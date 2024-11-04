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Kitap fuarında 'İçinden lezzet geçen kitaplar' söyleşisi

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 04-11-2024 20:15

Önce Tüyap Kitap fuarı hakkında bilgi vermek isterim;

Her yıl İstanbul’da düzenlenen ve kitapseverlerin dört gözle beklediği İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl da zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Kitap ve yayıncılık dünyasının nabzını tutan fuar, edebiyattan çocuk kitaplarına, akademik çalışmalardan çizgi romanlara kadar geniş bir yelpazede binlerce kitabı bir araya getiriyor. Aynı zamanda yayınevleri, yazarlar, çizerler ve okurlar arasında bir köprü kurarak Türkiye’nin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

Fuar, sadece kitap satışının yapıldığı bir yer olmanın ötesine geçerek, edebiyat söyleşileri, imza günleri ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerle kültür ve sanatla iç içe bir atmosfer yaratıyor. Bu yıl birçok tanınmış yazar ve çizerin katılımıyla, okurlara eserleri hakkında bilgi alma ve birebir sohbet etme fırsatı sunuluyor. Çocuklara yönelik etkinlikler, genç nesli kitap okumaya teşvik ederken, çocuklara kitap sevgisini aşılamayı amaçlıyor.

Ayrıca, fuar alanında yer alan çeşitli uluslararası yayıncılar ve yayınevleri, Türk okuyucuların dünya edebiyatı ile daha kolay buluşmasını sağlıyor. Yabancı kitaplar, çevirmenlik çalışmaları ve dünya edebiyatındaki gelişmeler hakkında bilgi edinmek isteyenler için de fuar önemli bir fırsat sunuyor.

Kitap fuarı, kitapseverler için bir hazine niteliğinde; hem yeni kitaplar keşfetmek hem de yazarlarla tanışıp farklı düşünce dünyalarına açılmak isteyenler için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Her yıl daha fazla ziyaretçiye kapılarını açarak büyüyen İstanbul Kitap Fuarı, ülkemizdeki okuma kültürünü desteklemeye ve genişletmeye katkıda bulunuyor. Bu etkinlik, edebiyatın ve kültürel birikimin toplumla paylaşılması adına büyük bir adım olmaya devam ediyor.

Şimdi gelelim benim Söyleşiye ; Öncelikle Tüyap kitap fuarı yönetim ve ekibini tebrik etmem lazım .Kendileri çok profesyonel çalışıyorlar .Zaten bir etkinliği 41 kez yapınca usta olursun ama onlar her kitapevi  her yazarı ilk günkü mütevazilikleri ile sarmalıyorlar .(41 kere maşallah)

Kapıya geldiğimde benden sorumlu Gizem Yüksel hemen aldı ve Vip salonunda ağırladı ardından etkinlik alanına geçtik .

İnanılmaz bir yoğunluk vardı hem standları çok iyi doldurmuşlar hem de İSTANBUL halkından iyi bir talep olmuş .Uzun zamandır bu yoğunlukta fuar görmedim .

Ayrıca kitabevleri stantlara para harcamışlar. Eskiden kitabevleri profesyonel stantlara bukadar harcama yapmazlardı şimdi çok güzel tasarımlar ile mimari olarak tarz standlar ilgi çekici idi.

Esas içeriğe bakalım derseniz benim konuşma sürem 45 dk olmasına rağmen erken bitirip soru cevap aldım ve ardından ben de standları ve yayınevlerini gezmek istedim.

Burada dikkatimi çeken İlber Ortaylı’dan Celal Şengör’e ,Altan Öymen’e kadar pekçok değerli yazar üşenmemiş BeylikdüzüTüyap’a gelip yayınevi standında yerini almış .Ben yol uzak diye homurdanırken ,80 li yaşlarda yazarlar burada olduğunu öğrenince utandım.

Şimdi bu fuarın en ilgimi çeken yanı ise özellikle çocuk kitapları alanları oldu .Nerdeyse tüm fuarın yüzde  35 i çocuk kitaplarına ayrılmış olarak düşünebilirsiniz .Eskiden ‘’Cin ali’’ ile büyümüş birkaç çocuk kitabı yayınevi bilen bizim kuşağımızdan sonra nasıl olmuş ise bu alanda inanılmaz sayılarda yayınevleri çoğalmış.Çok kaliteli kitaplar ve yayınevleri olduğundan aileler de haftasonu standları doldurmuş idi .

Özetle ;Bu nitelikli Kitap fuarı organizatör mimarlarını içten tebrik etmek isterim .TüyapFuarcılık pekçok konuda uzman olduğu gibi Kitap fuarı etkinlik planlamasında da  inanılmaz iyi çalışmış kendilerini içten tebrik ederim .

Bu arada benim kitaplarımı basan yayınevi Cinius yayınlarını da tebrik ederim.

Bu nitelikli fuarın ardından yan hollerde devam eden Sign fuarını da gezdim .Burada da çok nitelikli Türk üreticilerimiz ile tanışma imkanım oldu .Marka Doktoru ajans başkanı sıfatı ile burada da pekçok yeni iş fırsatları doğdu 

Bu alanda ise dikkatimi en çok çeken Çin standlarıoldu .Biz Beylikdüzü uzak diye düşünürken bu fuar alanının yarısına yakınında da Çinden gelen stand sahibi girişimci Çin firmalarını görünce çok şaşırdım.İşte girişimcilik konusunda daha Çinlilerden öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum.

Bu haftalık benden bukadar kalın sağlıcakla…

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