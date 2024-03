Meridyen terapi ile bedenin güçlensin ruhun dinlensin!

İnstagram: @senempremnilaya



Sevgili dostlar, bu haftaki yazımda sizlere mucizevi şifaya aracı olan “Meridyen Terapi”den bahsetmek isterim. Benim“Meridyen Terapi” ile ilgili ilginç tanışma hikayemi paylaşıyorum. Şimdiden merak ediyorum kimlere ilham olacak ve yaşamlarına bu mucizevi yöntemi dahil etmesine vesile olacak.

İki yıl önce yeni yıla girerken birçoğumuzunda yaşadığı gibi üçlü kombinasyon Covid virüsünden ben de nasibimi aldım. Kolay olmayan hastane süreçlerinden sonra, alerjilerimden kaynaklı ilaç kullanamadığım için yoğun kortizon ve steroidyüklemeleri sebebiyle; hareket edememe ve doktor önerisi ile birçok kısıtlamalarsonucu hızlı bir şekilde kilo aldım. Bedenimde uygulanan tedavi ciddi ağırlık yapıyor, hücrelerimin oksijen almadığını hissediyordum. Şişmiş bir balon gibi vücudumdaki ödem beni çok rahatsız ediyordu. Yeniden sağlıklı ve kaliteli yaşama geçebilmek adına araştırmalar yaptım. Doktor önerileri sadece Batı tıbbının yaklaşımları idi. Danışanlarıma uyguladığım nefes ve birçok bilinçaltı çalışmalarını kendime uygulamaya başladım. Fakat bedenimden hala ilaçların etkilerini ve bunlardan kaynaklı toksinleri bir türlü atamıyordum. Bu durum beni çok sıkıştırmıştı. Sizlerde deneyimlemişsinizdir, özellikle sağlık ile ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda önemli sandığımız herşeyin geçici olduğunu sistem bize bir kere daha hatırlatır. Gece dua edip yardım isteyerek uykuya daldım ve gece rüyamda daha önce ismini dahi bilmediğim bir şifa yöntemini gördüm.Ellerimde gümüş eldivenler vardı ve bir akım aracılığı ile masaj uyguluyordum. Bu rüyadan uyandığımda ondan önceki eylül ayında çalışmalarıma destek olması için rehberlik istediğimde gördüğüm rüyamı hatırladım. Bu rüya onun devamı idi ve uyanır uyanmaz Google’dan böyle bir şey var mı? Nedir diye araştırdım. Gördüğüm şey karşısında çok mutlu olmuştum. Böylece Meridyen Terapi cihazı ile tanıştım. İstanbul’da uygulamayı yapan bir merkezi arayıp hemen randevu aldım. Kendime beş seans uygulama yaptırdım. Lakin ilk seans sonrası yaşadığım mucize beni çok etkiledi. Bedenim yeniden nefes almıştı ve ilk gece idrarımla birlikte tüm ilaç bedenimden atıldı. Seanslar devam ederken rüyalarımdan gelen mesajlar arttı. Ve ben üçüncü günün sonunda çalışmalarıma özelliklede “Dönüşüm Programlarına” dahil etmek üzere cihazı alıp uygulayıcı olarak yaşamımın bir parçası haline getirdim. Bazı yaptığım bilinçaltı çalışmaları ile masajı birlikte uyguluyorum. Buluştuğum danışanlarımda gözlemlediğim mucizeler inanılmaz. Şimdi sizlere neden meridyen terapi ile buluşmalısınız ondan bahsetmek istiyorum.

Bir önceki yazımda da sizlerle paylaştığım gibi sağlıklı yaş almak için eylemde olmamız yani hareket etmemiz çok önemli. Bu yaşam enerjimizi (enerji akışımızı) destekliyor. Uzak Doğu’da binlerce yıldır derin bir şekilde bu konu inceleniyor.



Geleneksel Çin Tıbbı içinden geçen meridyenler aracılığı ile hücrelere, organlara giden ve gelen enerji akışı anlayışına dayanıyor. Gümüş eldiven ile Meridyen masajı5000 yıllık gelenekselÇin Tıbbının öğretilerinin bilgisini, Uzakdoğu masajlarının birçoğunu içinde barındırıp modern teknoloji ile birleştirerek ortaya çıkaran yeni nesil bir yöntemdir.

Akıl beden ve ruh bütünlüğü olan biz insanların tüm bileşenlerinde enerjiyi dengelemek, her bir çakranın aktif ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bedenin iyileşme kapasitesini artırmak için etkilidir.

Bu enerji sistemi tüm bileşenlerimizi korumaya, dengelemeye ve onarmaya yöneliktir.



Meridyenler, vücuttaki yaşam enerjisi ve kan gibi maddelerin aktığı kanal sistemidir. Bu kanallar duygu dünyamızdaki değişimler, az hareket etmek, düzensiz beslenme ve aşırı yorgunlukla birlikte dengesizleşip çeşitli hastalıklara zemin oluşturabilir. Ya da çeşitli hastalıklar bu akış dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar.

Gümüş Eldiven Meridyen Masajı ile birlikte tamamen bütüncül, dengeli, akışkan ve sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. Kendinize yapabileceğiniz en güzel hediyelerden biridir. Vücudunuzdaki toksinleri hızlıca atmanızı sağlayıp akışınızı düzenler.



Her bir meridyen bir organı temsil eder ve bunlar vasıtasıyla tüm sistem birbirine bağlıdır. Sizler meridyen masajı ile kesintisiz bir enerji akışı sağlayarak vücudunuzu daha sağlıklı bir hale getirirsiniz. Çünkü denge bozulduğunda hastalık meydana gelebilir. Bu dengesizlik zaman içerisinde organlarda, bağlantılı olduğu dokuların işlevlerini devam ettirebilmek, dinlenmek için ihtiyaç olan yaşam enerjisinden beslenemediği için hastalıkların oluşmasına sebep olur.

Gümüş Eldiven ile Meridyen Masajı,bedenin kendi kendine iyileşme sürecini aktive ederek daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmenizi desteklemektedir. Boyun ve bel fıtığı başta olmak üzere her türlü ağrı tedavisinde, postür bozukluklarında, kas romatizmalarında, yumuşak doku romatizmaları, kireçlenme, cilt problemleri, uyku problemleri, yorgunluk sendromları, menopozla ilişkili şikayetlerde, huzursuz bacak, inme, Parkinson gibi nörolojik hastalıklarda, mide-barsak problemleri, hemoroid, prostat hastalıkları gibi çok sayıda hastalık süreçlerine destek olduğu kanıtlanmıştır.





Kendi ve danışanlarımın yaşamında Gümüş Eldiven ile Meridyen Masajının faydalarını sanırım saymakla bitiremeyeceğim. Meridyen terapinin 1 seansı 10 klasik masaja eş değerde vücutta etki yapar. Uygulamada önerim ilk başlangıçta 12 seans uygulatmanız. Her bir seans 35-40 dakika sürmektedir. 12 seansı arka arkaya yapmanız önemlidir. İlk beş altı seansta altta yatan bütün her şey su yüzüne çıkabilir. Bunu şöyle düşünmelisiniz. Fizik tedaviye başladığınızda arka arkaya uygulama önerilmektedir. Hücreleriniz iyileşme fazına geçebilmesi için bu şekilde uygulama daha destekleyicidir. Sonrasında haftada bir yada on beş günde bir klasik masaj yerine bu uygulamayı tercih etmeniz sizi daha fazla fayda almanız için destekleyecektir. Diğer en önemli desteği 6 km koşmaya eş değer yağ yakımı sağlamasıdır. Uygulama boyunca egzersizinize ve beslenmenize dikkat etmeniz ile bu süreç daha da hızlanmaktadır. Toksin ve ödem attırır, kan dolaşımı ve metabolizmanın iyileşmesini sağlar. Burada özellikle su tüketimini kilonuz çarpı 35 olarak planlamanızı önermekteyim. Bağışıklık sistemini güçlendirir.Hücre aktivasyonunusağlar.Kemik ve kasları güçlendirir. Birlikte uygulama yaptığımız dostlardan en çok aldığım geri bildirimlerden bir tanesi de uyku kalitesini arttığı ve düzenli olarak uyumaya başladıklarıdır. Damar tıkanıklıklarını açar.Endokrin sisteminin düzenler.





Dermatolojik olarak onarım sağlar. Özellikle yüz uygulaması seanslara eklendiğinde gözle görülür ciltte değişimler oluyor. Göz altı morluklarında ve kırışıklıklarda azalma, ciltte sıkılaşma, taze ve canlı bir görüntü oluşmaktadır. En sevdiğim yan kazanım ise kilo vermeyi hızlandırır. Ayrıca selülit masajı uygulaması ile selülitlerde gözle görülür azalma ve kaybolmasıyla güzel görüntüler oluşmaya başlamaktadır.

Sevgili dostum, sende daha sağlıklı bir bedene sahip olmak, ruhunu, aklını ve bedenini bütünlemek ve dengelemek istiyorsan benimle ve gümüş eldiven meridyen masajı ile buluşabilirsin.MERİDYEN TERAPİ İLE BEDENİN GÜÇLENSİN RUHUN DİNLENSİN!Bir sonra ki buluşmamıza kadar hoşça kalın. Aşk’la…