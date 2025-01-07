Amsterdam elmas hikayesi

Amsterdam’da herşey var da sen bula bula elmaz hikayesi mi yazdın diyebilirsiniz.Bence en değerli hikaye bu .Zaten diğer konular temcit pilavı gibi defalarca işlenmiş durumda .Ben daha az bilinen tarihi ve elmas hikayesini yazmak istedim .

Amsterdam’ın kuruluşu, 12. yüzyılın sonlarına dayanır ve bir balıkçı köyünden büyük bir metropole dönüşen bir hikâye anlatır. Şehrin temelleri, Amstel Nehri’nin çevresindeki sulak alanlarda atılmıştır.



1. İlk Yerleşim

Amsterdam, 12. yüzyılda Amstel Nehri’nin denize döküldüğü noktada balıkçıların yaşadığı küçük bir köy olarak ortaya çıktı. Bölgede yaşayanlar, nehrin taşkınlarını kontrol etmek için basit bir baraj (Hollandaca “dam”) inşa ettiler. Bu baraj, “Amstel” ve “dam” kelimelerinin birleşimiyle şehrin adı olan “Amsterdam”ı oluşturdu.

2. Baraj ve Ticaretin Başlangıcı

Yaklaşık 1200’lü yıllarda inşa edilen bu baraj, sadece nehir taşkınlarına karşı koruma sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Amstel üzerinden geçen ticaret yollarının gelişmesine de olanak sağladı. Baraj çevresinde kurulan pazar yerleri sayesinde köy, ekonomik bir merkez olmaya başladı.

1213 yılında büyük bir sel, köyü neredeyse yok etti, ancak halk yeniden inşa ederek bölgeyi güçlendirdi. 1275 yılında ise Amsterdam’ın tarihinde önemli bir dönüm noktası yaşandı: Hollanda Kontu Floris V, köy halkına köprü geçiş vergisinden muafiyet tanıdı. Bu ayrıcalık, ticareti canlandırdı ve Amsterdam’ı büyümenin eşiğine getirdi.

3. Şehir Yükseliş dönemi

1300 veya 1306 yılında Amsterdam’a şehir hakları verildi. Bu, Amsterdam’ın resmi olarak bir şehir statüsü kazandığı anlamına gelir. Şehir, kısa sürede ticaret ve denizcilik faaliyetlerinde Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri hâline geldi.

14. yüzyılda Amsterdam, Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile ticaret yapan Hansa Birliği’ne katıldı. Özellikle tahıl, ahşap ve tuz ticareti şehir ekonomisini güçlendirdi.

4. Hollanda Altın Çağı ve Amsterdam’ın Altın Dönemi

17. yüzyılda, Hollanda Altın Çağı sırasında Amsterdam zirveye ulaştı. Şehir, dünyanın en zengin ve en güçlü ticaret merkezlerinden biri hâline geldi. Bu dönemde:

• Hollanda Doğu Hindistan Şirketi (VOC): Amsterdam merkezli bu şirket, Asya ile ticareti kontrol etti.

• Elmas Ticareti: Şehir, Avrupa’nın elmas işleme merkezi oldu.

• Sanat ve Bilim: Rembrandt ve Vermeer gibi sanatçıların eserleriyle kültürel bir başkent hâline geldi.

5. Modern Amsterdam

Amsterdam, suyla çevrili coğrafyası, ticaret, özgürlükçü kültürü ve sanat mirasıyla tarih boyunca kendini sürekli yeniledi. 19. ve 20. yüzyılda sanayi devrimi ve turizmin gelişimiyle birlikte modern bir şehir hâline geldi. Bugün, Amsterdam sadece Hollanda’nın değil, dünyanın en önemli kültürel ve ticari merkezlerinden biridir.

Şehrin kuruluş hikâyesi, doğayla mücadelenin, ticaretin ve özgün kültürel mirasın birleşimini temsil eder.

Amsterdam’dan New York’a uzanan elmas ticareti hikayesi, ekonomik, kültürel ve tarihsel boyutları olan ilgi çekici bir öyküdür. Bu ticaretin kökleri 16. yüzyıla kadar gider ve özellikle Amsterdam’ın elmas kesiminde dünya çapında bir merkez hâline gelmesiyle şekillenir.

Elmas Endüstrisinin Doğuşu

Amsterdam, 16. yüzyılda Avrupa’nın ticaret merkezi hâline gelirken, elmas kesiminde de öne çıkmaya başladı. Portekizli Yahudi tüccarların 1500’lü yılların sonunda şehre göç etmesiyle elmas işleme sanatı büyük bir gelişme kaydetti. Bu tüccarlar, Hindistan’dan gelen ham elmasları Amsterdam’da işleyerek Avrupa pazarlarına sundular. Özellikle “Amsterdam kesimi” olarak bilinen yöntemler, şehrin elmas sektöründe bir otorite kazanmasını sağladı.

17. yüzyılda Hollanda Altın Çağı sırasında Amsterdam, elmas ticaretinde zirveye ulaştı. Şehir, dünyanın dört bir yanından gelen ham elmasları işlemenin ve ihraç etmenin merkeziydi. Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla Hindistan’daki Golconda madenlerinden gelen elmaslar, şehrin ekonomisine büyük katkı sağladı.

2. New York: 20. Yüzyılın Yeni Merkezi

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, elmas ticareti merkezi yavaş yavaş New York’a kaymaya başladı. Bunun birkaç temel nedeni vardı:

• Yahudi göçmenler: Avrupa’da antisemitizm ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle, özellikle II. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında, Amsterdam’daki Yahudi elmas ustalarının bir kısmı New York’a göç etti. Bu göç, elmas işleme becerilerini ve ticaret ağlarını da beraberinde taşıdı.

• Amerikan ekonomik gücü: 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri, özellikle mücevherat talebi açısından önemli bir pazar hâline geldi. New York, bu ticaretin merkezi oldu.

New York’un ünlü 47. Sokak bölgesi, elmas ticaretinin küresel merkezi olarak bilinir. Burada Amsterdam kökenli birçok Yahudi tüccarın açtığı işletmeler, şehrin elmas sektöründeki gücünü artırdı. Günümüzde, dünyanın dört bir yanından gelen ham elmaslar burada işlenir ve küresel pazarlara dağılır.

Amsterdam ve New York Arasındaki Bağ

Amsterdam, bugün hâlâ elmas işleme sanatındaki prestijini korusa da New York, ticari ve dağıtım merkezi olarak öne çıkmıştır. Bu iki şehir arasındaki bağ, elmas sektörünün tarihsel kökenlerinden kaynaklanır. Özellikle, Amsterdam’ın elmas ustalarının bilgi birikimi ve New York’un ekonomik büyüklüğü, bu hikâyeyi birleştiren iki önemli unsurdur.

Bu hikâye, yalnızca elmas ticaretini değil, aynı zamanda göç, sanat, ekonomi ve küresel ağların nasıl şekillendiğini de anlatan geniş bir tarihsel çerçeve sunar.

Amsterdam’da yapılması gereken 10 şeyi şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Kanallarda Tekne Turu

• Şehrin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kanallarında tekneyle gezerek manzarayı keşfedin.

2. Van Gogh Müzesi (online dan bilet almayı unutmayın kapıda kalırsınız)

• Dünyaca ünlü ressam Van Gogh’un eserlerini görmek için bu müzeyi mutlaka ziyaret edin.

3. Rijksmuseum (Burayı görmeden ölmeyin.Gezdiğim en iyi müzeler arasında)

• (Hollanda Altın Çağı’na ait sanat eserlerini inceleyin. Özellikle Rembrandt ve Vermeer tablolarını görün.Özellikle Seramik ve çatal bıçak takımları ,gemiler bölümlerinde ağzım açık kaldı)

4. Anne Frank Evi

• II. Dünya Savaşı sırasında Anne Frank’ın saklandığı evi ziyaret ederek tarihi bir deneyim yaşayın.

5. Bisiklet Kiralayın (ben yapmadım soğukta da saçma geldi )

• Amsterdam’ın bisiklet dostu yollarında bisiklet sürerek şehri yerel halk gibi keşfedin.

6. Jordaan Semti

• Küçük sanat galerileri, şirin kafeler ve butik mağazalarla dolu bu semtte vakit geçirin.

7. Vondelpark’ta Dinlenin

• Şehrin en popüler parkında yürüyüş yapın huzur bulun.(üşümezseniz)

8. RedLightDistrict’i Keşfedin (millet çoluk çocuk geziyor )

• Tarihi bu bölgeyi keşfedin, farklı bir atmosfer deneyimleyin.

9. Yerel Tatları Deneyin 8patates hariç pek bulamadım ama çok iyi çin lokantası buldum)

• Stroopwafel, poffertjes, bitterballen ve Hollanda peynirlerini mutlaka tadın.(eve aldım)

10. Çiçek Pazarı (Bloemenmarkt)

• Yüzen çiçek pazarında Hollanda’nın ünlü lalelerini ve diğer bitkileri görün.

Bu aktivitelerle Amsterdam’ı dolu dolukeşfedebilirsiniz! Bu haftalık benden bukadar kalın sağlıcakla...



