna gidin; Odawara Kiraz Çiçeği Festivali istasyona yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindedir.

• Konum: Odawara Şehri, Kanagawa 250-0014

Hanami Gelenekleri

Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Japonya’da, Hanami için kültürel gelenekler yok. Ama M.S. 710’lu yıllardan beri kutlanan Hanami’de bu güzelliği kutlamak için herkes sokaklarda oluyor. Açık hava partileri düzenleniyor, ağaçlar altında ziyafet tadında piknikler yapılıyor, Japonların meşhur pirinç rakısı sake ve çay içiliyor. Meteoroloji sakuraların açacağı müjdesini verdiğinde sabah gün aydınlanmadan parklara gidip yer tutanların sayısı ise hiç de az değil.

Tüm bu kutlamalar sırasında herkes sakura ağaçlarına inanılmaz bir saygı gösteriyor. Kesinlikle ağaçlara ya da onların hassas dallarına dokunulmuyor. Sokaklar kalabalık olduğu için ağaç altında zaman geçirmek isteyenler minimum alanlarda sessizce ve iz bırakmadan pikniklerini yapıyorlar!

İstanbul için Sakura vakti, sakın kaçırmayın! İşte Sakura çiçeklerini izleyebileceğiniz en iyi yerler...

Sarıyer Baltalimanı Japon Bahçesi

İstanbul’un Avrupa yakasında Sakura Ağacı adresi; Baltalimanı Japon Bahçesi’dir. Sarıyer ilçesinde bulunan Japon Bahçesinde geleneksel Japon mimarisine sahip ahşap evler ve taş heykellerle beraber çok sayıda Sakura Ağacını bir arada görebilirsiniz. Baltalimanı Japon Bahçesi özellikle bahar aylarında muhteşem doğa manzarası sunmaktadır. Baltalimanı Japon Bahçesi konumu için tıklayınız: Baltalimanı Japon Bahçesi

Sarıyer Emirgan Korusu

İstanbul Sarıyer’de bulunan tarihî Emirgan Korusu içerisinde de Sakura ağaçları görmek mümkün. Beyaz Köşkün giriş yolu üzerinde 2 adet Sakura ağacı bulunmaktadır. Hatta bu ağaçlar Türkiye’deki en yaşlı sakura ağaçlarıdır. Beyaz Köşkten çıkıp Sarı Köşke doğru giderken ise ülkemizdeki en uzun sakura ağacını görebilirsiniz. Şu dönem lale şölenine de ev sahipliği yapan Emirgan Korusu 07:00 - 21:00 saatleri arasında açıktır. Korulukta otopark mevcuttur. Giriş ücretsizdir. Sarıyer Emirgan Korusu konumu için tıklayınız: Sarıyer Emirgan Korusu

Ümraniye Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı

Sakuraları görmek istiyorsanız, Anadolu yakasında Ümraniye ve Ataşehir ilçeleri arasında bulunan ve NGBB olarak da bilinen parkı ziyaret edebilirsiniz. Pazartesi hariç her gün 09:30 - 18:30 saatleri arasında açıktır. Giriş ücretsizdir. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi konumu için tıklayınız: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Sakura Ağaçları çiçekleri sadece 10 gün bu şekilde görünüyor. Sakura çiçeklerinin zamanını sakın kaçırmayın derim;) bir dahaki Kiraz Ağacı Sakura Çiçeği zamanı görüşmek dileğimle umarım ki sizler için kaleme aldığım bu içeriğimi sevmişsinizdir? Kocaman mutlu ve sevgi dolu bir Nevruz Bayramınız ve Sakura Festivalleriniz olsun:)

Sevgilerimle Gül Erçetingöz...

