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Almanların Tüccar Şehri: Hamburg

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 20-05-2025 09:27

Hamburg’un tarihi, MS 808 yılında İmparator Charlemagne’ın inşa ettirdiği “Hammaburg” kalesine kadar uzanır. Zamanla Elbe Nehri kıyısındaki bu yerleşim, ticaret yollarının merkezi hâline geldi. 1241’de Lübeck ile kurduğu Hanse Birliği, Hamburg’u Kuzey Avrupa’nın ticari kalbi yaptı.

Bu birlik sayesinde şehir; Baltık’tan Kuzey Denizi’ne, oradan Atlantik’e uzanan geniş bir ticaret ağı içinde yükseldi. 17. ve 18. yüzyıllarda Hamburg, zengin tüccar aileleriyle tanındı. 19. yüzyılın sonlarında bu liman kenti, Almanya’dan Amerika’ya göç eden milyonların uğrak noktası oldu.

II. Dünya Savaşı: Yerle Bir Edilen Şehir

Hamburg, II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Amerikan hava kuvvetlerinin ağır bombardımanlarına maruz kaldı. Özellikle 1943 yılında gerçekleşen “Gomorra Operasyonu”, kentin üçte birini yerle bir etti. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan evsiz kaldı. Savaşın sonunda şehir adeta küllerinden yeniden doğmak zorundaydı.

Savaş Sonrası: Küllerden Doğan Ekonomik Dev

Savaş sonrası Almanya’nın yeniden inşasında Hamburg, stratejik limanı ve ticaret geçmişi sayesinde hızla toparlandı. Marshall Planı yardımlarıyla altyapı yeniden kuruldu. Liman genişletildi, tersaneler yeniden faaliyete geçti ve şehir, Batı Almanya’nın dış ticaret kapısı oldu.

1950’li ve 60’lı yıllarda ulaşım, gemi inşası, bankacılık ve sigortacılık gibi alanlarda yatırım patlaması yaşandı. Hamburg Limanı, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın sayılı konteyner limanlarından biri haline geldi. Liman çevresinde oluşan serbest ticaret bölgeleri ve lojistik merkezleri, şehrin ekonomik motorunu oluşturdu.

Bugün Hamburg, Almanya’nın en zengin şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kişi başı gelir, ülke ortalamasının oldukça üzerinde. Airbus, Hapag-Lloyd, Spiegel gibi dev şirketlerin merkezi burada bulunuyor. Ayrıca şehir, Avrupa’nın medya, lojistik ve havacılık başkentlerinden biri hâline geldi.

Türk Toplumunun Sessiz Gücü

1960’lı yıllarda Türkiye ile Almanya arasında yapılan iş gücü anlaşması sonrası Hamburg’a gelen ilk Türk işçileri, bu yeniden inşa sürecinde önemli bir rol oynadı. Önceleri liman, tersane ve inşaat gibi ağır işlerde çalışan Türkler, zamanla işveren, esnaf, mühendis ve sanatçı olarak şehir yaşamına entegre oldular.

Bugün Hamburg’da 200 binden fazla Türk kökenli insan yaşıyor. Bu topluluk, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan şehrin ayrılmaz bir parçası. Türk restoranları, kültür merkezleri, camiler ve festivaller, Hamburg’un çok kültürlü yapısını besliyor.

Burada çalışkan ve çözüm odaklı pek çok Türk var. Bunların başında T.C.Ticaret Bakanlığımıza bağlı ticari ateşemiz Yıldız Onur var. Kendisi inanılmaz pozitif ve çözüm odaklı. Orada Türkler başarılı olsun diye çırpınan vizyoner biri. Ülkemizde böyle pırıl pırıl, çalışkan, ülke sevgisiyle dolu insanlar oduğunu görünce insan gurur duyuyor.

Ticaretin kalbi Hamburg limanında başarılara imza atan ve şehirde başarılı olmuş birkaç Türk kardeşimiz sağolsun benimle ilgilendi. Bunlardan biri Vural Yıldız. Kendisi orada hem Ticaret Odası'nda hem de belediye de etkin. Lades adlı çok güzel bir restoranın da sahibi. Kendisini tebrik ederim; tam bir Trabzonlu, arabalarında plakalar hep 61 61...

Ayrıca koskoca Hamburg’un en popüler mekanlarına et veren toptancı gururumuz yine bir Türk kardeşimiz; Tuncay Yeter. Kendisi Gaziantepli, ülkemiz için çalışan çok özel bir dost. Birlikte yemek yedik ve Köz Urfa'da bizi ağırladılar. Tam bir dostlar sofrası oldu. Sadece et değil, Türk mutfağını doğru temsil eden özel bir mekan. Tren garının tam karşısındaki köşe olduğundan orada Alman ve Türklerin vazgeçilmez restoranı olmuş.

Çok tecrübeli; Natık Akyol ise az ama öz konuşan çok donanımlı, bir de Ahmet Hilmi Yaşar kardeşimiz var ki tam bir çalışkanlık abidesi. Belediye ile yıllardan beri çalışıp oradaki liman işlerinde bir numara olmuş. Gerek catering gerek güvenlik gibi hizmet sektöründe bir başarı hikayesi yazmış. 

Kısa sürede mükemmel misafirperverlik gösteren Türk kardeşlerime buradan selam olsun.

Dikkat edilmesi gereken tek konu orada ülkemizi temsil eden Başkonsolosumuzun ve korumasının tutumu. Onlar Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı gelince özellikle ilgilenmesi gerekmekte. Türk Mutfağı'nı dünyadaa tanıtan bir derneğin başkanı gelince dünyadaki tüm başkonsoloslarımız inanılmaz ilgili davranmakta. Emine Derya Kara ve korumalarının kapıya herhangi bir Türk gelince sevecenlikle içeri davet etmesi çok önemli, Türk milleti misafirperver olur. Önce buradan başlamak lazım. Biz kendisini başta İstanbul ve Hatay olmak üzere ağırlamaya hazırız.

Lezzet Haritası: Hamburger’in Kökeni ve Yerel Tatlar

Hamburger ismini dünyaya veren şehirde bu ikonik yiyeceğin kökleri, 19. yüzyılda Amerika’ya göç eden Hamburg’lu Almanların götürdüğü “Hamburg Steak” aslında, Türklerin Tatar bifteği ve hamburgerin tarihi Türklerin etini Hamburg steak olarak getiren tüccardan ABD'nin popüler hale getirmesinden başka bir şey değil. Bugün şehirde bu mirası yaşatan sayısız gurme burgerci mevcut: Dulf’s Burger, Burgerlich ve Otto’s Burger bunlardan sadece birkaçı .Et için tartışmasız Block House 1968'den beri marka olmuş.

Ama lezzet Hamburg’la sınırlı değil. Kuzey Alman mutfağının özel tatları da şehri gurmeler için cazip kılıyor.

• Fischbrötchen (balık sandviçi),

• Pannfisch (kızarmış balık ve patates),

• Labskaus (pancar, et ve patates püresi karışımı) geleneksel Hamburg mutfağının öne çıkanları.

 

Hamburg’dan Dünya’ya açılan markalardan

1. Airbus

• Sektör: Havacılık ve uzay sanayi

• Bilgi: Airbus’un Almanya’daki en büyük üretim tesisi Hamburg’un Finkenwerder semtindedir. Özellikle A320 ailesi uçaklarının montajı burada yapılır.

2. Beiersdorf

• Sektör: Kozmetik ve kişisel bakım

• Ünlü Markaları: Nivea, Eucerin, Labello, Hansaplast

• Bilgi: Beiersdorf’un genel merkezi Hamburg’da.

3. Hapag-Lloyd

• Sektör: Denizcilik ve konteyner taşımacılığı

• Bilgi: Hamburg merkezli bu dev nakliye şirketi, dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı firmalarından biridir.

4. Montblanc

• Sektör: Lüks kırtasiye, saat, deri ürünleri

• Bilgi: Hamburg merkezlidir ve özellikle lüks dolma kalemleriyle dünyaca ünlü. Fabrikası ve genel merkezi Hamburg’dadır.

5. Otto Group

• Sektör: Perakende, e-ticaret

• Bilgi: Almanya’nın en büyük e-ticaret ve katalogla satış grubu. Zalando, About You gibi markalarla bağlantılıdır.

6. DER SPIEGEL

• Sektör: Medya ve yayıncılık

• Bilgi: Almanya’nın en etkili haftalık dergilerinden biri olan Der Spiegel’in genel merkezi Hamburg’da. Şehir, Almanya’nın medya başkentlerinden biridir.

7. Tchibo

• Sektör: Kahve ve perakende

• Bilgi: Kahveyle tanınsa da tekstil, ev ürünleri ve elektronik gibi geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeker. Merkezi Hamburg’dadır.

8. Aurubis

• Sektör: Bakır üretimi ve geri dönüşüm

• Bilgi: Avrupa’nın en büyük bakır üreticisi olan Aurubis’in genel merkezi Hamburg’da.

9. Helm AG

• Sektör: Kimya ve ilaç ticareti

• Bilgi: Dünya çapında faaliyet gösteren büyük bir kimya şirketidir ve merkezi Hamburg’dadır.

İlk aklıma gelen markalardan …

 

Fischmarket

Hamburg denince akla ilk gelenlerden biri, hiç şüphesiz Elbe Nehri kıyısında kurulan o tarihi pazar yeridir: Hamburger Fischmarkt. Yalnızca taze balıkların değil, şehrin ruhunun da satıldığı bu yer, tam 322 yıldır Hamburg sabahlarına hayat veriyor.

İlk kez 1703 yılında, liman işçileri ve köylülerin erken saatlerde alışveriş yapabilmesi için kurulan bu pazar, zamanla bir şehrin hafızasına dönüştü. II. Dünya Savaşı’nda ağır bombardımanlara direnen ve sonrasında yeniden ayağa kalkan bu yer, sadece bir ticaret alanı değil; bir direniş ve devamlılık simgesi.

Bugün her Pazar sabahı saat 5’te (kışın 7’de) kurulan Fischmarkt’ta, balığın yanı sıra meyve, çiçek, peynir, sandviç ve canlı müzik bulunur. Alte Fischauktionshalle adlı tarihi müzayede salonunda sabah kahvaltısını müzikle süslemek, Hamburg’da sabahı karşılamanın en keyifli yoludur.

Sonuç: Geçmişiyle Güçlü, Geleceğiyle Umut Veren Bir Dünya Şehri

Hamburg, savaşın küllerinden doğarak sadece Almanya’nın değil, Avrupa’nın en güçlü şehirlerinden biri hâline geldi. Bugün limanıyla küresel ticaretin, mutfağıyla gastronominin, insan dokusuyla kültürel zenginliğin sembolü.

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla...

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