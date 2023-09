Urla'da nerede yenir & içilir?

Od Urla

Fine Dining deneyimi sunan Od Urla, zeytin ağaçlarının gölgesindeki masalarıyla kalbinizi çalıveriyor ilk anda. Öyle hoş bir ambiyansı var ki ‘burada ne olursa olsun yenir’ diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Ancak restoranın lezzet ustası bir şefi var ve tadacağınız tüm yiyecekler birbirinden özel. Urla’nın hatta Türkiye'nin ve ufak ufak da Dünya'da da en beğenilen restoranlar arasında ilk sıralarda yer alıyor, mekanın kurucusu ve şefi Osman Sezener. Eğitimini New York French Culinary’de tamamlayan, Amerika, İtalya ve İstanbul’da önemli mutfaklarda çalışan İzmir doğumlu şef, konuklarına tamamen Ege ve Urla'nın yerel ürünleriyle hazırlanan bir menü sunuyor. Mevsimin getirdiklerine göre de her ay menüleri ve reçeteleri yenileniyor!

Adres: Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28 Urla; 05326963930

Ma Urla

2021 yılı mayıs ayında kapılarını açan Ma Urla, Od Urla’nın kardeş restoranı ve siz eğer gerçek bir deniz ürünleri ve kabuklularını seviyorsanız Ma Urla'ya gitmenizi şiddetle öneririm! Ma Urla Od Urla ile aynı zeytinlikte ancak daha ufak cam konstrüksiyon bir binada konumlanıyor. Adını eski Türkçe’de ‘su’ anlamına gelen ma kelimesinden alan restoran, yukarı da da bahsettiğim gibi Balık ve deniz mahsulleri ağırlıklı menüsü olup Birbirinden farklı tekniklerle hazırladıkları balıklar, ahtapotlar, kalamarlar, istiridyelerle sizleri ağırlıyorlar ve siz Ma Urla'da tam anlamıyla gastronomik bir deniz yolculuğuna çıkabilirsiniz.

Adres: Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28 Urla

Vino Locale

2018 yılında Kuşçular Köyü'nde açılan Vino Locale açıldığı günden itibaren benim favorilerim arasındadır ve çok ta misafir ağırladığım bir mekandır! Öğle ve akşam yemekleri için rahatlıkla tercih edebileceğiniz Vino Locale yetenekli şef Ozan Kumbasar ve dünyalar tatlısı eşi Seray ile birlikte hayata geçirdikleri harika bir restoran. Yemyeşil bir bahçe içinde konumlanan ve zarif detaylarla süslenmiş binaları taş dokunun doğallığını bozmadan dekore edilmiş. Vino Locale’nin her ay yenilenen bir menüsü var. Mutfaklarına dondurulmuş ya da bekletilmiş hiçbir malzeme girmiyor. Mutfaklarında kullandıkları tüm malzemeleri Urla'nın yerel ve doğal üreticilerinden temin ediyorlar ve her sebzeyi mevsiminde kullanıyorlar. Urla'nın misafirperverliğini, sıcacık bir ambiyansa sahip mekânda yerel malzemelerle hazırlanan nefis tatları isizlere sunup sizi mest etmeyi başaran harika Bir şef ve eşi. Ayrıca mutfaklarında 'Sıfır Atık’ hedefiyle yemeklerini hazırlayan şef hiçbir ürünün ziyan olmamasına özellikle dikkat edip sürdürülebilir mutfağına da sahip çıkıyor.

Adres: Kuşçular Mah. 8037 Sokak No:3 Urla; 05333218466

Gia Urla

Ah benim en sevdiğim, evim dediğim Ayşe Hanım Konağı içinde yer alan Gia Urla, enfes bir Urla akşamı geçirip, leziz yemeklerin tadına varmak için mutlaka uğramanız gereken bir şef restoran. Mottoları “Geçmişten beri süregelen ürünleri alıp bugüne sentezlemek.” Şef Serkan Çakır ve ekibi mutfakta harikalar yaratıyor. Kapalı mekânlarında 35, bahçelerinde 100 kişiye yakın misafir ağırlayabiliyorlar. Restoranın hem içi hem bahçesi tam bir Urla dokusunda şıklıkla düzenlenmiş. Zeytinağaçları altında dingin, huzurlu ve göz yormayan bir ambiyansı var. Şef Serkan Çakır’ın özenle hazırladığı menülerinde her gün 1-2 adet menü dışı sürpriz lezzetle de gittiğinizde karşılaşabiliyoruzunuz. Eğer rezervasyondan bir gün önce arzunuza göre vegan, vejetaryen ve glütensiz ürünleri de sizler için özel olarak hazırlayabiliyorlar. Bu arada Gia Urla'ya gittiğinizde mutlaka oranın simgesi haline gelen Kadir ile bir fotoğraf çektirmeyi ve benden selam söylemeyi unutmayın derim;)

Adres: Denizli Mah. Harbiye Cad. No:13 Urla; 05525553070

Beğendik Abi

Ah benim çocukluğumun geçtiği Malgaca Pazar Meydanı'ndaki Beğendik Abi! Canım Handan ablam; Handan Kaygusuzer'in ve eşi Hikmet aağabeyin büyük emeklerle kurduğu şimdi ünü tüm Türkiye'ye yayılan bu lokantaya gitmezseniz Urla'nın hiçbir yerel yemeğini yememiş olursunuz! 2006 yılından beri hizmet veren, yıllardır Urla’nın gözbebeği olan esnaf lokantası Beğendik Abi'de mutlaka bir şeyler yemeden Urla'dan dönmemelisiniz. Handan ablamın küçükken çocuklarına ve eve gelen misafirlerine hazırladığı Beğendik Çorba, Urla Güveci, Çalkama, Keşkek, Oğlak Tandır ve benim gözdem Elbasan Tava ve daha bir çok lezzet Beğendik Abi’de sizi bekliyor. Gittiğinizde benden çok selam söylemeyi de unutmayın derim. ;)

Adres: Camiatik, Tatar Cami Sk. No:12, Urla; 02327542071

Özbek Keşkek Evi

Urla’ya gelip de Özbek Köyü'nü ziyaret etmemek, Özbek’e gelip de Keşkek yememek olmaz! Canım Şerife teyzemin odun ateşinde pişirdiği Keşkek'in tadına doyum olmaz ve ünü tüm Türkiye'ye duyuldu! Sevgili Rahmi Koç'a bile Şerife teyzem kazanında Keşkek yapıp aynı gün İstanbul'a Rahmi Koç beye yollar ve yıllardır kalitesinden ödün vermeden hizmet veren Özbek Keşkek Evi’nde her şey çok taze ve çok lezzetlidir. Bu şirin aile işletmesinin odun ateşinde pişen Keşkek'inin yanınd , zeytinyağlı yemeklerini, böreklerini ve kahvaltısını mutlaka denemelisiniz. Gitmeden bir gün önce ararsanız Şerife teyzenin kızı Rahşan ' Akgün Goncası' adlı bir pişi yapıyor ki aman Allahım yok böyle bir lezzet! Ben İstanbul'a bile sipariş veriyorum;) Urla'ya gittiğinizde mutlaka gitmeniz gerekenler listenizin başına Özbek Keşkek evini eklemelisiniz bana çok teşekkür edeceksiniz;)

Adres: Urla Özbek Köy Meydanı, Özbek, Urla; 05342040576

Akın’ın Yeri

Urla’nın Özbek Köyü limanında benim doğduğum sene 1970 yılından bu yana hizmet veren Akın’ın Yeri, ikinci kuşak kardeşler tarafından işletilen bir balık restoranı. Ege otlarıyla hazırladıkları mezeleri, yörenin deniz ürünleri ve balık çeşitleriyle yıllardır benim, ailemin, Urlalıların ve İzmirlilerin şimdilerde ise İstanbulluların en sevdiği restoranlar arasında adı ilk sırada. Lakerda, otlu levrek lokum, Özbek mavi kuyruk karides, fener kavurma, yoğurtlu barbun ve ahtapot ızgara restoranın en beğenilen lezzetleri. Mezeden balığa her türlü deniz kabuklularının yer aldığı lezzeti tam kıvamında olan Akın’ın Yeri, samimi ortamı, kaliteli servisi ve son zamanlarda ünlü misafirlerinden tam not alıyor.

Adres: Özbek Akkum (Liman Karşısı) Urla; 05302239234

Teruar Urla

Çok sık olmasa da benim de tercih ettiğim ve zaman zaman misafirlerimi de ağırladığım Teruar Urla Kuşçular Köyü'nde bağlar ve zeytinlikler arasında, doğayla dost bir konseptte konuklarını ağırlıyor! Mekanın menüsü lokal ve sade lezzetleri ön plana çıkarıyor. Damağınızdaki tüm tat duyularını harekete geçirecek harika bir tadım menüleri var. Tadım menüsüyle ilgilenmiyorsanız öğle saatlerinde kısa ve öz bir alakart menü de alabilirsiniz. 2020 yılında Şef Osman Serdaroğlu tarafından açıldı. Menüsünü Urla’dan aldığı ilhamla tasarlıyor. Şef Osman mutfağında kullandığı tüm malzemeleri titizlikle seçerek güvendiği yerel üreticilerden temin ediyor! Kısaca Teruar Urla'da gidilmesi gereken iyi bir Şef restoranı olarak sizlere önerirdir!

Adres; Kuşçular Mah. 8028 Sokak No:16 Urla, 05326592090

HUS Winery

Mutfak koordinatörlüğünü şef Tolga Kamiloğlu’nun üstlendiği Urla Kuşçular Köyü'nde yer alan restoranda sürprizlerle dolu bir tapas ve alakart menü sizleri bekliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde uzun yıllar mutfak koordinatörlüğü ve eğitmen şeflik yapan Tolga Kamiloğlu’nun imza attığı birbirinden lezzetli yiyeceklerle keyifli bir akşam geçireceğinize emin olabilirsiniz! Kuşçular Köyü'ndeki HUS Winery, sade ve yalın tasarımıyla doğayla uyumlu, göz alabildiğince yeşilliklerle çevrili bir mekânda şef dokunuşlu tatlar deneyimlemek istiyorsanız rotanızı HUS Winery’nin restoranına çevirebilirsiniz. Mutlaka önceden rezervasyon yapmalısınız yoksa kapıdan dönersiniz;)

Adres: Kuşçular Mah. 8018/1 Sok. Urla; 05455719042

Suò•lo Hotel ve Şef Restoranı

2022 Nisan’ında kapılarını açan Suò•lo Urla; geçmişin izleriyle yeniden hayat bulanlardan. Hayat bulduğu bina neredeyse 350 yıllık bir geçmişin izlerini ve anılarını taşıyor! Döneminin Urla sakinlerinden Elim Yandı lakaplı bir Rum beyefendiye ait olan bina, 1890 yılında Postane binası olarak kullanılmaya başlıyor; 96 yıllık postane hizmetinden sonra kapılarını ilk kez 2022 yılında Suò•lo Urla olarak açıyor. Bütünsel bir yaklaşımın, keyfine doyulmaz bir birleşimi yaşatılıyor. Binanın anılarına ve geçmişine; gastronomi ve miksolojiyi de ekleyip butik bir konaklama deneyimi sunuyorlar. Uzun yıllar boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok farklı üst düzey Fine-Casual restorana emek vermiş, birçok Michelin Yıldızlı restoranda deneyimlenmiş, hayatını ve tüm tutkusunu mutfağa adamış bir şef olan Muhammed Uğur’un imzasını taşıyan, tek kelime ile kusursuz bir şef restoran deneyimi…

Adres :Postane Sokak No:9 Urla 0531 721 28 03

Narımor Butik Otel

Urla’daki şef restoranlarından bir diğeri ise Narımor Butik Otel’de konumlanıyor. Hem otel hem de şef restoranı olarak hizmet veren Urla merkezdeki Narımor'un şefi Şef Atilla Heilbronn 2002 yılında Avrupa’nın prestijli restoranlarında ödüllü yemekler tasarlayarak mesleğine başlamış. Michelin Yıldızlı mutfaklarda şef ve Executive Sous Chef olarak görev yapmış ve İsviçre’nin en iyi otellerinden The Alpina Gstaad’da çalışmış, Şef Atilla'da Urla'nın yerel malzemeleriyle hazırlayıp sunduğu ve 2 ayda bir yenilediği menülerle Urla'da popüler olmayı başarmış.

Adres: Sıra Mah. Eren Sok. Urla; 05541901202

Kösem Urla

2018 yılında işletmeci Zarife Bayer tarafından hayata geçirilen mekan zeytinyağlılarıyla ünlü. Kösem Urla, Urla merkezde Sanat Sokağı'nın hemen paralelinde eski bir Rum konağında hizmet veriyor. Fırınlanmış balkabağı yemeği olan Sinkonta, Bamya Tempura, Enginar Dolması, mevsimine göre değişen çeşitleri var! Ben özellikle Dağlardan topladıkları Karabaş otuyla hazırladıkları muhallebisini sevdim! Değişik tatları seviyorsanız Karabaş otuyla yaptıkları şerbetlerini ve limonatalarını da deneyin derim.

Adres: Yeni Mah. Arsalı Sok. No:23 Urla; 05526324171

Polima Müze Restoran, Uzunkuyu Köstem Zeytinyağ fabrikası yanı

Eh buraya bu aralar pek bir sık gider oldum! Neden? Çünkü yeni yapılan Uzunkuyu Köyü'ndeki evimin tam karşısında! Müze Restoran, Dr. Levent Köstem ve eşi Güler Köstem’in hayata geçirdiği bir restoran. Şık detaylarla dolu, yüksek tavanlı restoranın çok güzel de bir bahçesi var. Sürdürülebilir tarım ve atıksız mutfak ilkesiyle hizmet veren restoranda kahvaltıdan akşam yemeğine uzanan leziz bir menü sunuluyor. Urla'dan çıktıktan sonra otoban yoluna girmenden alt yoldan gitmenizi öneririm. Urla'dan 15 dakika sonra Alaçatı'ya gider gibi gidin hemen yol kenarında sağda Köstem Zeytinyağı Müzesini göreceksiniz ve hemen yanında Polima Müze Restoran! Uğramadan geçmeyin ya da özellikle gidin derim! Neden mi? Dana kuyruklu ev yapımı makarna, kaz tandır, ızgara ördek, Ege otları kavurması, tereyağlı ızgara ahtapot, Seferihisar’a özgü bir peynirle servis edilen fırınlanmış Urla bamyası, nefis pizzalar menülerindeki lezzetlerden sadece bir kaçıda ondan. ;)

Adres: Uzunkuyu Eski Mah. İzmir Çeşme Yolu No:8 Urla; 05340810101

La Pena Restaurant

Urla Sanat Sokağı'nın en sonunda daracık sokaklarından birinde tarihi bina içerisinde yer alan La Pena, bahçesine konuk olanları kendine hayran bırakıyor. Yeşillikler içinde ahşap hakim serin avluda, fırından taze pizzalar, deniz mahsullü makarnalar, kokteyller, türlü türlü tapas seçenekleri ile sizi sizden eder. Benim harika dostlarım aynı sokağın başında otelleri ve Ekru isimli butikleri olan Gökhan ve Oğuz götürdü beni La Pena'ya ve pizzalarına hayran kaldım! Pizza şarap ya da makarna şarap için ideal. Genç ve dinamik bir mekan, ayrıca mevsim tatlıları da oldukça iddialı.

Adres: Erinç Sk. No:13, 35430 Urla; 05362031921

Urlice Vineyards

Urla Bağ Yolu’ndaki en keyifli yerlerden biri burası. 2006 yılında kapılarını açan Urlice, Urla’nın ilk butik şarap üreticilerinden. Bağlara nazır nefis bir manzarada odun ateşinde pişen lezzetler tatmak istiyorsanız Urlice’nin Vineyard Cafe adlı restoranında odun ateşinde pişirilen Pizzalarından yanında bir kadeh kırmızı şarap ile yemelisiniz! Ayrıca dana sosislerini tatmalısınız. Peynir tabakları da bol çeşitli olan mekana gitmek için mutlaka rezervasyon yaptırmanızı öneririm.

Adres: İçmeler, 1168. Sokak No:7, Urla; 05331617469

Şafak Lokantası

30 küsür yıldır Urla'nın en esnafı Şafak Lokantası. Sahibi İsmet abinin hünerli elleri ve müthiş özeni ile 30 seneden fazladır aynı kaliteyi koruyor. Yolunuz Urla'ya düştüğünde mutlaka Şafak Lokantası'na gitmenizi öneririm kesinlikle benzersiz lezzetler sunuyor. Hatta babama göre Urla'nın en iyisi. ;) Esnaf lokantası tarzında, eskiye dair özlemlerinizi yaşatabileceğiniz, nostaljik bir yer Şafak Lokantası. Her gün taze yemekler çıkıyor. Hepsi birbirinden lezzetli. Ne yiyeceğinize karara veremezseniz de birçok çeşidi birlikte söylerseniz bile mideniz asla rahatsız olmuyor, yemekler inanılmaz hafif ve lezzetli. Her köklü ve başarılı mekan gibi buranın da müdavimleri çoğunlukta. Başta babam Özer Ağa. ;) Babamın ve müdavimlerin en çok tercih ettiği lezzetlerin başında Kelle Paça Çorbası geliyor. Kelle Paça Çorbası genelde gecce geç saatlerde içilen bir çorba olarak bilinse de, Şafak Lokantası'nda sabah ve öğle saatlerinin vazgeçilmezidir. Şafak Lokantası'nın alametifarikası da işte bu çorba! Hatta yemekleri öylesine hafif ki, kahvaltıda bile yemek yiyebilirsiniz. Kesinlikle öneririm.

Adres: Hacı İsa Mh. Zafer Cad. No:8, Hacı İsa Mahallesi, Urla; 05069382528

Perdix Wines

Güzel mimari, keyifli bir bahçe, iyi şarap, kaliteli ortam, başarılı yemekler, iyi servis bulabileceğiniz bir şarap evi Perdix. 4 Peynirli Pizza, Dana Pappardelle ve Mantarli Risotto gibi İtalyan lezzetleri ağırlıklı bir menüsü var. Şaraplar ise Cabernet Franc & Petit Verdot, Boğazkere, Pinot Noir, Sauvignon Blanc ve Bornova misketi üzümlerinden yapılıyor. Elbette tadım da yapabiliyorsunuz. Burası da yine benim köyüm Uzunkuyu'ya çok yakın! Yani müdavimi olacağım bir yer benden söylemesi :)

Adres: Birgi, İzmir Çeşme Yolu No 14, Urla; 05060991433

Yengeç Balık İskele

Urla İskele’deki Yengeç Restoran kendine has mezeleri ve ara sıcakları ile meşhur. Mürekkepli kalamar, asma yaprağında balık, acılı patlıcanlı kalamar dolması, cevizli kabak kavurma, Girit ezme, ayvalı ısırgan, şevket-i bostanlı levrek… 100’den fazla çeşit olduğundan daha fazla saymayacağım. :) Kabuklular ve balık çeşitleri de başarılı. Servisi, lezzeti, tazeliği ve çeşitliliği ile en çok tercih edilen mekanlardan! İstanbullular ve İzmir'in havalı gurmeleri burayı tercih ediyorlar hatta şöyle de abartıyorlar İstanbul’da Yengeç ile kapışabilecek balıkçı yokmuş:)))))) Bu biraz abartı oluyor!!!! Eh işte dedim ya İzmir'in güya havalı gurmeleri bunu söylenler. ;)

Adres: İskele Mah. 2121. Sok. No:6/1, Urla; 05307721152

Levan

Urla’nın yeni şef restoranlarında biri Lokanta Levan. Her gün farklı olan menüsü, mekandaki kara tahtaya tebeşirle yazılıyor. Fakat odun fırınında pizza gibi sabit seçenekleriniz de var. Şef Onur Canbulat’ın önce Urla merkezde açtığı, sonra Kuşçular’a taşıdığı restoran, rüzgarda salınan asma yaprakları altındaki masalarında keyifle yemek yiyeceğiniz bir yer.Onur Şef’in Kuzu Kol, Urla Güveci, Kabak Çiçeği Dolması gibi spesiyallerini yakalarsanız kaçırmayın.

Adres: Kuşçular, Kuşcular Cd. No:3, Urla; 0232754 58 54

Hiç Urla

Lokanta Hiç, Duygu Özerson Elakdar ve Taha Elekdar çifti tarafından tam 5 yıl önce 160 yıllık bir Urla konağında Urla Sanat Sokağı'nın girişinde açıldı! Lokanta Hiç aynı zamanda Türkiye’nin Ecocook sertifikalı ilk restoranı! Sürdürülebilir mutfak felsefesiyle bulunduğu coğrafyadan ilham alarak hazırlanan sade bir menü sunan restoranda hoşça vakit geçirip, tadı damağınızda kalacak lezzetlerin bazılarını da satın alabiliyorsunuz! Özellikle zeytinyağında oldukça iddialılar! Hiç markası aynı zamanda Zeytin Ormanı, Hiç Zeytinyağı, Hiç Seramik, Urla Cooking Class ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Adres Sanat Sokağı, Zafer Cad. No:52 Urla; 02327543099

Tepe Kahve - çok salaş bir yer ve yaz kış açık özellikle Köy Tavuğu ve Oğlak Tandır'ı harikadır!

Ege’nin Lale Katmercisi - Ah ah ah sakın Urla'ya gidip de Katmer yemeden dönmeyin; en favori katmercimdir!

Tarihi Yarımada İşkembecisi - Urla’da Postmodern Bir Çorbacı! Of of of ki ne of çorbaları efsane, tandırı, güveci, kuru fasulyesi, pilavı ve kavurması Urla İskele'de kesinlikle uğrayın sabaha kadar açıktır.

Çeşmealtı Kokokoreççi Özcan Usta - Çoçukluğum ve genç kızlığım yazları Özcan abinin kokorecini yemekle geçti ve hala tutkunuyum! İddia ediyorum Türkiye'nin en iyi kokorecini Özcan Abim yapar!

Ve Urlalı olmama rağmen hiç gitmediğim mekanlar...

* Sade Urla

* Pizzeria Luna Romana

* Paletto

* Ioki

* Yörük Aile Evi

* Bahçeli Yeni Yer

* Lief Urla

* Baristocrat Urla

* Ortaya Dükkan

* Noon

* Coffeeco Urla Bistronomique

* Nunu Cafe

* Plantsta Botanic & Cafe

* Ru Coffee

* Succuk Abi

* Seyhan Et

* Öteyaka

* Filos Coffee & Wine

* Harbour Teracce & Bistro

* Berlin’s

* Mahfel

* Da’s Cantina

* Old Sailors

* Rast Urla