Sofra Adabı ve Asalet

Bu konu çok önemli olduğundan arada hatırlatmakta fayda var. Ortalık seviyesizlikten yıkılıyor, çoğu zarif insan köşesine çekilmiş, mekanlara bile gitmek istemiyor. Özellikle yolda, araç parkında, hesap öderken pek çok noktada kabalık almış başını gitmiş. Beyoğlu'nda, Pera'da İstanbul beyefendileri görürken şimdilerde şık mekanlarda Afgan Arap zengin bebeleri ile yanyana oturmak istemeyen kaliteli aile çocukları nereye gideceğini bilemiyor.

Çoğu mekan sahipleri de kasaya giren paraya baktığından ve bazı işletmelerde işletmeci de orayı nasıl ele geçirdiği belli olmayan tiplerden olduğundan ortaya karışık bir kalitesizlik kabalık yer almış durumda.

Mekanlar mimari olarak 10 numara, insanlar içi boş ve 0 numara. Kadınlar yapma erkekler de zengin süsü verilmiş doğan görünümlü şahin gazlı…

Geçenlerde günlüğüme baktım.1990 tarihinde beğendiğim 2 mekan yazmışım. Ali Poyrazoğlu’nun Yeşil Kabaret (Taksim) ve Andromedo Disco…

Bir geccede 2 mekan gezen ben; şimdi evde Netflix durumuna geldim. Tabii o zaman 20 yaşındaydım; şimdi 53 ondan "Durulman normal." diyebilirsiniz. Ama asıl sebep nitelikli sohbet edebilecek, zerafet dolu insanların maalesef azalması…Mekan sahipleri ile de dost olduğumuz dönemleri ve mekanları sizlere hatırlatayım.

Şamdan, Club 29, Zihni, Çeşme 9,5, Çeşme Seaside, Bodrum Hadigari, Bodrum Veli... Daha çok örnek verebilirim. Buradaki vale -bodyguard dahil zerafet içindeydi diye düşünüyorum.

Şimdi gelelim zarafet kurallarına...

YEMEK YERKEN UYULMASI GEREKEN GÖRGÜ KURALLARI

► Sofraya herkes aynı anda oturmalıdır. Herkes oturmadan yemeğe başlanmaz.

► Yemek sırasında sofrada televizyon, telefon, tablet gibi araçlar ile ilgilenilmemelidir.

► Ağzımızda yemek varken konuşmamak gerekiyor. Sofrada bulunan insanları rahatsız edecek davranışlar arasında yer alıyor.

► Yemek yerken ağız şapırdatılmaması gerekir. Gürültülü rahatsız edecek şekilde yememeye dikkat etmek gerekiyor.

► Sofrada önünü kendi tabağınıza hazırlanan yemek tabağından yemek yemeli ve tabağa yiyeceğiniz kadar yiyecek alınmalıdır.

► Sofrada yemek yerken peçete kullanılmalıdır.

► Sofrada uzakta kalan ve uzanamadığınız yiyecekleri nezaketle yardım isteyerek alabilirsiniz ve uzanamadığımız malzemeler için birinden yardım alabiliriz.

► Sofra masasında düzgün bir şekilde oturmak gerekiyor. Ayaklarınızı diğer oturanları rahatsız edecek şekilde uzatmamak gerekir.

► Yemekleri ufak lokmalar şeklinde yemek gerekiyor.

► Başlangıç olarak önünüze çorba geldiğinde çorbayı bitirdikten sonra çorba tabağının içerisinde kaşık bırakılmaması gerekir.

► Yemekte ağzında yemek varken su içilmemeli ayrıca diğer insanları rahatsız edici konuşmalar yapılmaması gerekir.

► Yemek masasında dik bir şekilde oturmalı ve dirsekler masaya konulmaması gerekir.

►Sofrada hapşırma veya öksürmeniz gerekiyorsa bunu sofraya doğru değil de arka tarafa doğru yapmanız gerekiyor.

► Sofrada yemek yedikten sonra kalkmak için herkesi beklemek gerekir. Sofradan herkes ile birlikte kalkılır.

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla ….