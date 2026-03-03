  • 05 MART Perşembe 08:57
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
İran Mutfağı

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 03-03-2026 08:48

İran mutfağına bakmak, sadece “ne yenir?” sorusuna cevap aramak değildir; aynı zamanda “kimdi, nasıl yaşadılar, neye inandılar?” sorularının da peşine düşmektir. Çünkü İran’da yemek, tarihle aynı tencerede kaynar. Baharatla siyaset, pilavla iktidar, ekmekle kader yan yana durur.

Bugünkü İran mutfağı; binlerce yıllık sarayların, kervansarayların, göçlerin ve fetihlerin tortusudur. Bir kaşık safranlı pilavda imparatorluk disiplini, bir tabak otlu yemekte köylü sabrı vardır.

Ateşin Başında Başlayan Hikâye

İran yemek kültürünün kökleri, ateşin kutsal sayıldığı dönemlere kadar uzanır. Antik Pers sofralarında et, tahıl ve meyve birlikte pişirilir; tatlı ile tuzlu aynı tabakta barış içinde yaşardı. Bugün hâlâ süren “ekşi-tatlı” dengesi, bu kadim damak hafızasının mirasıdır.

Saray mutfağı ile halk mutfağı arasındaki çizgi ise her zaman incedir. Sarayda bademli, nar ekşili soslar; halkta mercimekli, yoğurtlu tencereler… Ama ikisinin de ortak noktası sabırdır. İran’da yemek aceleye gelmez; kısık ateş, uzun sohbet ister.

Pilav Bir Yan Yemek Değildir

İran mutfağında pilav, ana karakterdir. “Çelow” dediğiniz şey sıradan bir pirinç değil, neredeyse felsefedir. Altındaki kızarmış tahdig, sofranın sessiz yıldızıdır. Kim daha çıtır yaptıysa, masada saygıyı o toplar.

Safran burada lüks değil, kimliktir. Rengiyle değil kokusuyla konuşur. İranlı, safranı gösteriş için değil; hatırlamak için kullanır.

Tencere Diplomasi Yapar

İran mutfağı aynı zamanda coğrafyanın aynasıdır.

• İsfahan’da daha zarif, saraya yakın tatlar,

• Tebriz’de Türk etkisiyle etli ve hamurlu yemekler,

• Şiraz’da ise şiir gibi hafif ve aromatik tabaklar çıkar karşınıza.

Bu mutfak, yüzyıllar boyunca İpek Yolu’ndan geçen herkesi doyurmuş; Çin’den gelen pirinci, Hindistan’dan gelen baharatı, Anadolu’dan gelen eti aynı sofrada buluşturmuştur. İran mutfağı biraz da “herkesten bir parça” olabilme sanatıdır.

Bugüne Kalan Tat

Modern İran’da fast food tabelaları artsa da, evlerin mutfağında hâlâ ağır ağır kaynayan tencereler var. Çünkü İran mutfağı modaya değil, hafızaya çalışır. Tarifler yazılı değil, sözlüdür. Anneanneden toruna geçer; ölçüsü “göz kararı”, süresi “içi çekene kadar”dır.

Belki de bu yüzden İran mutfağı bize tanıdık gelir. Çünkü o da bizim gibi aceleci değildir, gösterişi sevmez ama derindir. Bir tabak yemekten çok, uzun bir hikâye sunar.

İran mutfağının hikâyesi bugün sadece Tahran sokaklarında değil; Los Angeles’ın palmiyeleri altında ve New York’un gökdelen gölgelerinde de kaynıyor., … Tencere yine konuşuyor.

Los Angeles: Küçük Tahran, Büyük Sofra

Los Angeles’ta özellikle Beverly Hills çevresinde oluşan “Persian Square”, adeta gurbet mutfağının başkentidir. Buradaki İran restoranları göçmen psikolojisiyle değil, özgüvenle pişirir. Çünkü buraya gelen İranlı, geçmişini kaybetmemiştir; onu vitrinin ortasına koymuştur.

LA’daki sofralar cömerttir. Porsiyonlar büyük, safran bol, et iddialıdır. Raffi’s Place gibi mekânlarda kebap sadece kebap değildir; memleket hasretinin mangalda mühürlenmiş hâlidir. Burada yemek yerken garson size “afiyet olsun” demez belki ama tabak, o cümleyi zaten kurar.

Los Angeles’taki İran mutfağı biraz nostaljiktir. Annenin yaptığına en yakın tat burada aranır. Modern dokunuşlar arka plandadır; esas mesele “eskisi gibi” yapabilmektir.

New York: İran Mutfağının Modern Hali

New York’ta ise İran mutfağı daha entelektüel, daha minimal ve daha anlatılıdır. Burada yemek sadece yenmez, hikâyesi dinlenir. Tabaklar küçülür ama anlamı büyür.

Manhattan’da açılan yeni nesil İran restoranları, Pers mutfağını fine-dining diline çevirir. Sofreh gibi mekânlarda safran hâlâ başroldedir ama yanında gastronomik cümleler kurulur. Nar ekşisi, menüde sadece sos değil; “coğrafi hafıza” olarak anlatılır.

New York’taki İran mutfağı göçmen mutfağı olmaktan çıkmış, dünya mutfağına terfi etmiştir. Şefler İranlı olmasa bile İran tekniğini öğrenir, İran tatlarını yeniden yorumlar. Bu da mutfağın evrenselleştiğinin göstergesidir.

Ve bugün Los Angeles’ta ya da New York’ta bir İran restoranına girdiğinizde şunu hissedersiniz:

Bu yemekler sadece doymak için değil, hatırlamak için pişiyor.

Bu haftalık benden bu kadar. Savaşsız bir süreç dilerim; kalın sağlıcakla...

