Napolyan, Sezar, Atatürk, İskender, Cengizhan gelmiş geçmiş en önemli komutanlar…

Hepsinin ortak özellikler gerçek lider olmaları. Çok zeki ve çözüm odaklı olmaları. Kitleleri arkalarından sürükleyebilecek kişiler olmaları...

Kriz ortamlarını fırsata çevirecek kadar zeki ve hızlı hareket etmeleri. Savaş sanatı konusunda rakiplerinin hep bir adım önünde olmaları.

Hepsinin de küçüklüğüne dönülecek olursak zor süreçler atlatmış olmaları...

Gelelim Napolyon konusuna: "Bu hafta bu nerden çıktı?" diyebilirsiniz. Napolyon hayatını anlatan filmi izledim. 2023 yapımı bu filmin yönetmeni; Ridley Scott. Muhteşem oyunculukları ile damgasını vuran; Joaquin Phoenix(Napolyon) ve eşi rolünde Vanessa Kirby…

Sinemalara yeni gelen bu filmi önce Caddebostan Kültür Merkezi'nde izledim. 18:00 seansına gelenlerin yaş ortalaması 60 ve üzeri idi… Demek dedim gençler kültürel filmlere ilgi göstermiyor.

Hoşuma giden şu ki hala entelektüel kitle mevcut. Bu filmin içeriğine gelince izlerken Fransız Devrimi nedir; Moskova, Mısır, İngiltere, Avusturya ilişkileri ve işgaller. Napolyon’un arkasından oynanan oyunlar... Napolyon’un arkasındaki güç ve onların da Fransa’ya karşı olan tutumları. Fransa - İtalya - Polonya - Avusturya kültürlerinin kökenleri ve kendi arasındaki ilişkileri detaylı izleme imkanı buldum.

Yönetmen dünya siyaseti ve Napolyon’un savaş dehasına değinmek ve hepimizin daha çok feyz alabileceği konuları masaya yatırmak yerine, Napolyon'un uçkur davasını gündeme getirerek, izlenme oranlarını arttırma hevesini tercih etmiş.

Bereket konu o kadar büyük ki; karısının davranışları Napolyon Bonapart konusunun içinde devede kulak kalıyor.

Öncelikle şunu belirtmek lazım: Oyuncular gerçekten başarılı. Özellikle Phonenix bu rollerin adamı. Gelelim kurgu ve çekimlere; hikaye anlatım başlangıcı Marianionette'den başlamak yerine Napolyon’un Korsikalı babasından başlasa; herkes dünyayı fethetmek isteyen bir lider ile empati yapabilme oranı artar idi. Ayrıca filmde Korsikalı bir cahil korsan olarak tanıtılan Napolyon’un babası aslında Korsika’da ünlü bir avukat hatta; Fransa hükümeti tarafında SOYLU ünvanı verilmiş. Buralarda doğru bilgi ve yaklaşımlar önem taşımakta.

Aslında cahil ve problemli bir korsanın dünyayı ele geçirme hırsından çok daha fazlası mevcut.

Özellikle savaş taktikleri başlıbaşına bir detay konusu olmalı.

Çekimler başarılı ve kurgular heyecan verici. Bu arada soluk film teknikleri beni yoruyor.

Ama o dönemi yine de yaşatmışlar.

Gelelim Napolyon kimdir?

Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları sırasında Fransa'ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa’yı da etkilemiş önemli bir komutandır. Girdiği savaş ve çatışmaların büyük bölümünü kazanmış, 1815'teki nihai yenilgisine kadar hızla Avrupa kıtasının hakimiyetini ele geçirmiştir. Tarihteki en önemli komutanlardan biri olan Napolyon’un savaşları dünyanın her yerinde askerî okullarda ders olarak okutulmaktadır ve kendisi Avrupa tarihinin en ünlü ve en tartışmalı siyasi figürlerinden birisidir.

Dini azınlıkları özgürleştirmiş, gelişmekte olan orta sınıfın yasalar önünde eşitliğini sağlamış ve dini otoritelere karşı devletin gücünü merkezileştirmiştir. En kalıcı hukuki başarısı, Doğu Asya'da Japonya'dan, Kuzey Amerika'da Québec'e kadar dünyadaki hukuk sistemlerinin dörtte birine çeşitli şekillerde uyarlanmış olan Napolyon Kanunları'nı hazırlatmasıdır.

Babası, Cenova Cumhuriyeti’nin bir parçası olan Korsika’nın 1768’de Fransa yönetimine girmesinden sonra Fransız sarayının hizmetine girmiş ve Bounaparte ailesi Fransızlar tarafından 1771’de soylu ilan edilmişti. Ailesi zengin değildi ancak babasının bağlantıları sayesinde Napolyon ve kardeşleri, Fransa’ya gitme ve burslu okumak imkânı elde etmiştir.

Napolyon 1779 yılında ağabeyi Joseph ile birlikte eğitim için Fransa’ya gönderildi. Autun’da bir kolejde Fransızca öğrenmeye başladı ve aynı yıl Brienne'daki askeri okula girdi. Matematikteki başarısı sayesinde 1784'te Parisien École Royale Militaire (Paris Kraliyet Askeri Okulu) adlı askeri akademiye kabul edildi. Matematik ve geometriye olan ilgisini daha iyi değerlendirebilmek için topçu sınıfını tercih etmiştir. Okul sırasında babasının ölümü ile geliri azalan Napolyon, iki yıllık okulu bir yılda bitirmiştir.

Şimdi özetle bu filme gidelim mi derseniz bence gidin. Yaşadığımız savaş dolu dünyayı daha iyi anlamak ve insanların hırs ve egolarını görmek için tabi gidin. Dünya tarihini unutmamak için gidin.

Hayat hep eller havayadan ibaret değil. Siz kendinizi geliştirmiyorsanız 60 yaş ve üzeri kendini güncellemeye devam ediyor. Onlar size bir tavsiye verdiğinde sonradan bozulmayın...

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla!